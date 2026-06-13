Стоит видеть и пробовать: «Рускеала», Валаам, Кижи и карельская кухня из Петербурга (всё включено)
Проехать на ретропоезде, изучить Ладожские шхеры на катере, отведать лохикейто, калиток и оленины
В этом туре мы собрали всё самое-самое, чтобы влюбить вас в Карелию с первого взгляда.
В «Рускеале» вы полюбуетесь грандиозным мраморным амфитеатром и проедете на ретропоезде в стиле царской эпохи.
Посетите омываемый читать дальшеуменьшить
Ладогой Валаам — место силы, где каждый камень пропитан молитвами, а воздух наполнен благодатью. Увидите Кижи — чудо деревянного зодчества, венчающее луковичными куполами зеркало Онеги.
Осмотрите крепость Корела и водопад Кивач, на катере проследуете по Ладожским шхерам, погуляете по Петрозаводску и Марциальным водам.
А также погрузитесь в калейдоскоп вкусов, пробуя блюда из даров леса и озёр: сливочную уху лохикейто, ржаные калитки с ягодами, копчёную форель, щучьи котлеты, мороженое с белыми грибами, оленину, пряный иван-чай и многое другое.
Крепость Корела, хутор Милка, "Рускеала", "Рускеальский экспресс"
Встречаемся в Санкт-Петербурге и едем в Приозерск (в пути 2 часа). По дороге послушаем рассказ экскурсовода, так что время пролетит незаметно. По прибытии осмотрим средневековую крепость Корела, потом отправимся в хутор Милка, где гостеприимные хозяйки уже приготовили домашний обед с щучьими котлетами и интересные истории.
Следующий пункт — мраморный каньон «Рускеалы» (в пути 3 часа). Гуляем по тропинкам и дорожкам парка, ищем притаившихся тут и там горных гномиков, смельчаки могут пролететь на зиплайне. Затем сядем на «Рускеальский экспресс» — поезд на паровой тяге с восстановленным салоном царской эпохи (в пути чуть больше часа).
Вечером — заселение в Сортавале, ужин и отдых.
2 день
Валаам на гольф-карах, Ладожские шхеры на катере
Утром по Ладожскому озеру отправляемся на Валаам (в пути около часа). На гольф-карах проедем по дорожкам острова, заглянем в обитель, поставим свечи. Останется время для самостоятельного отдыха: можно посетить храм или дальнюю часовню, послушать хор, выпить на пристани иван-чая с монастырской выпечкой.
На обратном пути устроим водную прогулку по Ладожским шхерам. Заповедник состоит из тысячи островков разного размера, деревья растут прямо из каменной породы. На одном из них мы сойдём на сушу и осмотрим окрестности с высоты.
После экскурсии вас ждёт карельский обед с грибной похлёбкой, мясом оленя или стейком из форели. Далее — дорога в Петрозаводск (в пути 3-4 часа). По приезде заселяемся, идём на гастроужин в ресторан и гуляем по набережной.
3 день
Петрозаводск, Кижи
Утром пройдём с экскурсией по городу, а потом метеор доставит нас в Кижи (в пути около часа). На острове запланирована большая пешая экскурсия с посещением Музея деревянного зодчества под открытым небом. По возвращении в Петрозаводск поужинаем в этноресторане, где часто выступают фольклорные группы на финском языке.
4 день
«Марциальные воды», водопад Кивач
Сначала посетим «Марциальные воды» — первый курорт Российской империи, который строили под личным надзором Петра Великого. Попробуем воду из трёх источников и заглянем в Долину зайцев. Завершим путешествие прогулкой к водопаду Кивач, не раз воспетому поэтами и художниками.
Потом доставим вас в Петрозаводск и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
72 900 ₽
1-местное проживание
90 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Все трансферы по маршруту, в том числе на водном транспорте
Сопровождение экспертом по региону
Все входные билеты
Трассовые экскурсии и все экскурсии по программе
Поездка на «Рускеальском экспрессе»
Экскурсия на гольф-карах на Валааме
Что не входит в цену
Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город из Петрозаводска
1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, у центрального входа на Московский вокзал (станция метро «Площадь Восстания»), 8:30
Завершение: Петрозаводск, ж/д вокзал, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 128 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет).
