Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа. Экскурсия и подъем на смотровую площадку «Лахта-центра»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2400 руб. /машина.
Размещение в гостинице с 14:00.
С 13:30 до 14:45 в холле гостиницы Вас встречает экскурсовод с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.
14:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на комфортабельном микроавтобусе.
Автобусная экскурсия «Петербург. Из прошлого в будущее». Вас ждёт увлекательное путешествие, где всего за один день вы посетите сразу два объекта Северной столицы, которые позволят увидеть Петербург с разных исторических ракурсов.
Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа, «владеющий» подлинными музейными сокровищами, чьи экспозиции стали доступны широкой публике относительно недавно.
И самое высокое здание Европы — Лахта-центр, поражающее своими масштабами и инновациями архитектуры XXI века.
Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа «РХЦ Старая Деревня». У Вас появится поистине уникальная возможность заглянуть в «святая святых» эрмитажного собрания: Вы увидите вещи, которые долгие годы хранились в запасниках, и только в последнее время стали доступны публике. В
о время экскурсии в фондохранилище Эрмитажа Вы полюбуетесь наиболее зрелищными открытыми хранениями, среди которых особенно выделяются роскошная Галерея костюма, Каретный сарай с образцами парадных имперских экипажей.
А также коллекция западноевропейской и русской мебели, восточный текстиль с грандиозной турецкой палаткой XVIII века, скульптура, живопись, иконы и многое другое.
Ужин в кафе города.
После ужина мы отправляемся в Приморский район Петербурга, где нам предстоит насладиться видами Петербурга с захватывающей высоты.
Прогулка вокруг «Лахта-центра» в сопровождении экскурсовода.
Экскурсия и подъем на смотровую площадку «Лахта-центра». «Лахта-центр» — современный 87-этажный небоскреб высотой 462 метра на берегу Финского залива. Экскурсовод расскажет о строительстве комплекса и инновационных технологиях, применённых при возведении башни.
Во время экскурсии вы поднимитесь на смотровые площадки, расположенные на 83 и 86 этажах. С высоты 365 метров открывается фантастическая панорама на Финский залив, Газпром Арену и городские кварталы города.
С высоты небоскреба также можно отправить почтовую открытку с изображением «Лахта-центра». Поверьте, это будет незабываемо!
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов (~21:30).
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Балет «Ромео и Джульетта» в Михайловском театре. Ночная прогулка на индивидуальном теплоходе с разводом мостов
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на комфортабельном микроавтобусе.
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Во время экскурсии Вы посетите один из блистательных пригородов Санкт-Петербурга — Ораниенбаум, где буйная растительность и извилистые дорожки пейзажных парков великолепно сочетаются с неповторимой архитектурой дворцов и павильонов.
Экскурсия в Китайский дворец. Китайский дворец по праву считается жемчужиной дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Созданный по проекту архитектора А. Ринальди в стиле рококо во II половине XVIII века, он стал частью комплекса Собственной дачи императрицы Екатерины II.
Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет, сохранившийся до наших дней, как и большинство интерьеров этого удивительного здания, в первозданном виде.
Во время экскурсии Вы узнаете о непростой истории комплекса Собственная дача и осмотрите интерьеры дворца, состоящие из двух половин — екатерининской и павловской.
В 2024 году был завершен последний этап реставрационных работ, длившихся 20 лет: для посетителей открылись все залы Дворца.
В связи с погодными условиями возможна замена на экскурсию в Большой Меншиковский дворец.
Свободное время в парке ~1 час.
15:00 Обед в ресторане.
16:00 Возвращение в гостиницу.
Свободное время, подготовка к вечернему мероприятию.
17:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Трансфер в театр.
18:00 Балет «Ромео и Джульетта» в Михайловском театре. Места в партере, продолжительность: 2 ч 30 мин (с одним антрактом).
Приготовились к чуду? Вас ждет незабываемый вечер в знаменитом Михайловском театре. Мы отправимся на уникальную постановку, объединяющую классический сюжет Уильяма Шекспира и музыку Сергея Сергеевича Прокофьева.
Вражда семей Монтекки и Капулетти, любовь и тайное венчание Джульетты и Ромео, мнимая смерть Джульетты и трагический финал… Постановка наполнена драматическими сценами и яркими танцами, а сила любви все же побеждает саму смерть.
21:00 Самостоятельное возвращение в отель по окончании спектакля.
Свободное время.
00:30 Ночная прогулка на индивидуальном теплоходе с разводом мостов, шампанским и лёгкими закусками.
Повышенный комфорт прогулки, чтобы отдохнуть после насыщенного дня и полюбоваться «визитной карточкой»Петербурга — разведением мостов над Невой, пройдя на комфортабельном теплоходе прямо под их взметнувшимися к небу пролетами. На борту вас будет ждать лёгкий фуршет и шампанское.
Место окончания программы: причал (начало и окончание теплоходной прогулки) расположен в 15 минутах ходьбы от отеля.
Продолжительность программы: ~12,5 часов (окончание в ~02:30).
Пешеходная прогулка по Мойке и Летнему саду
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
Пешеходный день (для удобства вам будут выданы радио-гиды).
11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка «Петербургские истории: экскурсия по Мойке». Мы приглашаем вас прогуляться по берегам реки Мойки. В ее истории отразилась вся история Санкт-Петербурга.
В начале XVIII века эта болотистая речушка некоторое время была границей города, а уже с середины того же века она начинает застраиваться каменными домами.
Дворы со временем становятся связанными с именами великих русских писателей и поэтов, художников и музыкантов, государственных и общественных деятелей.
Во время экскурсии вдоль Мойки перед вами предстанет ожившая «история в лицах» блистательного Санкт-Петербурга.
Экскурсия также позволит Вам перенестись в далекий 18 век, почувствовать себя современниками Петровской эпохи. Вы узнаете, какие реформы провел Петр I, какие развлечения предпочитал, о чем мечтал, и что из его идей воплотилось в жизнь.
Экскурсия в Летний дворец Петра I. Летний дворец был построен в стиле петровское барокко по проекту Доменико Трезини и является одним из старейших зданий города. Резиденция предназначалась только для использования в тёплое время года.
Двухэтажный дворец состоит из четырнадцати комнат и двух кухонь. Сегодня дворец является филиалом Государственного Русского музея и позволяет наглядно представить скромный быт великого царя-реформатора, а мебель и многочисленные предметы быта — раскрыть характер своего хозяина.
Прогулка по Летнему саду. Летний сад является жемчужиной садово-парковой архитектуры Санкт-Петербурга. Прогулка по старейшему парку города в сопровождении экскурсовода станет волшебным завершением тура!
Место окончания программы: Летний сад, центр города.
Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~13:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Взрослый ½
|Ребенок до 13 лет ½
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Helen Hotel****
|классик
|58990
|58990
|-
|-
|77220
|улучшенный
|60690
|60690
|48540
|48540
|80540
Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб.
Варианты проживания
Helen Hotel
Новый отель в топовой локации. «Helen Hotel» — современная история в монохромных тонах, эффектно наполненная всеми необходимыми атрибутами комфорта
108 функциональных номеров в неоклассическом стиле с собственной ванной комнатой с душем. Номера различаются по метражу и комплектации и представлены в категориях: Люкс, Делюкс, Супериор, Модерн, Классик, Стандарт. В нескольких номерах есть балкон. Окна выходят на Большую Морскую и Гороховую улицы, а также во внутренний двор.
Ресторан Tillander с завтраками «Шведский стол», лобби-бар Suzor.
Конференц-зал на 30 человек.
Самый центр Санкт-Петербурга. 500 м до Исаакиевского собора, 600 м до Адмиралтейства и 700 м до Эрмитажа, в пешей доступности до всех основных достопримечательностей.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе: завтраки после первого дня тура
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Билет на балет в Михайловский театр
- Транспорт по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2400 руб. /машина)
- Личные расходы
- Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Услуги камеры хранения на вокзале
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.