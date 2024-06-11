1 день

Активные приключения ждут

Встречаемся рано утром на Финляндском вокзале в центре зала. Знакомимся с инструкторами и группой, покупаем билеты до Сосново, не опаздываем на электричку и отправляемся в путь.

По дороге играем в разные игры, болтаем, переупаковываем рюкзаки, распределяем модули и наслаждаемся поездкой на электричке. По прибытии на станцию пересчитываемся, смотрим карту и отправляемся в путь!

По дороге делаем небольшие привалы, сверяемся с картой, перекусываем. Мы пройдем пешком примерно 7-10 км, сделаем обед и разобьем палаточный лагерь на берегу живописного озера.

После отправимся на поиски зарытого клада по подсказкам и карте, которую нам оставила предыдущая группа!

Вечером нас будет ждать вкусный ужин, компот, душевные разговоры близких по духу людей, песни у костра, легенды, сказка и всепоглощающие сны.

Пройдем 7-10 км.

Ночевка в палатке.

Поиски клада.

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