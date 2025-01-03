Встречаемся и по скоростной дороге отправляемся в Торжок. По пути вы услышите об исторических событиях, объединяющих Петербургскую, Новгородскую и Тверскую земли. Остановимся в Прутне у небольшой церквушки, под стенами которой похоронена муза А. С. Пушкина Анна Петровна Керн. Увидим оригинальный валунный мост и пирамиду-погреб архитектора Львова на территории бывшей усадьбы Митино.

По прибытии пообедаем знаменитыми пожарскими котлетами и начнём знакомство с Тверской областью с древнего Торжка. Прогуляемся и осмотрим Борисоглебский монастырь и валы кремля. Вы узнаете, почему местных жителей назвали «новоторами», пройдётесь вдоль торговых рядов и оцените «хромую» лестницу. С подвесного моста 19-го века полюбуетесь видами города и Тверецкой набережной.

Затем переедем в Тверь, где прогуляемся по вечернему центру. От скульптуры Михаила Тверского пройдёмся до Путевого дворца Екатерины Великой. Я расскажу вам о прошлой жизни города, его проектировании и застройке и историю дворца императрицы. После размещения в гостинице у вас останется свободное время.