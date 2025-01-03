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Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
С собой необходимо иметь фонарик и удобную одежду и обувь.
Порядок посещения объектов может быть изменен по решению автора.
Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам. Также возможно посещение объектов, не заявленных в программе первоначально.
Проживание. В гостинице «Теремок Пролетарский» на окраине Твери ~ 2,5 км до центра (1 ночь), в «Зубцов Отеле» (1 ночь). Размещение двухместное.
Питание. Включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Прутня, Торжок, вечерняя прогулка по Твери
Встречаемся и по скоростной дороге отправляемся в Торжок. По пути вы услышите об исторических событиях, объединяющих Петербургскую, Новгородскую и Тверскую земли. Остановимся в Прутне у небольшой церквушки, под стенами которой похоронена муза А. С. Пушкина Анна Петровна Керн. Увидим оригинальный валунный мост и пирамиду-погреб архитектора Львова на территории бывшей усадьбы Митино.
По прибытии пообедаем знаменитыми пожарскими котлетами и начнём знакомство с Тверской областью с древнего Торжка. Прогуляемся и осмотрим Борисоглебский монастырь и валы кремля. Вы узнаете, почему местных жителей назвали «новоторами», пройдётесь вдоль торговых рядов и оцените «хромую» лестницу. С подвесного моста 19-го века полюбуетесь видами города и Тверецкой набережной.
Затем переедем в Тверь, где прогуляемся по вечернему центру. От скульптуры Михаила Тверского пройдёмся до Путевого дворца Екатерины Великой. Я расскажу вам о прошлой жизни города, его проектировании и застройке и историю дворца императрицы. После размещения в гостинице у вас останется свободное время.
Усадьба Чукавино, Старица, собор Бориса и Глеба, Старицкие пещеры
Позавтракав, едем в Старицу. По дороге посетим старинный храм в Иванишах. Вы узнаете, как он связан с женой царя Василия III и необычную легенду о змее. Увидите 300-летнюю сосну с изысканной формой кроны, признанную памятником природы. В предместьях Старицы побываем в старинной усадьбе Чукавино, где, по преданию, однажды ночевал А. С. Пушкин. Посмотрим на церковь Владимирской иконы Божией Матери в стиле роскошного нарышкинского барокко.
По приезде в город прогуляемся по берегу Волги. Осмотрим собор Бориса и Глеба, колокольню, храм Параскевы Пятницы и купеческие дома с деревянной резьбой. Особое место занимает дом Филипповых, где тоже бывал Пушкин и жила очаровательная барышня, ставшая прототипом героини повести «Капитанская дочка». Пройдём мимо белокаменных кузниц и по местам съёмок фильма «Чучело». Ощутим очарование узких улочек и неторопливого ритма жизни. Я расскажу вам трагическую историю Старицких, строивших главные здания Успенского монастыря — сердца города. Заглянем в Успенский собор и в самую необычную церковь — храм-усыпальницу рода Тутолминых. В селе Красное посмотрим на храм Преображения Господня.
После обеда у вас будет свободное время — рекомендуем посетить музей Пекарского дела. Здесь собрана коллекция различных приспособлений для выпечки хлеба, пряников, пирогов, доставленных из-за границы или вывезенных из старинных домов в Санкт-Петербурге. Затем в сопровождении профессионального проводника отправимся исследовать Старицкие пещеры (каменоломни). Вы узнаете, почему Старицу называли белокаменной и увидите места добычи известняка.
Поужинав, переедем в Зубцов, сделав остановку в Ржеве у мемориала советскому солдату. В 21:30-22:00 — размещение в гостинице.
Зубцов и Ржев, возвращение в Санкт-Петербург
Утром вас ждёт небольшая экскурсия по Зубцову, который расположился на месте слияния Волги и Вазузы. Посмотрим на переживший войну храм с подвесным мостом, увидим самый красивый в городе особняк и поднимемся на смотровую площадку.
Затем переедем в Ржев. Знакомство с городом начнём с соборной горки, откуда открывается чарующий вид на обе части города. Оттуда отправимся в центр. Посмотрим на памятник почётному гражданину Ржева — Тертию Филиппову, дом купца Мясникова, а у Мазуринского приюта вы услышите детективную историю, произошедшую здесь в конце 19-го века. В завершении прогулки посетим староверческую церковь, где в годы ВОВ чудом спаслись мирные жители. Всё в Ржеве напоминает о событиях ВОВ. Операция по освобождению города долгие годы была засекречена. Посетим Ржевский мемориал уже при свете дня, и я расскажу вам о тех событиях. Остановимся у Дома Сталина, куда он приезжал в годы войны, а теперь создан музей.
После у вас будет свободное время: можно прогуляться по центральной улице, выйти на берег Волги, посетить очаровательную кофейню и заглянуть в переулки со старинными домами. Желающие могут приобрести местную льняную продукцию.
Пообедав, отправимся назад в Санкт-Петербург, куда прибудем около 23:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 990 ₽
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Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсии в сопровождении автора по программе
- Двухместное проживание в гостинице на окраине * Твери
- Завтраки
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
- 3 обеда - 1650 руб
- Доплата за одноместное размещение - 3850 руб
- Посещение Василёво: 200 руб. - взрослый, 100 руб. - льготный, бесплатно - дети до 16 лет
- Пожертвование за посещение храма в Красном, Покровской церкви в Ржеве
- Посещение и экскурсия в музее Пекарского дела - 350 руб
- Ужин-дегустация - от 1000 руб. (блюдо и стоимость уточняется за неделю до поездки)
- Радиооборудование - 540 руб. (устройство спасает от посторонних шумов, позволяет отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать. Заказывается и оплачивается заранее, вместе с туром)