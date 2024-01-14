1 день

Прибытие. Экскурсия по городу «Рождественский Петербург». Петропавловская крепость

Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».

Автобус провезёт Вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.

Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.

Экскурсия в Петропавловскую крепость познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.

Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию.