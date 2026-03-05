Мои заказы

Дворцы Петербурга: от Юсуповского до Шуваловского

Сразу после полудня погрузитесь в мир петербургских владык: автобусный маршрут «Дворцы и их владельцы» раскроет, как за фасадами особняков кипела жизнь, полная музыки, балов и интриг.

А в Юсуповском дворце, где
читать дальшеуменьшить

роскошные залы соседствуют с жилыми покоями и домашним театром, вы почти физически ощутите тепло и харизму ушедших поколений.

Пройдёте по «Бриллиантовой улице» — Большой Морской, где когда-то соперничали ювелирные дома Фаберже.

Классические виды, запах конца XIX века, места светских тусовок… А затем — грандиозный финал в музее Фаберже: императорские пасхальные яйца, последние улыбки утраченной империи, крупнейшая в мире коллекция.

Дворцы Петербурга: от Юсуповского до ШуваловскогоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Дворцы Петербурга: от Юсуповского до ШуваловскогоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Дворцы Петербурга: от Юсуповского до ШуваловскогоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Экскурсия в Юсуповский дворец

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает»:

  • 12:30 отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс»;
  • 13:00 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной) (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).

13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Кажется, что в этом волшебном городе каждое здание — это дворец, что, конечно, не совсем так, но богатство архитектуры поразительно.

Дворец невозможно представить без живописи, скульптуры, великолепных балов, музыки, и уютных садов и парков — именно такая атмосфера царит вокруг владельцев этих изысканных особняков и станет предметом нашего изучения.

14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец — один из немногих сохранившихся дворянских особняков Санкт-Петербурга, где прекрасно сохранились не только роскошные парадные апартаменты и залы картинной галереи, но и миниатюрный домашний театр вместе с уютными жилыми покоями семьи Юсуповых.

Здесь вы сможете почувствовать тепло и харизму поколений, которые жили в этих стенах. Эта экскурсия сделает ваше знакомство с Санкт-Петербургом поистине волшебным и незабываемым!

16:30 Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса (ориентировочно 900 руб.).

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 700 руб.). Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Экскурсия в Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Экскурсия в Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Экскурсия в Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Экскурсия в Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Экскурсия в Юсуповский дворец
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день или экскурсии на выбор

Завтрак в гостинице. Свободный день. Программа за доп. плату на выбор (рекомендуем бронировать заранее):

  1. Выборг. Замок. Парк Монрепо. 4500 взр., 4000 шк., 4200 пенс. ст. (только летом);
  2. Гатчина. Гатчинский дворец и парк. 3350 взр., 3050 шк., 3300;
  3. Ораниенбаум, Большого Меншиковского дворца. Петергоф, Нижний парк. 5850 взр., 5000 шк., 5800 пенс. ст. ин 8800;
  4. Петергоф: Большой дворец, Малый дворец, Нижний парк 5750 взр., 4950 шк., 5700 пенс. ст., ин. 9500.
Свободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выбор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Пешеходная прогулка по Бриллиантовой улице. Экскурсия в Музей Фаберже

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы).

11:00 Встреча с гидом на Исаакиевской площади, 6, табличка «Покажу Бриллиантовую улицу».

Наша пешеходная прогулка по Бриллиантовой улице пройдет по центру Петербурга. Мы увидим ювелирную «артерию» города – Большую Морскую улицу, где располагались ателье и магазины Фаберже и его конкурентов.

На пути нас ждут классические виды Санкт-Петербурга, вы окунетесь в атмосферу города конца XIX – начала XX веков и посетите места, где бывала светская публика.

13:00 Экскурсия в Музей Фаберже (Дворец Нарышкиных-Шуваловых), где хранится крупнейшая коллекция работ фирмы, включая знаменитые императорские пасхальные яйца – символы утраченной Российской Империи.

Эта программа не только для тех, кто интересуется историей филигранного искусства, ценителей ювелирного мастерства.

Пешеходная экскурсия по знаковым местам в центре Петербурга и посещение музея Фаберже подойдет как взыскательным путешественникам, так и тем, кто знакомится с городом впервые.

