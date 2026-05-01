Искусство видеть Петербург

За один день загляните в закрытые фонды Эрмитажа, где веками пылились сокровища, и взлетите на 365 метров над городом со смотровой Лахта-центра — самого высокого небоскреба Европы.

А на второй день
вас ждёт жемчужина Ораниенбаума, Китайский дворец, только что после 20-летней реставрации, и его легендарный Стеклярусный кабинет в первозданном виде.

Вечером — балет «Ромео и Джульетта» в партере Михайловского театра, а в полночь — индивидуальный теплоход с шампанским под взлетающими мостами Невы.

Финальный аккорд: пешеходная прогулка по Мойке, скромный Летний дворец Петра I и вековые аллеи Летнего сада, где история Петербурга говорит с вами шёпотом.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа. Экскурсия и подъем на смотровую площадку «Лахта-центра»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2400 руб. /машина.

Размещение в гостинице с 14:00.

С 13:30 до 14:45 в холле гостиницы Вас встречает экскурсовод с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.

14:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на комфортабельном микроавтобусе.

Автобусная экскурсия «Петербург. Из прошлого в будущее». Вас ждёт увлекательное путешествие, где всего за один день вы посетите сразу два объекта Северной столицы, которые позволят увидеть Петербург с разных исторических ракурсов.

Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа, «владеющий» подлинными музейными сокровищами, чьи экспозиции стали доступны широкой публике относительно недавно.

И самое высокое здание Европы — Лахта-центр, поражающее своими масштабами и инновациями архитектуры XXI века.

Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа «РХЦ Старая Деревня». У Вас появится поистине уникальная возможность заглянуть в «святая святых» эрмитажного собрания: Вы увидите вещи, которые долгие годы хранились в запасниках, и только в последнее время стали доступны публике. В

о время экскурсии в фондохранилище Эрмитажа Вы полюбуетесь наиболее зрелищными открытыми хранениями, среди которых особенно выделяются роскошная Галерея костюма, Каретный сарай с образцами парадных имперских экипажей.

А также коллекция западноевропейской и русской мебели, восточный текстиль с грандиозной турецкой палаткой XVIII века, скульптура, живопись, иконы и многое другое.

Ужин в кафе города.

После ужина мы отправляемся в Приморский район Петербурга, где нам предстоит насладиться видами Петербурга с захватывающей высоты.

Прогулка вокруг «Лахта-центра» в сопровождении экскурсовода.

Экскурсия и подъем на смотровую площадку «Лахта-центра». «Лахта-центр» — современный 87-этажный небоскреб высотой 462 метра на берегу Финского залива. Экскурсовод расскажет о строительстве комплекса и инновационных технологиях, применённых при возведении башни.

Во время экскурсии вы поднимитесь на смотровые площадки, расположенные на 83 и 86 этажах. С высоты 365 метров открывается фантастическая панорама на Финский залив, Газпром Арену и городские кварталы города.

С высоты небоскреба также можно отправить почтовую открытку с изображением «Лахта-центра». Поверьте, это будет незабываемо!

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7 часов (~21:30).

2 день

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Балет «Ромео и Джульетта» в Михайловском театре. Ночная прогулка на индивидуальном теплоходе с разводом мостов

Завтрак «шведский стол» в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на комфортабельном микроавтобусе.

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Во время экскурсии Вы посетите один из блистательных пригородов Санкт-Петербурга — Ораниенбаум, где буйная растительность и извилистые дорожки пейзажных парков великолепно сочетаются с неповторимой архитектурой дворцов и павильонов.

Экскурсия в Китайский дворец. Китайский дворец по праву считается жемчужиной дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Созданный по проекту архитектора А. Ринальди в стиле рококо во II половине XVIII века, он стал частью комплекса Собственной дачи императрицы Екатерины II.

Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет, сохранившийся до наших дней, как и большинство интерьеров этого удивительного здания, в первозданном виде.

Во время экскурсии Вы узнаете о непростой истории комплекса Собственная дача и осмотрите интерьеры дворца, состоящие из двух половин — екатерининской и павловской.

В 2024 году был завершен последний этап реставрационных работ, длившихся 20 лет: для посетителей открылись все залы Дворца.

В связи с погодными условиями возможна замена на экскурсию в Большой Меншиковский дворец.

Свободное время в парке ~1 час.

15:00 Обед в ресторане.

16:00 Возвращение в гостиницу.

