Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.
Программа тура по дням
Царское село
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
15:00 Обед в кафе города.
Встречи с Царским селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! А Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами.
Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года. В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.
Екатерининский дворец (посещение) был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом».
Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен ни потолка.
Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната, таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.
После экскурсии по дворцу Вы сможете самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Переезд в Санкт-Петербург.
20:00 Размещение в отеле.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по городу. Петропавловская крепость и Эрмитаж
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
09:00 Обзорная экскурсия «Петровский Петербург».
Знакомство с историей Санкт-Петербурга с момента его основания до наших дней, основными достопримечательностями города: Домик Петра Первого, Зимний дворец, Адмиралтейство, Сенатская площадь, Медный всадник, Спасо-Преображенский собор, Невский проспект, Исаакиевский собор, Спас-на-Крови.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости: знакомство с уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех российских императоров, Ботным домиком с копией ботика Петра I, удивительным памятником Петру I работы скульптора Шемякина.
Обед в кафе города.
Государственный Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным.
Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Экскурсия раскроет Вам некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом.
Возвращение в гостиницу на автобусе или свободное время в городе (возвращение самостоятельно).
За дополнительную плату возможна организация экскурсий (стоимость: взрослый/ребенок до 16 лет – 1200 руб. /1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура):
- экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (период навигации апрель-октябрь в зависимости от погодных условий);
- ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (разведение мостов до октября-ноября в зависимости от погодных условий).
Свободный день или экскурсия за доп. плату в Ораниенбаум и Петергоф
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Свободный день без обеда.
ИЛИ
Экскурсия «Загородные императорские резиденции: Ораниенбаум и Петергоф» за доп. плату.
Стоимость: взрослый с 14 лет / ребенок до 13 лет вкл. – 4000 руб. / 3000 руб. Оплата возможна на маршруте и при покупке тура. Приобретение экскурсии на месте туроператор не гарантирует.
09:30 Переезд в Ораниенбаум (~60 км).
Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца и парков.
Ораниенбаум обладает множеством замечательных достопримечательностей, которые привлекают туристов со всего мира.
Одной из самых известных является Меншиковский дворец – его уникальная архитектура и богатые интерьеры отражают великолепие русского барокко. Кроме того, в Ораниенбауме расположены прекрасные парки и сады, где можно насладиться природой и спокойствием.
Нижний сад – является образцом первых регулярных садов России. Парк разбит на прибрежном склоне Финского залива, перед северным фасадом Меншиковского дворца. Занимаемая площадь – 4,8 гектара.
Верхний парк – это еще одна зеленая зона Ораниенбаума, которая славится своими просторными лугами, декоративными водоемами и редкими видами деревьев и кустарников.
Большой Меншиковский дворец – дворец является центром и старейшим сооружением дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Его трёхвековая история знала и времена расцвета, и периоды упадка. Созданный в начале XVIII века по воле сподвижника Петра I А. Д. Меншикова, этот дворец стал архитектурным чудом своего времени, затмив роскошью даже Петергоф.
Серьезной переделке интерьеры здания подверглись в середине XIX веке, когда оно становится собственностью герцогов Мекленбург-Стрелицких.
Переезд в Петергоф (~30 км).
Обед в кафе города.
Экскурсия в Петергоф знакомит с историей и достопримечательностями императорской резиденции. Это один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Петр I называл ее «мой приморский Парадиз».
Прогулка по Нижнему парку, где находятся самые выдающиеся скульптуры, фонтаны и архитектурные памятники музея-заповедника.
Знакомство с историей и достопримечательностями парадной резиденции: Большой Петергофский дворец, Большой каскад, Дворец «Марли», Дворец «Монплезир», музей «Екатерининский корпус», музей «Банный корпус» и др.
Возвращение в Санкт-Петербург.
Трансфер в гостиницу.
Павловск. Завершение тура
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Переезд в Павловск (~40 км).
09:30 Экскурсия с посещением Большого Павловского дворца.
Прогулка по одному из самых больших (свыше 600 га) пейзажных парков мира – Павловскому, который является выдающимся памятником русского зодчества и садово-паркового искусства (павильоны Трех граций, Амфитеатр, Воздушный театр, Храм Дружбы, Большая каменная лестница, и т. д., мосты, пруды, озера, р. Славянка).
13:00 Обед в кафе города.
