1 день

Понедельник. Экскурсия в «Спас на Крови». Теплоходная прогулка по рекам и каналам

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00-09:45 Встреча в холле гостиницы «Россия» (только в 1-й день экскурсии).

09:45 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для туристов из отеля «Элкус».

09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Москва» (только в 1-й день экскурсии).

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва».

09:00-11:00 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии).

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для туристов из отеля «Фабрика».

Экскурсия в «Спас на Крови». Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II.

Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император.

Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам. Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга.

Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание ~14:30).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160