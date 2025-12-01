Мои заказы

Новогодние истории Петербурга и Выборга: волшебство зимних праздников

Новогодние истории Петербурга и Выборга
Встретьте новогодние праздники в императорской роскоши Северной столицы и средневековых декорациях Выборга! Погрузитесь в мир бриллиантовых сокровищ Фаберже, роскошных дворцов Петергофа и тайн знаменитого Юсуповского особняка.

А затем вас ждет путешествие во времени! Рыцарский замок с привидениями прошлого, выпечка легендарного кренделя и настоящее рождественское волшебство в старинной усадьбе подарят незабываемую атмосферу сказки наяву.
Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает».

11:15 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург», в том числе для гостей из отеля«Рэдиссон Соня».

11:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей«Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский», «Станция L1», «Сокрома», «Эмеральд».

12:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Азимут», «Амбассадор», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо», «Станция S13». «Станция S12»).

12:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, во время которой мы вместе проследим историю развития нашего города от первых построек – Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Петропавловской крепости – до грандиозных ансамблей позднейших эпох.

14:00 Экскурсия в музей Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Этот музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы коллекции – 9 императорских пасхальных яиц,созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:00 Продолжениеавтобусной экскурсии.

17:00 Трансфер по базовым гостиницам до 18:00 или свободное время в центре города.

Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:

  • фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);
  • подписные издания (работают до 22:00);
  • магазин Купцов Елисеевых (работает до 23:00);
  • дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00);
  • новогоднюю ярмарку в Новой Голландии, на Манежной площади;
  • пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00).

Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах.

Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на одной из центральных площадей города, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений (3500 руб. взр.; 3000 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6ти лет бесплатно).

Адреса начала и окончания экскурсии: гостиница «Октябрьская» Лиговский пр. 10;гостиница «Москва» Площадь Александра Невского, 2.

2 день

Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Экскурсия в Юсуповский дворец

Поздний завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле трёх базовых гостиниц во второй половине дня.

11:45 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

12:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

12:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). Табличка «Петербург встречает».

12:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

14:30-16:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 18:30-19:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

3 день

«По старой Петергофской дороге». Экскурсия в Большой дворец

Завтрак в гостинице.

08:15 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

08:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

09:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). Табличка «Петербург встречает».

09:00 Загородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Экскурсия в Большой дворец – величественный и изысканный дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля.

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

16:00-17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.

4 день

Выборг. Посещение Замкового острова. Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург, табличка «Выборг».

Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. Прибытие в Выборг.

12:30 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок. Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку.

А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? За что шута Петра 1 прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые.

В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года. Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием.

А также артефакты морской археологии-шведские якорь и пушка 1790 г; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике. И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

14:00 Трансфер в гостиницу. Размещение.

14:30 Обед за доп. плату (950 руб., оплачивается заранее).

15:30 Рождественский мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссона перекрестке «5 балконов». Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

17:00 Интерактивная программа «Рождество в усадьбе». Программа включает в себя:

  • рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах. Рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах. Узнаем, кто такой Йоулупукки и похож ли он на Деда Мороза;
  • дегустация знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
  • средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
  • веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).

20:00 Свободное время.

5 день

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Мастер-класс в Музее шоколада

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.

10:00 Встреча с экскурсоводом.

10:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки.

На узких, мощеных брусчаткой улицах соседствуют: самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане; ведьмин дом; разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши.

А также дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские. Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков; и посередине выборгский трамвай.

Площади Красная и Сиговая, хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут». Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент — все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.

11:00 Мастер-класс в Музее шоколада. Здесь Вы узнаете о всех тонкостях приготовления шоколада. Вы услышите легенды о шоколаде, а также освоите шоколадное искусство и получите приготовленную вами шоколадную фигурку.

13:00 Обед за доп. плату (950 руб., оплачивается заранее).

Продолжение пешеходной экскурсии, во время которой сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая – памятника трамвайному движению, которое существовало в городе на протяжении почти половины столетия.

В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно отведать горячий чай или кофе.

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию Выборгского замка.

По желанию прогулка до Певческого поля. Это уникальная площадка, предназначавшаяся для проведения летних музыкальных и театрализованных мероприятий. Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе – одной из самых больших в Фенноскандии.

Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины. Здесь можно приобрести выборгский эль, пиво и другие памятные вещицы.

15:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

17:00 Выезд из Выборга. Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 20:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга и Выборга на выбор.

Базовые отели в Санкт-Петербурге (в которых происходит сбор группы) + базовые отели в Выборге:

Октябрьская 4*+ Дружба 3*.

Октябрьская 4*+ Дружба 3*

Взрослый на основном местеОдноместное размещениеТрехм. (3-е место – раскладушка)
Стандарт + Стандарт3575048850нет
Комфорт + Улучшенный374005215034233

Отели в Санкт-Петербурге, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий + базовые отели в Выборге:

Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 12 минут пешком до гостиницы «Корт ИНН». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Театральная 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". Адрес:просп. Римского-Корсакова, 5-7. Ближайшая станция метро: Садовая/Спасская/Сенная площадь. В историческом центре, в 10 минутах пешком до Мариинского театра и Исаакиевской площади, в 9 минутах пешком до гостиницы «Театральная площадь». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд 07:00-14:00 + 50% (без завтрака):

Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*. Каждое утро в ресторане Du Nord сервируют завтрак. В ресторане работают собственная пекарня и кондитерская, а также подают блюда русской и европейской кухни

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Ибис 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Лиговский проспект. В 10 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%.

