В Шахматово воздух всё ещё помнит шепот Александра Блока, писавшего здесь 300 шедевров в тишине усадебного парка. А через
Программа тура по дням
Шахматово - Клин. Поэзия и музыка Государевой дороги: Александр Блок и П.И. Чайковский
07:45 Сбор группы и встреча с гидом: м. Комсомольская, выход №3 (к Казанскому вокзалу). Встреча у центрального входа в здание Казанского вокзала.
Посадка в автобус. Переезд в Шахматово (90 км). Путевая информация.
Усадьба Шахматово. Весь маршрут Государевой дороги пронизан духом интеллигенции XIX – начала XX века. Но особо ярко он ощущается в усадьбе Шахматово, принадлежащей семье учёного-ботаника Андрея Бекетова.
Прославил это место его внук – Александр Блок, который жил здесь каждое лето. Благодаря своему творческому уединению, он написал более 300 произведений. И именно здесь встретился с любовью всей своей жизни – будущей женой Любовью Менделеевой.
Экскурсия по главному дому.
Свободное время для прогулки по парку. Переезд в Клин (40 км).
Обед в кафе на маршруте(за доп. плату).
Обзорная экскурсия по Клину. Вместе с гидом вы пройдётесь по старинным торговым рядам на рыночной площади, познакомитесь со зданием почтового двора, в котором и сейчас работает Почта России, полюбуетесь Успенским храмом XVI века и послушаете легенду о крещении в нём самого Петра I.
Дом-музей П. И. Чайковского. Экскурсия по музею. Двухэтажный деревянный дом на окраине Клина композитор снял в долгосрочную аренду у местного купца. И несколько лет его жизни в тихом уголке были наполнены покоем, работой и музыкой.
Обаяние русского пейзажа, звон соснового бора, краски рассвета, голос ручья – то, из чего рождалась Музыка. В доме композитора полностью сохранилась обстановка – кабинетный рояль «Беккер» в центре гостиной, обширная библиотека с журналами и книгами по истории и искусству.
Переезд в Тверь (80 км). Государева дорога между двумя столицами мчится сквозь Тверскую область.
Вдоль всей дороги до Твери тянутся сёла с многовековой историей: Завидово с уникальным храмовым комплексом; Городня с древней каменной церковью Рождества Богородицы.
Размещение в гостинице г. Тверь. Свободное время.
Тверь. Любимый город Екатерины Великой
Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров.
09:30 Отправление на экскурсионную программу.
Обзорная экскурсия по Твери. Старинная Тверь – один из самых элегантных волжских городов.
Вы увидите стрелку Волги и Тверцы, место где более 800 лет назад была основана новгородская «хлебная» крепость, ставшая впоследствии городом, проедете нарядными улицами, оцените трёхлучевую городскую планировку конца XVIII века.
В городе много воды и зелени, его украшают старинные храмы, у него есть свой Арбат – Трёхсвятская улица. «Тверь – в Москву дверь», – говорили когда-то. И действительно, здесь бывали особы царской крови, поэты и драматурги, дипломаты.
Императорский путевой дворец с осмотром интерьеров. Картинная галерея. Жемчужина города и великое историческое достояние. Классическая императорская резиденция на время путешествия царской семьи из Москвы в Петербург.
Дворец остаётся роскошной визитной карточкой Твери по сей день. Двухэтажный главный корпус окнами фасада выходит на Волгу, внутри – просторный приёмный зал, императорские покои и библиотека.
Всё здесь дышит роскошью, царственностью и самобытностью, и в каждой детали чувствуется размах и вкус членов императорской семьи. Экскурсия по картинной галерее.
Обед-дегустация в кафе города (за доп. плату).
Аутентичные блюда из местных продуктов на основе старинных деревенских рецептов, поданные на обед, только разогреют интерес к дальнейшему путешествию: кундюмы, утиный рассольник, щучьи биточки – исконно русские блюда, иногда с совершенно незнакомыми названиями, но родным вкусом.
Христорождественский монастырь. Чуть в стороне от центра города на берегу реки Тьмаки расположилась одна из древнейших обителей Тверской земли. Христорождественский монастырь XV в.
Вы увидите строгий Рождественский собор: великолепный образец стиля ампир, возведённый по проекту Карла Росси, и классическую надвратную церковь новоторжского архитектора Н. А. Львова.
Необычный для Тверской земли Воскресенский собор построен в неорусском стиле и напоминает храмы Пскова и Новгорода.
Покровителями монастыря в своё время были представители Императорской семьи, московской и петербургской аристократии.
Императорские комнаты Тверского железнодорожного вокзала. Императорские комнаты на вокзале предназначались для отдыха августейших особ, следовавших из СанктПетербурга в Москву и обратно.
