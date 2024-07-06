В этом туре Вы увидите генеральную репетицию праздника, а также сможете самостоятельно понаблюдать за грандиозным
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка на теплоходе
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой “Экскурсионный Петербург”.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
14:30 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.
Экскурсия познакомит с историей Санкт- Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, “Медный всадник”.
Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов.
Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм.
Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Прогулка на двухпалубном теплоходе Парадный Петербург с выходом в Финский залив Вы полюбуетесь не только достопримечательностями парадной Невы, но и новыми видами города – Лахта центр, Газпром арена.
Вы сможете сделать потрясающие фотографии с открытой палубы.
На борту теплохода работает ресторан, где будет возможность насладиться авторскими блюдами и напитками.
Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро “Адмиралтейская”).
Продолжительность программы: ~ 5 часов.
Автобусная экскурсия в Петергоф. Посещение репетиции праздника «Алые паруса»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф “без завтрака”).
11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф “Там блещут серебром фонтаны… ”.
Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций.
Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков.
Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива.
Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия.
Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой.
Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана “Самсон” взметается на высоту семиэтажного дома.
По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Свободное время.
Где пообедать? У вас будет 2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить.
На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700/1500 рублей на человека.
Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Экскурсия во дворец “Коттедж” в парке Александрия.
Со знаменитым Нижним парком граничит другой, менее известный петергофский парк – Александрия.
Одним из первых его сооружений был дворец Коттедж – “семейный очаг” императора Николая I и его супруги Александры Федоровны.
Наполненные подлинными вещами интерьеры дворца хранят атмосферу семейного уюта и тепла.
“Александринский помещик” – так называл себя Николай I, а Александра Федоровна признавалась, что именно здесь она “была счастлива, как нигде больше”.
Коттедж сохранился до наших дней практически без перестроек.
И в этом его уникальность.
Ужин в кафе 20:30.
Посещение репетиции праздника “Алые паруса”.
Самый лучший момент для того, чтобы полюбоваться прекрасным парусником – это посещение генеральной репетиции.
Это уникальная возможность увидеть корабль вблизи и сделать красивые фотографии.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~ 9,5 часов.
Автобусная экскурсия в Царское Село
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф “без завтрака”).
12:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село “Загородные императорские резиденции”.
Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга – примерно в часе езды.
Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог.
Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец.
Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Где пообедать? На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов.
Автобусная экскурсия "Петровский Петербург". Самостоятельное посещение праздника "Алые паруса"
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф "без завтрака").
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия “Петровский Петербург”.
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость первая постройка Санкт-Петербурга – была возведена в ходе Северной войны со Швецией, которую Россия вела за возвращение выхода к побережью Балтийского моря.
День ее закладки 16 (27) мая 1703 года считается днем основания города.
Новой фортеции Петр I дал имя Санкт-Петербург.
Так же стали называть и город, который быстро разрастался за пределами крепостных стен.
Петропавловская крепость – уникальный военный, исторический и архитектурный памятник, судьба которого тесно переплелась с судьбой всей России.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры – является четвертым по величине церковным сооружением в мире.
В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.
Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.
Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов.
Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.
С колоннады Исаакиевского собора, находящейся на высоте 15-этажного дома, открывается удивительная панорама Санкт-Петербурга (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).
Место окончания программы: Исаакиевский собор (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 4 часа.
Самостоятельное посещение праздника “Алые паруса”.
Обращаем Ваше внимание, что проход на Дворцовую набережную (лучшее место для просмотра праздника) будет перекрыт, туда смогут попасть только выпускники Петербургских школ по пригласительным билетам.
Концерт на Дворцовой площади не доступен для посетителей.
Жители и гости города могут размещаться на Адмиралтейской, Университетской и набережной Кутузова, откуда в толпе они смогут наблюдать проход парусника и салют.
Ближе к дате праздника в продаже появятся билеты на теплоходы, откуда можно будет посмотреть салют, но, по опыту прошлых лет, бриг “Алые паруса” с борта теплохода виден не будет.
Также не рекомендуем покупать в интернете билеты на просмотр праздника с крыши, так как ежегодно обманывают сотни людей.
Отъезд
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф “без завтрака”).
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Россия***
|стандартный
|25.06.2024
|29.06.2024
|22920
|21320
|-
|-
|бизнес
|25.06.2024
|29.06.2024
|23770
|22170
|14520
|16120
|34120
|комфорт
|25.06.2024
|29.06.2024
|26630
|24990
|15030
|16630
|39770
|Москва****
|стандартный
|25.06.2024
|29.06.2024
|26920
|25320
|19030
|20630
|Санкт-Петербург****
|стандартный (двор)
|25.06.2024
|29.06.2024
|28550
|26950
|18730
|20330
|стандартный (Нева)
|25.06.2024
|29.06.2024
|44980
|43380
|22560
|24160
|64160
|делюкс (двор)
|25.06.2024
|29.06.2024
|34570
|32970
|18730
|20330
|59780
|делюкс (Нева)
|25.06.2024
|29.06.2024
|64160
|62560
|22560
|24160
|91560
Варианты проживания
Отель «Санкт-Петербург»
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг.
Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах. Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно.
Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
фото 1-3 стандарт, 4-7 делюкс.
Гостиница «Россия»
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель «Москва»
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1700 руб. /машина)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины (самостоятельно)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Доплата за иностранного туриста составит 1 300 руб
- Курортный сбор
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.