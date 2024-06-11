Программа тура по дням
Активные приключения ждут
Встречаемся рано утром на Финляндском вокзале в центре зала. Знакомимся с инструкторами и группой, покупаем билеты до Сосново, не опаздываем на электричку и отправляемся в путь.
По дороге играем в разные игры, болтаем, переупаковываем рюкзаки, распределяем модули и наслаждаемся поездкой на электричке. По прибытии на станцию пересчитываемся, смотрим карту и отправляемся в путь!
По дороге делаем небольшие привалы, сверяемся с картой, перекусываем. Мы пройдем пешком примерно 7-10 км, сделаем обед и разобьем палаточный лагерь на берегу живописного озера.
После отправимся на поиски зарытого клада по подсказкам и карте, которую нам оставила предыдущая группа!
Вечером нас будет ждать вкусный ужин, компот, душевные разговоры близких по духу людей, песни у костра, легенды, сказка и всепоглощающие сны.
- Пройдем 7-10 км.
- Ночевка в палатке.
- Поиски клада.
Теперь мы настоящие туристы
Утро начинается с веселой побудки дежурными. Перед вкусным завтраком нас ждет бодрая зарядка (а может, и водные процедуры).
После завтрака учимся вязать узлы, узнаем основы выживания в лесу, пробуем развести костер без единой спички.
Разбираем и изучаем основные элементы карт, рисуем свою. Готовим послание для следующей группы и закапываем его, сделав пометки на нашей карте.
Вместе с детьми готовим вкусный обед под чутким руководством инструктора.
Время собирать лагерь, упаковать рюкзак, воспользовавшись новыми знаниями по распределению веса за спиной.
Нас ждёт обратный путь. Привалы, перекус, игры, рассказы, лесная тропа. Мы окунулись в мир настоящего пешего похода!
Уставшие, но очень довольные, мы обнимаемся и прощаемся с группой! Кто на машине, кто на электричке…
До встречи на лесных тропах, мы обязательно еще увидимся!
- Путь домой.
- Пройдем 7-10 км.
- Радиальный поход 5 км.
Проживание
Спать будем в палатке. Размещение по семьям. Если вы указываете в анкете, что вам необходима палатка турклуба, её вам привезут на вокзал со всем остальным клубным снаряжением. Бесплатно предоставляются палатки двухместные/трехместные/четырёхместные.
- Вес трёшки — 3,55 кг.
- Вес двушки — 2,99 кг.
Обращаем ваше внимание, что всё снаряжение/модули с едой, как и во взрослом походе, распределяется между участниками. Никакого заранее поставленного лагеря нет.
Свою палатку участник несет сам на свою семью + общественное снаряжение и еду.
Варианты проживания
Палатка
Давайте познакомимся с ними поближе.
Трёхместные модели палаток:
- Normal Zero Z3 PRO;
- Red Fox Trekking Fox 3;
- весит всего 3,15–3,45 кг;
- просторный тент: 324×218×114 см;
- размеры внутренней палатки: 172×211×104 см.
Четырёхместные модели палаток:
- Normal Zero Z4 PRO;
- Red Fox Trekking Fox 4;
- весит всего 4,09 кг;
- просторный тент: 380 x 236 x 140 см;
- размеры внутренней палатки: 225 х 235 см.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (в том числе помощь в подборе снаряжения и одежды) - по запросу
- Питание на маршруте: перекусы, два обеда, ужин, завтрак
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, горелки, пила, топор, тент и пр.)
- Обучение основам походной жизни
- Заявка группы в МЧС
- Групповая страховка
- Активная детская программа
- Услуги лучших семейных инструкторов
- Подарки от турклуба
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билет до Санкт-Петербурга и обратно
- Билет на электричку до ст. Сосново и обратно
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости, можно взять с 10% скидкой в нашем прокате, в том числе зимние спальники и пуховики
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное снаряжение и одежда — залог хорошего настроения и комфорта на маршруте для Вас и Вашего ребенка. Обязательно консультируйтесь с нами, если сомневаетесь в подборе снаряжения или одежды! Удобная обувь, проверенный рюкзак и ничего лишнего!
Личное снаряжение должно весить не больше 10-14 кг у взрослых и 5-7 кг у детей и занимать около 60% объёма рюкзака. Не забывайте, что вам достанется ещё часть общественного снаряжения и модули с едой.
Внимание! Если у вас нет своей палатки, то по запросу можем предоставить палатку на семью (жить в ней будете только вы) — это двух-, трех- или четырехместные палатки, которые необходимо забрать при старте маршрута.
Снаряжение:
- рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- палатка.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- футболка;
- термофутболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- паспорт;
- страховка;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- медицинский полис;
- детская индивидуальная аптечка;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров.
Рекомендуем добавить:
- непромокаемые мешки;
- школьный билет.
Как купить билет на электричку?
Существует несколько способов:
- Стандартно через кассы (для льгот необходимо предъявить школьный билет или доказательство других специальных льгот);
- В автомате, который принимает карты или только 100-рублёвые купюры, можно купить быстро и без очередей;
- Через приложение. Для прохода через турникеты потребуется паспорт.
А с собаками можно?
В этот поход можно отправиться с четвероногим другом! Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей и не агрессивна.
Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться, т. е. рассчитывайте, что вы несете её сами или со своими друзьями-товарищами, с которыми заранее договоритесь жить вместе.
Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.
Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.
По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.
Надо ли везти свои лекарства?
Мы везем групповую аптечку, со списком препаратов можно ознакомиться по запросу.
Если у вас есть хронические заболевания или просто «любимое лекарство», то берите его с собой. Отдельно брать полную аптеку не надо!
Дополнительно можно взять ремнабор для ножек (пластыри и эластичный бинтик) и аскорбинку для радости.
Не забывайте брать полис ОМС!
Чем мы будем питаться? Кто будет готовить?
Всё питание в походе входит в стоимость.
Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый прием пищи назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо.
Готовим на горелке, костре, вода из озера.
Мы приезжаем на Финляндский вокзал и что делать?
Место встреч наших групп традиционно происходит у табло возле первой кассы. Контакты инструкторов и их фото мы пришлем накануне похода.
На вокзале необходимо:
- Отметиться у инструктора.
- Купить билет до станции Сосново и обратно.
- Взять свою долю модулей с едой/общественного снаряжения и уложить к себе в рюкзак(можно донести до электрички, а потом там всё уложить).
Можно ли с детьми младшего возраста?
К сожалению, мы не советуем этот выезд для деток младше 5 лет, мы будем много ходить под рюкзаком, как настоящие походники. Но если вы и ваш ребёнок — опытные походники, уже ходили по подобным маршрутам и полностью уверены в своих силах, то можете взять ребёнка младше 5 лет с собой, используя для этого специальные рюкзаки-переноски или сильного взрослого.
Можно ли приехать на машине к началу тропы? Мы едем на машине, как встретить группу?
Наш поход и приключения начинаются с электрички. В ней мы знакомимся, играем и распределяем общественное снаряжение. Но если вы хотите приехать в начало маршрута на личном автомобиле, обязательно сообщите об этом инструкторам.
Самый оптимальный вариант — доехать до Сосново и оставить машину там на любой парковке. Точное время прибытия электрички будет известно ближе к дате старта похода.
Как распределяется вес общественного на детей?
Малыш может стать настоящим помощником! Ему доверяем до 2 кг общественного снаряжения (например, общий тент или часть продуктов). Подросткам от 14 лет доверим до 5 кг — они обычно очень гордятся такой ответственностью!
Совет: вы всегда можете перераспределить вещи — например, дать ребенку свои объемные и легкие личные вещи, а его часть общественного снаряжения взять себе.
Главное — чтобы всем было комфортно! Главное — чтобы и вам, и детям поход принес только радость! Если есть сомнения — сообщите нам, вместе найдем идеальное решение для вашей семьи.
А если ребёнку не понравится?
Многие мамы и папы переживают об этом, особенно если их сын или дочь стеснительные или предпочитают тишину шумным играм. Мы знаем: все дети разные — кто‑то сразу включается в общее веселье, а кому‑то нужно время, чтобы освоиться. И это нормально!
У нас нет строгих правил «все должны участвовать». Ребёнок сам выбирает, чем заняться: отправиться на приключение с новыми друзьями или отдохнуть в уютном уголке, мастерить поделки или просто наблюдать за происходящим. Главное — чтобы ему было комфортно.
Наши инструкторы умеют мягко вовлекать даже самых скромных детей — без давления, с искренним вниманием. Опыт показывает: через день‑два даже те, кто сначала сторонился компании, с удовольствием присоединяются к играм и мастер-классам.
А ещё у нас есть «секретный ингредиент» — тёплая, почти домашняя атмосфера. Дети быстро это чувствуют и часто уезжают со слезами — потому что не хотят прощаться с новыми друзьями. И, конечно, с нетерпением ждут следующей поездки с турклубом!
Будет ли связь и интернет?
Да, связь в районе поселка Сосново и его окрестностей хорошая.
Как зарядить телефон? — Только от внешнего аккумулятора (power bank). Розеток нет.
На территории маршрута будет стабильный интернет, но нужно учесть, что интернет не для работы онлайн. Полностью переложить заботу и ответственность за своего ребёнка на время онлайн работы не получится — за ребёнком должен следить кто‑то из родителей или ответственных взрослых. Инструкторы не аниматоры и не заменяют нянь. Это приключение, где вы будете не в онлайне, а в моменте — и это прекрасно!
Какая обувь нужна (можно ли в кроссовках?)
Основная обувь:
- Идеальный вариант — треккинговые ботинки с хорошей поддержкой голеностопа.
- Если нет треккинговых — подойдут кроссовки с хорошим протектором.
Не подходят:
- кеды, слипоны, сандалии;
- обувь на плоской подошве без протектора;
- новая, неразношенная обувь (может натереть!)
Почему это важно? На маршруте бывают:
- каменистые и скользкие участки;
- броды, роса, дождь;
- долгие переходы.
Ваша обувь должна:
- Надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп).
- Не скользить (агрессивный протектор обязателен!).
- Выдерживать влагу (промокнет — но не развалится).
Что ещё взять?
- сменная обувь для лагеря – кроксы/шлёпки (чтобы дать ногам отдохнуть и переобуться, если основная пара промокла);
- носки – 2–3 пары (включая тёплые и быстросохнущие).
Совет: перед походом обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.
Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!