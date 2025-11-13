Мои заказы

В Петербург на 6 дней

Вас ждут незабываемые виды Невы, роскошные фасады и чарующие парки, созданные по приказу Петра I, — настоящие жемчужины северной столицы.

Откроете для себя сердце города — Петропавловскую крепость, где история русской
читать дальше

империи оживает в каждом камне и скульптуре.

Прогуляетесь по живописным садам, прокатитесь на теплоходе по рекам и каналам, а также посетите экскурсию в легендарную Кунсткамеру — первый музей России.

Этот тур — настоящее путешествие в историю, искусство и архитектуру Петербурга, которое оставит яркие впечатления и желание возвращаться снова. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 6 дней в период с 30 апреля 2025 г. по 12 октября 2025 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

Ближайшие даты:
17
мая23
мая29
мая4
июн10
июн16
июн22
июн

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа

Завтрак в гостинице (после ночлега).

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург». Отъезд от базовых гостиниц.

1 автобус:

  • 10:30 отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»;
  • 10:50 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 отъезд от гостиницы «Ривер Палас»;
  • 10:45 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 11:00 отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

3 автобус:

  • 10:30 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова»);
  • 11:00 отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.

Дополнительно:Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточнять весной 2025 г.).

17:30 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

2 день

Вторник. Свободный день

Завтрак в гостинице (после ночлега).

Свободный день.

3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Петропавловскую крепость или в Кунсткамеру

Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 13:00 отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Крафт Невский», «Багратион», «Ярд Резиденс»);
  • 13:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Йес на Марата», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Сокрома Пая-София», «Станция М19», «Эмеральд».

2 автобус:

  • 12:30 отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
  • 12:45 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 13:00 отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 12:30 отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»;
  • 13:00 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга. В ходе исторической прогулки вы пройдете вдоль каменных стен величественной крепости, познакомитесь ее историей и ощутите дух времени, когда город только начинал путь Северной столицы.

Внутри крепости вы сможете увидеть современную городскую скульптуру, посетите главный храм Петербурга – Петропавловский собор, широко известный как место, где нашли свой последний покой почти все российские императоры.

Внимание: на заезды в апреле 30.04.25 и октябре 01.10.25 замена на Экскурсию в Кунсткамеру — первого музея в России. Редкие экспонаты, среди которых уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, расскажут вам о том, как стремительно развивалась наука в России.

Трансфер по гостиницам.

18:30-19:00 окончание программы.

4 день

Четверг. Свободный день

Завтрак в гостинице (после ночлега).

Свободный день.

5 день

Пятница. Летний сад - Эрмитаж

Внимание: на заезд 07.05-13.05 программа пятницы и субботы меняются местами (9 мая пятница – свободный день, т. к. Эрмитаж закрыт; 10 мая – суббота – Сады и парки Петербург. Эрмитаж)

Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».

1 автобус:

  • 10:30 отъезд от гостиницы «Москва»,в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»;
  • 11:00 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
  • 10:45 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 11:00 отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 10:30 отъезд от гостиницы «Россия»;
  • 11:00 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.

14:00 Дополнительно:Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г.).

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г; работает до 22:00).

Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».

23:30-02:30 Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (ориентировочно 1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г).

Многие всем известные достопримечательности Петербурга открываются с новой стороны, если любоваться ими во время ночной прогулки.

6 день

Суббота. Свободный день

Завтрак в гостинице (после ночлега).

Свободный день.

7 день

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».

1 автобус:

  • 11:00 отъезд от гостиницы «Москва»,в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»;
  • 11:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числедля гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:10 отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
  • 10:25 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 10:40 отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 11:00 отъезд от гостиницы «Россия»;
  • 11:30 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда, кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в музее (работает до 20:45).

Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Сокрома Библиотека Апартс – (Санкт-Петербург), Ланч-бокс. Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
16.08.252160032350
17.08.252360034350
18.08.252085031600
19.08.252100031750
20.08.252360034350
21.08.252055030700
22.08.252250032050
23.08.251995028900
24.08.252140029750
25.08.251810025850
26.08.251825026000
27.08.252085028600
28.08.251835026100
29.08.252085028600
30.08.251885026600
31.08.252085028600
01.09.251810025850
02.09.251825026000
03.09.252085028600
04.09.251845026300
05.09.252105029000
06.09.251915027200
07.09.252125029400
08.09.251860026850
09.09.251875027000
10.09.252135029600
11.09.251885027100
12.09.252135029600
13.09.251935027600
14.09.252135029600
15.09.251860026850
16.09.251875027000
17.09.252135029600
18.09.251885027100
19.09.252135029600
20.09.251935027600
21.09.252135029600
22.09.251860026850
23.09.251875027000
24.09.252135029600
25.09.251885027100

Адмиралтейская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”. Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
24.05.252090030450
25.05.252325033400
26.05.252085031600
27.05.252100031750
28.05.252360034350
29.05.252110031850
30.05.252360034350
31.05.252160032350
01.06.252360034350
02.06.252085031600
03.06.252100031750
04.06.252360034350
05.06.252110031850
06.06.252360034350
07.06.252160032350
08.06.252400035100
09.06.252165033100
10.06.252220034000
11.06.252520037350
12.06.252310035600
13.06.252560038100
14.06.252360036100
15.06.252560038100
16.06.252285035350
17.06.252300035500
18.06.252560038100
19.06.252310035600
20.06.252560038100
21.06.252360036100
22.06.252560038100
23.06.252285035350
24.06.252300035500
25.06.252560038100
26.06.252310035600
27.06.252560038100
28.06.252360036100
29.06.252560038100
30.06.252285035350
01.07.252300035500
02.07.252560038100
03.07.252310035600
04.07.252560038100
05.07.252360036100
06.07.252560038100
07.07.252285035350
08.07.252300035500
09.07.252560038100
10.07.252310035600
11.07.252560038100
12.07.252360036100
13.07.252560038100
14.07.252285035350
15.07.252300035500
16.07.252560038100
17.07.252310035600
18.07.252560038100
19.07.252360036100
20.07.252560038100
21.07.252285035350
22.07.252300035500
23.07.252560038100
24.07.252310035600
25.07.252560038100
26.07.252360036100
27.07.252560038100
28.07.252285035350
29.07.252300035500
30.07.252560038100
31.07.252310035600
01.08.252560038100
02.08.252360036100
03.08.252560038100
04.08.252285035350
05.08.252300035500
06.08.252560038100
07.08.252310035600
08.08.252560038100
09.08.252360036100
10.08.252560038100
11.08.252285035350
12.08.252300035500
13.08.252560038100
14.08.252310035600
15.08.252560038100
16.08.252360036100
17.08.252560038100
18.08.252285035350
19.08.252300035500
20.08.252505036950
21.08.252200033300
22.08.252395034650
23.08.252140031500
24.08.252285032350
25.08.252010029600
26.08.252025029750
27.08.252285032350
28.08.252035029850
29.08.252285032350
30.08.252085030350
31.08.252285032350
01.09.252010029600
02.09.252025029750
03.09.252285032350
04.09.252035029850
05.09.252285032350
06.09.252085030350
07.09.252285032350
08.09.252010029600
09.09.252025029750
10.09.252285032350
11.09.252035029850
12.09.252285032350
13.09.252085030350
14.09.252285032350
15.09.252010029600
16.09.252025029750
17.09.252285032350
18.09.252035029850
19.09.252285032350
20.09.252085030350
21.09.252285032350
22.09.252010029600
23.09.252025029750
24.09.252285032350
25.09.252035029850
26.09.252285032350
27.09.252050029700
28.09.252215031050
29.09.251905027650
30.09.251885027150
01.10.252110029100
02.10.251860026600
03.10.252110029100
04.10.251910027100
05.10.252110029100
06.10.251835026350
07.10.251850026500

Атриум 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”. Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
24.05.252785046100
25.05.252985048100
26.05.252710045350
27.05.252725045500
28.05.252985048100
29.05.252735045600
30.05.252985048100
31.05.252785046100
01.06.252985048100
02.06.252710045350
03.06.252725045500
04.06.252985048100
05.06.252735045600
06.06.252985048100
07.06.252785046100
08.06.252985048100
09.06.252710045350
10.06.252725045500
11.06.252985048100
12.06.252735045600
13.06.252985048100
14.06.252785046100
15.06.252985048100
16.06.252710045350
17.06.252725045500
18.06.252985048100
19.06.252735045600
20.06.252985048100
21.06.252785046100
22.06.252985048100
23.06.252710045350
24.06.252725045500
25.06.252985048100
26.06.252735045600
27.06.252910046600
28.06.252635043100
29.06.252760043600
30.06.252410039350
01.07.252350038000
02.07.252610040600
03.07.252360038100
04.07.252610040600
05.07.252410038600
06.07.252610040600
07.07.252335037850
08.07.252350038000
09.07.252610040600
10.07.252360038100
11.07.252610040600
12.07.252410038600
13.07.252610040600
14.07.252335037850
15.07.252350038000
16.07.252610040600
17.07.252360038100
18.07.252610040600
19.07.252410038600
20.07.252610040600
21.07.252335037850
22.07.252350038000
23.07.252610040600
24.07.252360038100
25.07.252610040600
26.07.252410038600
27.07.252610040600
28.07.252335037850
29.07.252350038000
30.07.252610040600
31.07.252360038100
01.08.252610040600
02.08.252410038600
03.08.252610040600
04.08.252335037850
05.08.252350038000
06.08.252610040600
07.08.252360038100
08.08.252610040600
09.08.252410038600
10.08.252610040600
11.08.252335037850
12.08.252350038000
13.08.252610040600
14.08.252360038100
15.08.252610040600
16.08.252410038600
17.08.252610040600
18.08.252335037850
19.08.252350038000
20.08.252610040600
21.08.252360038100
22.08.252610040600
23.08.252410038600
24.08.252610040600
25.08.252335037850
26.08.252350038000
27.08.252610040600
28.08.252325037350
29.08.252540039100
30.08.252305036350
31.08.252470037600
01.09.252160034100
02.09.252175034250
03.09.252435036850
04.09.252185034350
05.09.252435036850
06.09.252235034850
07.09.252435036850
08.09.252160034100
09.09.252175034250
10.09.252435036850
11.09.252185034350
12.09.252435036850
13.09.252235034850
14.09.252435036850
15.09.252160034100
16.09.252175034250
17.09.252435036850
18.09.252185034350
19.09.252435036850
20.09.252235034850
21.09.252435036850
22.09.252160034100
23.09.252175034250
24.09.252435036850
25.09.252185034350
26.09.252435036850
27.09.252180033700
28.09.252325034550
29.09.251995030650
30.09.251955029650
01.10.252160031100
02.10.251910028600
03.10.252160031100
04.10.251960029100
05.10.252160031100
06.10.251885028350
07.10.251900028500

Невский берег (122) 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”. Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
24.05.252735042600
25.05.252935044600
26.05.252660041850
27.05.252675042000
28.05.253055047000
29.05.252925046900
30.05.253295051800
31.05.253215052200
01.06.253535056600
02.06.253260053850
03.06.253275054000
04.06.253535056600
05.06.253285054100
06.06.253535056600
07.06.253335054600
08.06.253535056600
09.06.253260053850
10.06.253275054000
11.06.253535056600
12.06.253285054100
13.06.253710060100
14.06.253685061600
15.06.254060067100
16.06.253960067850
17.06.253975068000
18.06.254060067100
19.06.253635061100
20.06.253710060100
21.06.253335054600
22.06.253535056600
23.06.253260053850
24.06.253275054000
25.06.253535056600
26.06.253285054100
27.06.253535056600
28.06.253335054600
29.06.253535056600
30.06.253260053850
01.07.253275054000
02.07.253535056600
03.07.253285054100
04.07.253535056600
05.07.253335054600
06.07.253535056600
07.07.253260053850
08.07.253275054000
09.07.253535056600
10.07.253285054100
11.07.253535056600
12.07.253335054600
13.07.253535056600
14.07.253260053850
15.07.253275054000
16.07.253535056600
17.07.253285054100
18.07.253535056600
19.07.253335054600
20.07.253535056600
21.07.253260053850
22.07.253275054000
23.07.253535056600
24.07.253285054100
25.07.253535056600
26.07.253335054600
27.07.253535056600
28.07.253260053850
29.07.253275054000
30.07.253535056600
31.07.253285054100
01.08.253535056600
02.08.253335054600
03.08.253535056600
04.08.253260053850
05.08.253275054000
06.08.253535056600
07.08.253285054100
08.08.253535056600
09.08.253335054600
10.08.253535056600
11.08.253260053850
12.08.253275054000
13.08.253535056600
14.08.253285054100
15.08.253535056600
16.08.253335054600
17.08.253535056600
18.08.253260053850
19.08.253275054000
20.08.253475055700
21.08.253165052300
22.08.253355053900
23.08.253095051000
24.08.253235052100
25.08.252960049350
26.08.252975049500
27.08.253235052100

Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”. Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
24.05.251710026350
25.05.251910028350
26.05.251635025600
27.05.251650025750
28.05.251910028350
29.05.251770028050
30.05.252130032750
31.05.252040032950
01.06.252350037150
02.06.252185036600
03.06.252200036750
04.06.252460039350
05.06.252210036850
06.06.252460039350
07.06.252260037350
08.06.252460039350
09.06.252185036600
10.06.252200036750
11.06.252460039350
12.06.252210036850
13.06.252460039350
21.06.252260037350
22.06.252460039350
23.06.252185036600
24.06.252200036750
25.06.252460039350
26.06.252210036850
27.06.252460039350
28.06.252260037350
29.06.252460039350
30.06.252185036600
01.07.252200036750
02.07.252460039350
03.07.252210036850
04.07.252460039350
05.07.252260037350
06.07.252460039350
07.07.252185036600
08.07.252200036750
09.07.252460039350
10.07.252160035800
11.07.252360037250
12.07.252110034200
13.07.252260035150
14.07.251935031350
15.07.251950031500
16.07.252210034100
17.07.251960031600
18.07.252210034100
19.07.252010032100
20.07.252210034100
21.07.251935031350
22.07.251950031500
23.07.252210034100
24.07.251960031600
25.07.252210034100
26.07.252010032100
27.07.252210034100
28.07.251935031350
29.07.251950031500
30.07.252210034100
31.07.251960031600
01.08.252210034100
02.08.252010032100
03.08.252210034100
04.08.251935031350
05.08.251950031500
06.08.252210034100
07.08.251960031600
08.08.252210034100
09.08.252010032100
10.08.252210034100
11.08.251935031350
12.08.251950031500
13.08.252210034100
14.08.251960031600
15.08.252210034100
16.08.252010032100
17.08.252210034100
18.08.251935031350
19.08.251950031500
20.08.252210034100
21.08.251960031600
22.08.252210034100
23.08.252010032100
24.08.252210034100
25.08.251935031350
26.08.251950031500
27.08.252150032950
28.08.251840029300
29.08.252030030650
30.08.251770027500
31.08.251910028350
01.09.251635025600
02.09.251650025750
03.09.251910028350
04.09.251660025850
05.09.251910028350
06.09.251710026350
07.09.251910028350
08.09.251635025600
09.09.251650025750
10.09.251910028350
11.09.251660025850
12.09.251910028350
13.09.251710026350
14.09.251910028350
15.09.251635025600
16.09.251650025750
17.09.251910028350
18.09.251660025850
19.09.251910028350
20.09.251710026350
21.09.251910028350
22.09.251635025600
23.09.251650025750
24.09.251910028350
25.09.251660025850
26.09.251910028350
27.09.251710026350
28.09.251910028350
29.09.251635025600
30.09.251625025200
01.10.251860027250
02.10.251585024200
03.10.251810026150
04.10.251585023600
05.10.251785025600
06.10.251510022850
07.10.251525023000

Смарт Нео Московский 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный Взрослый на доп. кровати
24.05.25308504985017850
25.05.25328505185019850
26.05.25301004910017100
27.05.25302504925017250
28.05.25340005420019850
29.05.25326505405017350
30.05.25363005890019850
31.05.25354505925017850
01.06.25386006360019850
02.06.25358506085017100
03.06.25360006100017250
04.06.25386006360019850
05.06.25361006110017350
06.06.25386006360019850
07.06.25366006160017850
08.06.25386006360019850
09.06.25358506085017100
10.06.25360006100017250
11.06.25386006360019850
12.06.25361006110017350
13.06.25386006360019850
14.06.25366006160017850
15.06.25386006360019850
16.06.25358506085017100
17.06.25360006100017250
18.06.25386006360019850
19.06.25361006110017350
20.06.25386006360019850
21.06.25366006160017850
22.06.25386006360019850
23.06.25358506085017100
24.06.25360006100017250
25.06.25386006360019850
26.06.25361006110017350
27.06.25386006360019850
28.06.25366006160017850
29.06.25386006360019850
30.06.25358506085017100
01.07.25360006100017250
02.07.25386006360019850
03.07.25361006110017350
04.07.25386006360019850
05.07.25366006160017850
06.07.25386006360019850
07.07.25358506085017100
08.07.25360006100017250
09.07.25386006360019850
10.07.25361006110017350
11.07.25386006360019850
12.07.25366006160017850
13.07.25386006360019850
14.07.25358506085017100
15.07.25360006100017250
16.07.25386006360019850
17.07.25361006110017350
18.07.25386006360019850
19.07.25366006160017850
20.07.25386006360019850
21.07.25358506085017100
22.07.25360006100017250
23.07.25386006360019850
24.07.25361006110017350
25.07.25386006360019850
26.07.25366006160017850
27.07.25386006360019850
28.07.25358506085017100
29.07.25360006100017250
30.07.25386006360019850
31.07.25361006110017350
01.08.25386006360019850
02.08.25366006160017850
03.08.25386006360019850
04.08.25358506085017100
05.08.25360006100017250
06.08.25386006360019850
07.08.25361006110017350
08.08.25386006360019850
09.08.25366006160017850
10.08.25386006360019850
11.08.25358506085017100
12.08.25360006100017250
13.08.25386006360019850
14.08.25361006110017350
15.08.25386006360019850
16.08.25366006160017850
17.08.25386006360019850
18.08.25358506085017100
19.08.25360006100017250
20.08.25386006360019850
21.08.25361006110017350
22.08.25386006360019850
23.08.25366006160017850
24.08.25386006360019850
25.08.25358506085017100
26.08.25360006100017250
27.08.25386006360019850
28.08.25349505875017350
29.08.25363005890019850
30.08.25331505455017850
31.08.25340005420019850
01.09.25301004910017100
02.09.25302504925017250
03.09.25328505185019850
04.09.25303504935017350
05.09.25328505185019850
06.09.25308504985017850
07.09.25328505185019850
08.09.25301004910017100
09.09.25302504925017250
10.09.25328505185019850
11.09.25303504935017350
12.09.25328505185019850
13.09.25308504985017850
14.09.25328505185019850
15.09.25301004910017100
16.09.25302504925017250
17.09.25328505185019850
18.09.25303504935017350
19.09.25328505185019850
20.09.25308504985017850
21.09.25328505185019850
22.09.25301004910017100
23.09.25302504925017250
24.09.25328505185019850
25.09.25303504935017350
26.09.25328505185019850
27.09.25299004795017850
28.09.25309504805019850
29.09.25272504340017100
30.09.25264504165017250
01.10.25281004235019850
02.10.25256003985017350
03.10.25281004235019850
04.10.25261004035017850
05.10.25281004235019850
06.10.25253503960017100
07.10.25255003975017250

