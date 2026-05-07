Программа тура по дням
Автобусная экскурсия в Царское село
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
График отъезда от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село на протяжении двух веков являлось летней резиденцией российских императоров, особенно любимо было место императрицей Екатериной II.
На территории общей площадью около 300 гектаров рассредоточено более сотни памятников: это величественные дворцы и тихие павильоны, мосты, мраморные монументы.
А также экзотические сооружения в стилистике готической, турецкой, китайской архитектуры, придающие этому месту особую романтическую атмосферу.
11:15 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой, известной своей таинственной историей и Екатерининским парком – великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. Екатерининский дворец – образец архитектуры русского барокко.
Интерьеры внутри здания умело воссозданы, благодаря чему прогулка во дворце позволит вам полноценно погрузиться в роскошную жизнь царской знати и расскажет о жизни самих венценосных владельцев изнутри.
Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (ориентировочно2400 руб. взр., 2000 руб. шк., 2400 руб. студ., 2400 руб. пенс.).
16:00 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Посещение Эрмитажа
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает».
График отъезда от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.
Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс.).
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Длинные коридоры, помпезные залы, галереи, стены которых пестрят картинами самых разных художников, скульптуры греческих богов, возвышающиеся на пьедесталах, древние вазы с причудливыми узорами.
В наши дни огромная коллекция музея включает в себя почти три миллиона экспонатов, почти каждый из которых можно смело назвать уникальным. Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс.; работает до 22:00).
Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».
Карельский перешеек. Долина водопадов. Рускеала
Накануне вечером заказать в отеле ланч-бокс. Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Накануне вечером приходит сообщение с телефоном гида и номером автобуса.
График отъезда на экскурсии см. в разделе «Важно знать».
08:00–10:00 – Карельский перешеек – трассовая экскурсия об истории Карельского перешейка: пути варягов, топонимика, Лосевские пороги, связь с эпосом «Калевала», река Вуокса.
10:00 Приозерск – техостановка.
10:30–11:30 Дорога к водопадам – трассовая экскурсия.
11:30–13:30 Долина водопадов – экопарк с каскадами, саамской деревней и дегустацией мёда, дендроагросад с растениями Карелии, подвесной мост с панорамным видом.
13:30–14:30 Сортавала – переезд.
14:30 Сортавала – обед за доп. плату по желанию.
16:00–19:00 Рускеала – горный парк (за доп. плату: билеты можно приобрести заранее или купить на месте). Мраморный каньон, озеро Светлое, Рускеальский провал, Итальянский карьер, Сад камней, прогулочные тропы.
19:00 Рускеала – выезд.
20:00–21:00 Сортавала – расселение. Свободное время: прогулка по берегу Ладоги, ужин в кафе, знакомство с финско-русской архитектурой города.
Гора Паасо. Сортавала. Парк Ваккосалми
08:00 Отель – завтрак.
09:00 Сбор группы.
10:00 Сортавала – отправление.
10:30 Гора Паасо – панорамные виды.
12:30 Сортавала – обзорная экскурсия.
12:30-14:00 Парк Ваккосалми – авторская экскурсия.
14:00 Сортавала – обед за доп. плату по желанию.
В течение дня предусмотрено свободное время для самостоятельного питания и прогулок.
Водная прогулка по Ладожским шхерам (дополнительная опция, приобретается при бронировании): 15:00–17:00 Маршрут: гряда «карельских фьордов», острова Хавус (Ястребиная скала), Каарнетсаари, Падающая скала, высадка на острове Хонкасало («крыша Ладоги»).
Перед посещением шхер необходимо самостоятельно оплатить экосбор в размере 350 руб. (постановление Правительства РФ).
Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях.
Свободное время до 18:00 — прогулка по набережной Ладожского озера, посещение музеев (Кронида Гоголева, Северного Приладожья), фирменных магазинов форели и карельских бальзамов, покупка сувениров.
18:00 Сбор группы в Сортавале (ул. Комсомольская, 2, ориентир: рыбный магазин) и отправление в Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург: 22:00 — м. «Озерки», 22:30 — м. «Площадь Восстания».