Горжусь читать дальшеуменьшить
тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км.
Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет!
Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира.
В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов.
Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты.
Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Антонина
Только что вернулись из замечательной поездки по Карелии, и впечатления от неё ещё долго будут со мной! Хочу рассказать о том, как проходил наш тур. Гид, Настя, всегда была рядом и читать дальшеуменьшить
помогала быстро менять планы, чтобы погода не помешала, благодаря ей мы смогли побывать и на Валааме, и на Кижах. Организация была на очень хорошем уровне. Отели выбрали удобные и приятные, оба места размещения понравились, номера были чистыми, а завтраки вкусными. Питание тоже заслуживает похвалы: кормили разнообразно и с вниманием к местному колориту, можно было попробовать традиционные блюда. Карелия произвела сильное впечатление своей нетронутой природой, историей и культурой. Это действительно то место, куда хочется вернуться снова. Если вам интересен север и его особенности, этот тур точно стоит рассмотреть!
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М
Мурат
Наш маршрут начинался с встречи у Московского вокзала в Петербурге. В Сортавале, Валааме и Кижах, нас сопровождали опытные гиды, которые подробно рассказывали об истории и особенностях этих локаций. Организаторы сделали акцент читать дальшеуменьшить
не только на исторических и географических достопримечательностях, но и на местной кухне. Мы ели в уютных небольших кафе, что помогло лучше прочувствовать атмосферу региона. Особое впечатление оставила наша главная экскурсоводка Ольга. Она очень эмоциональная и внимательная девушка, которая следила, чтобы все проходило гладко и вовремя. Если хотите за несколько дней увидеть самые известные места Карелии и провести время насыщенно, то этот тур точно подойдет!
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П
Пётр
Тур был спланирован отлично, с проживанием в самых комфортных отелях и посещением ресторанов, где подавали блюда местной кухни. Мы успели побывать во всех запланированных местах и зарядились отличным настроением. Всё читать дальшеуменьшить
было организовано очень тщательно. Особенно хочется отметить гидов, которые сопровождали группу в поездке. Они всегда были приветливы, веселы и поддерживали хорошую атмосферу, постоянно поднимая настроение. Вся поездка пролетела быстро и легко! Благодарю за яркие воспоминания!:)
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Н
Нора
Карелию давно хотела посетить, и среди множества вариантов выбрала этот тур — сразу почувствовала, что он для меня. И не прогадала. Программа была насыщенной, но не изматывающей, удалось увидеть все читать дальшеуменьшить
места, которые планировала. Организация была на высоте, чувствовался комфорт и было очень познавательно. Еда тоже порадовала — именно то, что люблю. Отдельно хочу поблагодарить Олю, с ней путешествовать было особенно приятно! 😊
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Г
Гульфия
В Карелии я испытала море эмоций и открыла для себя много нового. Природа там потрясающая, особенно воздух на островах — такой свежий! Озёр вокруг оказалось невероятное количество, я никогда раньше читать дальшеуменьшить
столько не видела. Особенные впечатления оставил остров, где мы побывали. А наш гид — настоящая находка: очень добрая, весёлая и общительная, она сразу стала мне близка, словно родной человек. Ее энергия и позитив сделали путешествие ещё лучше! 🌿✨
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Е
Елена
Программа тура составлена из тех мест, о которых я давно мечтала: Валаам, Кижи, Рускеала, и ещё много‑много живописных уголков. Удалось прокатиться на ретропоезде, полетать на зиплайне над каньоном. Кормили вкусно, сытно и очень колоритно 😋 Локации, программа, размещение, питание, экскурсии — всё на высшем уровне, просто великолепно. Благодарю за такой отдых!
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Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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