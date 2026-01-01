Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Шуваловский дворец
Прибытие в Санкт-Петербург.
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 и 13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
13:00-14:30 Свободное время для обеда и размещения.
График выезда автобусов на экскурсии см в разделе «Важно знать».
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
15:30 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, во время которой мы вместе проследим историю развития нашего города от первых построек – Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Петропавловской крепости – до грандиозных ансамблей позднейших эпох.
17:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца мы увидим бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
18:30 Трансфер по базовым гостиницам до 20:00 или свободное время в центре города.
Свободный день или программа на выбор за дополнительную плату
Завтрак в гостинице.
Свободный день. Программа на выбор за дополнительную плату:
Дополнительно (для любознательных): Экскурсия в Выборг. Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.
08:00-20:00Экскурсия в Выборг (3400 руб. взр., 2900 руб. шк., 3200 руб. студ., 3200 руб. пенс.).
Во время экскурсии вы познакомитесь с величественным Выборгским замком и пройдётесь по узким улочкам Старого города, вымощенным брусчаткой, где каждый шаг рассказывает свою историю, совершите путешествие по скальному пейзажному парку Монрепо.
11:00 Экскурсия в Монрепо.
13:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб. взр.) или свободное время в центре города.
14:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.
15:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.
16:30 Свободное время в Старом городе
18:00 Выезд в Санкт-Петербург. Трансфер по базовым гостиницам. 20:00-21:00 Окончание программы.
Дополнительно (для сладкоежек): Экскурсия на фабрику мороженого «Альпинетти» с дегустацией (дети 5-17 лет 1900 руб., все остальные 1100 руб.).
Мы проводим экскурсию с дегустацией. Выузнаете секреты производства мороженого, посетите морозильную камеру и попробуете себя в роли кондитера. После познавательной части вас ждет дегустация: джелато, сорбет, пломбир и сахарная трубочка.
Вы украсите эскимо и рожки глазурью, такими же и посыпками на свой вкус. Количество мороженого не ограничено!
Дополнительно (для романтиков): Экскурсия Небесная перспектива: экскурсия по безопасной крыше (1100 руб. взр., 900 руб. дети 12+).
Услышать историю Петербурга на свежем воздухе, узнать секреты Невского проспекта, тайны названий улиц и площадей, расположить достопримечательности в профессиональных бинокли и, конечно, сделать эффектные фото — все это можно сделать на экскурсиях «Небесная перспектива»!
Загородная экскурсия в Царское Село
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
График выезда автобусов на экскурсии см в разделе «Важно знать».
11:00 Загородная экскурсия в Царское Село. Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».
Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца. Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.
Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца (при наборе группе от 18 чел: 1600 руб. взр., 1150 руб. шк. , 1500 руб. ст., пенс.).
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00 при наборе группы в Павловск).
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие.
А также побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями (900 руб. взр., 650 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.).
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Экскурсия в Эрмитаж
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
График выезда автобусов на экскурсии см в разделе «Важно знать».
Трансфер на Московский вокзал (вещи в камеру хранения за свой счёт).
08:00 (12:00) Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где встретились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.
Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.
10:30 (14:30) Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Мы увидим шедевры великих мастеров: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Ван Дейка, Рембрандта, Тициана, Эль Греко, Гогена, Матисса и многих других.
Внимание: время экскурсии в Эрмитаж может поменяться на 14:30, уточнять после 24 декабря.
12:00 (16:00) Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).
Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:
- фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);
- подписные издания (работают до 22:00);
- магазин Купцов Елисеевых (работает до 23:00);
- дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00);
- пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00);
- новогоднюю ярмарку в Новой Голландии, на Манежной площади (работают до 22:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость указана на 1 чел. /руб.
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт с двумя кроватями
|14700
|19800
|-
|Бизнес одноместный
|-
|19800
|-
|Бизнес с двумя кроватями
|15300
|21150
|13650
Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Стандарт с одной / двумя кроватями
|19800
|28950
|19050
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор).Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный с одной / двумя кроватями
|21750
|30150
|-
|Улучшенный с одной / двумя кроватями
|23550
|33900
|19950
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского пешком минут 10. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%. Цены позже.
