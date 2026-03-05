Программа тура по дням
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Экскурсия в Юсуповский дворец
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает»:
- 12:30 отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс»;
- 13:00 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной) (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).
13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Кажется, что в этом волшебном городе каждое здание — это дворец, что, конечно, не совсем так, но богатство архитектуры поразительно.
Дворец невозможно представить без живописи, скульптуры, великолепных балов, музыки, и уютных садов и парков — именно такая атмосфера царит вокруг владельцев этих изысканных особняков и станет предметом нашего изучения.
14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец — один из немногих сохранившихся дворянских особняков Санкт-Петербурга, где прекрасно сохранились не только роскошные парадные апартаменты и залы картинной галереи, но и миниатюрный домашний театр вместе с уютными жилыми покоями семьи Юсуповых.
Здесь вы сможете почувствовать тепло и харизму поколений, которые жили в этих стенах. Эта экскурсия сделает ваше знакомство с Санкт-Петербургом поистине волшебным и незабываемым!
16:30 Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса (ориентировочно 900 руб.).
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 700 руб.). Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».
Свободный день или экскурсии на выбор
Завтрак в гостинице. Свободный день. Программа за доп. плату на выбор (рекомендуем бронировать заранее):
- Выборг. Замок. Парк Монрепо. 4500 взр., 4000 шк., 4200 пенс. ст. (только летом);
- Гатчина. Гатчинский дворец и парк. 3350 взр., 3050 шк., 3300;
- Ораниенбаум, Большого Меншиковского дворца. Петергоф, Нижний парк. 5850 взр., 5000 шк., 5800 пенс. ст. ин 8800;
- Петергоф: Большой дворец, Малый дворец, Нижний парк 5750 взр., 4950 шк., 5700 пенс. ст., ин. 9500.
Пешеходная прогулка по Бриллиантовой улице. Экскурсия в Музей Фаберже
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы).
11:00 Встреча с гидом на Исаакиевской площади, 6, табличка «Покажу Бриллиантовую улицу».
Наша пешеходная прогулка по Бриллиантовой улице пройдет по центру Петербурга. Мы увидим ювелирную «артерию» города – Большую Морскую улицу, где располагались ателье и магазины Фаберже и его конкурентов.
На пути нас ждут классические виды Санкт-Петербурга, вы окунетесь в атмосферу города конца XIX – начала XX веков и посетите места, где бывала светская публика.
13:00 Экскурсия в Музей Фаберже (Дворец Нарышкиных-Шуваловых), где хранится крупнейшая коллекция работ фирмы, включая знаменитые императорские пасхальные яйца – символы утраченной Российской Империи.
Эта программа не только для тех, кто интересуется историей филигранного искусства, ценителей ювелирного мастерства.
Пешеходная экскурсия по знаковым местам в центре Петербурга и посещение музея Фаберже подойдет как взыскательным путешественникам, так и тем, кто знакомится с городом впервые.