Элкус 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведская линия”. Бизнес.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
24.05.252335037350
25.05.252535039350
26.05.252260036600
27.05.252275036750
28.05.252535039350
29.05.252285036850
30.05.252535039350
31.05.252335037350
01.06.252535039350
02.06.252260036600
03.06.252275036750
04.06.252535039350
05.06.252285036850
06.06.252535039350
07.06.252335037350
08.06.252535039350
09.06.252260036600
10.06.252275036750
11.06.252535039350
12.06.252285036850
13.06.252535039350
14.06.252335037350
15.06.252535039350
16.06.252260036600
17.06.252275036750
18.06.252535039350
19.06.252285036850
20.06.252535039350
21.06.252335037350
22.06.252535039350
23.06.252260036600
24.06.252275036750
25.06.252535039350
26.06.252285036850
27.06.252470038100
28.06.252205034850
29.06.252340035600
30.06.252000031600
01.07.251950030500
02.07.252210033100
03.07.251960030600
04.07.252210033100
05.07.252010031100
06.07.252210033100
07.07.251935030350
08.07.251950030500
09.07.252210033100
10.07.251960030600
11.07.252210033100
12.07.252010031100
13.07.252210033100
14.07.251935030350
15.07.251950030500
16.07.252210033100
17.07.251960030600
18.07.252210033100
19.07.252010031100
20.07.252210033100
21.07.251935030350
22.07.251950030500
23.07.252210033100
24.07.251960030600
25.07.252210033100
26.07.252010031100
27.07.252210033100
28.07.251925030100
29.07.251930030000
30.07.252180032350
31.07.251920029600
01.08.252160031850
02.08.251960029850
03.08.252160031850
04.08.251885029100
05.08.251900029250
06.08.252160031850
07.08.251910029350
08.08.252160031850
09.08.251960029850
10.08.252160031850
11.08.251885029100
12.08.251900029250
13.08.252160031850
14.08.251910029350
15.08.252160031850
16.08.251960029850
17.08.252160031850
18.08.251885029100
19.08.251900029250
20.08.252160031850
21.08.251910029350
22.08.252160031850
23.08.251960029850
24.08.252160031850
25.08.251885029100
26.08.251900029250
27.08.252160031850
28.08.251895029100
29.08.252130031350
30.08.251915029100
31.08.252100030850
01.09.251810027850
02.09.251825028000
03.09.252085030600
04.09.251835028100
05.09.252085030600
06.09.251885028600
07.09.252085030600
08.09.251810027850
09.09.251825028000
10.09.252085030600
11.09.251835028100
12.09.252085030600
13.09.251885028600
14.09.252085030600
15.09.251810027850
16.09.251825028000
17.09.252085030600
18.09.251835028100
19.09.252085030600
20.09.251885028600
21.09.252085030600
22.09.251810027850
23.09.251825028000
24.09.252085030600
25.09.251835028100
26.09.252085030600
27.09.251885028600
28.09.252085030600
29.09.251810027850
30.09.251825028000
01.10.252085030600
02.10.251835028100
03.10.252085030600
04.10.251885028600
05.10.252085030600
06.10.251810027850
07.10.251825028000

Элкус 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведская линия”. Комфорт.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный Взрослый на доп. кровати
24.05.252285036600-
25.05.252485038600-
26.05.252210035850-
27.05.252225036000-
28.05.252485038600-
29.05.252235036100-
30.05.252485038600-
31.05.252285036600-
01.06.252485038600-
02.06.252210035850-
03.06.252225036000-
04.06.252485038600-
05.06.252235036100-
06.06.252485038600-
07.06.252285036600-
08.06.252485038600-
09.06.252210035850-
10.06.252225036000-
11.06.252485038600-
12.06.252235036100-
13.06.252485038600-
14.06.252285036600-
15.06.252485038600-
16.06.252210035850-
17.06.252225036000-
18.06.252485038600-
19.06.252235036100-
20.06.252485038600-
21.06.252285036600-
22.06.252485038600-
23.06.252210035850-
24.06.252225036000-
25.06.252485038600-
26.06.252235036100-
27.06.252425037350-
28.06.252165034100-
29.06.252305034850-
30.06.251970030850-
01.07.251925029750-
02.07.252185032350-
03.07.251935029850-
04.07.252185032350-
05.07.251985030350-
06.07.252185032350-
07.07.251910029600-
08.07.251925029750-
09.07.252185032350-
10.07.251935029850-
11.07.252185032350-
12.07.251985030350-
13.07.252185032350-
14.07.251910029600-
15.07.251925029750-
16.07.252185032350-
17.07.251935029850-
18.07.252185032350-
19.07.251985030350-
20.07.252185032350-
21.07.251910029600-
22.07.251925029750-
23.07.252185032350-
24.07.251935029850-
25.07.252185032350-
26.07.251985030350-
27.07.252185032350-
28.07.251895029350-
29.07.251895029250-
30.07.252140031600-
31.07.251875028850-
01.08.252110031100-
02.08.251910029100-
03.08.252110031100-
04.08.251835028350-
05.08.251850028500-
06.08.252110031100-
07.08.251860028600-
08.08.252110031100-
09.08.251910029100-
10.08.252110031100-
11.08.251835028350-
12.08.251850028500-
13.08.252110031100-
14.08.251860028600-
15.08.252110031100-
16.08.251910029100-
17.08.252110031100-
18.08.251835028350-
19.08.251850028500-
20.08.252110031100-
21.08.251860028600-
22.08.252110031100-
23.08.251910029100-
24.08.252110031100-
25.08.251835028350-
26.08.251850028500-
27.08.252110031100-
28.08.251850028350-
29.08.252090030600-
30.08.251880028350-
31.08.252070030100-
01.09.251785027100-
02.09.251800027250-
03.09.252060029850-
04.09.251810027350-
05.09.252060029850-
06.09.251860027850-
07.09.252060029850-
08.09.251785027100-
09.09.251800027250-
10.09.252060029850-
11.09.251810027350-
12.09.252060029850-
13.09.251860027850-
14.09.252060029850-
15.09.251785027100-
16.09.251800027250-
17.09.252060029850-
18.09.251810027350-
19.09.252060029850-
20.09.251860027850-
21.09.252060029850-
22.09.251785027100-
23.09.251800027250-
24.09.252060029850-
25.09.251810027350-
26.09.252060029850-
27.09.251860027850-
28.09.252060029850-
29.09.251785027100-
30.09.251800027250-
01.10.252060029850-
02.10.251810027350-
03.10.252060029850-
04.10.251860027850-
05.10.252060029850-
06.10.251785027100-
07.10.251800027250-

