1 день

Шахматово - Клин. Поэзия и музыка Государевой дороги: Александр Блок и П.И. Чайковский

07:45 Сбор группы и встреча с гидом: м. Комсомольская, выход №3 (к Казанскому вокзалу). Встреча у центрального входа в здание Казанского вокзала.

Посадка в автобус. Переезд в Шахматово (90 км). Путевая информация.

Усадьба Шахматово. Весь маршрут Государевой дороги пронизан духом интеллигенции XIX – начала XX века. Но особо ярко он ощущается в усадьбе Шахматово, принадлежащей семье учёного-ботаника Андрея Бекетова.

Прославил это место его внук – Александр Блок, который жил здесь каждое лето. Благодаря своему творческому уединению, он написал более 300 произведений. И именно здесь встретился с любовью всей своей жизни – будущей женой Любовью Менделеевой.

Экскурсия по главному дому.

Свободное время для прогулки по парку. Переезд в Клин (40 км).

Обед в кафе на маршруте(за доп. плату).

Обзорная экскурсия по Клину. Вместе с гидом вы пройдётесь по старинным торговым рядам на рыночной площади, познакомитесь со зданием почтового двора, в котором и сейчас работает Почта России, полюбуетесь Успенским храмом XVI века и послушаете легенду о крещении в нём самого Петра I.

Дом-музей П. И. Чайковского. Экскурсия по музею. Двухэтажный деревянный дом на окраине Клина композитор снял в долгосрочную аренду у местного купца. И несколько лет его жизни в тихом уголке были наполнены покоем, работой и музыкой.

Обаяние русского пейзажа, звон соснового бора, краски рассвета, голос ручья – то, из чего рождалась Музыка. В доме композитора полностью сохранилась обстановка – кабинетный рояль «Беккер» в центре гостиной, обширная библиотека с журналами и книгами по истории и искусству.

Переезд в Тверь (80 км). Государева дорога между двумя столицами мчится сквозь Тверскую область.

Вдоль всей дороги до Твери тянутся сёла с многовековой историей: Завидово с уникальным храмовым комплексом; Городня с древней каменной церковью Рождества Богородицы.

Размещение в гостинице г. Тверь. Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160