14:30 Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
1. Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа:
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт
|01.05.2026-03.05.2026
|12200
|19000
|11300
|Стандарт
|03.07.2026-23.08.2026
|12900
|20400
|11300
|Стандарт
|29.05.2026-28.06.2026
|14500
|23600
|11300
|Комфорт
|01.05.2026-03.05.2026
|13600
|21700
|11300
|Комфорт
|03.07.2026-23.08.2026
|14900
|24400
|11300
|Комфорт
|29.05.2026-28.06.2026
|17200
|28900
|11300
2. Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный мансардный номер
|01.05.2026-23.08.2026
|17300
|27300
|-
|Стандартный мансардный семейный номер / номер с диваном
|05.06.2026-07.06.2026
|15300
|23100
|10200
|Стандартный мансардный семейный номер /номер с диваном
|01.05.2026-23.08.2026
|17300
|27300
|10200
|Номер Семейный Премиум
|01.05.2026-23.08.2026
|19800
|32200
|10200
3. Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол».Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа:
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный мансардный номер
|01.05.2026-23.08.2026
|16500
|25600
|-
|Стандартный мансардный номер с диваном
|01.05.2026-23.08.2026
|16500
|25600
|10400
|Улучшенный номер
|01.05.2026-23.08.2026
|19000
|30600
|-
|Улучшенный номер с диваном
|01.05.2026-23.08.2026
|19000
|30600
|10400
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
1. Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Арт Адмиралъ
|29.05.2026-31.05.2026
|12000
|17500
|9400
|Арт Адмиралъ
|01.05.2026-03.05.2026
|12900
|19200
|9900
|Арт Адмиралъ
|17.07.2026-23.08.2026
|13300
|20000
|9900
|Арт Адмиралъ
|19.06.2026-12.07.2026
|13600
|20600
|9900
|Арт Адмиралъ
|12.06.2026-28.06.2026
|15100
|23700
|10400
|Арт Адмиралъ
|05.06.2026-07.06.2026
|15800
|25000
|10900
|Арт-стандарт
|29.05.2026-31.05.2026
|11100
|15700
|9400
|Арт-стандарт
|01.05.2026-03.05.2026
|12000
|17500
|9900
|Арт-стандарт
|17.07.2026-23.08.2026
|12100
|17700
|9900
|Арт-стандарт
|19.06.2026-12.07.2026
|12500
|18500
|9900
|Арт-стандарт
|12.06.2026-28.06.2026
|14000
|21500
|10400
|Арт-стандарт
|05.06.2026-07.06.2026
|14600
|22700
|10900
|Стандартный
|29.05.2026-31.05.2026
|10600
|14700
|9400
|Стандартный
|01.05.2026-03.05.2026
|11500
|16500
|9900
|Стандартный
|17.07.2026-23.08.2026
|11800
|17000
|9900
|Стандартный
|19.06.2026-12.07.2026
|12000
|17500
|9900
|Стандартный
|12.06.2026-28.06.2026
|13100
|19700
|10400
|Стандартный
|05.06.2026-07.06.2026
|13800
|21000
|10900
2. Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". Адрес: просп. Римского-Корсакова, 5-7. Ближайшая станция метро: Садовая/Спасская/Сенная площадь. В историческом центре, в 10 минутах пешком до Мариинского театра и Исаакиевской площади. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд 07:00-14:00 + 50% (без завтрака).
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный
|31.07.2026-23.08.2026
|12600
|18100
|-
|Стандартный
|10.07.2026-19.07.2026
|14100
|21100
|-
|Стандартный
|29.05.2026-05.07.2026
|14900
|22600
|-
3. Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Театральная площадь 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Смарт стандарт
|01.05.2026-31.05.2026
|12400
|18000
|-
|Смарт стандарт
|07.08.2026-23.08.2026
|12600
|18500
|-
|Смарт стандарт
|31.07.2026-02.08.2026
|12750
|18750
|-
|Смарт стандарт
|12.06.2026-26.07.2026
|12900
|19000
|-
4. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер/в мансарде
|07.08.2026-23.08.2026
|9600
|14500
|-
|Стандартный номер/в мансарде
|01.05.2026-31.05.2026
|9800
|15000
|-
|Стандартный номер/в мансарде
|31.07.2026-02.08.2026
|10500
|16350
|-
|Стандартный номер/в мансарде
|24.07.2026-26.07.2026
|11100
|19550
|-
|Стандартный номер/в мансарде
|19.06.2026-19.07.2026
|11400
|18200
|-
|Стандартный номер/в мансарде
|12.06.2026-28.06.2026
|12800
|20900
|-
5. Домина Престиж 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес:Набережная реки Мойки, д. 99, ближайшая станция метро «Адмиралтейская» в 2 минутах ходьбы от Исаакиевского собора, в 7 минутах пешком до Исаакиевской площади и 16 минут пешком до гостиницы «Театральная»:
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер мансарда с двуспальной кроватью/с двумя односпальными кроватями
