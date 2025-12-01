1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает».

11:15 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург», в том числе для гостей из отеля«Рэдиссон Соня».

11:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей«Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский», «Станция L1», «Сокрома», «Эмеральд».

12:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Азимут», «Амбассадор», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо», «Станция S13». «Станция S12»).

12:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, во время которой мы вместе проследим историю развития нашего города от первых построек – Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Петропавловской крепости – до грандиозных ансамблей позднейших эпох.

14:00 Экскурсия в музей Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Этот музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы коллекции – 9 императорских пасхальных яиц,созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:00 Продолжениеавтобусной экскурсии.

17:00 Трансфер по базовым гостиницам до 18:00 или свободное время в центре города.

Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:

фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);

подписные издания (работают до 22:00);

магазин Купцов Елисеевых (работает до 23:00);

дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00);

новогоднюю ярмарку в Новой Голландии, на Манежной площади;

пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00).

Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах.

Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на одной из центральных площадей города, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений (3500 руб. взр.; 3000 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6ти лет бесплатно).

Адреса начала и окончания экскурсии: гостиница «Октябрьская» Лиговский пр. 10;гостиница «Москва» Площадь Александра Невского, 2.