Элкус 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведская линия”. Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый
24.05.252360037850-
25.05.252560039850-
26.05.252285037100-
27.05.252300037250-
28.05.252560039850-
29.05.252310037350-
30.05.252560039850-
31.05.252360037850-
01.06.252560039850-
02.06.252285037100-
03.06.252300037250-
04.06.252560039850-
05.06.252310037350-
06.06.252560039850-
07.06.252360037850-
08.06.252560039850-
09.06.252285037100-
10.06.252300037250-
11.06.252560039850-
12.06.252310037350-
13.06.252560039850-
14.06.252360037850-
15.06.252560039850-
16.06.252285037100-
17.06.252300037250-
18.06.252560039850-
19.06.252310037350-
20.06.252560039850-
21.06.252360037850-
22.06.252560039850-
23.06.252285037100-
24.06.252300037250-
25.06.252560039850-
26.06.252310037350-
27.06.252495038600-
28.06.252230035350-
29.06.252365036100-
30.06.252025032100-
01.07.251975031000-
02.07.252235033600-
03.07.251985031100-
04.07.252235033600-
05.07.252035031600-
06.07.252235033600-
07.07.251960030850-
08.07.251975031000-
09.07.252235033600-
10.07.251985031100-
11.07.252235033600-
12.07.252035031600-
13.07.252235033600-
14.07.251960030850-
15.07.251975031000-
16.07.252235033600-
17.07.251985031100-
18.07.252235033600-
19.07.252035031600-
20.07.252235033600-
21.07.251960030850-
22.07.251975031000-
23.07.252235033600-
24.07.251985031100-
25.07.252235033600-
26.07.252035031600-
27.07.252235033600-
28.07.251950030600-
29.07.251955030500-
30.07.252205032850-
31.07.251945030100-
01.08.252185032350-
02.08.251985030350-
03.08.252185032350-
04.08.251910029600-
05.08.251925029750-
06.08.252185032350-
07.08.251935029850-
08.08.252185032350-
09.08.251985030350-
10.08.252185032350-
11.08.251910029600-
12.08.251925029750-
13.08.252185032350-
14.08.251935029850-
15.08.252185032350-
16.08.251985030350-
17.08.252185032350-
18.08.251910029600-
19.08.251925029750-
20.08.252185032350-
21.08.251935029850-
22.08.252185032350-
23.08.251985030350-
24.08.252185032350-
25.08.251910029600-
26.08.251925029750-
27.08.252185032350-
28.08.251930029750-
29.08.252175032150-
30.08.251970030050-
31.08.252165031950-
01.09.251885029100-
02.09.251900029250-
03.09.252160031850-
04.09.251910029350-
05.09.252160031850-
06.09.251960029850-
07.09.252160031850-
08.09.251885029100-
09.09.251900029250-
10.09.252160031850-
11.09.251910029350-
12.09.252160031850-
13.09.251960029850-
14.09.252160031850-
15.09.251885029100-
16.09.251900029250-
17.09.252160031850-
18.09.251910029350-
19.09.252160031850-
20.09.251960029850-
21.09.252160031850-
22.09.251885029100-
23.09.251900029250-
24.09.252160031850-
25.09.251910029350-
26.09.252160031850-
27.09.251960029850-
28.09.252160031850-
29.09.251885029100-
30.09.251900029250-
01.10.252160031850-
02.10.251910029350-
03.10.252160031850-
04.10.251960029850-
05.10.252160031850-
06.10.251885029100-
07.10.251900029250-

Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Смарт стандарт.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
24.05.252535037850
25.05.252735039850
26.05.252460037100
27.05.252475037250
28.05.252760040350
29.05.252535038350
30.05.252810041350
31.05.252635039850
01.06.252860042350
02.06.252585039600
03.06.252600039750
04.06.252860042350
05.06.252610039850
06.06.252860042350
07.06.252660040350
08.06.252860042350
09.06.252585039600
10.06.252600039750
11.06.252860042350
12.06.252610039850
13.06.252860042350
22.06.252860042350
23.06.252585039600
24.06.252600039750
25.06.252860042350
26.06.252610039850
27.06.252850042100
28.06.252640039850
29.06.252830041600
30.06.252545038600
01.07.252550038500
02.07.252810041100
03.07.252560038600
04.07.252810041100
05.07.252610039100
06.07.252810041100
07.07.252535038350
08.07.252550038500
09.07.252810041100
10.07.252560038600
11.07.252810041100
12.07.252610039100
13.07.252810041100
14.07.252535038350
15.07.252550038500
16.07.252810041100
17.07.252560038600
18.07.252810041100
19.07.252610039100
20.07.252810041100
21.07.252535038350
22.07.252550038500
23.07.252810041100
24.07.252560038600
25.07.252810041100
26.07.252610039100
27.07.252810041100
28.07.252535038350
29.07.252550038500
30.07.252810041100
31.07.252560038600
01.08.252810041100
02.08.252610039100
03.08.252810041100
04.08.252535038350
05.08.252550038500
06.08.252810041100
07.08.252560038600
08.08.252810041100
09.08.252610039100
10.08.252810041100
11.08.252535038350
12.08.252550038500
13.08.252810041100
14.08.252560038600
15.08.252810041100
16.08.252610039100
17.08.252810041100
18.08.252535038350
19.08.252550038500
20.08.252810041100
21.08.252560038600
22.08.252810041100
23.08.252610039100
24.08.252810041100
25.08.252535038350
26.08.252550038500
27.08.252810041100
28.08.252435037350
29.08.252560038600
30.08.252235035350
31.08.252310036100
01.09.251910032100
02.09.251925032250
03.09.252185034850
04.09.251935032350
05.09.252185034850
06.09.251985032850
07.09.252185034850
08.09.251910032100
09.09.251925032250
10.09.252185034850
11.09.251935032350
12.09.252185034850
13.09.251985032850
14.09.252185034850
15.09.251910032100
16.09.251925032250
17.09.252185034850
18.09.251935032350
19.09.252185034850
20.09.251985032850
21.09.252185034850
22.09.251910032100
23.09.251925032250
24.09.252185034850
25.09.251935032350
26.09.252185034850
27.09.251985032850
28.09.252185034850
29.09.251910032100
30.09.251925032250
01.10.252185034850
02.10.251935032350
03.10.252185034850
04.10.251985032850
05.10.252185034850
06.10.251910032100
07.10.251925032250

Амбассадор 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
24.05.253135048600
25.05.253335050600
26.05.253060047850
27.05.253075048000
28.05.253335050600
29.05.253085048100
30.05.253335050600
31.05.253135048600
01.06.253335050600
02.06.253060047850
03.06.253075048000
04.06.253335050600
05.06.253085048100
06.06.253335050600
07.06.253135048600
08.06.253335050600
09.06.253060047850
10.06.253075048000
11.06.253335050600
12.06.253085048100
13.06.253335050600
14.06.253135048600
15.06.253335050600
16.06.253060047850
17.06.253075048000
18.06.253335050600
19.06.253085048100
20.06.253335050600
21.06.253135048600
22.06.253335050600
23.06.253060047850
24.06.253075048000
25.06.253335050600
26.06.253085048100
27.06.253335050600
28.06.253135048600
29.06.253335050600
30.06.253060047850
01.07.253075048000
02.07.253305049950
03.07.253025046800
04.07.253245048650
05.07.253015046000
06.07.253185047350
07.07.252910044600
08.07.252925044750
09.07.253185047350
10.07.252935044850
11.07.253185047350
12.07.252985045350
13.07.253185047350
14.07.252910044600
15.07.252925044750
16.07.253185047350
17.07.252935044850
18.07.253185047350
19.07.252985045350
20.07.253185047350
21.07.252880044000
22.07.252865043550
23.07.253095045550
24.07.252780041800
25.07.252965043050
26.07.252730040400
27.07.252895041750
28.07.252585038350
29.07.252600038500
30.07.252860041100
31.07.252610038600
01.08.252860041100
02.08.252660039100
03.08.252860041100
04.08.252585038350
05.08.252600038500
06.08.252860041100
07.08.252610038600
08.08.252860041100
09.08.252660039100
10.08.252860041100
11.08.252585038350
12.08.252600038500
13.08.252860041100
14.08.252610038600
15.08.252860041100
16.08.252660039100
17.08.252860041100
18.08.252585038350
19.08.252600038500
20.08.252800039850
21.08.252490036100
22.08.252680037350
23.08.252420034100
24.08.252560034850
25.08.252285032100
26.08.252300032250
27.08.252560034850
28.08.252310032350
29.08.252560034850
30.08.252360032850
31.08.252560034850
01.09.252285032100
02.09.252300032250
03.09.252560034850
04.09.252310032350
05.09.252560034850
06.09.252360032850
07.09.252560034850
08.09.252285032100
09.09.252300032250
10.09.252560034850
11.09.252310032350
12.09.252560034850
13.09.252360032850
14.09.252560034850
15.09.252285032100
16.09.252300032250
17.09.252560034850
18.09.252310032350
19.09.252560034850
20.09.252360032850
21.09.252560034850
22.09.252285032100
23.09.252300032250
24.09.252560034850
25.09.252310032350
26.09.252560034850
27.09.252360032850

Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Комфорт.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
24.05.253460055850
25.05.253660057850
26.05.253385055100
27.05.253400055250
28.05.253660057850
29.05.253410055350
30.05.253660057850
31.05.253460055850
01.06.253660057850
02.06.253385055100
03.06.253400055250
04.06.253660057850
05.06.253410055350
06.06.253660057850
07.06.253495056500
08.06.253730059150
09.06.253490057050
10.06.253540057850
11.06.253800060450
12.06.253515057300
13.06.253730059150
14.06.253530057150
15.06.253730059150
16.06.253490057050
17.06.253540057850
18.06.253800060450
19.06.253515057300
20.06.253730059150
21.06.253495056500
22.06.253695058500
23.06.253455056400
24.06.253505057200
25.06.253765059800
26.06.253515057300
27.06.253730059150
28.06.253495056500
29.06.253660057850
30.06.253385055100
01.07.253400055250
02.07.253610056600
03.07.253310052850
04.07.253510054100
05.07.253260050850
06.07.253410051600
07.07.253135048850
08.07.253150049000
09.07.253410051600
10.07.253160049100
11.07.253410051600
12.07.253210049600
13.07.253410051600
14.07.253135048850
15.07.253150049000
16.07.253410051600
17.07.253160049100
18.07.253410051600
19.07.253210049600
20.07.253410051600
21.07.253135048850
22.07.253150049000
23.07.253410051600
24.07.253160049100
25.07.253410051600
26.07.253210049600
27.07.253410051600
28.07.253135048850
29.07.253150049000
30.07.253410051600
31.07.253160049100
01.08.253410051600
02.08.253210049600
03.08.253410051600
04.08.253135048850
05.08.253150049000
06.08.253410051600
07.08.253160049100
08.08.253410051600
09.08.253210049600
10.08.253410051600
11.08.253135048850
12.08.253150049000
13.08.253410051600
14.08.253160049100
15.08.253410051600
16.08.253210049600
17.08.253410051600
18.08.253135048850
19.08.253150049000
20.08.253325050100
21.08.252990046100
22.08.253155047100
23.08.252870043600
24.08.252985044100
25.08.252710041350
26.08.252725041500
27.08.252985044100
28.08.252735041600
29.08.252985044100
30.08.252785042100
31.08.252985044100
01.09.252710041350
02.09.252725041500
03.09.252985044100
04.09.252735041600
05.09.252985044100
06.09.252785042100
07.09.252985044100
08.09.252710041350
09.09.252725041500
10.09.252985044100
11.09.252735041600
12.09.252985044100
13.09.252785042100
14.09.252985044100
15.09.252710041350
16.09.252725041500
17.09.252985044100
18.09.252735041600
19.09.252985044100
20.09.252785042100
21.09.252985044100
22.09.252710041350
23.09.252725041500
24.09.252985044100
25.09.252735041600
26.09.252985044100