14:30 Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пешеходная прогулка по Бриллиантовой улице. Экскурсия в Музей ФабержеПешеходная прогулка по Бриллиантовой улице. Экскурсия в Музей ФабержеПешеходная прогулка по Бриллиантовой улице. Экскурсия в Музей ФабержеПешеходная прогулка по Бриллиантовой улице. Экскурсия в Музей ФабержеПешеходная прогулка по Бриллиантовой улице. Экскурсия в Музей Фаберже
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

1. Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа:

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт01.05.2026-03.05.2026122001900011300
Стандарт03.07.2026-23.08.2026129002040011300
Стандарт29.05.2026-28.06.2026145002360011300
Комфорт01.05.2026-03.05.2026136002170011300
Комфорт03.07.2026-23.08.2026149002440011300
Комфорт29.05.2026-28.06.2026172002890011300

2. Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный мансардный номер 01.05.2026-23.08.20261730027300-
Стандартный мансардный семейный номер / номер с диваном05.06.2026-07.06.2026153002310010200
Стандартный мансардный семейный номер /номер с диваном01.05.2026-23.08.2026173002730010200
Номер Семейный Премиум01.05.2026-23.08.2026198003220010200

3. Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол».Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа:

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный мансардный номер 01.05.2026-23.08.20261650025600-
Стандартный мансардный номер с диваном01.05.2026-23.08.2026165002560010400
Улучшенный номер01.05.2026-23.08.20261900030600-
Улучшенный номер с диваном01.05.2026-23.08.2026190003060010400

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

1. Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Арт Адмиралъ 29.05.2026-31.05.202612000175009400
Арт Адмиралъ01.05.2026-03.05.202612900192009900
Арт Адмиралъ17.07.2026-23.08.202613300200009900
Арт Адмиралъ19.06.2026-12.07.202613600206009900
Арт Адмиралъ12.06.2026-28.06.2026151002370010400
Арт Адмиралъ05.06.2026-07.06.2026158002500010900
Арт-стандарт29.05.2026-31.05.202611100157009400
Арт-стандарт01.05.2026-03.05.202612000175009900
Арт-стандарт17.07.2026-23.08.202612100177009900
Арт-стандарт19.06.2026-12.07.202612500185009900
Арт-стандарт12.06.2026-28.06.2026140002150010400
Арт-стандарт05.06.2026-07.06.2026146002270010900
Стандартный29.05.2026-31.05.202610600147009400
Стандартный01.05.2026-03.05.202611500165009900
Стандартный17.07.2026-23.08.202611800170009900
Стандартный19.06.2026-12.07.202612000175009900
Стандартный12.06.2026-28.06.2026131001970010400
Стандартный05.06.2026-07.06.2026138002100010900

2. Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". Адрес: просп. Римского-Корсакова, 5-7. Ближайшая станция метро: Садовая/Спасская/Сенная площадь. В историческом центре, в 10 минутах пешком до Мариинского театра и Исаакиевской площади. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд 07:00-14:00 + 50% (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный31.07.2026-23.08.20261260018100-
Стандартный10.07.2026-19.07.20261410021100-
Стандартный29.05.2026-05.07.20261490022600-

3. Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Театральная площадь 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Смарт стандарт01.05.2026-31.05.20261240018000-
Смарт стандарт07.08.2026-23.08.20261260018500-
Смарт стандарт31.07.2026-02.08.20261275018750-
Смарт стандарт12.06.2026-26.07.20261290019000-

4. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер/в мансарде 07.08.2026-23.08.2026960014500-
Стандартный номер/в мансарде01.05.2026-31.05.2026980015000-
Стандартный номер/в мансарде31.07.2026-02.08.20261050016350-
Стандартный номер/в мансарде24.07.2026-26.07.20261110019550-
Стандартный номер/в мансарде19.06.2026-19.07.20261140018200-
Стандартный номер/в мансарде12.06.2026-28.06.20261280020900-

5. Домина Престиж 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес:Набережная реки Мойки, д. 99, ближайшая станция метро «Адмиралтейская» в 2 минутах ходьбы от Исаакиевского собора, в 7 минутах пешком до Исаакиевской площади и 16 минут пешком до гостиницы «Театральная»:

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер мансарда с двуспальной кроватью/с двумя односпальными кроватями01.05.2026-23.08.20262430038400-
Номер супериор с двуспальной кроватью/с двумя односпальными кроватями01.05.2026-23.08.2026259004160013600
Номер лайфстайл с двуспальной кроватью01.05.2026-23.08.2026299004960013600

6. Отель на Римского-Корсакова 3*, завтрак «шведский стол». Адрес: пр. Римского-Корсакова, 45. Отель находится в центральной части Санкт-Петербурга, в тихом историческом районе, в 5 минутах ходьбы от всемирно известного Мариинского театра, 8 минутах пешком до гостиницы «Театральная»:

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный05.06.2026-07.06.202611400174008500
Стандартный17.07.2026-23.08.202612000185008500
Стандартный01.05.2026-31.05.202612200190008500
Стандартный03.07.2026-09.08.202613300212008500
Стандартный12.06.2026-28.06.202614100228008500
Студия05.06.2026-07.06.202612100188008500
Студия17.07.2026-23.08.202612600198008500
Студия01.05.2026-31.05.202612900204008500
Студия03.07.2026-09.08.202614000225008500
Студия12.06.2026-28.06.202614800241008500

7. Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Смарт без кухни 29.05.2026-23.08.20261060016200-
Смарт без кухни01.05.2026-03.05.20261170018400-
Смарт без кухни12.06.2026-16.08.20261210019200-
Смарт с кухней29.05.2026-31.05.20261100017000-
Смарт с кухней21.08.2026-23.08.20261160018100-
Смарт с кухней01.05.2026-03.05.20261210019200-
Смарт с кухней12.06.2026-16.08.20261240019700-
Студия (BB)29.05.2026-31.05.2026116001810010000
Студия (BB)21.08.2026-23.08.2026120001890010000
Студия (BB)01.05.2026-03.05.2026125002000010000
Студия (BB)12.06.2026-16.08.2026126002020010000
Студия (без завтрака)29.05.2026-31.05.2026112001770010000
Студия (без завтрака)21.08.2026-23.08.2026116001850010000
Студия (без завтрака)01.05.2026-16.08.2026121001960010000
Студия (без завтрака)01.05.2026-03.05.2026121001980010000

Скидка детям, пенсионерам и студентам: 200 руб.

Варианты проживания

Отель «Москва»

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Театральная площадь

2 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Экспресс Садовая

2 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс СадоваяЭкспресс СадоваяЭкспресс СадоваяЭкспресс СадоваяЭкспресс Садовая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Адмиралтейская

2 ночи

Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.

Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.

В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.

Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.

Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.

АдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Амбассадор

2 ночи

Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.

Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.

В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.

Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.

АмбассадорАмбассадорАмбассадорАмбассадор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург

2 ночи

«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.

Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.

В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.

Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».

АЗИМУТ Сити Отель Санкт-ПетербургАЗИМУТ Сити Отель Санкт-ПетербургАЗИМУТ Сити Отель Санкт-ПетербургАЗИМУТ Сити Отель Санкт-ПетербургАЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Арт деко Невский

2 ночи

Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Арт деко НевскийАрт деко НевскийАрт деко НевскийАрт деко НевскийАрт деко Невский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Домина

2 ночи

Домина Санкт-Петербург - 5-звездочный отель расположен в 2 минутах ходьбы от Исаакиевского собора. К услугам гостей номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и принадлежностями для чая/кофе. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Все комфортабельные номера оформлены в необычном стиле. В каждом номере имеются рабочий стол, сейф, а также телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Ванная комната укомплектована тапочками и халатами.

В ресторан Arcobaleno можно зайти через отдельный вход с улицы. Здесь подают блюда итальянской кухни, а также фирменные кушанья от шеф-повара в стиле фьюжн.

Отель Домина Санкт-Петербург находится в 2 минутах ходьбы от автобусной остановки «Исаакиевская площадь», от которой можно без пересадок доехать до Московского вокзала. Расстояние до Эрмитажа составляет всего 1 км.

Отель ДоминаОтель ДоминаОтель ДоминаОтель ДоминаОтель ДоминаОтель Домина
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

На Римского-Корсакова

2 ночи

Отель «На Римского-Корсакова» 3* расположился в городе Санкт-Петербург. Точный адрес на карте города пр. Римского-Корсакова, д. 45 — центр Питера, вблизи Никольского сада. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.

Уютные и современные номера выполнены согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети интернет.

Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.

В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.

На Римского-КорсаковаНа Римского-КорсаковаНа Римского-КорсаковаНа Римского-Корсакова
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ярд Резиденс

2 ночи

Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.

Ярд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд Резиденс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • Сдача вещей в камеру хранения гостиницы в первый день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Так же на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям, пенсионерам и студентам: 200 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры на «Дворцы Петербурга: от Юсуповского до Шуваловского»

Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
30 дек в 10:00
от 12 550 ₽ за человека
Дворцы и усадьбы петербургской знати. Тур в Санкт-Петербург на 5 дней
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Дворцы и усадьбы петербургской знати. Тур в Санкт-Петербург на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 32 090 ₽ за человека
Дворцов царей и полководцев в Пальмире Северной не счесть. Автобусный тур в Санкт-Петербург из Москвы
На автобусе
4 дня
Дворцов царей и полководцев в Пальмире Северной не счесть. Автобусный тур в Санкт-Петербург из Москвы
Начало: Москва
2 июн в 10:00
23 июн в 10:00
38 900 ₽ за человека
Классический Петербург на Рождество. Тур на 4 дня
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Классический Петербург на Рождество. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
2 янв в 10:00
от 14 700 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
от 9600 ₽ за человека