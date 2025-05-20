Вы насладитесь великолепием Невы и архитектурными шедеврами города, включая захватывающий подъем на Исаакиевский собор с его потрясающими видами. Завершите свое путешествие посещением Эрмитажа, где вас ждут шедевры мирового искусства.
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости и Исаакиевской площади
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2300 руб. /машина).
С 13:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва» и «izzzi Гостиный двор», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» и «Кравт Невский Спа», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком.
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Что может быть прекрасней Петербурга?
Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади — все это создает неповторимый образ Северной Венеции.
Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Северной Столицы.
Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.
Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.
Продолжение экскурсии, переезд на Исаакиевскую площадь.
Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора. Она находится на высоте 43 метра над землёй. Впечатления от посещения главной смотровой площадки города останутся на всю жизнь.
262 ступеньки вверх и перед вами откроются завораживающие виды центра города. Обзор открывается на все 360 градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы и сделать потрясающие фотографии.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5 часов.
Весенний праздник фонтанов в Петергофе. Возвращение в Петербург на метеоре
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «О чем поют фонтаны» познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.
Дорога, которая приведет Вас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа – столице фонтанов, волшебных садов с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой.
Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.
По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал, пожалуй, самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Весенний праздник фонтанов в Петергофе. Зрелищное театрализованное представление с мультимедийными элементами, которое ежегодно проходит на Большом каскаде Петергофа в дневное время.
Каждый год своя тематика праздника. По традиции праздник завершается пуском фонтанов и пиротехническими залпами над Большим Петергофским дворцом.
Метеор из Петергофа в Петербург. Из шумного и многолюдного в этот день Петергофа мы вернёмся в центр Петербурга на метеоре — судне на воздушной подушке.
Это самый быстрый и комфортабельный способ транспортного сообщения между загородной резиденцией и Петербургом. Дорога займет всего 30 минут.
Возвращение в Санкт-Петербург. Место окончания программы: причал в центре города.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Экскурсия в Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
К месту начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно. В зависимости от отеля проживания, дорога займет ~30:40 минут.
Пешеходный день (для удобства вам будут выданы радио-гиды).
10:00. Встреча на Дворцовой площади, рядом с Александровской колонной, табличка «Про Петербург».
Экскурсия в Эрмитаж. Он занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.
В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая станция метро – «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~2 часа (окончание в ~12:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Апарт-отель Yard Residence****
|смарт DBL (без кухни)
|16.05.2025
|18.05.2025
|14250
|13250
|-
|-
|19960
|смарт апартаменты DBL с кухней
|16.05.2025
|18.05.2025
|14680
|13680
|-
|-
|20820
|студия апартаменты с кухней
|16.05.2025
|18.05.2025
|15250
|14250
|12960
|13960
|21960
|Москва****
|стандартный
|16.05.2025
|18.05.2025
|15530
|14530
|13960
|14960
|21820
|izzzi 3* у Гостиного двора***
|смарт с БК
|16.05.2025
|18.05.2025
|16530
|15530
|-
|-
|22680
|комфорт
|16.05.2025
|18.05.2025
|17250
|16250
|13680
|14680
|24090
|Кравт Невский Спа отель****
|стандарт
|16.05.2025
|18.05.2025
|21750
|20750
|-
|-
|32430
|улучшенный
|16.05.2025
|18.05.2025
|24960
|23960
|18530
|19530
|38530
Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель Yard Residence 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Izzzi у Гостиного двора**
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Москва***
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Кравт Невский Спа отель***
Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.
Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2300 руб. /машина)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.