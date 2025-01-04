1 день

Приезд. Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Посещение Казанского собора

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Амбассадор», «Москва», «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;

«А отель Фонтанка» - на встречу и отправление на экскурсии туристы подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);

«Апарт-отель Yard Residence» - на встречу и отправление на экскурсии туристы подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) - 5 минут пешком.

С 11:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые

Вы можете приобрести по желанию.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Экскурсия пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям.

Вы увидите роскошные дворцы, величественные соборы, самые популярные памятники и музеи Северной столицы, полюбуетесь неповторимыми невскими панорамами.

А еще проверите, готов ли город к празднованию Рождества.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!

Посещение Казанского собора.

Казанский собор находится в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Его интерьер украшают 56 колонн из розового гранита с позолоченными капителями.

После Отечественной войны 1812 года храм стал памятником русской воинской славы.

Сюда доставлялись трофеи – военные знамена и штандарты, ключи от взятых городов и крепостей и даже французский маршальский жезл.

Главная святыня – чудотворная икона Казанской Божьей Матери.

А выйдя в сквер перед собором, вы непременно проникнитесь особым праздничным духом, полюбовавшись рождественской елью и вертепом.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~17:30).