Порт Комфорт Сенная 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 53. Напротив Юсуповского сада, недалеко от Казанского собора, в 6 минутах пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Отель на Римского-Корсакова 3*, завтрак «шведский стол». Адрес: пр. Римского-Корсакова, 45. Отель находится в центральной части Санкт-Петербурга, в тихом историческом районе, в 5 минутах ходьбы от всемирно известного Мариинского театра, 8 минутах пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезды 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Рэдиссон Соня 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Литейный просп., 5/19. Ближайшая станции метро - «Чернышевская».В 17 минутах пешком до Летнего сада и Михайловского замка, в 19 минутах пешком до гостиницы «Санкт-Петербург». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 08:00 + 100%, после 08:00 + 50% к тарифу.

Сокрома Бохо. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Средняя Подьяческая, 4. Ближайшая станция метро: Сенная площадь/Садовая/Спасская. В 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Театральная».

Станция L1. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 1. Ближайшая станция метро: Маяковская/Площадь Восстания. В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала, Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%. Станция L1 + Выборг.

Станция L1 3* + Выборг 3*Взрослый на основном местеОдноместное размещениеТрехм. (3-е место – раскладушка)
Эконом + Стандарт28350 36700 нет
Стандартный + Стандарт28250 3745027033

Станция Премьер S12 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Столярный пер., 12. Ближайшие станции метро: Сенная площадь/Садовая/Спасская и Адмиралтейская. Находится в самом центре города рядом с Исаакиевским собором. В 13 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Театральная».

Станция Station S13 3* Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Казначейская, д. 6/13. Отель расположился на тихой улочке в историческом центре Петербурга рядом с Исаакиевской площадью, в 15 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Театральная».

Скидка детям до 16 лет: 500 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2900 руб. Большой дворец Петергофа (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.

Варианты проживания

Достоевский 4

3 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Адмиралтейская

3 ночи

Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.

Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.

В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.

Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.

Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.

АЗИМУТ

3 ночи

«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом.

В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем.

В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню.

Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне.

Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».

Октябрьская

3 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Амбассадор

3 ночи

Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.

Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.

В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.

Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.

Best Western

3 ночи

Отель «Best Western» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт», «Супериор» и «Семейный». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны с разнообразным меню.

В 0,7 км находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 0,7 км - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Ибис

3 ночи

Открытый в 2008 году отель «Ибис Санкт-Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.

В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.

Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.

Port Comfort by Sennaya Square

3 ночи

Апарт-отель «Port Comfort by Sennaya Square» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от Юсуповского сада и в шаговой доступности от метро Садовая. К услугам гостей Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Отдохнуть после насыщенного дня туристы смогут в подготовленных уютных апартаментах. В них выполнен свежий современный ремонт в теплых оттенках. Имеется приятная мягкая мебель, телевизор, а также собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.

Кухня оснащена гарнитуром, варочной поверхностью, чайником и набором посуды. Поблизости есть кафе и рестораны, где можно пообедать.

Среди достопримечательностей - музеи, старинные архитектурные постройки, парковые зоны. Расстояние до аэропорта - 13,2 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км.

На Римского-Корсакова

3 ночи

Отель «На Римского-Корсакова» 3* расположился в городе Санкт-Петербург. Точный адрес на карте города пр. Римского-Корсакова, д. 45 — центр Питера, вблизи Никольского сада. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.

Уютные и современные номера выполнены согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.

Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.

В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.

Radisson Соня Санкт-Петербург

3 ночи

Дизайнерская гостиница «Radisson Соня Санкт-Петербург» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.

Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.

На территории открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Доступны для бронирования 4 конференц-зала.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.

Sokroma Boho

3 ночи

Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.

Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.

На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.

Этот объект привлекателен расстоянием до многих Питерских достопримечательностей. В радиусе 3 км можно посетить Эрмитаж, Зимний дворец, Музей Фаберже, Летний и Юсуповский Сад. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-1» составит 13,4 км, до железнодорожного вокзала - 1,7 км.

Станция L1

3 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Станция Премьер S12

3 ночи

Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.

Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха. Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.

Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».

Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.

Станция S13

3 ночи

Отель Станция S13 находится в Санкт-Петербурге в 900 м от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.

Интерьер номеров всей сети оформлен в авторском стиле. Яркие акценты поднимут настроение. Помещения оснащены всем необходимым для проживания.

Питание в гостинице осуществляется по системе «шведский стол». Также постояльцы могут посетить рестораны и кафе культурной столицы.

Расстояние до аэропорта составит 13,5 км, до Витебского ж/д вокзала - 1,3.

Дружба

1 ночь

Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.

Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.

Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.

Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.

Выборг

1 ночь

Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.

Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.

В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки - старинный Выборгский замок.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (приобретаются заранее за доп. плату) и ужины
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Новогодний банкет по желанию
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2900 руб. Большой дворец Петергофа (все экскурсии на русском)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 500 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Какая стоимость новогоднего банкета?

Гостиница Азимут:

Стоимость билетов: от 20 000 рублей.

Выкуп стола: 250 000 руб. (10 мест).

Детский билет от 6 до 12 лет: 13 000 рублей.

Просим распечатать билеты и подготовить их заранее перед входом в зал.

Гостиница Октябрьская:

Стоимость Новогоднего банкета: от 16 000 рублей до 20 0000 рублей.

Стоимость на ребенка:

  • от 0 до 5 лет – бесплатно (стол оплачивается полностью, дополнительно предоставляется только стул на ребёнка);
  • от 6 до 12 лет (без алкоголя) – скидка 50% только с подсадкой за стол (пример: 4 взрослых и 1 ребенок от 6 лет – выбираем стол на 4, дополнительно предоставляется место для ребенка со скидкой 50% от стоимости билета);
  • если гость выбирает взрослый сет, то стол продается по полной стоимости, алкоголь идёт в стол взрослым или же можно забрать с собой;
  • от 13 лет – полная стоимость.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

