Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия в Стрельну «В гости к Президенту»
Завтрак в гостинице.
10:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
10:30-11:00 Встреча в холле гостиницы «Россия» (только в 1-й день экскурсии).
11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Стрельну «В гости к Президенту»*.
Стрельна – небольшое поселение на южном берегу Финского залива, к которому ведет старинная дорога, проложенная еще Петром I в начале XVIII века.
Проехав по «дороге среди усадеб», Вы почувствуете колорит ушедших времен. Узнаете, почему уже в ходе строительства роскошный парк с фонтанами императору пришлось перенести в другое место и зачем в Стрельне появилось сразу два дворца для одного царя.
В конце XVIII века Стрельнинский ансамбль стал загородной великокняжеской резиденцией. С тех пор Большой Стрельнинский дворец и стал называться Константиновским.
Экскурсия в Константиновский дворец.
Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и гостиных дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке.
Экскурсия позволит составить полное представление об истории дворцово-паркового ансамбля и о его современной функции в качестве «Дворца конгрессов».
*В дни проведения государственных мероприятий возможна замена на экскурсию в Ораниенбаум. Большой Меншиковский дворец.
Место окончания программы: гостиница «Россия» и гостиница «Октябрьская».
Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~14:45 и ~15:15).
Вторник. Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Завтрак в гостинице.
17:30-18:00 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
18:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
18:00-18:30 Встреча в холле гостиницы «Россия» (в 1-й день экскурсии).
18:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга».
«Северная Пальмира», «Северная Венеция», «Новый Амстердам»… Как только не называли Санкт-Петербург, говоря о его красоте и самобытности.
Европейские путешественники удивлялись, когда посреди бескрайних северных лесов, полей и болот перед их глазами вырастали роскошные дворцы, прямые проспекты, вереницы фасадов с колоннами.
Поэтому неудивительно, что стали появляться многочисленные мифы и легенды, связанные с Санкт-Петербургом.
Во время экскурсии Вы узнаете, что пророчили городу с момента его основания, где живут самый печальный призрак Санкт-Петербурга и дух старой графини.
Место окончания программы: гостиница «Октябрьская» и гостиница «Россия».
Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~22:00 и ~22:30).
Среда. Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»
Завтрак в гостинице.
09:30-10:00 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
10:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Россия» (в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село».
Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз».
Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет около часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гостиница «Россия» и гостиница «Октябрьская».
Продолжительность программы: ~5,5 часов (окончание в ~15:30 и ~16:00).
Четверг. Автобусная экскурсия «Новая география Петербурга»
Завтрак в гостинице.
12:00-12:30 Встреча в холле гостиницы «Россия» (в 1-й день экскурсии).
12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
12:30-13:00 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «Новая география Петербурга».
Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе не так давно, но уже завоевали популярность у жителей города и стали настоящими местами притяжения для многих его гостей.
Вы отправитесь в современный район города, названный «Петербургским Дубаем».
Вы проедете по современной городской скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.
Вы увидите самый высокий небоскреб в Европе, новую высотную доминанту нашего города – «Лахта-центр».
Расположенный прямо на берегу залива небоскреб стал точкой применения более 100 инновационных инженерных и архитектурных решений, символом нового Петербурга, формирующим его современный ландшафт.
И, конечно, вы полюбуетесь похожим на космический корабль стадионом «Газпром Арена», принимавшим Кубок Чемпионов и Чемпионат мира по футболу 2018.
Из новых районов города автобус привезет Вас в современное городское пространство «Севкабельпорт».
Посещение «Севкабельпорта».
Вы прогуляетесь до потрясающей пешеходной набережной нового культурного кластера «Севкабельпорт».
У вас будет свободное время для того, чтобы познакомиться с гастрономической культурой петербургской «уличной» еды и попробовать ее на вкус в расположившемся здесь фудкорте, а также полюбоваться новыми открыточными видами Петербурга и сделать прекрасные фотографии.
Экскурсия в Музее современного искусства «Эрарта».
«Эрарта» — самый крупный частный музей современного искусства в России.
Коллекция музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов страны.
Главной целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется современным искусством.
В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляция. Проекты «Эрарты» приближают современное искусство к широкому зрителю, позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное.
Музей был отмечен National Geographic в пятерке музеев Санкт-Петербурга, обязательных к посещению.
Место окончания программы: гостиница «Октябрьская», Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~19:00).
Пятница. Экскурсия в музей Фаберже. Экскурсия в одну из галерей драгоценностей Эрмитажа
Завтрак в гостинице.
10:30-11:00 Встреча в холле гостиницы «Россия» (в 1-й день экскурсии).
11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00-11:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга».
Экскурсия до музея познакомит Вас как с историей развития ювелирного дела в России, так и с историей появления представителей династии Фаберже в Санкт-Петербурге.
«Город музеев» — именно так нередко называют Санкт-Петербург. С 2013 года его коллекция пополнилась еще одним «бесценным сокровищем» — частным музеем Фаберже, который мы Вас и приглашаем посетить.
Экскурсия в музей Фаберже.
Музей Фаберже — один из самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.
Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.
Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Прогулка по Дворцовой площади.
Экскурсия в одну из галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую).
В Золотой кладовой представлены уникальное собрание золота скифских царей, изумительные по красоте и технике исполнения изделия мастеров Древней Греции, Сибирская коллекция Петра Великого.
Здесь вы сможете полюбоваться драгоценностями стран Востока.
Среди них богато украшенные самоцветами сокровища Великих Моголов — дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому двору, филигранные китайские украшения, великолепные образцы парадного оружия.
В Бриллиантовой кладовой представлены древние золотые и серебряные изделия, непревзойденные шедевры ювелирного искусства мастеров Западной Европы и России, драгоценности из коллекций членов семьи Романовых и частных собраний Петербурга, памятники церковного искусства, дипломатические подарки русскому двору, изделия фирмы Фаберже.
По окончании экскурсии в кладовой вы сможете самостоятельно продолжить осмотр экспонатов музейного комплекса (время не ограничено, можно находиться в Эрмитаже вплоть до закрытия).
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание ~16:00).
Суббота. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит Санкт-Петербурга»
Завтрак в гостинице.
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии).
09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
09:30-10:00 Встреча в холле гостиницы «Россия» (только в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит Санкт-Петербурга».
Есть в мире маленькие города, которые, быть может, отмечены не на всех картах, но слава их далеко перешагнула их границы.
К таким городам относится Кронштадт — морская крепость, город-порт, тыловая база Балтийского флота.
Это своеобразный город-музей русской военно-морской славы, где сохранились десятки памятников истории, архитектуры, культуры и науки.
Военно-исторический музейный комплекс форт «Риф».
Форт «Риф» — уникальный исторический памятник развития отечественного военно-инженерного дела, включенный в список наследия ЮНЕСКО.
На территории форта прекрасно сохранились оборонительные сооружения различных эпох — казематы и подземные галереи, смотровая вышка, шахта скрывающейся броневой башни, а также взрывные камеры для утилизации снарядов.
С рифа открывается прекрасный вид на «тюленью гряду» и Толбухин маяк.
Экскурсия в Музей военно-морской славы.
Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации.
Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея.
Главный экспонат — это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть Маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Свободное время в парке для прогулки / обеда.
Посещение Никольского морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, — это главный военно-морской храм русских моряков.
Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Место окончания программы: гостиница «Октябрьская» и гостиница «Россия».
Продолжительность программы: ~8 часов (окончание в ~18:00 и ~18:30).
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Завтрак в гостинице.
09:30-10:00 Встреча в холле гост. «Россия» (только в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
10:00-10:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость — это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.
Вы увидите «город в городе» — типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.
Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Заглянув в Петропавловский собор, Вы увидите захоронения русских императоров и императриц, великих князей и княгинь.
Долгое время собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамёна, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.
В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамён.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» — тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Посещение крейсера «Аврора» (без экскурсионного сопровождения на корабле).
Крейсер «Аврора» — это один из главных символов Санкт-Петербурга.
За 45 лет службы легендарный корабль успел поучаствовать в четырёх войнах и двух революциях.
Общий срок его жизни с момента спуска на воду составляет более ста двадцати лет!
На верхней палубе корабля сохранилось носовое орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание ~16:30).