|01.05.2026-23.08.2026
|24300
|38400
|-
|Номер супериор с двуспальной кроватью/с двумя односпальными кроватями
|01.05.2026-23.08.2026
|25900
|41600
|13600
|Номер лайфстайл с двуспальной кроватью
|01.05.2026-23.08.2026
|29900
|49600
|13600
6. Отель на Римского-Корсакова 3*, завтрак «шведский стол». Адрес: пр. Римского-Корсакова, 45. Отель находится в центральной части Санкт-Петербурга, в тихом историческом районе, в 5 минутах ходьбы от всемирно известного Мариинского театра, 8 минутах пешком до гостиницы «Театральная»:
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный
|05.06.2026-07.06.2026
|11400
|17400
|8500
|Стандартный
|17.07.2026-23.08.2026
|12000
|18500
|8500
|Стандартный
|01.05.2026-31.05.2026
|12200
|19000
|8500
|Стандартный
|03.07.2026-09.08.2026
|13300
|21200
|8500
|Стандартный
|12.06.2026-28.06.2026
|14100
|22800
|8500
|Студия
|05.06.2026-07.06.2026
|12100
|18800
|8500
|Студия
|17.07.2026-23.08.2026
|12600
|19800
|8500
|Студия
|01.05.2026-31.05.2026
|12900
|20400
|8500
|Студия
|03.07.2026-09.08.2026
|14000
|22500
|8500
|Студия
|12.06.2026-28.06.2026
|14800
|24100
|8500
7. Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Смарт без кухни
|29.05.2026-23.08.2026
|10600
|16200
|-
|Смарт без кухни
|01.05.2026-03.05.2026
|11700
|18400
|-
|Смарт без кухни
|12.06.2026-16.08.2026
|12100
|19200
|-
|Смарт с кухней
|29.05.2026-31.05.2026
|11000
|17000
|-
|Смарт с кухней
|21.08.2026-23.08.2026
|11600
|18100
|-
|Смарт с кухней
|01.05.2026-03.05.2026
|12100
|19200
|-
|Смарт с кухней
|12.06.2026-16.08.2026
|12400
|19700
|-
|Студия (BB)
|29.05.2026-31.05.2026
|11600
|18100
|10000
|Студия (BB)
|21.08.2026-23.08.2026
|12000
|18900
|10000
|Студия (BB)
|01.05.2026-03.05.2026
|12500
|20000
|10000
|Студия (BB)
|12.06.2026-16.08.2026
|12600
|20200
|10000
|Студия (без завтрака)
|29.05.2026-31.05.2026
|11200
|17700
|10000
|Студия (без завтрака)
|21.08.2026-23.08.2026
|11600
|18500
|10000
|Студия (без завтрака)
|01.05.2026-16.08.2026
|12100
|19600
|10000
|Студия (без завтрака)
|01.05.2026-03.05.2026
|12100
|19800
|10000
Скидка детям, пенсионерам и студентам: 200 руб.
Варианты проживания
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Театральная площадь
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Адмиралтейская
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
Амбассадор
Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.
Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.
В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.
Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.
АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Арт деко Невский
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Отель Домина
Домина Санкт-Петербург - 5-звездочный отель расположен в 2 минутах ходьбы от Исаакиевского собора. К услугам гостей номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и принадлежностями для чая/кофе. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Все комфортабельные номера оформлены в необычном стиле. В каждом номере имеются рабочий стол, сейф, а также телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Ванная комната укомплектована тапочками и халатами.
В ресторан Arcobaleno можно зайти через отдельный вход с улицы. Здесь подают блюда итальянской кухни, а также фирменные кушанья от шеф-повара в стиле фьюжн.
Отель Домина Санкт-Петербург находится в 2 минутах ходьбы от автобусной остановки «Исаакиевская площадь», от которой можно без пересадок доехать до Московского вокзала. Расстояние до Эрмитажа составляет всего 1 км.
На Римского-Корсакова
Отель «На Римского-Корсакова» 3* расположился в городе Санкт-Петербург. Точный адрес на карте города пр. Римского-Корсакова, д. 45 — центр Питера, вблизи Никольского сада. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.
Уютные и современные номера выполнены согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети интернет.
Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.
В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Сдача вещей в камеру хранения гостиницы в первый день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Так же на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
