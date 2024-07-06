1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка на теплоходе

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой “Экскурсионный Петербург”.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:30 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.

Экскурсия познакомит с историей Санкт- Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, “Медный всадник”.

Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов.

Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм.

Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Прогулка на двухпалубном теплоходе Парадный Петербург с выходом в Финский залив Вы полюбуетесь не только достопримечательностями парадной Невы, но и новыми видами города – Лахта центр, Газпром арена.

Вы сможете сделать потрясающие фотографии с открытой палубы.

На борту теплохода работает ресторан, где будет возможность насладиться авторскими блюдами и напитками.

Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро “Адмиралтейская”).

Продолжительность программы: ~ 5 часов.