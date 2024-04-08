Познакомьтесь с культурным наследием России: экскурсия по государевой дороге
В этом двухдневном туре вам предстоит почувствовать себя Петром Первым или Екатериной Великой, совершающими вояж из одной столицы в другую через ее небольшие, но очень важные города.
В путешествии по государевой дороге вы познакомитесь с одним из старейших городов России — Торжком, увидите самые яркие окрестности города и узнаете секреты золотого шитья на фабрике «Торжокские золотошвеи».
Погуляете по любимому городу всех российских поэтов – Твери и научитесь изготовлению самого вкусного мармелада в России.
В путешествии по государевой дороге вы познакомитесь с одним из старейших городов России — Торжком, увидите самые яркие окрестности города и узнаете секреты золотого шитья на фабрике «Торжокские золотошвеи».
Погуляете по любимому городу всех российских поэтов – Твери и научитесь изготовлению самого вкусного мармелада в России.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
10
мая
мая
25
мая
мая
12
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22
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|8 450 ₽
|Студенты и пенсионеры
|8 350 ₽
|Школьники и дети до 7 лет
|8 350 ₽
Что вас ожидает:
- Город Вышний Волочек
- Музей стекла «Красный Май»
- Город Торжок
- Борисоглебский монастырь
- Торговая площадь
- Памятник Н.А. Львову
- Город Тверь
- Тверской императорский путевой дворец
- Староволжский мост
- Музей «Мармеладная сказка»
Описание
В этом двухдневном туре вы легко представите себя Петром Первым или Екатериной Великой, совершающими вояж из одной столицы в другую. Даже царям и царицам временами хотелось отдохнуть от городской суеты, насладиться очарованием русской глубинки и своими глазами убедиться: богата русская земля красотами и талантами! В путешествии по “государевой дороге” вы познакомитесь с одним из старейших городов России – Торжком. Ему больше 1000 лет, и здесь вы узнаете секреты уникального золотного шитья. Вышний Волочек удивит вас феерией цвета и формы в музее самого крупного в стране стекольного завода “Красный май”. Лихославль встречает гостей сладко – тут находится “Мармеладная сказка”, тут вы попробуете самый вкусный в России мармелад. Красавицу Тверь любили Пушкин, Достоевский, Крылов, Салтыков-Щедрин, а более всех – императрица Екатерина II. Полюбите ее и вы! Стоимость указана за стандартное двухместное размещение. Доплата за одноместное размещение составляет от 1000 до 1500 руб. в зависимости от забронированного в конкретном туре отеля.
По субботам и праздничным дням в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Вышний Волочек
- Музей стекла «Красный Май»
- Город Торжок
- Борисоглебский монастырь
- Торговая площадь
- Памятник Н.А. Львову
- Город Тверь
- Тверской императорский путевой дворец
- Староволжский мост
- Музей «Мармеладная сказка»
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии
- Обзорная экскурсия по Вышнему Волочку
- Посещение музея художественного стекла / «Красный Май/»
- Обзорная экскурсия по Торжку
- Размещение в гостинице (стандартное двухместное, завтрак включен в стоимость)
- Обзорная экскурсия по Твери
- Обзорная экскурсия по Валдаю
- Посещение музея колоколов
- Экскурсионная программа в музее золотного шитья
Что не входит в цену
- Питание (по желанию): обед - от 550 руб. /чел., ужин - от 550 руб. /чел.
- Доплата за одноместное размещение - 1500 руб.
- Экскурсионная программа с дегустацией в музее / «Мармеладная сказка/»: 700 руб
- Мастер-класс по декорированию мармелада: 200 руб.
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, м. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и праздничным дням в 07:00
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, Т. К. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
- В программе тура есть объекты, которые турист может посетить за дополнительную плату. Объекты не входят в стоимость тура и не бронируются заранее. Их стоимость может отличаться от указанной
- При заказе тура продолжительностью от 2 дней Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки заранее в офисе туроператора или дистанционно через сайт туроператора. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки (туроператору)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 36 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
8 апр 2024
Понравилось все. Группа малочисленная, питание предложенное было вкусным, гостиница -отличная.
Т
Татьяна
24 фев 2024
Понравились невероятные забота и внимание экскурсовода Елены. Спасибо большое!
H
Hi+79995
6 янв 2024
Спасибо гиду Елене за познавательный интересный содержательный рассказ. Экскурсия понравилась. Автобус был не расчитан на такую погоду -29 градусов. Было очень холодно в автобусе на протяжении всей поездки. Это недоработка организации, выпустившей на линию автобус с не работающей печкой. И водителя. Остальное было хорошо.
Е
Елена
22 ноя 2023
Спасибо за поездку Тверь - Торжок: гиду Марии, водителю Спартаку. Впечатлил музей Стекла. Так же понравился музей Золотного шитья. Гостиница уютная, завтрак вкусный!
С
Сергей
12 ноя 2023
О
Ольга
7 ноя 2023
Если вы хотите пощекотать себе нервы или хапнуть адреналина, то вам сюда… Организацией процесса в этой компании явно никто не заморачивается, всё на авось… Отдельная пестня -автобусы, сначала был китайский, где ноги русского человека явно не вписываются в размер между сиденьями, он сломался быстро. К следующему в плане комфорта претензий нет, НО… Ломался он с завидной регулярностью, а при въезде в город не выдержал и заглох совсем. А в остальном всё просто замечательно!
К
Кухтик
24 окт 2023
Все на должном уровне
Л
Ловыгина
31 авг 2023
Тур Тверь - Торжок, 2 дня, 1 ночь- очень понравился. Замечательный гид Елена, прекрасные водители. Заселение в хорошем отеле. Замечательные экскурсии, увидели много красивых мест. Оооочень понравилась Мармеладная сказка, даже не ожидала такого восторга. Спасибо организаторам.
Л
Лямкин
30 авг 2023
В
Валентин
28 авг 2023
А
Анна
15 авг 2023
Спасибо огромное за организацию и проведение тура! Эдуард - великолепный экскурсовод! Все очень интересно, познавательно, с чувством юмора! Всегда все подскажет, расскажет.
Комфортная дорога, спасибо водителю, все четко, без задержек.
Вкусный завтрак в ресторане «старая Тверь».
Рекомендую от всей души к посещению!
Комфортная дорога, спасибо водителю, все четко, без задержек.
Вкусный завтрак в ресторане «старая Тверь».
Рекомендую от всей души к посещению!
Т
Татьяна
1 авг 2023
Здравствуйте, хочу оставить положительные впечатления об экскурсии, которую посетила моя мама и её подруга 🤗. Хотим по благодарность гида Марию, все интересно и подробно рассказывала. В отель, в который их засели, тоже оставили положительные впечатления, все было чисто и аккуратно. Рекомендуем🤗
A
Aleksandr
31 июля 2023
Экскурсия разочаровала. Гид Елена абсолютно "нулевая", речь не поставлена, рассказывала мало, а то, что она рассказывала, имело мало отношения к теме тура. В Твери вместо проведения экскурсии Елена отпустила группу осматривать город самостоятельно. Организация тура тоже очень слабая, плохо подобраны достопримечательности по маршруту, многие из которых таковыми не являются. К тому же, чтобы вовремя приехать домой пришлось дополнительно "скидываться" на проезд по платной дороге. ТУР НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
О
Ольга
18 июля 2023
Экскурсовод часто путала даты, события и персонажи. Неинтересно и монотонно рассказывала. Микрофон плохой, окна внутри очень грязные.
Л
Лидия
4 июля 2023
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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