По славным городам Тверской области из Санкт-Петербурга

Познакомиться с историей Торжка, Ржева и Старицы, прогуляться по Твери и ещё больше узнать о Пушкине
За 3 дня вы побываете в трёх старинных городах и других местах под Тверью с богатой историей, где редко бывают туристы. В деревушке Прутня посетим могилу Анны Петровны Керн.

Прогуляемся по
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территории Новоторжского кремля и набережным Торжка и Твери, побываем в древних храмах.

В Старице рассмотрим купеческие дома с деревянной резьбой, увидим, где жила «Капитанская дочка» и снимали фильм «Чучело», исследуем Старицкие каменоломни.

Вы полюбуетесь живописными волжскими видами и продегустируете местные блюда, в том числе, знаменитые пожарские котлеты.

По славным городам Тверской области из Санкт-Петербурга
По славным городам Тверской области из Санкт-Петербурга
По славным городам Тверской области из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.
С собой необходимо иметь фонарик и удобную одежду и обувь.
Порядок посещения объектов может быть изменен по решению автора.
Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам. Также возможно посещение объектов, не заявленных в программе первоначально.

Проживание. В гостинице «Теремок Пролетарский» на окраине Твери ~ 2,5 км до центра (1 ночь), в «Зубцов Отеле» (1 ночь). Размещение двухместное.

Питание. Включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прутня, Торжок, вечерняя прогулка по Твери

Встречаемся и по скоростной дороге отправляемся в Торжок. По пути вы услышите об исторических событиях, объединяющих Петербургскую, Новгородскую и Тверскую земли. Остановимся в Прутне у небольшой церквушки, под стенами которой похоронена муза А. С. Пушкина Анна Петровна Керн. Увидим оригинальный валунный мост и пирамиду-погреб архитектора Львова на территории бывшей усадьбы Митино.

По прибытии пообедаем знаменитыми пожарскими котлетами и начнём знакомство с Тверской областью с древнего Торжка. Прогуляемся и осмотрим Борисоглебский монастырь и валы кремля. Вы узнаете, почему местных жителей назвали «новоторами», пройдётесь вдоль торговых рядов и оцените «хромую» лестницу. С подвесного моста 19-го века полюбуетесь видами города и Тверецкой набережной.

Затем переедем в Тверь, где прогуляемся по вечернему центру. От скульптуры Михаила Тверского пройдёмся до Путевого дворца Екатерины Великой. Я расскажу вам о прошлой жизни города, его проектировании и застройке и историю дворца императрицы. После размещения в гостинице у вас останется свободное время.

Прутня, Торжок, вечерняя прогулка по ТвериПрутня, Торжок, вечерняя прогулка по ТвериПрутня, Торжок, вечерняя прогулка по ТвериПрутня, Торжок, вечерняя прогулка по ТвериПрутня, Торжок, вечерняя прогулка по Твери
2 день

Усадьба Чукавино, Старица, собор Бориса и Глеба, Старицкие пещеры

Позавтракав, едем в Старицу. По дороге посетим старинный храм в Иванишах. Вы узнаете, как он связан с женой царя Василия III и необычную легенду о змее. Увидите 300-летнюю сосну с изысканной формой кроны, признанную памятником природы. В предместьях Старицы побываем в старинной усадьбе Чукавино, где, по преданию, однажды ночевал А. С. Пушкин. Посмотрим на церковь Владимирской иконы Божией Матери в стиле роскошного нарышкинского барокко.

По приезде в город прогуляемся по берегу Волги. Осмотрим собор Бориса и Глеба, колокольню, храм Параскевы Пятницы и купеческие дома с деревянной резьбой. Особое место занимает дом Филипповых, где тоже бывал Пушкин и жила очаровательная барышня, ставшая прототипом героини повести «Капитанская дочка». Пройдём мимо белокаменных кузниц и по местам съёмок фильма «Чучело». Ощутим очарование узких улочек и неторопливого ритма жизни. Я расскажу вам трагическую историю Старицких, строивших главные здания Успенского монастыря — сердца города. Заглянем в Успенский собор и в самую необычную церковь — храм-усыпальницу рода Тутолминых. В селе Красное посмотрим на храм Преображения Господня.