Самостоятельное заселение в гостиницу.
Петергоф
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает». Отъезд от базовых гостиниц.
График отъезда от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк.).
17:30 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и Сортавале (фортуна).
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):
1. Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес:ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив + «Оптима» (г. Сортавала) + «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|04.06.2026 - 08.06.2026
|39000
|56000
|40050
|58350
|Стандарт
|11.06.2026 - 06.07.2026
|36600
|51200
|37650
|53550
|Стандарт
|09.07.2026 - 31.08.2026
|35550
|49250
|36600
|51600
2. Москва 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского». Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга + «Оптима» (г. Сортавала) + «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|04.06.2026 - 29.06.2026
|39150
|58850
|40200
|61200
|Стандарт
|02.07.2026 - 24.08.2026
|36750
|54050
|37800
|56400
|Стандарт
|27.08.2026 - 31.08.2026
|34950
|50450
|36000
|52800
3. Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская» + «Оптима» (г. Сортавала) + «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|04.06.2026 - 15.06.2026
|43300
|64500
|44350
|66850
|Стандартный
|18.06.2026 - 22.06.2026
|42300
|62600
|43350
|64950
|Стандартный
|25.06.2026 - 29.06.2026
|43300
|64500
|44350
|66850
|Стандартный
|02.07.2026 - 06.07.2026
|41750
|61200
|42800
|63550
|Стандартный
|09.07.2026 - 17.08.2026
|40650
|58400
|41700
|60750
|Стандартный
|20.08.2026 - 24.08.2026
|39850
|56600
|40900
|58950
|Стандартный
|27.08.2026 - 31.08.2026
|38250
|53000
|39300
|55350
4. Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково. + «Оптима» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|07.05.2026 - 11.05.2026
|31300
|44300
|32350
|46650
|Стандарт
|14.05.2026 - 01.06.2026
|30750
|43250
|31800
|45600
|Стандарт
|04.06.2026 - 08.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Стандарт
|11.06.2026 - 27.07.2026
|34500
|50750
|35550
|53100
|Стандарт
|30.07.2026 - 31.08.2026
|32400
|46400
|33450
|48750
5. Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол" Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра + «Оптима» (г. Сортавала) + «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|07.05.2026 - 11.05.2026
|40800
|59150
|41850
|61500
|Стандарт
|14.05.2026 - 18.05.2026
|41650
|60900
|42700
|63250
|Стандарт
|21.05.2026 - 06.07.2026
|43350
|64400
|44400
|66750
|Стандарт
|09.07.2026 - 13.07.2026
|43000
|63750
|44050
|66100
|Стандарт
|16.07.2026 - 31.08.2026
|42300
|62450
|43350
|64800
6. Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор + «Оптима» (г. Сортавала) + «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|07.05.2026 - 01.06.2026
|43350
|64400
|44400
|66750
|Стандартный
|04.06.2026 - 08.06.2026
|41350
|60200
|42400
|62550
|Стандартный
|11.06.2026 - 31.08.2026
|43350
|64400
|44400
|66750
7. Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор + «Оптима» (г. Сортавала) + «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|07.05.2026 - 01.06.2026
|42150
|61850
|43200
|64200
|Стандартный
|04.06.2026 - 08.06.2026
|40350
|58250
|41400
|60600
|Стандартный
|11.06.2026 - 31.08.2026
|42150
|61850
|43200
|64200
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Санкт-Петербурге:
8. Адмиралтейская 3*. Завтрак "шведский стол". Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|07.05.2026 - 11.05.2026
|33550
|46000
|34600
|48350
|Стандартный
|14.05.2026 - 18.05.2026
|32400
|44150
|33450
|46500
|Стандартный
|21.05.2026 - 25.05.2026
|33000
|45050
|34050
|47400
|Стандартный
|28.05.2026 - 01.06.2026
|33300
|45500
|34350
|47850
|Стандартный
|04.06.2026 - 08.06.2026
|37200
|53200
|38250
|55550
|Стандартный
|11.06.2026 - 15.06.2026
|36500
|51900
|37550
|54250
|Стандартный
|18.06.2026 - 22.06.2026
|35400
|49700
|36450
|52050
|Стандартный
|25.06.2026 - 29.06.2026
|37050
|53000
|38100
|55350
|Стандартный
|02.07.2026 - 06.07.2026
|35400
|49700
|36450
|52050
|Стандартный
|09.07.2026 - 13.07.2026
|35300
|49450
|36350
|51800
|Стандартный
|16.07.2026 - 31.08.2026
|35100
|48950
|36150
|51300
9. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%. Цены позже.
10. Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Внимание: 02.06-05.06.2026 ПМЭФ цены под запрос, цены на переходные даты сверять в он-лайне.
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Смарт стандарт
|07.05.2026 - 01.06.2026
|36000
|50450
|37050
|52800
|Смарт стандарт
|04.06.2026 - 08.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Смарт стандарт
|11.06.2026 - 27.07.2026
|36750
|51950
|37800
|54300
|Смарт стандарт
|30.07.2026 - 03.08.2026
|36600
|51700
|37650
|54050
|Смарт стандарт
|06.08.2026 - 31.08.2026
|36300
|51200
|37350
|53550
11. Акьян 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Восстания, 19. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания, Маяковская, Чернышевская. В 6 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|07.05.2026 - 01.06.2026
|42750
|61850
|43800
|64200
|Стандарт
|04.06.2026 - 08.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Стандарт
|11.06.2026 - 31.08.2026
|44550
|65600
|45600
|67950
12. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|07.05.2026 - 01.06.2026
|34950
|48800
|36000
|51150
|Стандартный
|04.06.2026 - 08.06.2026
|43800
|66350
|44850
|68700
|Стандартный
|11.06.2026 - 22.06.2026
|37800
|54350
|38850
|56700
|Стандартный
|25.06.2026 - 29.06.2026
|43800
|66350
|44850
|68700
|Стандартный
|02.07.2026 - 13.07.2026
|37800
|54350
|38850
|56700
|Стандартный
|16.07.2026 - 24.08.2026
|36300
|51650
|37350
|54000
|Стандартный
|27.08.2026 - 31.08.2026
|34950
|48800
|36000
|51150
13. Ирис 3* (бывш. ibis). Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Лиговский проспект. В 10 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%.
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|07.05.2026 - 11.05.2026
|36750
|51800
|37800
|54150
|Стандартный
|14.05.2026 - 01.06.2026
|37950
|54200
|39000
|56550
|Стандартный
|04.06.2026 - 08.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Стандартный
|11.06.2026 - 22.06.2026
|38550
|55400
|39600
|57750
|Стандартный
|25.06.2026 - 29.06.2026
|38400
|55150
|39450
|57500
|Стандартный
|02.07.2026 - 17.08.2026
|38100
|54650
|39150
|57000
|Стандартный
|20.08.2026 - 24.08.2026
|37650
|53700
|38700
|56050
|Стандартный
|27.08.2026 - 31.08.2026
|36750
|51800
|37800
|54150
14. Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака): Цены позже.
15. Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|07.05.2026 - 01.06.2026
|37500
|55250
|38550
|57600
|Стандартный
|04.06.2026 - 08.06.2026
|46100
|72250
|47150
|74600
|Стандартный
|11.06.2026 - 24.08.2026
|42000
|63950
|43050
|66300
|Стандартный
|27.08.2026 - 31.08.2026
|39600
|59150
|40650
|61500
16. Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%:
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|07.05.2026 - 01.06.2026
|37500
|55250
|38550
|57600
|Стандартный
|04.06.2026 - 08.06.2026
|46100
|72250
|47150
|74600
|Стандартный
|11.06.2026 - 24.08.2026
|42000
|63950
|43050
|66300
|Стандартный
|27.08.2026 - 31.08.2026
|39600
|59150
|40650
|61500
17. Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%:
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|07.05.2026 - 11.05.2026
|41450
|59300
|42500
|61650
|Стандарт
|14.05.2026 - 17.08.2026
|42600
|61550
|43650
|63900
|Стандарт
|20.08.2026 - 24.08.2026
|41450
|59300
|42500
|61650
|Стандарт
|27.08.2026 - 31.08.2026
|39150
|54800
|40200
|57150
18. Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Классик
|07.05.2026 - 25.05.2026
|36150
|54050
|37200
|56400
|Классик
|28.05.2026 - 01.06.2026
|37350
|56450
|38400
|58800
|Классик
|04.06.2026 - 06.07.2026
|39750
|61250
|40800
|63600
|Классик
|09.07.2026 - 13.07.2026
|38550
|58850
|39600
|61200
|Классик
|16.07.2026 - 31.08.2026
|36150
|54050
|37200
|56400
19. Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». В отеле имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака:
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|07.05.2026 - 11.05.2026
|34400
|49650
|35450
|52000
|Стандарт
|14.05.2026 - 18.05.2026
|33600
|48050
|34650
|50400
|Стандарт
|21.05.2026 - 25.05.2026
|34400
|49650
|35450
|52000
|Стандарт
|28.05.2026 - 01.06.2026
|36000
|52850
|37050
|55200
|Стандарт
|04.06.2026 - 08.06.2026
|37800
|56550
|38850
|58900
|Стандарт
|11.06.2026 - 15.06.2026
|37400
|55750
|38450
|58100
|Стандарт
|18.06.2026 - 22.06.2026
|36700
|54300
|37750
|56650
|Стандарт
|25.06.2026 - 20.07.2026
|36000
|52850
|37050
|55200
|Стандарт
|23.07.2026 - 27.07.2026
|35200
|51250
|36250
|53600
20. Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|07.05.2026 - 11.05.2026
|40800
|59150
|41850
|61500
|Стандарт
|14.05.2026 - 18.05.2026
|41650
|60900
|42700
|63250
|Стандарт
|21.05.2026 - 06.07.2026
|43350
|64400
|44400
|66750
|Стандарт
|09.07.2026 - 13.07.2026
|43000
|63750
|44050
|66100
|Стандарт
|16.07.2026 - 31.08.2026
|42300
|62450
|43350
|64800
Отели в Сортавале по системе «Фортуна»*:
*«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Турист выбирает даты, и условную «звёздность».
- «Оптима» в Сортавале: Сеурахуоне б/з, Сортавала б/з, Golden Rose б/з, Ладога б/з.;
- «Хит» в Сортавале: Пийпун Пиха б/з, Ласточкино гнездо б/з.;
- «Экстра» в Сортавале: Белые ночи 4*.
Отели в Санкт-Петербурге, расположенные рядом с местом выезда в Петрозаводск:
- Октябрьская 4*. Адрес: Лиговский пр., 10;
- Акьян 4*. Адрес: ул. Восстания, 19;
- Невский Берег 122 3*. Адрес: Невский просп., 122;
- Невский берег 93 3*. Адрес:Невский просп., 93;
- Новотель 4*. Адрес: ул. Маяковского, 3А.
Скидка детям до 14 лет: 2000 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 400 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 200 руб.
Скидка пенсионерам (РФ): 200 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение стран ЕАЗС): Нижний парк Петергофа (пн) 1300 руб., Екатерининский дворец (чтв) 1250 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.
Варианты проживания
Космос Прибалтийская
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Ривер Палас отель
Четырёхзвёздочный «River Palace Hotel» - отель в центре Санкт-Петербурга, который расположен в грандиозном здании Васильевского острова на набережной Макарова с видом на Неву, а так же башню Лахта. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах. Рядом с отелем есть платная городская парковка.
Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.
Для гостей оборудован ресторан итальянской и русской кухни с утонченным меню от бренд-шефа и модный лобби бар с большим выбором коктейлей.
Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.
На территории отеля есть экспресс-офис и фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.
Театральная площадь
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Адмиралтейская
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
Арт деко Невский
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Акьян
Отель «AKYAN St. Petersburg» находится по адресу улица Восстания, 19 в Санкт-Петербурге. Уборка номеров производится в своевременном режиме. За отдельную плату предоставляются услуги прачечной. Персонал разговаривает на двух языках.
В каждом номере гостя ждут комфортабельные кровати с анатомическим матрасом, современной техникой и ванной комнатой со всеми средствами для личной гигиены. Предоставляется набор постельного белья.
В атриуме отеля расположен итальянский ресторан «MIA Strada», здесь же с утра сервируются завтраки в формате «шведский стол». Также при отеле работает бар «Серж», гостям предлагают авторские коктейли и средиземноморские закуски.
Провести деловые переговоры или бизнес-мероприятия можно в специализированном конференц-зале с необходимым оборудованием.
Не надо тратить время на проезд к деловым и торгово-развлекательным центрам, паркам и достопримечательностям города - все расположено рядом. Путь до железнодорожного вокзала займет 0,8 км.
Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Ирис Санкт-Петербург Центр
Открытая в 2008 году гостиница «Ирис Санкт–Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Она имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
Кронвелл Инн Стремянная
Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.
К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.
Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.
Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.
Невский берег 122
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.
Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.
Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.
На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.
Гостиница «Русь»
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Элкус
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
Гостиница «Сеурахуоне»
Гостиница «Сеурахуоне» находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение.
Комфортные, уютные комнаты. оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Также предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Гостиница «Сортавала»
Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар».
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Отель «Golden Rose»
Гостиница «Golden Rose» находится в Сортавале, в 1,5 км от центра. К размещению предлагаются номера для 2, 3 или 4 гостей.
Среди удобств — звукоизоляция, рабочий стол, быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор и ванная комната с косметическими средствами и феном.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и холодильником, а также удобными обеденными местами и посудой.
В 500 м расположено озеро Кармаланьярви. Недалеко располагается торговый центр «Пирамида» (1,4 км) и «Церковь Николая Чудотворца» (2,1 км).
Гостиница «Ладога»
«Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.
Для размещения подготовлены уютные и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Отель «Пийпун Пиха»
Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера.
Здесь имеется 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.
Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.
Гостиница «Ласточкино гнездо»
Гостиница «Ласточкино гнездо» находится в городе Сортавала, в старинном особняке, памятнике архитектурного наследия Финской губернии.
К размещению представлены номера разной вместимости и уровня комфорта. Среди удобств — быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор, хорошая звукоизоляция и ванная комната с косметическими средствами, феном и комплектом полотенец.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. Гости могут перекусить в кафе «Калевала» — в 0,3 км или в кафе «Дорожное» — в 0,7 км.
Отель «Белые ночи»
Отель «Белые ночи» расположился в селе Хелюля, в 77 м от остановки общественного транспорта «Совхоз им. Тельмана».
Уютные и светлые номера смогут разместить от двух до трёх гостей. В них всё готово для комфортного проживания: Wi-Fi, ЖК-телевизор, фен и собственная ванная комната с душем.
Самостоятельно организовать питание гости смогут в ресторане, где подаётся русская и кавказская кухня.
Рядом с отелем протекает река, а в шаговой доступности находится местный Дом культуры.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Доп. экскурсии
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа тура?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какие есть скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет: 2000 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 400 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 200 руб.
Скидка пенсионерам (РФ): 200 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой график отъезда автобусов от гостиниц на экскурсии?
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 08:45 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 09:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 08:15 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
- 08:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 08:45 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».
- 09:15 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».
ВТОРОЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Накануне вечером приходит sms с телефоном гида и номером автобуса.
- 07:15 Площадь Восстания – посадка, Лиговский пр., 10 (ориентир — «Буквоед»).
- 07:30 Площадь Восстания – отправление.
- 07:55 Озерки – посадка.
- 08:00 Озерки – отправление.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 10:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).