Свободное время, подготовка к вечернему мероприятию.

17:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Трансфер в театр.

18:00 Балет «Ромео и Джульетта» в Михайловском театре. Места в партере, продолжительность: 2 ч 30 мин (с одним антрактом).

Приготовились к чуду? Вас ждет незабываемый вечер в знаменитом Михайловском театре. Мы отправимся на уникальную постановку, объединяющую классический сюжет Уильяма Шекспира и музыку Сергея Сергеевича Прокофьева.

Вражда семей Монтекки и Капулетти, любовь и тайное венчание Джульетты и Ромео, мнимая смерть Джульетты и трагический финал… Постановка наполнена драматическими сценами и яркими танцами, а сила любви все же побеждает саму смерть.

21:00 Самостоятельное возвращение в отель по окончании спектакля.

Свободное время.

00:30 Ночная прогулка на индивидуальном теплоходе с разводом мостов, шампанским и лёгкими закусками.

Повышенный комфорт прогулки, чтобы отдохнуть после насыщенного дня и полюбоваться «визитной карточкой»Петербурга — разведением мостов над Невой, пройдя на комфортабельном теплоходе прямо под их взметнувшимися к небу пролетами. На борту вас будет ждать лёгкий фуршет и шампанское.

Место окончания программы: причал (начало и окончание теплоходной прогулки) расположен в 15 минутах ходьбы от отеля.

Продолжительность программы: ~12,5 часов (окончание в ~02:30).

3 день

Пешеходная прогулка по Мойке и Летнему саду

Завтрак «шведский стол» в гостинице.

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.

Пешеходный день (для удобства вам будут выданы радио-гиды).

11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Пешеходная прогулка «Петербургские истории: экскурсия по Мойке». Мы приглашаем вас прогуляться по берегам реки Мойки. В ее истории отразилась вся история Санкт-Петербурга.

В начале XVIII века эта болотистая речушка некоторое время была границей города, а уже с середины того же века она начинает застраиваться каменными домами.

Дворы со временем становятся связанными с именами великих русских писателей и поэтов, художников и музыкантов, государственных и общественных деятелей.

Во время экскурсии вдоль Мойки перед вами предстанет ожившая «история в лицах» блистательного Санкт-Петербурга.

Экскурсия также позволит Вам перенестись в далекий 18 век, почувствовать себя современниками Петровской эпохи. Вы узнаете, какие реформы провел Петр I, какие развлечения предпочитал, о чем мечтал, и что из его идей воплотилось в жизнь.

Экскурсия в Летний дворец Петра I. Летний дворец был построен в стиле петровское барокко по проекту Доменико Трезини и является одним из старейших зданий города. Резиденция предназначалась только для использования в тёплое время года.

Двухэтажный дворец состоит из четырнадцати комнат и двух кухонь. Сегодня дворец является филиалом Государственного Русского музея и позволяет наглядно представить скромный быт великого царя-реформатора, а мебель и многочисленные предметы быта — раскрыть характер своего хозяина.

Прогулка по Летнему саду. Летний сад является жемчужиной садово-парковой архитектуры Санкт-Петербурга. Прогулка по старейшему парку города в сопровождении экскурсовода станет волшебным завершением тура!

Место окончания программы: Летний сад, центр города.

Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~13:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераВзрослый ½ Ребенок до 13 лет ½ Третий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Helen Hotel****классик5899058990--77220
улучшенный6069060690485404854080540

Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб.

Варианты проживания

Helen Hotel

2 ночи

Новый отель в топовой локации. «Helen Hotel» — современная история в монохромных тонах, эффектно наполненная всеми необходимыми атрибутами комфорта

108 функциональных номеров в неоклассическом стиле с собственной ванной комнатой с душем. Номера различаются по метражу и комплектации и представлены в категориях: Люкс, Делюкс, Супериор, Модерн, Классик, Стандарт. В нескольких номерах есть балкон. Окна выходят на Большую Морскую и Гороховую улицы, а также во внутренний двор.

Ресторан Tillander с завтраками «Шведский стол», лобби-бар Suzor.

Конференц-зал на 30 человек.

Самый центр Санкт-Петербурга. 500 м до Исаакиевского собора, 600 м до Адмиралтейства и 700 м до Эрмитажа, в пешей доступности до всех основных достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе: завтраки после первого дня тура
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Билет на балет в Михайловский театр
  • Транспорт по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2400 руб. /машина)
  • Личные расходы
  • Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