Проживание
В туре предусмотрено проживание на выбор в отелях Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Россия 3*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|бизнес
|32870
|30670
|26070
|28270
|47070
|29.09.2025
|03.10.2025
|бизнес
|30670
|28470
|25270
|27470
|42670
|04.10.2025
|23.10.2025
|бизнес
|32670
|30470
|25670
|27870
|46670
|24.10.2025
|03.11.2025
|бизнес
|29870
|27670
|25270
|27470
|41070
|04.11.2025
|23.12.2025
|бизнес
|32270
|30070
|26870
|29070
|45870
|29.12.2025
|04.01.2026
|стандартный
|32270
|30070
|-
|-
|45870
|29.09.2025
|03.10.2025
|стандартный
|29870
|27670
|-
|-
|41070
|04.10.2025
|23.10.2025
|стандартный
|31870
|29670
|-
|-
|45070
|24.10.2025
|03.11.2025
|стандартный
|28270
|26070
|-
|-
|37870
|04.11.2025
|23.12.2025
|стандартный
|31470
|29270
|-
|-
|44270
|29.12.2025
|04.01.2026
Русь 4*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|эконом
|28670
|26470
|-
|-
|38670
|29.09.2025
|20.10.2025
|эконом
|31470
|29270
|-
|-
|44270
|21.10.2025
|04.11.2025
|эконом
|28670
|26470
|-
|-
|38670
|05.11.2025
|25.12.2025
|классик
|31470
|29270
|28470
|30670
|37070
|29.09.2025
|20.10.2025
|классик
|34270
|32070
|30870
|33070
|42670
|21.10.2025
|04.11.2025
|классик
|31470
|29270
|28470
|30670
|37070
|05.11.2025
|25.12.2025
|джуниор сюит
|33870
|31670
|28470
|30670
|45870
|29.09.2025
|20.10.2025
|джуниор сюит
|36670
|34470
|30870
|33070
|51470
|21.10.2025
|04.11.2025
|джуниор сюит
|33870
|31670
|28470
|30670
|45870
|05.11.2025
|25.12.2025
|джуниор сюит
|46270
|44070
|33670
|35870
|69870
|26.12.2025
|10.01.2026
|4-мест 2- комнатный семейный
|31070
|28870
|28870
|31070
|-
|29.09.2025
|20.10.2025
|4-мест 2-комнатный семейный
|32470
|30270
|30270
|32470
|-
|21.10.2025
|04.11.2025
|4-мест 2-комнатный семейный
|31070
|28870
|28870
|31070
|-
|05.11.2025
|25.12.2025
Октябрьская 4*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|комфорт
|34430
|32230
|28070
|30270
|45470
|04.11.2025
|25.12.2025
|комфорт
|49550
|47350
|34070
|36270
|70910
|26.12.2025
|10.01.2026
|комфорт
|35710
|33510
|31430
|33630
|46510
|11.01.2026
|09.03.2026
|комфорт
|36270
|34070
|30870
|33070
|47710
|10.03.2026
|02.04.2026
|комфорт
|38270
|36070
|30870
|33070
|50270
|03.04.2026
|17.04.2026
|комфорт DBL
|34430
|32230
|28070
|30270
|45470
|04.11.2025
|25.12.2025
|комфорт DBL
|49550
|47350
|34070
|36270
|70910
|26.12.2025
|10.01.2026
|комфорт DBL
|35710
|33510
|31430
|33630
|46510
|11.01.2026
|09.03.2026
|комфорт DBL
|36270
|34070
|30870
|33070
|47710
|10.03.2026
|02.04.2026
|комфорт DBL
|38270
|36070
|30870
|33070
|50270
|03.04.2026
|17.04.2026
|джуниор сьют
|37550
|35350
|28070
|30270
|51870
|04.11.2025
|25.12.2025
|джуниор сьют
|53470
|51270
|34070
|36270
|78670
|26.12.2025
|10.01.2026
|джуниор сьют
|38630
|36430
|31430
|33630
|52270
|11.01.2026
|09.03.2026
|джуниор сьют
|39070
|36870
|30870
|33070
|53870
|10.03.2026
|02.04.2026
|джуниор сьют
|42270
|40070
|30870
|33070
|58270
|03.04.2026
|17.04.2026
|стандартный (туркласс)
|33550
|31350
|-
|-
|43870
|04.11.2025
|25.12.2025
|стандартный (туркласс)
|47470
|45270
|-
|-
|67070
|26.12.2025
|10.01.2026
|стандартный (туркласс)
|34610
|32410
|-
|-
|44270
|11.01.2026
|09.03.2026
|стандартный (туркласс)
|35070
|32870
|-
|-
|45870
|10.03.2026
|02.04.2026
|стандартный (туркласс)
|36950
|34750
|-
|-
|48670
|03.04.2026
|17.04.2026
|стандартный (туркласс) DBL
|33550
|31350
|-
|-
|43870
|04.11.2025
|25.12.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|47470
|45270
|-
|-
|67070
|26.12.2025
|10.01.2026
|стандартный (туркласс) DBL
|34610
|32410
|-
|-
|44270
|11.01.2026
|09.03.2026
|стандартный (туркласс) DBL
|35070
|32870
|-
|-
|45870
|10.03.2026
|02.04.2026
|стандартный (туркласс) DBL
|36950
|34750
|-
|-
|48670
|03.04.2026
|17.04.2026
Станция L1 3*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|31470
|29270
|29270
|31470
|41870
|05.11.2025
|23.12.2025
|стандартный
|42270
|40070
|40070
|42270
|63470
|02.01.2026
|07.01.2026
|стандартный
|32270
|30070
|30070
|32270
|43470
|08.01.2026
|18.03.2026
|стандартный
|35470
|33270
|33270
|35470
|49870
|19.03.2026
|28.03.2026
|стандартный
|33070
|30870
|30870
|33070
|45070
|29.03.2026
|11.04.2026
|стандартный с мансардным окном
|30670
|28470
|28470
|30670
|40270
|05.11.2025
|23.12.2025
|стандартный с мансардным окном
|41470
|39270
|39270
|41470
|61870
|02.01.2026
|07.01.2026
|стандартный с мансардным окном
|31470
|29270
|29270
|31470
|41870
|08.01.2026
|18.03.2026
|стандартный с мансардным окном
|34670
|32470
|32470
|34670
|48270
|19.03.2026
|28.03.2026
|стандартный с мансардным окном
|32270
|30070
|30070
|32270
|43470
|29.03.2026
|11.04.2026
Фабрика 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|33870
|31670
|-
|-
|49070
|01.10.2025
|26.12.2025
|стандартный
|44670
|42470
|-
|-
|70670
|27.12.2025
|11.01.2026
|стандартный
|33870
|31670
|-
|-
|49070
|12.01.2026
|28.03.2026
|стандартный
|37070
|34870
|-
|-
|55470
|29.03.2026
|21.04.2026
|стандартный DBL
|33870
|31670
|-
|-
|49070
|01.10.2025
|26.12.2025
|стандартный DBL
|44670
|42470
|-
|-
|70670
|27.12.2025
|11.01.2026
|стандартный DBL
|33870
|31670
|-
|-
|49070
|12.01.2026
|28.03.2026
|стандартный DBL
|37070
|34870
|-
|-
|55470
|29.03.2026
|21.04.2026
Доплата за иностранных туристов: 1500 руб.
Цены уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Октябрьская
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Русь 4
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Фабрика
В Центральном районе города Санкт-Петербург находится гостиница под названием "Фабрика". Заселение возможно в любое время, поскольку стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.
Номера представлены двумя категориями "Стандарт" и "Комфорт". Номерной фонд оборудован односпальными или двуспальными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом. Интерьер выполнен в приятной цветовой гамме.
По запросу завтрак предоставят в номер. Продукты можно оставить на хранение в холодильнике. Имеется чайник и чайный набор. В пешей доступности есть несколько кафе и ресторанов с разнообразными блюдами.
Рядом с гостиницей находится собор, несколько музеев, концертный зал и много других интересных мест. До аэропорта дорога в пути на общественном транспорте занимает примерно один час.
Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе тура: завтраки со второго дня
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 1 день, обеды и ужины
- Доплата за иностранного туриста 1500 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какой расчетный час в гостиницах?
Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Информация о месте встречи
В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Про Петербург» в холле гостиниц «Октябрьская», «Россия».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Туристы, проживающие в гостиницах «Фабрика», «Станция L1», «Русь» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., 10).