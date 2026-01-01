Приглашаем вас в рождественский тур по Сакнт-Петербургу! Начнете с истоков у Петропавловской крепости и проследите, как росла мощь России, воплощаясь в грандиозных соборах и дворцах. Отправитесь в Царское Село с

его возрождённым восьмым чудом света — Янтарной комнатой. А после — исследуете сокровенные богатства короны. Вас ждёт встреча с императорскими коллекциями: от изящных яиц Фаберже в Шуваловском дворце до бесценных полотен гениев живописи в Эрмитаже.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:

12:00 (16:00) Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).

Внимание: время экскурсии в Эрмитаж может поменяться на 14:30, уточнять после 24 декабря.

Мы увидим шедевры великих мастеров: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Ван Дейка, Рембрандта, Тициана, Эль Греко, Гогена, Матисса и многих других.

10:30 (14:30) Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.

08:00 (12:00) Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» . Мы увидим город, где встретились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.

Трансфер на Московский вокзал (вещи в камеру хранения за свой счёт).

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.

А также побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями ( 900 руб. взр., 650 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.).

Дополнительно: посещение Океанариума , где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие.

Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00 при наборе группы в Павловск).

Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца (при наборе группе от 18 чел: 1600 руб. взр., 1150 руб. шк. , 1500 руб. ст., пенс.).

Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца . Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».

Услышать историю Петербурга на свежем воздухе, узнать секреты Невского проспекта, тайны названий улиц и площадей, расположить достопримечательности в профессиональных бинокли и, конечно, сделать эффектные фото — все это можно сделать на экскурсиях «Небесная перспектива»!

Вы украсите эскимо и рожки глазурью, такими же и посыпками на свой вкус. Количество мороженого не ограничено!

Мы проводим экскурсию с дегустацией. Выузнаете секреты производства мороженого, посетите морозильную камеру и попробуете себя в роли кондитера. После познавательной части вас ждет дегустация: джелато, сорбет, пломбир и сахарная трубочка.

Дополнительно (для сладкоежек): Экскурсия на фабрику мороженого «Альпинетти» с дегустацией (дети 5-17 лет 1900 руб., все остальные 1100 руб.).

15:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.

13:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб. взр.) или свободное время в центре города.

Во время экскурсии вы познакомитесь с величественным Выборгским замком и пройдётесь по узким улочкам Старого города , вымощенным брусчаткой, где каждый шаг рассказывает свою историю, совершите путешествие по скальному пейзажному парку Монрепо .

Дополнительно (для любознательных): Экскурсия в Выборг. Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.

Свободный день. Программа на выбор за дополнительную плату:

18:30 Трансфер по базовым гостиницам до 20:00 или свободное время в центре города.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

17:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже . За скромными фасадами Шуваловского дворца мы увидим бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.

15:30 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, во время которой мы вместе проследим историю развития нашего города от первых построек – Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Петропавловской крепости – до грандиозных ансамблей позднейших эпох.

13:00-14:30 Свободное время для обеда и размещения.

11:00 и 13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость указана на 1 чел. /руб.

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Категория номера Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт с двумя кроватями 14700 19800 - Бизнес одноместный - 19800 - Бизнес с двумя кроватями 15300 21150 13650

Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Категория номера Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Номер Стандарт с одной / двумя кроватями 19800 28950 19050

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор).Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Категория номера Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный с одной / двумя кроватями 21750 30150 - Улучшенный с одной / двумя кроватями 23550 33900 19950

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского пешком минут 10. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%. Цены позже.

Атриум 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 +50% (с завтраком).

Категория номера Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный с одной / двумя кроватями 21900 32700 16950

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская», в 18 минутах пешком от гостиницы Достоевский (или 1 остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака). Цены позже.

Сокрома Библиотека Апартс. Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: ул. Пушкинская, 19. Находится в самом сердце Санкт-Петербурга в 500 метрах от станции метро Владимирская и в 7 минутах пешком от гостиницы «Достоевский», 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%. Цены позже.

Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: ул. Достоевского, 30. Находится в самом сердце Санкт-Петербурга в 600 метрах от станции метро Владимирская и в 10 минутах пешком от гостиницы «Достоевский», Расчетный час: 14:00 заезд, 11:00 выезд. Цены позже.

Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака. Цены позже.

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный Цены позже.

Скидка детям до 14 лет: 1300 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2900 руб. Большой дворец Петергофа (чтв.) 1650 руб., Екатерининский дворец (субб.) 1250 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.