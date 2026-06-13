Встречаемся в Санкт-Петербурге и едем в Приозерск (в пути 2 часа). По дороге послушаем рассказ экскурсовода, так что время пролетит незаметно. По прибытии осмотрим средневековую крепость Корела, потом отправимся в хутор Милка, где гостеприимные хозяйки уже приготовили домашний обед с щучьими котлетами и интересные истории.

Следующий пункт — мраморный каньон «Рускеалы» (в пути 3 часа). Гуляем по тропинкам и дорожкам парка, ищем притаившихся тут и там горных гномиков, смельчаки могут пролететь на зиплайне. Затем сядем на «Рускеальский экспресс» — поезд на паровой тяге с восстановленным салоном царской эпохи (в пути чуть больше часа).

Вечером — заселение в Сортавале, ужин и отдых.