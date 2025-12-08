1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия в Стрельну «В гости к Президенту»

Завтрак в гостинице.

10:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

10:30-11:00 Встреча в холле гостиницы «Россия» (только в 1-й день экскурсии).

11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Стрельну «В гости к Президенту»*.

Стрельна – небольшое поселение на южном берегу Финского залива, к которому ведет старинная дорога, проложенная еще Петром I в начале XVIII века.

Проехав по «дороге среди усадеб», Вы почувствуете колорит ушедших времен. Узнаете, почему уже в ходе строительства роскошный парк с фонтанами императору пришлось перенести в другое место и зачем в Стрельне появилось сразу два дворца для одного царя.

В конце XVIII века Стрельнинский ансамбль стал загородной великокняжеской резиденцией. С тех пор Большой Стрельнинский дворец и стал называться Константиновским.

Экскурсия в Константиновский дворец.

Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и гостиных дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке.

Экскурсия позволит составить полное представление об истории дворцово-паркового ансамбля и о его современной функции в качестве «Дворца конгрессов».

*В дни проведения государственных мероприятий возможна замена на экскурсию в Ораниенбаум. Большой Меншиковский дворец.

Место окончания программы: гостиница «Россия» и гостиница «Октябрьская».

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~14:45 и ~15:15).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160