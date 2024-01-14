Рождественская сказка Петербурга

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
В этом туре вы увидите Санкт-Петербург в праздничном новогоднем обличии.

Каждый день будет наполнен яркими впечатлениями, ведь вам предстоит посетить Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Екатерининский дворец и Исаакиевский собор.

Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Рождественская сказка Петербурга
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Рождественский Петербург
Рождественский Петербург
Увидим великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей
«Двор Гостинки»
«Двор Гостинки»
Согреемся после пешеходной экскурсии чашечкой горячего напитка и насладимся питерской атмосферой
Остров «Новая Голландия»
Остров «Новая Голландия»
Посетим новое культурное пространство, с музеями, ресторанами и выставками

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по городу «Рождественский Петербург». Петропавловская крепость

Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».

Автобус провезёт Вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.

Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.

Экскурсия в Петропавловскую крепость познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.

Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию.

Прибытие. Экскурсия по городу «Рождественский Петербург». Петропавловская крепостьПрибытие. Экскурсия по городу «Рождественский Петербург». Петропавловская крепостьПрибытие. Экскурсия по городу «Рождественский Петербург». Петропавловская крепостьПрибытие. Экскурсия по городу «Рождественский Петербург». Петропавловская крепость
2 день

Царское Село с посещением Екатерининского дворца

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.

Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЦарское Село с посещением Екатерининского дворцаЦарское Село с посещением Екатерининского дворцаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца
3 день

Пешеходная экскурсия "Два острова, три века". Исаакиевский собор, "Медный всадник", "Новая Голландия"

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

  • За дополнительную оплату: Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении Вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Пешеходная экскурсия "Два острова, три века". Исаакиевский собор, "Медный всадник", "Новая Голландия"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века". Исаакиевский собор, "Медный всадник", "Новая Голландия"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века". Исаакиевский собор, "Медный всадник", "Новая Голландия"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века". Исаакиевский собор, "Медный всадник", "Новая Голландия"
4 день

Экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора. Эрмитаж

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора.

Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.

Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

Посещение Эрмитажа —величайшего музея мира.

Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Посещение общественного пространства под открытым небом «Двор Гостинки», с дегустацией горячего напитка.

В самом сердце города, во внутреннем дворе знаменитого Гостиного двора, располагается замечательное пространство, где в атмосфере доброжелательности Вы сможете попробовать различные кухни мира, поиграть в настольные игры и послушать живую музыку, и всё это в новогоднем убранстве, с яркими огнями.

Закончится этот день посещением Рождественской ярмарки.

Транспорт не предоставляется.

  • За дополнительную оплату: Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.

Экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора. ЭрмитажЭкскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора. ЭрмитажЭкскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора. ЭрмитажЭкскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора. Эрмитаж
5 день

Экскурсия в Кронштадт. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Возможно позднее возвращение в 19:30/20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Экскурсия в Кронштадт. ОтъездЭкскурсия в Кронштадт. ОтъездЭкскурсия в Кронштадт. ОтъездЭкскурсия в Кронштадт. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместное размещениеДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 14 летДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место

«Кирочная»

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак — накрытие

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«Кирочная»

Стандарт, удобства в номере

Завтрак — накрытие

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«Достоевский» 4*

Комфорт

Завтрак — шведский стол

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«Санкт-Петербург» 4*

Стандарт Двор

Завтрак — шведский стол

1898016980293801800520052007150

«Санкт-Петербург» 4*

Делакс Нева

Завтрак — шведский стол

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«Москва» 4*

Стандарт

Завтрак — шведский стол

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«Театральная площадь» 4*

Стандарт

Завтрак — шведский стол

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СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
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DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
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Стоимость тура без проживания и питания94101800

Варианты проживания

Кирочная

4 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

КирочнаяКирочная

«Достоевский» 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

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«Санкт-Петербург» 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

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«Москва» 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

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«Театральная площадь» 4

4 ночи

В погоне за впечатлениями важно возвращаться туда, где можно хорошо отдохнуть. Отель «Театральная Площадь» располагается в Санкт-Петербурге. Этот отель находится в пешей доступности от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Мариинский театр, Юсуповский дворец и Технологический институт-II.

Для гостей работает бар. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Хотите оставаться на связи? В отеле есть Wi-Fi. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт.

Гостям доступны и другие услуги. Например, тренажерный зал, медиалаундж, Cafe to Go, ресторан. Разрешено проживание с домашними животными.

В номере вас будут ждать телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

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DOMINA Пулково 4

4 ночи

DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.

Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной

экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице на 4 ночи, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание: завтраки в ресторане гостиницы (кроме первого дня), при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание: обеды и ужины + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я найду гида?

Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00.

Во сколько будет начало экскурсий каждый день?

Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
14 янв 2024
Петербург прекрасен в любое время года. Особенно, когда рядом с тобой такие классные гиды! Экскурсии от Большой Страны организованы отлично 👍. Начало всегда без опозданий, информации - море! Действительно, нам показали главные красоты города. Сильный мороз даже не ощущался- некогда было мёрзнуть! Мне всё понравилось, спасибо большое!!!
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О
9 янв 2024
Очень понравилось. Замечательный туроператор, внимательный. При возникновении вопросов тут же давали пояснения. Хочу отдельно поблагодарить гидов, рассказывали очень интересно.
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

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