~14:00 Отправление домой.
23:30 Ориентировочное прибытие в Москву (ближайшая станция метро).
02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Арт отель Карелия», г. Санкт-Петербург – 3 ночи. Резервные отели: Арт Нуво Палас, Арт Деко Невский, VALO Hotel City, Элкус, Апарт-отель Домина Пулково, Россия, Апарт-отель «Бэст Вестерн Zoom».
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 34 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 10 000 рублей.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 400 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Арт-отель Карелия
Арт-отель «Карелия» в Санкт-Петербурге предлагает посетителям комфорт и сервис самого высокого уровня как во время туров выходного дня, так и во время командировки. Гостям доступно быстрое заселение, доступ в интернет и возможность забронировать место на парковке.
Комнаты просторные и яркие. В распоряжении гостей все удобства: розетки около спальных мест, система кондиционирования, мини-бар и комфортное рабочее место. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка. Для постояльцев подготовлены средства личной гигиены, набор полотенец и одноразовые тапочки.
Для гостей по утрам (с 7:30 до 10:00) сервируется завтрак в формате Шведский стол. В ресторане отеля шеф-повара предлагают изысканные блюда национальной и европейской кухонь.
Для организации деловых встреч и мероприятий в отеле оборудованы два просторных конференц-зала.
Гостиница располагается в парковой зоне на правом берегу Невы. До центральной части города можно доехать за 20 минут на автомобиле.
Отель «Art Deco Nevsky» 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель Элкус 3
«Элкус» – современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Отель Art Nuvo Palace
Комфортабельный отель «Art Nuvo Palace» 4* находится в Санкт-Петербурге по адресу 17-я линия Васильевского острова, д. 64. Здесь гостей встретит атмосфера уюта и качественный уровень обслуживания.
Каждый номер выполнен в классическом стиле. Категории оснащены удобной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, а также собственной ванной комнатой. На территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане быстрого питания по системе «Шведский стол», где представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус и предпочтение.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15,8 км, а до железнодорожного вокзала - 4,8 км. В шаговой доступности находятся различные достопримечательности: Андреевский собор, Стадион Петровский, Часовня Святой Ксении Петербургской.
Апарт-отель VALO Hotel City
Апарт-отель «Valo Hotel City» расположен в Санкт-Петербурге на улице Салова, в 2 минутах ходьбы от станции метро «Бухарестская». Полностью соответствует предоставленному статусу и предлагает гостям ряд дополнительных услуг, среди которых есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, прачечная. Для отдыха предусмотрена сауна с крытым плавательным бассейном, фитнес-центр. Можно взять велосипеды напрокат.
Номерной фонд представлены светлыми номерами, выдержанными в едином современном стиле. Здесь можно почувствовать себя максимально расслаблено и комфортно, так как все продумано до мелочей. Каждая комната оснащена удобной кроватью с белоснежным постельным бельем из хлопка, ЖК-телевизором с кабельными каналами. Есть рабочее пространство с большим письменным столом.
В здании работает ресторан, интерьер которого поразит своим многообразием. Здесь по меню предоставляются изысканные блюда, приготовленные опытными поварами. Для отдыхающих сервируются завтраки, которые можно доставить или упаковать с собой. Через сотрудников ресепшена можно оформить заказ из любого заведения.
Напротив строения находится крупный торговый комплекс «Континент» с множеством магазинов, а также рынок, автобусная остановка, парк для прогулок. До центра можно добраться за 15 минут езды, а уже там посетить самые популярные достопримечательности северной столицы.
Отель DOMINA Пулково
Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.
Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.
В качестве питания предложен ресторан или Room service.
Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 3 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Экскурсия в Ораниенбаум и Петергоф (взрослый с 14 лет/ребенок до 13 лет вкл.) - 4000 руб./3000 руб
- Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция», взрослый/ребенок до 16 лет - 1200 руб. /1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура
- Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов, взрослый/ребенок до 16 лет - 1200 руб. /1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура
- Выбор места в автобусе - 1600 руб
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- курортный сбор в Санкт-Петербурге – оплата самостоятельно на месте при заселении в отель. Стоимость 100 руб. /чел. за одни сутки проживания в объекте размещения. Информацию о льготах уточняйте на ресепшен отеля у администратора;
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Санкт-Петербурге туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день) – 200 руб. /чел.