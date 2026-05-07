Вы погрузитесь в роскошь русских императоров: пройдёте по залам Екатерининского дворца к легендарной Янтарной комнате, прогуляетесь по Летнему саду Петра I и потеряетесь в трёх миллионах шедевров Эрмитажа.А затем смена

обстановки – вместо паркетов и мраморов вас ждут карельские водопады, подвесной мост над пропастью и дегустация дикого мёда в саамской деревне. Финал – фонтаны Петергофа под плеск Финского залива. Пять дней, где имперский блеск встречается с дикой природой, а каждый шаг открывает тайну.

Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк.).

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает». Отъезд от базовых гостиниц.

Прибытие в Санкт-Петербург: 22:00 — м. «Озерки», 22:30 — м. «Площадь Восстания».

18:00 Сбор группы в Сортавале (ул. Комсомольская, 2, ориентир: рыбный магазин) и отправление в Санкт-Петербург.

Свободное время до 18:00 — прогулка по набережной Ладожского озера, посещение музеев (Кронида Гоголева, Северного Приладожья), фирменных магазинов форели и карельских бальзамов, покупка сувениров.

Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях.

Водная прогулка по Ладожским шхерам (дополнительная опция, приобретается при бронировании): 15:00–17:00 Маршрут: гряда «карельских фьордов», острова Хавус (Ястребиная скала), Каарнетсаари, Падающая скала, высадка на острове Хонкасало («крыша Ладоги»).

В течение дня предусмотрено свободное время для самостоятельного питания и прогулок.

20:00–21:00 Сортавала – расселение. Свободное время: прогулка по берегу Ладоги, ужин в кафе, знакомство с финско-русской архитектурой города.

16:00–19:00 Рускеала – горный парк (за доп. плату: билеты можно приобрести заранее или купить на месте). Мраморный каньон, озеро Светлое, Рускеальский провал, Итальянский карьер, Сад камней, прогулочные тропы.

11:30–13:30 Долина водопадов – экопарк с каскадами, саамской деревней и дегустацией мёда, дендроагросад с растениями Карелии, подвесной мост с панорамным видом.

Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

В наши дни огромная коллекция музея включает в себя почти три миллиона экспонатов, почти каждый из которых можно смело назвать уникальным. Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).

Длинные коридоры, помпезные залы, галереи, стены которых пестрят картинами самых разных художников, скульптуры греческих богов, возвышающиеся на пьедесталах, древние вазы с причудливыми узорами.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс.).

Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает».

16:00 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу

Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (ориентировочно2400 руб. взр., 2000 руб. шк., 2400 руб. студ., 2400 руб. пенс.).

Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Интерьеры внутри здания умело воссозданы, благодаря чему прогулка во дворце позволит вам полноценно погрузиться в роскошную жизнь царской знати и расскажет о жизни самих венценосных владельцев изнутри.

11:15 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой, известной своей таинственной историей и Екатерининским парком – великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. Екатерининский дворец – образец архитектуры русского барокко.

А также экзотические сооружения в стилистике готической, турецкой, китайской архитектуры, придающие этому месту особую романтическую атмосферу.

На территории общей площадью около 300 гектаров рассредоточено более сотни памятников: это величественные дворцы и тихие павильоны, мосты, мраморные монументы.

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село на протяжении двух веков являлось летней резиденцией российских императоров, особенно любимо было место императрицей Екатериной II.

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и Сортавале (фортуна).

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):

1. Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес:ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив + «Оптима» (г. Сортавала) + «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 04.06.2026 - 08.06.2026 39000 56000 40050 58350 Стандарт 11.06.2026 - 06.07.2026 36600 51200 37650 53550 Стандарт 09.07.2026 - 31.08.2026 35550 49250 36600 51600

2. Москва 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского». Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга + «Оптима» (г. Сортавала) + «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 04.06.2026 - 29.06.2026 39150 58850 40200 61200 Стандарт 02.07.2026 - 24.08.2026 36750 54050 37800 56400 Стандарт 27.08.2026 - 31.08.2026 34950 50450 36000 52800

3. Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская» + «Оптима» (г. Сортавала) + «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 04.06.2026 - 15.06.2026 43300 64500 44350 66850 Стандартный 18.06.2026 - 22.06.2026 42300 62600 43350 64950 Стандартный 25.06.2026 - 29.06.2026 43300 64500 44350 66850 Стандартный 02.07.2026 - 06.07.2026 41750 61200 42800 63550 Стандартный 09.07.2026 - 17.08.2026 40650 58400 41700 60750 Стандартный 20.08.2026 - 24.08.2026 39850 56600 40900 58950 Стандартный 27.08.2026 - 31.08.2026 38250 53000 39300 55350

4. Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково. + «Оптима» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 07.05.2026 - 11.05.2026 31300 44300 32350 46650 Стандарт 14.05.2026 - 01.06.2026 30750 43250 31800 45600 Стандарт 04.06.2026 - 08.06.2026 - - - - Стандарт 11.06.2026 - 27.07.2026 34500 50750 35550 53100 Стандарт 30.07.2026 - 31.08.2026 32400 46400 33450 48750

5. Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол" Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра + «Оптима» (г. Сортавала) + «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 07.05.2026 - 11.05.2026 40800 59150 41850 61500 Стандарт 14.05.2026 - 18.05.2026 41650 60900 42700 63250 Стандарт 21.05.2026 - 06.07.2026 43350 64400 44400 66750 Стандарт 09.07.2026 - 13.07.2026 43000 63750 44050 66100 Стандарт 16.07.2026 - 31.08.2026 42300 62450 43350 64800

6. Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор + «Оптима» (г. Сортавала) + «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 07.05.2026 - 01.06.2026 43350 64400 44400 66750 Стандартный 04.06.2026 - 08.06.2026 41350 60200 42400 62550 Стандартный 11.06.2026 - 31.08.2026 43350 64400 44400 66750

7. Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор + «Оптима» (г. Сортавала) + «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 07.05.2026 - 01.06.2026 42150 61850 43200 64200 Стандартный 04.06.2026 - 08.06.2026 40350 58250 41400 60600 Стандартный 11.06.2026 - 31.08.2026 42150 61850 43200 64200

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Санкт-Петербурге:

8. Адмиралтейская 3*. Завтрак "шведский стол". Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 07.05.2026 - 11.05.2026 33550 46000 34600 48350 Стандартный 14.05.2026 - 18.05.2026 32400 44150 33450 46500 Стандартный 21.05.2026 - 25.05.2026 33000 45050 34050 47400 Стандартный 28.05.2026 - 01.06.2026 33300 45500 34350 47850 Стандартный 04.06.2026 - 08.06.2026 37200 53200 38250 55550 Стандартный 11.06.2026 - 15.06.2026 36500 51900 37550 54250 Стандартный 18.06.2026 - 22.06.2026 35400 49700 36450 52050 Стандартный 25.06.2026 - 29.06.2026 37050 53000 38100 55350 Стандартный 02.07.2026 - 06.07.2026 35400 49700 36450 52050 Стандартный 09.07.2026 - 13.07.2026 35300 49450 36350 51800 Стандартный 16.07.2026 - 31.08.2026 35100 48950 36150 51300

9. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%. Цены позже.

10. Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Внимание: 02.06-05.06.2026 ПМЭФ цены под запрос, цены на переходные даты сверять в он-лайне.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Смарт стандарт 07.05.2026 - 01.06.2026 36000 50450 37050 52800 Смарт стандарт 04.06.2026 - 08.06.2026 - - - - Смарт стандарт 11.06.2026 - 27.07.2026 36750 51950 37800 54300 Смарт стандарт 30.07.2026 - 03.08.2026 36600 51700 37650 54050 Смарт стандарт 06.08.2026 - 31.08.2026 36300 51200 37350 53550

11. Акьян 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Восстания, 19. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания, Маяковская, Чернышевская. В 6 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 07.05.2026 - 01.06.2026 42750 61850 43800 64200 Стандарт 04.06.2026 - 08.06.2026 - - - - Стандарт 11.06.2026 - 31.08.2026 44550 65600 45600 67950

12. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 07.05.2026 - 01.06.2026 34950 48800 36000 51150 Стандартный 04.06.2026 - 08.06.2026 43800 66350 44850 68700 Стандартный 11.06.2026 - 22.06.2026 37800 54350 38850 56700 Стандартный 25.06.2026 - 29.06.2026 43800 66350 44850 68700 Стандартный 02.07.2026 - 13.07.2026 37800 54350 38850 56700 Стандартный 16.07.2026 - 24.08.2026 36300 51650 37350 54000 Стандартный 27.08.2026 - 31.08.2026 34950 48800 36000 51150

13. Ирис 3* (бывш. ibis). Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Лиговский проспект. В 10 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 07.05.2026 - 11.05.2026 36750 51800 37800 54150 Стандартный 14.05.2026 - 01.06.2026 37950 54200 39000 56550 Стандартный 04.06.2026 - 08.06.2026 - - - - Стандартный 11.06.2026 - 22.06.2026 38550 55400 39600 57750 Стандартный 25.06.2026 - 29.06.2026 38400 55150 39450 57500 Стандартный 02.07.2026 - 17.08.2026 38100 54650 39150 57000 Стандартный 20.08.2026 - 24.08.2026 37650 53700 38700 56050 Стандартный 27.08.2026 - 31.08.2026 36750 51800 37800 54150

14. Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака): Цены позже.

15. Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 07.05.2026 - 01.06.2026 37500 55250 38550 57600 Стандартный 04.06.2026 - 08.06.2026 46100 72250 47150 74600 Стандартный 11.06.2026 - 24.08.2026 42000 63950 43050 66300 Стандартный 27.08.2026 - 31.08.2026 39600 59150 40650 61500

16. Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%:

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 07.05.2026 - 01.06.2026 37500 55250 38550 57600 Стандартный 04.06.2026 - 08.06.2026 46100 72250 47150 74600 Стандартный 11.06.2026 - 24.08.2026 42000 63950 43050 66300 Стандартный 27.08.2026 - 31.08.2026 39600 59150 40650 61500

17. Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%:

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 07.05.2026 - 11.05.2026 41450 59300 42500 61650 Стандарт 14.05.2026 - 17.08.2026 42600 61550 43650 63900 Стандарт 20.08.2026 - 24.08.2026 41450 59300 42500 61650 Стандарт 27.08.2026 - 31.08.2026 39150 54800 40200 57150

18. Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Классик 07.05.2026 - 25.05.2026 36150 54050 37200 56400 Классик 28.05.2026 - 01.06.2026 37350 56450 38400 58800 Классик 04.06.2026 - 06.07.2026 39750 61250 40800 63600 Классик 09.07.2026 - 13.07.2026 38550 58850 39600 61200 Классик 16.07.2026 - 31.08.2026 36150 54050 37200 56400

19. Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». В отеле имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака:

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 07.05.2026 - 11.05.2026 34400 49650 35450 52000 Стандарт 14.05.2026 - 18.05.2026 33600 48050 34650 50400 Стандарт 21.05.2026 - 25.05.2026 34400 49650 35450 52000 Стандарт 28.05.2026 - 01.06.2026 36000 52850 37050 55200 Стандарт 04.06.2026 - 08.06.2026 37800 56550 38850 58900 Стандарт 11.06.2026 - 15.06.2026 37400 55750 38450 58100 Стандарт 18.06.2026 - 22.06.2026 36700 54300 37750 56650 Стандарт 25.06.2026 - 20.07.2026 36000 52850 37050 55200 Стандарт 23.07.2026 - 27.07.2026 35200 51250 36250 53600

20. Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 07.05.2026 - 11.05.2026 40800 59150 41850 61500 Стандарт 14.05.2026 - 18.05.2026 41650 60900 42700 63250 Стандарт 21.05.2026 - 06.07.2026 43350 64400 44400 66750 Стандарт 09.07.2026 - 13.07.2026 43000 63750 44050 66100 Стандарт 16.07.2026 - 31.08.2026 42300 62450 43350 64800

Отели в Сортавале по системе «Фортуна»*:

*«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Турист выбирает даты, и условную «звёздность».

«Оптима» в Сортавале: Сеурахуоне б/з, Сортавала б/з, Golden Rose б/з, Ладога б/з.;

«Хит» в Сортавале: Пийпун Пиха б/з, Ласточкино гнездо б/з.;

Пийпун Пиха б/з, Ласточкино гнездо б/з.; «Экстра» в Сортавале: Белые ночи 4*.

Отели в Санкт-Петербурге, расположенные рядом с местом выезда в Петрозаводск:

Октябрьская 4*. Адрес: Лиговский пр., 10;

Акьян 4*. Адрес: ул. Восстания, 19;

Невский Берег 122 3*. Адрес: Невский просп., 122;

Невский берег 93 3*. Адрес:Невский просп., 93;

Новотель 4*. Адрес: ул. Маяковского, 3А.

Скидка детям до 14 лет: 2000 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 400 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 200 руб.

Скидка пенсионерам (РФ): 200 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение стран ЕАЗС): Нижний парк Петергофа (пн) 1300 руб., Екатерининский дворец (чтв) 1250 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.