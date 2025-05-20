1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости и Исаакиевской площади

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2300 руб. /машина).

С 13:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Москва» и «izzzi Гостиный двор» , отправляются на экскурсии от отеля проживания;

и , отправляются на экскурсии от отеля проживания; туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» и «Кравт Невский Спа», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком.

15:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Что может быть прекрасней Петербурга?

Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади — все это создает неповторимый образ Северной Венеции.

Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Северной Столицы.

Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.

Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.

Продолжение экскурсии, переезд на Исаакиевскую площадь.

Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора. Она находится на высоте 43 метра над землёй. Впечатления от посещения главной смотровой площадки города останутся на всю жизнь.

262 ступеньки вверх и перед вами откроются завораживающие виды центра города. Обзор открывается на все 360 градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы и сделать потрясающие фотографии.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5 часов.