Сводчатые потолки, старинные камины, лепнина и изысканные люстры – исторический царский вокзал, который открыл свои двери ещё в 1851 году, теперь доступен для посещения любому пассажиру.
Экскурсия по императорским комнатам.
Свободное время в центре города. Возвращение в отель.
Знаменское-Раёк - Торжок - Василёво. Гений вкуса - архитектор Львов
Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров.
09:30 Переезд в усадьбу Знаменское-Раёк (50 км).
Усадьба Знаменское-Раёк. Экскурсия в Главный дом. Прогулка по парку. Роскошная усадьба построена по проекту известного архитектора Н. А. Львова для богатого и очень влиятельного вельможи – генерала Фёдора Глебова.
История создания этого архитектурного шедевра пронизана историей любви владельца усадьбы к своей супруге, которой и было предназначено это «ожерелье для Елизаветы». Формой усадебный дом напоминает украшение, подаренное супруге.
Главный дом – кулон, флигели с башнями – огранённые бриллианты, а почти две сотни колонн – цепочка, на которой держится это великолепие.
Усадьба могла служить «перевалочным пунктом» для особ из царской семьи – своеобразным путевым дворцом на пути их следования из столицы. С особами царской крови и генерал Глебов, и его супруга Елизавета были в косвенном родстве.
Сегодня усадьба постепенно возрождается. Вы пройдёте по аллеям старого парка, полюбуетесь на усадебный пруд, посетите главный дом.
Переезд в музей Василёво (25 км).
Архитектурно-этнографический музей Василёво. На берегу реки Тверцы находится архитектурный ансамбль XVIII века – усадьба Василёво. Примечательна она в первую очередь музеем деревянного зодчества, в котором собраны памятники XVIII-XIX вв. со всех уголков Тверской области.
Также усадьба Василёво славится своим стометровым арочным мостом с гротами, названным в одном из путеводителей середины XX века «Чёртовым мостом».
Специалисты называют этот валунный мост работы архитектора Н. А. Львова шедевром архитектурной фантазии и даже – каскадной симфонией. Экскурсия по музею и территории усадьбы.
Переезд в Торжок (5 км). Город на Государевой дороге со своими шармом, историей, природой и гостеприимством. Главные достопримечательности – древние храмы, ансамбли купеческих особняков, уникальная техника золотного шитья, сохранившаяся до наших дней и, конечно, пожарские котлеты.
Обзорная экскурсия по Торжку. В Торжке 286 архитектурных и археологических памятников – больше, чем во всех остальных городах Тверской области. После пожара в середине XVIII века Торжок в камне отстраивали ярчайшие зодчие своего времени – Карл Росси, Николай Львов, Пётр Никитин.
Набережная Торжка — визитная карточка города и любимое место прогулок горожан. Архитекторы и реставраторы выполнили свою работу на «отлично», сохранив купеческий дух XIX века.
Новоторжский Борисоглебский монастырь. Один из древнейших российских православных монастырей был основан около 1038 года, он – ровесник КиевоПечерской Лавры.
Живописные виды с высоких берегов Тверцы вкупе с величественной кладкой монастырских стен и богатым архитектурным ансамблем оставляют сильные впечатления у гостей города.
Обед с пожарскими котлетами (за доп. плату). Когда-то в Торжке была гостиница Дарьи Пожарской, прогремевшая на всю Россию с лёгкой руки Пушкина. «На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке», – восторженно писал поэт.
Жареные котлеты с ароматной хрустящей корочкой тают во рту, растекаясь топлёным маслом и сочным рубленым куриным мясом.
Музей золотного шитья. Заедем в единственный в России музей золотного шитья, чтобы «поканителиться» и полюбоваться великолепными изделиями. Уникальный древний промысел известен в Торжке с XI века.
Мастерицы расшивали драгоценными нитями кокошники, пояса, церковное облачение, сафьяновую обувь. В Торжок потоком шли заказы от императорского двора.
Кроме старинных облачений в музее представлены современные дизайнерские вещи, эффектно расшитые золотом, авторские копии подарков президенту Владимиру Путину, патриарху Кириллу, Папе Римскому Франциску и другим важным гостям. Экскурсия по музею.
Сувениры из Торжка. Посещение магазина-салона «Торжокские золотошвеи». Отсюда можно увезти с собой на память стильный кошелёк, очечник, пояс с золотым орнаментом или бархатную театральную сумочку с драгоценными узорами.
Это превосходный подарок или аксессуар, с которым невозможно остаться незамеченной.
Переезд в Вышний Волочёк (70 км). Путешествие по Государевой дороге невозможно без посещения российской Венеции – Вышнего Волочка.
Этот провинциальный город славится первой в России водной системой. В городе 7 островов, 40 мостов, 4 канала и 4 реки.
