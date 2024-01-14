Каждый день будет наполнен яркими впечатлениями, ведь вам предстоит посетить Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Екатерининский дворец и Исаакиевский собор.
Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по городу «Рождественский Петербург». Петропавловская крепость
Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».
Автобус провезёт Вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.
Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.
Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.
Экскурсия в Петропавловскую крепость познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.
Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию.
Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.
Пешеходная экскурсия "Два острова, три века". Исаакиевский собор, "Медный всадник", "Новая Голландия"
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
- За дополнительную оплату: Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.
Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении Вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.
Экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора. Эрмитаж
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора.
Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.
Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.
Посещение Эрмитажа —величайшего музея мира.
Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.
Посещение общественного пространства под открытым небом «Двор Гостинки», с дегустацией горячего напитка.
В самом сердце города, во внутреннем дворе знаменитого Гостиного двора, располагается замечательное пространство, где в атмосфере доброжелательности Вы сможете попробовать различные кухни мира, поиграть в настольные игры и послушать живую музыку, и всё это в новогоднем убранстве, с яркими огнями.
Закончится этот день посещением Рождественской ярмарки.
Транспорт не предоставляется.
- За дополнительную оплату: Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.
Экскурсия в Кронштадт. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Возможно позднее возвращение в 19:30/20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное размещение
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
«Кирочная»
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак — накрытие
|14995
|14995
|19415
|1800
|2665
|3120
|4680
«Кирочная»
Стандарт, удобства в номере
Завтрак — накрытие
|15990
|15990
|21450
|1800
|3185
|3640
|5460
«Достоевский» 4*
Комфорт
Завтрак — шведский стол
|17860
|-
|25010
|1800
|4095
|4615
|-
«Санкт-Петербург» 4*
Стандарт Двор
Завтрак — шведский стол
|18980
|16980
|29380
|1800
|5200
|5200
|7150
«Санкт-Петербург» 4*
Делакс Нева
Завтрак — шведский стол
|25705
|20905
|43125
|1800
|8710
|8710
|10660
«Москва» 4*
Стандарт
Завтрак — шведский стол
|17985
|17985
|25785
|1800
|4290
|4680
|7020
«Театральная площадь» 4*
Стандарт
Завтрак — шведский стол
|23215
|16215
|34915
|1800
|6630
|7410
|8840
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|21970
|19170
|34450
|1800
|6500
|6760
|8710
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
|18855
|18055
|27695
|1800
|4420
|4420
|6110
|Стоимость тура без проживания и питания
|9410
|1800
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
«Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
«Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
«Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
«Театральная площадь» 4
В погоне за впечатлениями важно возвращаться туда, где можно хорошо отдохнуть. Отель «Театральная Площадь» располагается в Санкт-Петербурге. Этот отель находится в пешей доступности от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Мариинский театр, Юсуповский дворец и Технологический институт-II.
Для гостей работает бар. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Хотите оставаться на связи? В отеле есть Wi-Fi. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт.
Гостям доступны и другие услуги. Например, тренажерный зал, медиалаундж, Cafe to Go, ресторан. Разрешено проживание с домашними животными.
В номере вас будут ждать телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
DOMINA Пулково 4
DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.
Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной
экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице на 4 ночи, при выборе тарифа с проживанием
- Питание: завтраки в ресторане гостиницы (кроме первого дня), при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: обеды и ужины + завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как я найду гида?
Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00.
Во сколько будет начало экскурсий каждый день?
Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.