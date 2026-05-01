Прикоснитесь к древнейшему кремлю России, тайнам Софийского собора и легендарному вечевому Ярославову дворищу — здесь рождалась
Программа тура по дням
Великий Новгород
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ». По умолчанию место посадки/высадки - г. Москва.
При отправлении туристов из других городов необходимо сообщать заранее менеджеру место посадки/высадки.
Переезд в Великий Новгород (~580 км). Путевая информация.
Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).
Свободное время, около 45 мин (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду — одному из старейших городов России, сыгравшему важнейшую роль в становлении страны.
Именно сюда был призван «на княжение» Рюрик, здесь создавались первые русские книги, а Средние века существовала Новгородская республика, которая проводила свою независимую политику.
Благодаря своему выгодному географическому положению Новгород всегда был центром торговли, здесь проходил путь «из варяг в греки», город входил в состав Ганзы и славился богатым речным портом.
Во время экскурсии Вас ждет знакомство с главной достопримечательностью Великого Новгорода – древнейшим кремлём России. Кремль на протяжении столетий остаётся религиозным, политическим и культурным центром Новгородской земли.
Источниками силы и мудрости во все времена служили Софийский собор и величественный памятник «Тысячелетие России» – главные символы Великого Новгорода.
Пройдите по мосту через реку Волхов и окажитесь на территории Торговой стороны города.
На Ярославовом дворище Вы услышите, о чем шумело новгородское вече, узнаете, почему на территории торга так много храмов и где располагался княжеский двор легендарного русского князя Ярослава Мудрого.
До наших дней на Ярославовом дворище сохранились памятники архитектуры XII-XVII веков. Это одно из самых красивых мест города.
Посещение Софийского собора – духовного центра Новгородской республики. Собор представляет собой пятинефный крестово-купольный храм, на верхушке которого находится свинцовая фигура голубя – символа Святого Духа.
Внутри собора установлено три иконостаса, хранится множество мощей святых, находятся знаменитые Корсунские врата и царское моленное место, установленное по приказу Ивана Грозного.
Посещение Грановитой (Владычной) палаты. Именно здесь прозвучал указ Ивана III о присоединении Новгородской земли к Русскому государству.
Строением занимались немецкие мастера, поэтому стиль архитектуры готический, что доказывается наличием в парадном зале звездчатых нервюрных сводов, стрельчатых окон и арок.
19:00 Размещение в отеле.
Санкт-Петербург
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Санкт-Петербург (~190 км).
Обзорная экскурсия «Под скипетром династии Романовых». Обзорная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Адмиралтейство и др.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости: знакомство с уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех российских императоров, Ботным домиком с копией ботика Петра I, удивительным памятником Петру I работы скульптора Шемякина.
Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
За дополнительную плату возможна организация экскурсий (оплата у гида на маршруте/ онлайн): экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (период навигации апрель-октябрь в зависимости от погодных условий).
19:00 Размещение в отеле.
Свободный день или экскурсия в Выборг за доп. плату
Завтрак в ресторане отеля.
Свободный день без обеда.
ИЛИ
Экскурсия «Выборг: путешествие в Средневековье по Королевской дороге».
Для России Выборг – это уникальный, единственный и неповторимый город западноевропейской архитектуры, потому как в Средние века на Руси строили Кремли и городища, замки же возводили в рыцарской Европе.
Обзорная экскурсия по городу, во время которой Вы не спеша пройдете по узким мощеным улочкам и старинным площадям этого удивительного города, привлекающего туристов и путешественников из многих стран.
Увидите военные укреплениия XIII – XIX вв., полюбуетесь «каскадом площадей»: Соборной – Пионерской – Рыночной.
Осмотрите памятник Торгельсу Кнутссону, основателю Выборга и прогуляетесь по набережной Большого Ковша, а также посетите усадьбу Бюргера, где у Вас будет возможность попробовать скандинавский глегг, шведский лимонад или просто выпить кофе с местным кренделем.
Внешний осмотр Выборгского замка — основанного в 1293 г., во время третьего шведского Крестового похода. Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари.
Обед в кафе города.
Экскурсия по парку Монрепо. Монрепо — «Мой покой», «Моё отдохновение» – единственный в России скальный пейзажный парк эпохи романтизма, «Финляндия в миниатюре».
Парк воплотил в себе всю природу Карельского перешейка и завораживает своей естественной природой. На высоких холмах растут сосны и ели, рядом «соседствуют» скалы и болота.
Вы сможете полюбоваться красотами его дикой природы и увидеть Хижину отшельника, источник «Нарцисс», а также ущелье Св. Николая и грот.
В Монрепо бывали многие знаменитые люди: Баратынский, Батюшков, Денис Давыдов, Анна Керн, Глинка, Владимир Соловьев. В 1863 году Монрепо посетил император Александр II, наслышанный о красоте этого места и пожелавший увидеть её лично.
19:00 Отправление в Санкт-Петербург.
~22:30 Возвращение в гостиницу.
Старая Ладога
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Старую Ладогу (~120 км).
В рамках обзорной экскурсии по самому древнему городу России – Старой Ладоге вы сможете насладиться впечатляющими видами на реку Волхов, по которой когда-то проходил знаменитый путь из варяг в греки.
Это самый древний город в России, видевший зарождение государства. Именно сюда по приглашению местных жителей прибыл Рюрик, чтобы положить конец вражде между племенами и править государством.
В северной части поселения, на высоком берегу реки высится группа курганов, среди которых, по народному преданию, покоится князь новгородский и киевский Олег, о котором Александр Пушкин сложил свою «Песнь о Вещем Олеге».
Место поистине легендарное и живописное.
Осмотр Староладожской крепости. Древняя каменная крепость-воин со стенами в семь метров толщиной, с башнями множество раз выдерживала осады и штурмы шведами, разрушалась, перестраивалась, реставрировалась.
Крепость хранит в себе глубокую историю, которую вам поведает экскурсовод.
Экспозиция музея состоит из памятников истории Приладожья VIII–XIX веков – это коллекции предметов быта, оружия, костюмов, археологии. Особую ценность представляет фонд фресок, живописи, иконописи, редкой книги, нумизматики, есть даже научная библиотека.
Все это дает наиболее полную картину того, как выглядели древние славяне и чем они занимались в разные эпохи.
Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
15:00 Отправление домой.
23:00 Ориентировочное прибытие в Москву (ст. м. ВДНХ).
02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях: «Садко», г. Великий Новгород, «Арт отель Карелия», г. Санкт-Петербург или любой резервный.
Стоимость тура указана на 1 человека:
|завтрак
|завтрак + 3 обеда
|36300 рублей
|38900 рублей
Доплата за одноместное размещение: 8900 рублей.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Садко»
Гостиница «Садко» расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане «Садко». Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы «Садко» во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Арт-отель «Карелия»
Арт-отель «Карелия» в Санкт-Петербурге предлагает посетителям комфорт и сервис самого высокого уровня как во время туров выходного дня, так и во время командировки. Гостям доступно быстрое заселение, доступ в интернет и возможность забронировать место на парковке.
Комнаты просторные и яркие. В распоряжении гостей все удобства: розетки около спальных мест, система кондиционирования, мини-бар и комфортное рабочее место. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка. Для постояльцев подготовлены средства личной гигиены, набор полотенец и одноразовые тапочки.
Для гостей по утрам (с 7:30 до 10:00) сервируется завтрак в формате Шведский стол. В ресторане отеля шеф-повара предлагают изысканные блюда национальной и европейской кухонь.
Для организации деловых встреч и мероприятий в отеле оборудованы два просторных конференц-зала.
Гостиница располагается в парковой зоне на правом берегу Невы. До центральной части города можно доехать за 20 минут на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы или Владимира и обратно
- Питание вне выбранного типа/тарифа тура
- Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (взрослый/ребенок до 16 лет вкл.) оплата возможна онлайн и на маршруте - 1500/1400 руб
- Экскурсия «Выборг: путешествие в Средневековье по Королевской дороге» (взрослый/ребенок до 16 лет вкл.) оплата возможна онлайн и на маршруте (экскурсия состоится при количестве туристов 10 человек и более) - 4000/3500 руб
- Выбор места в автобусе - 1600 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Какие скидки есть в туре?
