1 день

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Экскурсия в Юсуповский дворец

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает»:

12:30 отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс»;

в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс»; 13:00 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной) (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).

13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Кажется, что в этом волшебном городе каждое здание — это дворец, что, конечно, не совсем так, но богатство архитектуры поразительно.

Дворец невозможно представить без живописи, скульптуры, великолепных балов, музыки, и уютных садов и парков — именно такая атмосфера царит вокруг владельцев этих изысканных особняков и станет предметом нашего изучения.

14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец — один из немногих сохранившихся дворянских особняков Санкт-Петербурга, где прекрасно сохранились не только роскошные парадные апартаменты и залы картинной галереи, но и миниатюрный домашний театр вместе с уютными жилыми покоями семьи Юсуповых.

Здесь вы сможете почувствовать тепло и харизму поколений, которые жили в этих стенах. Эта экскурсия сделает ваше знакомство с Санкт-Петербургом поистине волшебным и незабываемым!

16:30 Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса (ориентировочно 900 руб.).

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 700 руб.). Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».

