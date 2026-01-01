1 день

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с VR очками. Экскурсии в Петропавловской крепости

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум».

11:00 Встреча с гидомна Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке),табличка «Петербург встречает».

11:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с VR очками. Начнём наше знакомство с городом с истории его основания и первых лет жизни. Проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов Петра I, посетим места, где ещё живёт «петровский век».

Благодаря очкам виртуальной реальности посмотрим за пределы привычного мира и увидим то, что скрыто от взгляда обывателя.

Вы увидите Петропавловскую крепость, созданную в ходе Северной войны, и первую судоверфь России на Балтике – Адмиралтейство, первую в городе постройку – Домик Петра I – и первый сад – Летний.

Узнаете об истории роскошного Меншиковского дворца, где когда-то проходили знаменитые петровские ассамблеи, и здании первого музея России – Кунсткамеры.

Традиционную экскурсию дополнят образы утраченных памятников архитектуры и панорамы музеев. Достаточно лишь в нужный момент надеть специальные VR очки и погрузиться в иной мир.

Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения. При этом рассматривать эти панорамы мы будем так, чтобы не упустить возможность насладиться обликом реального города.

13:00 Экскурсия «Мечта Петра Великого» в Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и Павла. Мы пройдем по первой улице Петербурга, познакомимся со сподвижниками царя и его врагами, узнаем, какие петровские традиции сохранились и прочно вошли в нашу жизнь.

Новые порядки жизни, создание «идеального города» – все эти стремления царя нашли отражение в «Петербурге в миниатюре» – Петропавловской крепости. Во время прогулки по ней вы увидите Петербург – город, ставший символом и воплощением всех реформ императора.

15:00 Обед в кафе или ресторане города за доп. плату (850 руб.)

16:00 Пешеходный маршрут по Петровской набережной «Путь Петра». Маршрут носит имя основателя Санкт-Петербурга – Петра Первого и проходит по местам, где начиналась история нашей столицы.

16:30 Экскурсия в Домик Петра I – первую резиденцию Петра I на территории нашего города, единственное деревянное сооружение, сохранившееся с петровских времен. Его экспозиция рассказывает о событиях Северной войны, основании Санкт-Петербурга и зарождении Флота.

19:30-20:30 Трансфер по трем базовым гостиницам.