Вышневолоцкий Казанский монастырь. Чудесной красоты женский монастырь основан в XVIII в. на месте явления иконы Казанской Богородицы. Особое участие в судьбе монастыря принимал святой праведный Иоанн Кронштадтский.
На его средства в обители был воздвигнут единственный в мире собор в честь Андрониковой иконы Божией Матери. Казанский собор монастыря, спроектированный известным московским архитектором А. С. Каминским, – один из красивейших в России.
Размещение в гостинице «Берёзка» г. Вышний Волочёк. Свободное время.
Вышний Волочёк - Куженкино - Крестцы - Валдай - Великий Новгород. Традиции на Государевой дороге: ямщики, баранки, колокольчики
Завтрак (накрытие). Освобождение номеров.
08:30 Отправление на экскурсионную программу.
Обзорная экскурсия по Вышнему Волочку «Венеция Петра и град Екатерины». Верхний Волочёк буквально весь изрезан каналами и речками. А шлюзы, бейшлоты и первое в России водохранилище так и манят узнать их историю подробнее.
Кроме уникальной водной системы XVIII века, здесь можно полюбоваться городской архитектурой, кое-где напоминающей северную столицу, масштабными торговыми рядами, Венецианским сквером.
Музей истории края Вышнего Волочка. Вас приятно удивит этот провинциальный музей и экспозиция, посвящённая Вышневолоцкой водной системе – уникальному гидротехническому сооружению, построенному по приказу Петра Первого и более 300 лет служившему России.
Экскурсия по музею.
Переезд в пос. Куженкино (40 км).
Историческое здание железнодорожного вокзала на станции Куженкино. Вокзал хранит в себе целый пласт истории и является образцом стильной архитектуры прошлого века. Уютное здание в стиле модерн сохранило практически все аутентичные элементы отделки.
В вокзале сосредоточивалось всё лучшее, что могла дать людям цивилизация тех лет: почта, телеграф, буфет, раздельный зал ожидания для пассажиров I-II и III класса, дамская уборная с ватерклозетом, багажное отделение.
Экскурсия по вокзалу.
Переезд в г. Валдай (60 км).
Иверский мужской монастырь. Монастырь расположен на острове посреди водной глади Валдайского озера. Его мощные стены и золотые купола издали похожи на иллюстрацию к русским былинам.
История монастыря – история России с её триумфами и расколами, история Никона и Аввакума.
Обед в кафе города (за доп. плату).
Колокольный центр Валдая. Валдай – столица ямских поддужных колокольчиков, ставших символом и брендом города. Огромная коллекция колоколов не только рассказывает, но и поёт о своём прошлом.
Ведь колокола как люди – у них есть тулово, плечо, ушко, язычок, голос, юбка и узор по подолу. Экскурсия по музею.
Переезд в посёлок Крестцы (60 км). Государева дорога богата на значимые места. Например, посёлок Крестцы, название которого произошло от его расположения на перекрёстке двух дорог из Новгорода в Москву и из Пскова на Вологду.
Он разрастался довольно быстро, потому что путникам был необходим отдых в долгой дороге и смена лошадей. Вскоре ямская станция стала одной из трёх самых крупных и по приказу Екатерины II была преобразована в город в 1776 году.
Экспозиция «Крестецкая строчка». Этот красивый народный промысел зародился в 60-е годы XIX века.
Состоятельные путешественники на Государевой дороге останавливались в посёлке Крестцы и охотно раскупали льняные полотенца, скатерти, покрывала, занавески, украшенные удивительными сквозными ажурными узорами.
Крестецкие гипюры имели мировое признание, получали медали и дипломы на выставках в Санкт-Петербурге, Италии, Франции. Образцы крестецкой строчки с гордостью выставляют Эрмитаж, Русский музей, Российский этнографический музей.
Показательный мастер-класс по крестецкой вышивке. У каждого путешественника будет возможность приобщиться к мастерству вышивальщиц. Конечно, за один мастер-класс невозможно постичь всю глубину и технику промысла, а вот познакомиться с его секретами – вполне реально.
Интерактивная программа с ямщиком Никитичем. Чаепитие с пирогами. А не познакомиться ли вам с самым настоящим ямщиком? Конечно! С ямщиком Никитичем на его постоялом дворе – проще простого.
Он не просто расскажет об уникальном ямщицком быте, но и перенесёт во времена ямской гоньбы, приоткроет завесу тайн и легенд, связанных с профессией ямщика.
Переезд в Великий Новгород (90 км).
Размещение в гостинице «Садко». Свободное время.
Великий Новгород - Любань - Тосно. Господин Великий Новгород и храм первого министра в Любани
Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров.
10:00 Отправление на экскурсионную программу.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду. Исторически самый вольный город, не подчиняющийся ни одному из существующих русских городов. Все свои решения он принимал на городском вече.
