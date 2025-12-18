1 день

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург» с экскурсией по Эрмитажу

Самостоятельный заезд в отель после 15:00. Встреча с гидом в центре города.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:20.

Автобус увезет Вас в волшебное путешествие по городу, который преображается под мерцанием праздничных огней, сияющих инсталляций, ярких гирлянд, и сам напоминает елочное украшение.

Во время нашей обзорной экскурсии мы посетим все основные достопримечательности и памятные места Северной столицы, которые в новогодний период выглядят особенно великолепно.

Вы сможете полюбоваться грандиозными архитектурными ансамблями Дворцовой и Сенатской площадей, припорошенных снегом в отражении сверкающих гирлянд.

Мы насладимся красотой залитой огнями Университетской набережной, где величественные здания в праздничной подсветке поприветствуют нас.

Затем мы окажемся на Стрелке Васильевского острова, которая вся, в ослепительной иллюминации, создает удивительное зрелище. Во время этой экскурсии Вы не только узнаете имена великих зодчих, творивших в Петербурге, но и почувствуете атмосферу веселья и радости, которая витает в воздухе.

Закончится этот день экскурсией по Эрмитажу. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Мы пройдем по парадным залам: Иорданская лестница, Тронный зал, Галерея 1812 года, Павильонный зал с уникальными Золотыми часами «Павлин».

Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии и покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.

Общая продолжительность экскурсии 3 часа, из которых экскурсия в Эрмитаж занимает 1,5 часа.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