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
24.05.252960042100
25.05.253160044100
26.05.252885041350
27.05.252900041500
28.05.253235045500
29.05.253060044400
30.05.253385048300
31.05.253260047700
01.06.253535051100
02.06.253260048350
03.06.253275048500
04.06.253535051100
05.06.253285048600
06.06.253535051100
07.06.253335049100
08.06.253535051100
09.06.253260048350
10.06.253275048500
11.06.253535051100
12.06.253285048600
13.06.253535051100
14.06.253335049100
15.06.253535051100
16.06.253260048350
17.06.253275048500
18.06.253535051100
19.06.253285048600
20.06.253535051100
21.06.253335049100
22.06.253535051100
23.06.253260048350
24.06.253275048500
25.06.253535051100
26.06.253285048600
27.06.253535051100
28.06.253335049100
29.06.253535051100
30.06.253260048350
01.07.253275048500
02.07.253535051100
03.07.253285048600
04.07.253535051100
05.07.253335049100
06.07.253535051100
07.07.253260048350
08.07.253275048500
09.07.253535051100
10.07.253285048600
11.07.253535051100
12.07.253335049100
13.07.253535051100
14.07.253260048350
15.07.253275048500
16.07.253535051100
17.07.253285048600
18.07.253535051100
19.07.253335049100
20.07.253535051100
21.07.253260048350
22.07.253275048500
23.07.253535051100
24.07.253285048600
25.07.253535051100
26.07.253335049100
27.07.253535051100
28.07.253185046950
29.07.253125045700
30.07.253310046900
31.07.252985043000
01.08.253160044100
02.08.252960042100
03.08.253160044100
04.08.252885041350
05.08.252900041500
06.08.253160044100
07.08.252910041600
08.08.253160044100
09.08.252960042100
10.08.253160044100
11.08.252885041350
12.08.252900041500
13.08.253160044100
14.08.252910041600
15.08.253160044100
16.08.252960042100
17.08.253160044100
18.08.252885041350
19.08.252900041500
20.08.253160044100
21.08.252910041600
22.08.253160044100
23.08.252960042100
24.08.253160044100
25.08.252885041350
26.08.252900041500
27.08.253160044100
28.08.252910041600
29.08.253160044100
30.08.252960042100
31.08.253160044100
01.09.252885041350
02.09.252900041500
03.09.253160044100
04.09.252910041600
05.09.253160044100
06.09.252960042100
07.09.253160044100
08.09.252885041350
09.09.252900041500
10.09.253160044100
11.09.252910041600
12.09.253160044100
13.09.252960042100
14.09.253160044100
15.09.252885041350
16.09.252900041500
17.09.253160044100
18.09.252910041600
19.09.253160044100
20.09.252960042100
21.09.253160044100
22.09.252885041350
23.09.252900041500
24.09.253160044100
25.09.252910041600
26.09.253160044100
27.09.252960042100
28.09.253160044100
29.09.252885041350
30.09.252900041500
01.10.253160044100
02.10.252910041600
03.10.253160044100
04.10.252960042100
05.10.253160044100
06.10.252885041350
07.10.252900041500

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Улучшенный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный Взрослый на доп. кровати
24.05.25328504860032850
25.05.25348505060034850
26.05.25321004785032100
27.05.25322504800032250

Космос Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
24.05.252235031100
25.05.252435033100
26.05.252160030350
27.05.252175030500
28.05.252435033100
29.05.252185030600
30.05.252495034350
31.05.252355033600
01.06.252615036850
02.06.252400035350
03.06.252475036750
04.06.252735039350
05.06.252485036850
06.06.252735039350
07.06.252535037350
08.06.252735039350
09.06.252460036600
10.06.252475036750
11.06.252735039350
12.06.252485036850
13.06.252835041350
14.06.252735041350
15.06.253035045350
16.06.252860044600
17.06.252975046750
18.06.253135047350
19.06.252785042850
20.06.252935043350
21.06.252635039350
22.06.252735039350
23.06.252460036600
24.06.252475036750
25.06.252735039350
26.06.252485036850
27.06.252710038850
28.06.252485036350
29.06.252660037850
30.06.252360034600
01.07.252350034250
02.07.252610036850
03.07.252360034350
04.07.252610036850
05.07.252410034850
06.07.252610036850
07.07.252335034100
08.07.252350034250
09.07.252610036850
10.07.252360034350
11.07.252610036850
12.07.252410034850
13.07.252610036850
14.07.252335034100
15.07.252350034250
16.07.252610036850
17.07.252360034350
18.07.252610036850
19.07.252410034850
20.07.252610036850
21.07.252335034100
22.07.252350034250
23.07.252610036850
24.07.252360034350
25.07.252610036850
26.07.252410034850
27.07.252610036850
28.07.252335034100
29.07.252350034250
30.07.252610036850
31.07.252360034350
01.08.252610036850
02.08.252410034850
03.08.252610036850
04.08.252335034100
05.08.252350034250
06.08.252610036850
07.08.252360034350
08.08.252610036850
09.08.252410034850
10.08.252610036850
11.08.252335034100
12.08.252350034250
13.08.252610036850
14.08.252360034350
15.08.252610036850
16.08.252410034850
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Улучшенный.

Даты заездовОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый на доп. кровати
30.04.25711004460030600
01.05.25686004210028100
02.05.25711004460030600
03.05.25691004260028600
04.05.25711004460030600
05.05.25683504185027850
06.05.25685004200028000
07.05.25711004460030600

Скидка детям до 14 лет: Нижний парк Петергофа с фонтанами (пн) 350 р., Петропавловская крепость (ср) 300 р., 500 р, музей Фаберже (вскр) нет скидок.

Скидка детям 14-16 лет: Нижний парк Петергофа с фонтанами (пн) 350 р., Петропавловская крепость(ср) 300 р., Летний сад и Эрмитаж (птн) нет скидок, музей Фаберже (вскр) нет скидок.

Доплата за иностранные билеты в Петергоф (исключение республика Беларусь): 2250 руб. (все экскурсии на русском).

Варианты проживания

Достоевский 4

5 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Москва 4

5 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Novotel St. Petersburg Centre 4

5 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Россия 3

5 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кронвелл Инн 4

5 ночей

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Атриум 3

5 ночей

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Порт Комфорт Лиговский 29 4

5 ночей

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Русь 4

5 ночей

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Октябрьская Санкт-Петербург

5 ночей

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Гостиница Октябрьская Санкт-ПетербургГостиница Октябрьская Санкт-ПетербургГостиница Октябрьская Санкт-ПетербургГостиница Октябрьская Санкт-ПетербургГостиница Октябрьская Санкт-ПетербургГостиница Октябрьская Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Театральная Площадь 4

5 ночей

«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Экспресс Садовая 4

5 ночей

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Элкус 3

5 ночей

«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.

Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.

В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.

На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.

Элкус 3Элкус 3Элкус 3Элкус 3Элкус 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Адмиралтейская 3

5 ночей

Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.

Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.

В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.

Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.

Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.

Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Сокрома Библиотека Апартс

5 ночей

Апартаменты «Sokroma Библиотека» находятся в Центральном районе Санкт-Петербурга. Поблизости располагаются важные объекты инфраструктуры и достопримечательности города.

Светлые апартаменты обустроены с уютом и вниманием к декоративным деталям. Установлена комфортабельная мягкая и корпусная мебель, ЖК-телевизор, свободно работает Wi-fi. Собственная ванная комната оборудована душем.

На кухонной зоне размещена необходимая бытовая техника и набор посуды. В шаговой доступности находится большое количество ресторанов и кафе, где подают разнообразные блюда.

Гости могут посетить Музей Арктики и Антарктики - в 101 м, Музей нонконформистского искусства - в 255 м, Владимирский собор - в 411 м или прогуляться в саду Сан-Галли, расположенном в 544 метрах от апартаментов. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15,2 км, а до Московского ж/д вокзала - 421 км.

Сокрома Библиотека АпартсСокрома Библиотека АпартсСокрома Библиотека АпартсСокрома Библиотека АпартсСокрома Библиотека Апартс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский берег (122) 3

5 ночей

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег (122) 3Невский берег (122) 3Невский берег (122) 3Невский берег (122) 3Невский берег (122) 3Невский берег (122) 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Smart Hotel Neo Московский

5 ночей

Отель «Smart Hotel Neo Московский» расположен в Санкт-Петербурге, в 0,4 км от достопримечательности «Доходный дом Ф. А. Понамарёва». На всей территории работает бесплатный wi-fi.

Во всех категориях номеров, вне зависимости от стоимости, есть все необходимое для комфортного пребывания и досуга гостей.

На территории отеля работают кондитерская «Тили-тесто», сети быстрого питания «Subway» и «Бургер Кинг». Магазин «Белорусский Дворик» расположен в 0,4 км.

На досуге туристы могут посетить визитную карточку района «Конторский корпус Николаевского вокзала», до него добираться 0,4 км. Бар «Дымоход» отдален на 0,3 км. Аэропорт Пулково-2 размещен в 14,2 км, путь до Московского железнодорожного вокзала составляет 0,2 км.

Smart Hotel Neo МосковскийSmart Hotel Neo МосковскийSmart Hotel Neo Московский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Азимут 4

5 ночей

«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом.

Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.

В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.

Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под ваши запросы.

Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Амбассадор 4

5 ночей

Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж. Подберите подходящий вариант проживания, опираясь на фото и отзывы гостиницы «Амбассадор». А отобразив отель на карте, можно увидеть не только адрес, но и ближайшие объекты инфраструктуры.

Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.

В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.

Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.

Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4

5 ночей

Отель «Best Western Plus Centre Hotel» был открыт в 1951 году в Санкт-Петербурге. И по сей день она радует гостей своим гостеприимством и имеет статус 4 звезды.

В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них гости найдут необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы проживающим доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.

В местном ресторане гости смогут поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус. Вкусные и аппетитные завтраки входят в стоимость проживания.

В шаговой доступности вы увидите множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 15,8 км.

Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ярд Резиденс Апарт Отель 4

5 ночей

Апарт-отель «Yard Residence» - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гранд Отель Эмеральд 5

5 ночей

Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».

Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.

На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.

Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.

Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Космос Прибалтийская 4

5 ночей

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.

Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.

Космос Прибалтийская 4Космос Прибалтийская 4Космос Прибалтийская 4Космос Прибалтийская 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе: завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (заказывать заранее за доп. плату), ужины + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты в Петергоф (исключение республика Беларусь): 2250 руб. (все экскурсии на русском)
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

У каких отелях происходит сбор группы?

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Арт Нуво Палас 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: 17-я линия Васильевского острова, 64. Расположение - в исторической части Петербурга на Васильевском острове рядом с часовней святой Ксении Петербургской. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 07:00 – доплата 100% от стоимости суток проживания; с 07:00 до 14:00 – доплата 50% от стоимости проживания.

Космос Прибалтийская 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака:

Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа:

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа.

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%. (цены округленные, перед продажей сверять цены в он-лайне):

Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». В отеле имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака:

Адмиралтейская 3*. Завтрак "шведский стол". Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Порт Комфорт Сенная 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 53. Напротив Юсуповского сада, недалеко от Казанского собора, в 6 минутах пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака):

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа:

Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:

Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%:

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%

Может ли измениться программа тура?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 14 лет: Нижний парк Петергофа с фонтанами (пн) 350 р., Петропавловская крепость (ср) 300 р., 500 р.

Скидка детям 14-16 лет: Нижний парк Петергофа с фонтанами (пн) 350 р., Петропавловская крепость(ср) 300 р.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