Город, который первым в Европе стал мостить улицы, в котором простолюдины переписывались с помощью берестяных грамот, и даже бедные жители ходили в кожаной обуви.
Гордый, роскошный, новаторский и очень красивый Великий Новгород, как жемчужина на Государевой дороге, покажет вам всё самое лучшее.
Ярославово дворище и древний Новгородский Торг. Самое оживлённое в былые времена место в городе, где церкви стояли «кустом», рядом шумели торговые ряды, а купцы заключали свои самые выгодные договора.
Сегодня о былой активности напоминают роскошная белоснежная колоннада гостиного двора, построенного на месте древнего Торга в XVII веке, и многочисленные прекрасные храмы – архитектурные памятники XII-XVII веков. Экскурсия по территории.
Новгородский кремль. Софийский собор. Кремль (Детинец) – визитная карточка Великого Новгорода. Это мощное древнейшее оборонительное сооружение в России, 9 из 13 башен которого сохранились до настоящего времени.
Главные точки на карте вашего путешествия по Кремлю: построенный в 1050 году Софийский собор (сердце Детинца) и памятник Тысячелетия России. Экскурсия по территории Кремля и Софийскому собору.
Свободное время в центре Новгорода (1 час).
Обед в кафе города (за доп. плату).
Переезд в Любань(110 км).
Любань. Памятники архитектуры XIX века. Ленинградская область на Государевой дороге встречает железнодорожной станцией II класса первой российской железной дороги.
Главные достопримечательности города: здание станции, которое является архитектурным памятником 1850 года постройки, и железнодорожный храм Петра и Павла.
Храм Петра и Павла. Построенный по проекту знаменитого архитектора Константина Андреевича Тона в 1897 году, храм стал мемориалом в память о строителях Николаевской железной дороги.
В храме, под алтарем, захоронены останки Павла Петровича Мельникова – первого министра железных дорог России. Посещение храма (по возможности).
Переезд в Тосно (30 км).
Размещение в отеле «Тосно». Свободное время.
Тосно - Гатчина. Дом царской кормилицы и Рыцарский замок в пригороде Петербурга
Завтрак (накрытие). Освобождение номеров.
09:30 Отправление на экскурсионную программу.
Музей истории края в Тосно. Музей расположен в старинном каменном доме, принадлежавшем семье Смолиных. Существует семейная легенда, о молодой хозяйке из этого дома, которая была взята в Петербург в качестве кормилицы для будущего императора Николая II.
Музей собрал экспонаты и информацию, которая открывает малознакомую публике тему промысла кормилиц в Петербургской губернии. Воссозданы интерьеры и атмосфера быта тосненцев XIX века с подлинной мебелью и кухонной утварью.
Самый необычный экспонат музея – интерактивная карта с видами Тосно, на которой можно не только рассмотреть устройство города, но и взглянуть на него глазами его жителей того времени. Экскурсия по музею.
Переезд в Гатчину (60 км).
Большой Гатчинский дворец (с посещением подземного хода). Дворец построен в необычном для России архитектурном стиле: огромное строение представляет собой английский охотничий замок.
Здание на холме доминирует над окрестным пейзажем и поражает воображение своей величественностью. Красота и роскошь внутреннего убранства свидетельствует о том, что во дворце жили высокородные особы.
Особенность дворца – это подземный ход под троном, который заканчивается выходом в грот «Эхо» на берегу Серебряного озера. Экскурсия по дворцу с посещением подземного хода.
Свободное время в городе.
Обед в кафе города (за доп. плату).
17:00 Переезд в Санкт-Петербург (50 км).
Чесменский путевой дворец Императрицы Екатерины II (внешний осмотр без выхода к объекту). Последняя остановка на Государевой дороге – Чесменский путевой дворец.
На этом месте, на «лягушачьем болоте», когда-то стоял деревянный домик, предназначенный для кратковременных остановок высочайших особ перед въездом в Санкт-Петербург.
В 1774 году архитектор Ю. М. Фельтен построил необычный дворец в виде двухэтажного рыцарского замка со стрельчатыми окнами.
Внешний осмотр.
19:00 Ориентировочное время завершения программы на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту: 2 ночи в гостинице 3* г. Тверь, 1 ночь в гостинице «Берёзка» г. Вышний Волочек, 1 ночь в гостинице «Садко» г. Великий Новгород, 1 ночь в отеле «Тосно» г. Тосно.
Стоимость тура указана на 1 чел. /руб:
|Дата
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Доп. место в двухместном номере
30.04-05.05
11.06-16.06
|56900
|67400
|56900
09.07-14.07
06.08-11.08
03.09-08.09
|53900
|64400
|64400
Ребенок (6-12 лет) на основном месте – скидка 2000 руб., ребенок (6-12 лет) на дополнительном месте – скидка 6500 руб.
Варианты проживания
