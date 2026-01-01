Мои заказы

Ноябрьские праздники в Петербурге

Наш тур — это машина времени с VR-очками, которая перенесёт вас в эпоху рождения Северной столицы.

Вы увидите Петербург глазами самого Петра I: от первой скромной резиденции — Домика царя —
читать дальше

до грандиозных замыслов Стрелки Васильевского острова и неприступной крепости Кронштадт.

Мы не просто покажем вам город, мы погрузим в его историю с головой: вы пройдете по первой улице, узнаете о яростных противниках и верных сподвижниках императора и прокатитесь по дамбе через Финский залив.

Программа тура по дням

1 день

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с VR очками. Экскурсии в Петропавловской крепости

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум».

11:00 Встреча с гидомна Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке),табличка «Петербург встречает».

11:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с VR очками. Начнём наше знакомство с городом с истории его основания и первых лет жизни. Проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов Петра I, посетим места, где ещё живёт «петровский век».

Благодаря очкам виртуальной реальности посмотрим за пределы привычного мира и увидим то, что скрыто от взгляда обывателя.

Вы увидите Петропавловскую крепость, созданную в ходе Северной войны, и первую судоверфь России на Балтике – Адмиралтейство, первую в городе постройку – Домик Петра I – и первый сад – Летний.

Узнаете об истории роскошного Меншиковского дворца, где когда-то проходили знаменитые петровские ассамблеи, и здании первого музея России – Кунсткамеры.

Традиционную экскурсию дополнят образы утраченных памятников архитектуры и панорамы музеев. Достаточно лишь в нужный момент надеть специальные VR очки и погрузиться в иной мир.

Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения. При этом рассматривать эти панорамы мы будем так, чтобы не упустить возможность насладиться обликом реального города.

13:00 Экскурсия «Мечта Петра Великого» в Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и Павла. Мы пройдем по первой улице Петербурга, познакомимся со сподвижниками царя и его врагами, узнаем, какие петровские традиции сохранились и прочно вошли в нашу жизнь.

Новые порядки жизни, создание «идеального города» – все эти стремления царя нашли отражение в «Петербурге в миниатюре» – Петропавловской крепости. Во время прогулки по ней вы увидите Петербург – город, ставший символом и воплощением всех реформ императора.

15:00 Обед в кафе или ресторане города за доп. плату (850 руб.)

16:00 Пешеходный маршрут по Петровской набережной «Путь Петра». Маршрут носит имя основателя Санкт-Петербурга – Петра Первого и проходит по местам, где начиналась история нашей столицы.

16:30 Экскурсия в Домик Петра I – первую резиденцию Петра I на территории нашего города, единственное деревянное сооружение, сохранившееся с петровских времен. Его экспозиция рассказывает о событиях Северной войны, основании Санкт-Петербурга и зарождении Флота.

19:30-20:30 Трансфер по трем базовым гостиницам.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Кронштадт

Завтрак.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор — это главный храм Военно-морского флота России.

13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

18:00 Трансфер по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия».

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Васильевский остров и дворец Меншикова

Завтрак.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Васильевский остров – Остров мечты». По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга. Васильевский остров — почти отдельный город со своей историей и множеством тайн и загадок.

Во время экскурсии вы увидите символы нашего города – стрелку Васильевского острова, здания Биржи и Двенадцати коллегий, Кунсткамеру, древних сфинксов и грифонов на Университетской набережной.

Также мы отправимся в бывший промышленный район Васильевского острова, увидим ледокол «Красин» и заглянем в современный творческий кластер Севкабель порт, который разместился в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив.

14:00 Экскурсия во дворец Меншикова – первого губернатора Петербурга и ближайшего сподвижника Петра I. Его дворец был центром петербургской жизни: здесь проходили праздничные пиры, торжественные приёмы и знаменитые ассамблеи, а сегодня восстановлена уникальная атмосфера быта XVIII в.

15:30 Свободное время на Васильевском острове.

