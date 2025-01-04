Программа тура по дням
Приезд. Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Посещение Казанского собора
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Амбассадор», «Москва», «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- «А отель Фонтанка» - на встречу и отправление на экскурсии туристы подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);
- «Апарт-отель Yard Residence» - на встречу и отправление на экскурсии туристы подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) - 5 минут пешком.
С 11:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые
Вы можете приобрести по желанию.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Экскурсия пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям.
Вы увидите роскошные дворцы, величественные соборы, самые популярные памятники и музеи Северной столицы, полюбуетесь неповторимыми невскими панорамами.
А еще проверите, готов ли город к празднованию Рождества.
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!
Посещение Казанского собора.
Казанский собор находится в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Его интерьер украшают 56 колонн из розового гранита с позолоченными капителями.
После Отечественной войны 1812 года храм стал памятником русской воинской славы.
Сюда доставлялись трофеи – военные знамена и штандарты, ключи от взятых городов и крепостей и даже французский маршальский жезл.
Главная святыня – чудотворная икона Казанской Божьей Матери.
А выйдя в сквер перед собором, вы непременно проникнитесь особым праздничным духом, полюбовавшись рождественской елью и вертепом.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~17:30).
Кронштадт и Ораниенбаум
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Русскому Флоту быть!».
Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива.
Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны.
Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания, сможете шепнуть желание на ушко волшебному дереву.
Посещение Никольского морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков.
Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество.
Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту.
На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Переезд в Ораниенбаум (~40 мин.).
Обед в кафе.
Ораниенбаум – дворцово-парковый ансамбль, расположенный на южном берегу Финского залива недалеко от Петергофа, единственный пригородный дворцовый комплекс под Санкт-Петербургом, не получивший значительных разрушений во время Великой Отечественной войны.
Возникший как загородная резиденция друга Петра I Александра Даниловича Меншикова, он не раз менял и владельцев, и статус, успев побывать резиденцией наследника престола, частной дачей императрицы и великокняжеской усадьбой.
Экскурсия в Большой Меншиковский дворец.
Этот дворец является центром и старейшим сооружением дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума.
Его трёхвековая история знала и времена расцвета, и периоды упадка.
Созданный в начале XVIII века по воле сподвижника Петра I А. Д. Меншикова, этот дворец стал архитектурным чудом своего времени, затмив роскошью даже Петергоф.
Серьезной переделке интерьеры здания подверглись в середине XIX веке, когда оно становится собственностью герцогов Мекленбург-Стрелицких.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~9 часов (окончание в ~18:30).
Царское Село, Екатерининский дворец и парк
Завтрак в гостинице.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз».
Посещение Феодоровского Государева собора.
Феодоровский Государев собор величаво возвышается над Федоровским городком – казармами для полков охраны императорской семьи.
История постройки этого собора в Пушкине тесно связана с династией Романовых и Сводным Его Императорского Величества пехотным полком.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф. Б. Растрелли как место официальных приемов русской знати и иностранных дипломатов.
Протянувшаяся почти на 300 метров анфилада комнат и парадных залов, обильно украшенная затейливой резьбой и позолотой, безусловно, не оставит Вас равнодушными. А «изюминкой» дворца служит знаменитая Янтарная комната.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Самостоятельное участие в Рождественских гуляниях.
Эрмитаж. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.
Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.
Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро "Площадь Восстания").
Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~13:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
Гостиница
Категория номера
Период действия цен
Взрослый 1/2 DBL
Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
Третий в номере ребенок до 14 лет
Третий в номере взрослый
Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
04.01.2025
08.01.2025
18850
17450
13450
14850
25690
|супериор/
супериор с БК
04.01.2025
08.01.2025
19690
18290
-
-
27420
|Москва****
|стандартный
04.01.2025
08.01.2025
21690
20290
19730
21130
32560
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
04.01.2025
08.01.2025
22560
21160
-
-
32560
|Апарт-отель Yard Residence****
|смарт DBL (без кухни)
04.01.2025
08.01.2025
23990
22590
-
-
37990
|смарт апартаменты DBL с кухней
04.01.2025
08.01.2025
24850
23450
-
-
39690
|студия апартаменты с кухней
04.01.2025
08.01.2025
25690
24290
18020
19420
41420
|Амбассадор****
|стандартный
04.01.2025
08.01.2025
25130
23730
19450
20850
37130
Супериор с БК – одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф.
Доплата за иностранного туриста составит 450 руб.
Варианты проживания
«А-Отель Фонтанка» 3
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В отеле нет номеров дабл, только номера с раздельными кроватями. Одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами.
Стандарт: одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: одна или две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор с БК: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург
«AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под Ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
Отель Москва
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Апарт-отель «YARD Residence»
Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Отель «Амбассадор»
Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.
Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.
В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.
Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки со второго дня тура
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Обеды и ужины (самостоятельно)
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.