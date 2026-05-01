1 день

Великий Новгород

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ». По умолчанию место посадки/высадки - г. Москва.

При отправлении туристов из других городов необходимо сообщать заранее менеджеру место посадки/высадки.

Переезд в Великий Новгород (~580 км). Путевая информация.

Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).

Свободное время, около 45 мин (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

Обзорная экскурсия по Великому Новгороду — одному из старейших городов России, сыгравшему важнейшую роль в становлении страны.

Именно сюда был призван «на княжение» Рюрик, здесь создавались первые русские книги, а Средние века существовала Новгородская республика, которая проводила свою независимую политику.

Благодаря своему выгодному географическому положению Новгород всегда был центром торговли, здесь проходил путь «из варяг в греки», город входил в состав Ганзы и славился богатым речным портом.

Во время экскурсии Вас ждет знакомство с главной достопримечательностью Великого Новгорода – древнейшим кремлём России. Кремль на протяжении столетий остаётся религиозным, политическим и культурным центром Новгородской земли.

Источниками силы и мудрости во все времена служили Софийский собор и величественный памятник «Тысячелетие России» – главные символы Великого Новгорода.

Пройдите по мосту через реку Волхов и окажитесь на территории Торговой стороны города.

На Ярославовом дворище Вы услышите, о чем шумело новгородское вече, узнаете, почему на территории торга так много храмов и где располагался княжеский двор легендарного русского князя Ярослава Мудрого.

До наших дней на Ярославовом дворище сохранились памятники архитектуры XII-XVII веков. Это одно из самых красивых мест города.

Посещение Софийского собора – духовного центра Новгородской республики. Собор представляет собой пятинефный крестово-купольный храм, на верхушке которого находится свинцовая фигура голубя – символа Святого Духа.

Внутри собора установлено три иконостаса, хранится множество мощей святых, находятся знаменитые Корсунские врата и царское моленное место, установленное по приказу Ивана Грозного.

Посещение Грановитой (Владычной) палаты. Именно здесь прозвучал указ Ивана III о присоединении Новгородской земли к Русскому государству.

Строением занимались немецкие мастера, поэтому стиль архитектуры готический, что доказывается наличием в парадном зале звездчатых нервюрных сводов, стрельчатых окон и арок.

19:00 Размещение в отеле.