Дополнительно (для сладкоежек): Экскурсия на фабрику мороженого «Альпинетти» с дегустацией (дети 5-17 лет 1900 руб., все остальные 1100 руб.). Мы проводим экскурсию с дегустацией. Выузнаете секреты производства мороженого, посетите морозильную камеру и попробуйте себя в роликах кондитера.

После познавательной части вас ждет дегустация: джелато, сорбет, пломбир и сахарная трубочка. Вы украсьте эскимо и рожки глазурью, такими же и посыпками на свой вкус. Количество мороженого не ограничено!

Дополнительно (для романтиков): Экскурсия Небесная перспектива: экскурсия по безопасной крыше (1100 руб. взр., 900 руб. дети 12+). Услышать историю Петербурга на свежем воздухе, узнать секреты Невского проспекта, тайны названий улиц и площадей.

Расположить достопримечательности в профессиональных бинокли и, конечно, сделать эффектные фото — все это можно сделать на экскурсиях «Небесная перспектива»!

Рекомендуем посетить в этот день:

Севкабель порт – современный творческий кластер, разместившийся на Васильевском острове в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив.

Здесь вы присоединитесь к петербуржцам и вместе с ними пройдёте по берегу моря, посмотрите выставки современного искусства и посетите дизайнерские магазины, отдохнёте в баре или ресторане. Рекомендуем посетить выставку «Виктор Цой. Легенда».

Экскурсия — хроника, экскурсия – кино. (работает до 22:00). Кожевенная линия, 40Б, 20 минут на 7 автобусе от 8-й линии В. О.

Арт-пространство «Василеостровский рынок». Василеостровский рынок – одна из интереснейших гастрономических точек Петербурга, где можно найти всё: от французских круассанов до морских ежей, и попробовать блюда грузинской, тайской, дагестанской, корейской и других кухонь мира

Музей современного искусства «Артмуза». Артмуза — Музей современного искусства и творческий кластер в исторической части Санкт-Петербурга — это 4 этажа всех проявлений творчества.

На территории бывшего завода музыкальных инструментов сегодня размещается 10 галерей и множество резиденций: театр, мастерские художников, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские студии и школы.

Здесь вы можете осмотреть произведения современного искусства, пообщаться с творцами, поучаствовать в мастер-классе или отдохнуть в кафе или баре.

Музеи на Васильевском острове: Аптека доктора Пеля работает до 20:00. Ледокол Красин работает до 17:00. Музей специй работает до 20:00. Музей-квартира Академика Павлова до 17:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Арт Деко Невский

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Арт Деко Невский Стандартный в мансарде BBСтандартный номер в мансарде с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.20251390016500-
Арт Деко Невский Стандартный в мансарде BBСтандартный номер в мансарде с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.20251390016500-
Арт Деко Невский Стандартный BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.20251390016500-
Арт Деко Невский Стандартный BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.20251390016500-
Арт Деко Невский Улучшенный BBУлучшенный номер с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025145001770014400
Арт Деко Невский Улучшенный BBУлучшенный номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025145001770014400

Атриум

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Атриум - Стандарт двухместный - BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025167002150015500
Атриум - Стандарт двухместный - BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025167002150015500

Бест Вестерн Плюс Центр Отель

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Бест Вестерн Плюс Центр Отель Комфорт ВВНомер Комфорт с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025168002040015100
Бест Вестерн Плюс Центр Отель Комфорт ВВНомер Комфорт с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025168002040015100
Бест Вестерн Плюс Центр Отель Джуниор Сюит ВВНомер Джуниор Сюит02.11.2025-04.11.2025175002220015100

Гранд Отель Эмеральд

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Гранд Отель Эмеральд Стандартный BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025204002620019500
Гранд Отель Эмеральд Стандартный BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025204002620019500
Гранд Отель Эмеральд Стандартный премиум BBСтандартный премиум номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025216002870019500
Гранд Отель Эмеральд Стандартный премиум BBСтандартный премиум номер с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025216002870019500
Гранд Отель Эмеральд Улучшенный BBУлучшенный номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025229003120019500
Гранд Отель Эмеральд Улучшенный BBУлучшенный номер с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025229003120019500
Гранд Отель Эмеральд Улучшенный премиум BBУлучшенный премиум номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025241003370019500
Гранд Отель Эмеральд Улучшенный премиум BBУлучшенный премиум номер с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025241003370019500
Гранд Отель Эмеральд Полулюкс BBНомер Полулюкс с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025304004620019500

Достоевский

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Достоевский Стандартный ВВСтандартный номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.20251700020700-
Достоевский Улучшенный ВВУлучшенный номер с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025182002300018200
Достоевский Стандартный ВВСтандартный номер с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.20251700020700-
Достоевский Улучшенный ВВУлучшенный номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025182002320018200

Москва

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Москва Стандарт BBНомер Стандарт с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025169002170016500
Москва Стандарт BBНомер Стандарт с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025169002170016500
Москва Комфорт BBНомер Комфорт с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025177002170016500
Москва Комфорт BBНомер Комфорт с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025177002170016500
Москва Полулюкс BBНомер Полулюкс с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.202519200-16500
Москва Комфорт-бизнес BBНомер Комфорт-бизнес02.11.2025-04.11.202519900-16500
Москва Люкс видовой BBНомер Люкс видовой с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.202520400-16500

Невский Берег 122

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Невский берег 122 Стандартный номер BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.20251800023100-
Невский берег 122 Стандартный номер BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.20251800023100-
Невский берег 122 Комфорт BBНомер Комфорт с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025199002640016200
Невский берег 122 Комфорт BBНомер Комфорт с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025199002640016200

Невский Берег 93

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Невский берег 93 стандарт ВВСтандартный номер с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.20251800023100-
Невский берег 93 стандарт ВВСтандартный номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.20251800023100-
Невский берег 93 комфорт ВВНомер комфорт с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025199002640016200
Невский берег 93 комфорт ВВНомер комфорт с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025199002640016200
Невский берег 93 номер люкс с сауной ВВНомер люкс с сауной02.11.2025-04.11.2025242003560016200

Октябрьская

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Октябрьская Стандартный номер BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.20251650020100-
Октябрьская Комфорт BBНомер Комфорт с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025168002060015200
Октябрьская Джуниор Сюит ВВНомер Джуниор Сюит с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025179002260015200
Октябрьская Стандартный номер BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.20251650020100-
Октябрьская Комфорт BBНомер Комфорт с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025168002060015200
Октябрьская Джуниор Сюит ВВНомер Джуниор Сюит с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025179002260015200

Порт Комфорт на Лиговском

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Порт Комфорт на Лиговском Стандарт BBНомер Стандарт с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.20251750023700-
Порт Комфорт на Лиговском Стандарт BBНомер Стандарт с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.20251750023700-
Порт Комфорт на Лиговском Комфорт трехместный BBТрехместные апартаменты комфорт02.11.2025-04.11.2025194002750011210

Россия

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Россия Стандарт BBНомер Стандарт с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.20251490018600-
Россия Бизнес одноместный BBНомер Бизнес одноместный02.11.2025-04.11.2025-17600-
Россия Бизнес Двухместный BBНомер Бизнес с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025151001900013700
Россия Бизнес одноместный с кондиционером BBНомер Бизнес с кондиционером одноместный02.11.2025-04.11.2025-17900-
Россия Бизнес Двухместный BBНомер Бизнес с кондиционером с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025157002010013700
Россия Комфорт BBНомер Комфорт с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025161002090013700
Россия Комфорт BBНомер Комфорт с одной двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025161002090013700

Смарт Нео Московский

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Смарт Нео Московский - Стандарт - BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025185002420015200
Смарт Нео Московский - Стандарт - BBСтандартный номер с двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.2025185002420015200

