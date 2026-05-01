1 день

Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа. Экскурсия и подъем на смотровую площадку «Лахта-центра»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2400 руб. /машина.

Размещение в гостинице с 14:00.

С 13:30 до 14:45 в холле гостиницы Вас встречает экскурсовод с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.

14:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на комфортабельном микроавтобусе.

Автобусная экскурсия «Петербург. Из прошлого в будущее». Вас ждёт увлекательное путешествие, где всего за один день вы посетите сразу два объекта Северной столицы, которые позволят увидеть Петербург с разных исторических ракурсов.

Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа, «владеющий» подлинными музейными сокровищами, чьи экспозиции стали доступны широкой публике относительно недавно.

И самое высокое здание Европы — Лахта-центр, поражающее своими масштабами и инновациями архитектуры XXI века.



Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа «РХЦ Старая Деревня». У Вас появится поистине уникальная возможность заглянуть в «святая святых» эрмитажного собрания: Вы увидите вещи, которые долгие годы хранились в запасниках, и только в последнее время стали доступны публике. В

о время экскурсии в фондохранилище Эрмитажа Вы полюбуетесь наиболее зрелищными открытыми хранениями, среди которых особенно выделяются роскошная Галерея костюма, Каретный сарай с образцами парадных имперских экипажей.

А также коллекция западноевропейской и русской мебели, восточный текстиль с грандиозной турецкой палаткой XVIII века, скульптура, живопись, иконы и многое другое.

Ужин в кафе города.

После ужина мы отправляемся в Приморский район Петербурга, где нам предстоит насладиться видами Петербурга с захватывающей высоты.

Прогулка вокруг «Лахта-центра» в сопровождении экскурсовода.

Экскурсия и подъем на смотровую площадку «Лахта-центра». «Лахта-центр» — современный 87-этажный небоскреб высотой 462 метра на берегу Финского залива. Экскурсовод расскажет о строительстве комплекса и инновационных технологиях, применённых при возведении башни.

Во время экскурсии вы поднимитесь на смотровые площадки, расположенные на 83 и 86 этажах. С высоты 365 метров открывается фантастическая панорама на Финский залив, Газпром Арену и городские кварталы города.

С высоты небоскреба также можно отправить почтовую открытку с изображением «Лахта-центра». Поверьте, это будет незабываемо!

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7 часов (~21:30).