Атриум 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 +50% (с завтраком).
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный с одной / двумя кроватями
|21900
|32700
|16950
Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская», в 18 минутах пешком от гостиницы Достоевский (или 1 остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака). Цены позже.
Сокрома Библиотека Апартс. Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: ул. Пушкинская, 19. Находится в самом сердце Санкт-Петербурга в 500 метрах от станции метро Владимирская и в 7 минутах пешком от гостиницы «Достоевский», 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%. Цены позже.
Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: ул. Достоевского, 30. Находится в самом сердце Санкт-Петербурга в 600 метрах от станции метро Владимирская и в 10 минутах пешком от гостиницы «Достоевский», Расчетный час: 14:00 заезд, 11:00 выезд. Цены позже.
Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака. Цены позже.
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный Цены позже.
Скидка детям до 14 лет: 1300 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2900 руб. Большой дворец Петергофа (чтв.) 1650 руб., Екатерининский дворец (субб.) 1250 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.
Варианты проживания
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
«Россия» 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Art Deco Nevsky
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Атриум
Меблированные комнаты «Атриум» находятся в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Октябрьская
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Sokroma Библиотека
Апартаменты «Sokroma Библиотека» находятся в Центральном районе Санкт-Петербурга. Поблизости располагаются важные объекты инфраструктуры и достопримечательности города.
Светлые апартаменты обустроены с уютом и вниманием к декоративным деталям. Установлена комфортабельная мягкая и корпусная мебель, ЖК-телевизор, свободно работает Wi-fi. Собственная ванная комната оборудована душем.
На кухонной зоне размещена необходимая бытовая техника и набор посуды. В шаговой доступности находится большое количество ресторанов и кафе, где подают разнообразные блюда.
Гости могут посетить Музей Арктики и Антарктики - в 101 м, Музей нонконформистского искусства - в 255 м, Владимирский собор - в 411 м или прогуляться в саду Сан-Галли, расположенном в 544 метрах от апартаментов. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15,2 км, а до Московского ж/д вокзала - 421 км.
Sokroma Это Питер Aparts
Апартаменты «Sokroma Это Питер Aparts» находятся в Санкт-Петербурге, в центре города.
Для размещения предлагаются двухуровневые студии со светлым интерьером и комфортабельной мебелью. Среди удобств собственная ванная комната, Wi-Fi, ЖК-телевизор и фен.
Помимо имеющейся в кухонной зоне бытовой техники для приготовления блюд, гости могут воспользоваться посудой, а так же утром заказать вкусный континентальный завтрак по меню. Поблизости расположилось кафе «Umami Ramen» с блюдами азиатской кухни.
В окрестностях находятся следующие достопримечательности: Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского - в 425 м, Лофт Проект «Этажи» - в 457 м, Театр им. Ленсовета - в 723 м. Расстояние до аэропорта Пулково - 14,7 км, до Московского ж/д вокзала - 1 км.
Элкус
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Yard Residence
Апарт-отель «Yard Residence» - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды (приобретаются заранее за доп. плату) и ужины
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2900 руб. Большой дворец Петергофа (чтв.) 1650 руб., Екатерининский дворец (субб.) 1250 руб. (все экскурсии на русском)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 14 лет: 1300 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В какое время и от каких гостиниц отъезжают автобусы на экскурсии?
1 день:
14:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
15:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум», «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
15:30 Отъезд от гостиницы «Достоевский» (в том числе для гостей из гостиниц «Сокрома Это Питер», «Сокрома Библиотека», «Октябрьская»).
3 день:
09:30 Отъезд от гостиницы «Достоевский» (в том числе для гостей из гостиниц «Йес на Марата», «Сокрома Это Питер», «Сокрома Библиотека», «Октябрьская»).
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум».
11:00 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
4 день:
Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум».
Отъезд от гостиницы «Достоевский» (в том числе для гостей из гостиниц «Йес на Марата», «Сокрома Это Питер», «Сокрома Библиотека», «Октябрьская»).