Элкус

ТарифКатегория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Элкус Бизнес BBНомер Бизнес02.11.2025-04.11.20251460017500-
Элкус Стандарт BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.20251470017700-
Элкус Стандарт BBСтандартный номер с двуспальной кроватью02.11.2025-04.11.20251470017700-
Элкус Комфорт BBНомер Комфорт с двумя односпальными кроватями02.11.2025-04.11.2025145001720013700
Элкус Делюкс BBНомер Делюкс02.11.2025-04.11.2025175002320015000
Элкус Люкс BBНомер Люкс02.11.2025-04.11.2025195002720015000
Элкус Стандарт с доп. местом BBСтандартный номер с доп. местом02.11.2025-04.11.2025147001770013700
Скидки детям до 13 лет: 900 руб.
Скидки детям до 14-16 лет, студентам и пенсионерам РФ: 600 руб.

Варианты проживания

Гостиница Россия 3

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Элкус 3

2 ночи

«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.

Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.

В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.

На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Достоевский» 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Москва

2 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Art Deco Nevsky

2 ночи

Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Атриум

2 ночи

Меблированные комнаты «Атриум» находятся в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Best Western Zoom Hotel

2 ночи

Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт», «Супериор» и «Семейный». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны с разнообразным меню.

В 0,7 км находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 0,7 км - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гранд Отель «Эмеральд»

2 ночи

Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».

Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.

На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.

Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.

Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский берег 122

2 ночи

Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые нкомнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский Берг 93

2 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Октябрьская

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Port Comfort on Ligovskiy

2 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Smart Hotel Neo Московский

2 ночи

Отель «Smart Hotel Neo Московский» расположен в Санкт-Петербурге, в 0,4 км от достопримечательности «Доходный дом Ф. А. Понамарёва». На всей территории работает бесплатный wi-fi.

Во всех категориях номеров, вне зависимости от стоимости, есть все необходимое для комфортного пребывания и досуга гостей.

На территории отеля работают кондитерская «Тили-тесто», сети быстрого питания «Subway» и «Бургер Кинг». Магазин «Белорусский Дворик» расположен в 0,4 км.

На досуге туристы могут посетить визитную карточку района «Конторский корпус Николаевского вокзала», до него добираться 0,4 км. Бар «Дымоход» отдален на 0,3 км. Аэропорт Пулково-2 размещен в 14,2 км, путь до Московского железнодорожного вокзала составляет 0,2 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Радиооборудование (наушники)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (приобретаются заранее за доп. плату) и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
От каких гостиниц будет отъезд на экскурсии?

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского пешком минут 10. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Атриум 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 +50% (с завтраком).

Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. в 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».

Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Смарт Нео Московский 3*. Завтрак "шведский стол". Адрес: Лиговский проспект, 16. Отель полностью отреставрирован и расположен в здании ж/д вокзала «Московский». В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд с 00:00 - 08:00 – 100% от стоимости суток, с 08:00 – 12:00 – 50% от стоимости суток. Поздний выезд: 12:00-20:00 – 50% от стоимости суток, после 20:00 – 100% от стоимости суток.

Сокрома Пая-София Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: Лиговский пр. 65 (2 этаж). Ближайшие станции метро: Маяковская/Площадь Восстания и Владимирская/Достоевская. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4.

Сокрома Библиотека Апартс. Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: ул. Пушкинская, 19. Находится в самом сердце Санкт-Петербурга в 500 метрах от станции метро Владимирская и в 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%.

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Скидки детям до 13 лет: 900 руб.

Скидки детям до 14-16 лет, студентам и пенсионерам РФ: 600 руб.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры на «Ноябрьские праздники в Петербурге»

Петербург - путевка на майские
4 дня
1 отзыв
Петербург - путевка на майские
Начало: Санкт-Петербург
30 апр в 10:00
от 21 350 ₽ за человека
Праздник 8 марта в Петербурге
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Праздник 8 марта в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
6 мар в 10:00
от 17 090 ₽ за человека
Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург
Начало: Санкт-Петербург
24 июн в 10:00
от 27 220 ₽ за человека
Рождественская мистерия Петербурга. Тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Рождественская мистерия Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 35 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга