В этом двухдневном туре вам предстоит почувствовать себя Петром Первым или Екатериной Великой, совершающими вояж из одной столицы в другую через ее небольшие, но очень важные города. В путешествии по государевой дороге вы познакомитесь с одним из старейших городов России — Торжком, увидите самые яркие окрестности города и узнаете секреты золотого шитья на фабрике «Торжокские золотошвеи». Погуляете по любимому городу всех российских поэтов – Твери и научитесь изготовлению самого вкусного мармелада в России.

Описание

В этом двухдневном туре вы легко представите себя Петром Первым или Екатериной Великой, совершающими вояж из одной столицы в другую. Даже царям и царицам временами хотелось отдохнуть от городской суеты, насладиться очарованием русской глубинки и своими глазами убедиться: богата русская земля красотами и талантами! В путешествии по “государевой дороге” вы познакомитесь с одним из старейших городов России – Торжком. Ему больше 1000 лет, и здесь вы узнаете секреты уникального золотного шитья. Вышний Волочек удивит вас феерией цвета и формы в музее самого крупного в стране стекольного завода “Красный май”. Лихославль встречает гостей сладко – тут находится “Мармеладная сказка”, тут вы попробуете самый вкусный в России мармелад. Красавицу Тверь любили Пушкин, Достоевский, Крылов, Салтыков-Щедрин, а более всех – императрица Екатерина II. Полюбите ее и вы! Стоимость указана за стандартное двухместное размещение. Доплата за одноместное размещение составляет от 1000 до 1500 руб. в зависимости от забронированного в конкретном туре отеля.