После обеда у вас будет свободное время — рекомендуем посетить музей Пекарского дела. Здесь собрана коллекция различных приспособлений для выпечки хлеба, пряников, пирогов, доставленных из-за границы или вывезенных из старинных домов в Санкт-Петербурге. Затем в сопровождении профессионального проводника отправимся исследовать Старицкие пещеры (каменоломни). Вы узнаете, почему Старицу называли белокаменной и увидите места добычи известняка.

Поужинав, переедем в Зубцов, сделав остановку в Ржеве у мемориала советскому солдату. В 21:30-22:00 — размещение в гостинице.

Усадьба Чукавино, Старица, собор Бориса и Глеба, Старицкие пещерыУсадьба Чукавино, Старица, собор Бориса и Глеба, Старицкие пещерыУсадьба Чукавино, Старица, собор Бориса и Глеба, Старицкие пещерыУсадьба Чукавино, Старица, собор Бориса и Глеба, Старицкие пещерыУсадьба Чукавино, Старица, собор Бориса и Глеба, Старицкие пещерыУсадьба Чукавино, Старица, собор Бориса и Глеба, Старицкие пещеры
3 день

Зубцов и Ржев, возвращение в Санкт-Петербург

Утром вас ждёт небольшая экскурсия по Зубцову, который расположился на месте слияния Волги и Вазузы. Посмотрим на переживший войну храм с подвесным мостом, увидим самый красивый в городе особняк и поднимемся на смотровую площадку.

Затем переедем в Ржев. Знакомство с городом начнём с соборной горки, откуда открывается чарующий вид на обе части города. Оттуда отправимся в центр. Посмотрим на памятник почётному гражданину Ржева — Тертию Филиппову, дом купца Мясникова, а у Мазуринского приюта вы услышите детективную историю, произошедшую здесь в конце 19-го века. В завершении прогулки посетим староверческую церковь, где в годы ВОВ чудом спаслись мирные жители. Всё в Ржеве напоминает о событиях ВОВ. Операция по освобождению города долгие годы была засекречена. Посетим Ржевский мемориал уже при свете дня, и я расскажу вам о тех событиях. Остановимся у Дома Сталина, куда он приезжал в годы войны, а теперь создан музей.

После у вас будет свободное время: можно прогуляться по центральной улице, выйти на берег Волги, посетить очаровательную кофейню и заглянуть в переулки со старинными домами. Желающие могут приобрести местную льняную продукцию.

Пообедав, отправимся назад в Санкт-Петербург, куда прибудем около 23:00.

Зубцов и Ржев, возвращение в Санкт-ПетербургЗубцов и Ржев, возвращение в Санкт-ПетербургЗубцов и Ржев, возвращение в Санкт-ПетербургЗубцов и Ржев, возвращение в Санкт-ПетербургЗубцов и Ржев, возвращение в Санкт-Петербург

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсии в сопровождении автора по программе
  • Двухместное проживание в гостинице на окраине * Твери
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • 3 обеда - 1650 руб
  • Доплата за одноместное размещение - 3850 руб
  • Посещение Василёво: 200 руб. - взрослый, 100 руб. - льготный, бесплатно - дети до 16 лет
  • Пожертвование за посещение храма в Красном, Покровской церкви в Ржеве
  • Посещение и экскурсия в музее Пекарского дела - 350 руб
  • Ужин-дегустация - от 1000 руб. (блюдо и стоимость уточняется за неделю до поездки)
  • Радиооборудование - 540 руб. (устройство спасает от посторонних шумов, позволяет отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать. Заказывается и оплачивается заранее, вместе с туром)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 (Московский пр., 189, ст. метро «Московская»)
Завершение: Санкт-Петербург, 23:00 (Московский пр., 189, ст. метро «Московская»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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