Погрузитесь в атмосферу великого прошлого, увидите древние крепости, познакомитесь с культурным наследием этих городов.
А также мы приготовили для вас эксклюзивный гастрономический мастер-класс «В гостях у Дарьи Пожарской». Присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Тверь - Торжок
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Трансфер в Тверь (~ 180 км). Путевая информация.
11:00 Обзорная экскурсия по городу.
Тверь – старинный российский город, сохранивший свой исторический облик и потому особо привлекательный для туристов.
Город располагается на живописных берегах старинной русской реки Волги, в том месте, где в нее впадает река Тверца. Тверь подчас называют «Маленькиим Петербургом на Волге».
И это, действительно, правда – хотя город имеет своё собственное неповторимое лицо, в нём находишь немало черт, которые роднят его с Северной столицей и что отличает его от многих других городов Центральной России.
Гордость Твери – Императорский дворец, возведенный во второй половине XVIII века специально для Екатерины Великой.
Украшением города являются: набережная Степана Разина, памятник купцу Афанасию Никитину – знаменитому тверитянину-первооткрывателю Индии, Старый волжский мост, «старший брат» которого – мост Свободы, находится в Будапеште.
13:30 Переезд в Торжок (~ 60 км).
14:30 Гастрономический обед с мастер-классом «В гостях у Дарьи Пожарской».
Немного городов в России могут похвастаться тем, что они являются родиной именного гастрономического бренда, который приобрел всемирную известность. А вот небольшой русский городок Торжок может. Именно здесь в первой половине XIX века придумали рецепт котлет, которые получили название пожарских.
Мы выбрали для вас оригинальный рецепт 1853 года. Это единственный рецепт, который был опубликован при жизни Дарьи Пожарской. Именно она готовила для постояльцев своё коронное блюдо.
Хлебом-солью да квасом Вас лично встретит гостеприимная хозяйка Дарья Пожарская, поведает о своих знатных гостях, расскажет историю появления знаменитых пожарских котлет и откроет секрет их приготовления, хранившихся в тайне почти 200 лет.
В формате театрализованного представления для гостей продемонстрируют весь технологический процесс приготовления Пожарских котлет, а во время мастер-класса гостей ждет вкуснейший обед.
16:00 Обзорная экскурсия по Торжку.
Торжок – древнейший город с более чем тысячелетней историей.
Первое упоминание о Торжке датируется 1015 годом, и уже в то время он был фортпостом Великого Новгорода на одном из важных торговых путей. Несмотря на то, что город неоднократно захватывали, в Торжке сохранилось множество старинных архитектурных памятников, и он найдет, чем вас удивить.
В городе расположен один из древнейших в России, ныне действующий Борисо-Глебский монастырь (внешний осмотр). Сюда нужно ехать, если хочется легенд, стихов Пушкина и блеска золотного шитья.
Поэт неоднократно проезжал по Государевой дороге и в шуточной форме оставил потомкам советы, где перекусить по пути.
Широкую известность Торжку принес промысел золотного шитья, который удалось сохранить с XII века до наших дней.
Приобрести сувениры с уникальной вышивкой можно в магазине при музее «Торжокские золотошвеи».
18:00 Отправление на Валдай (~ 160 км).
20:30 Размещение в отеле «Валдайские зори» (резервный отель «Березка», г. Вышний Волочек).
Свободное время.
Валдай - Великий Новгород
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Валдай – старинный и красивейший город с 500-летней историей.
Город известен своими православными святынями и природными объектами, такими как Национальный парк и чистейшее Валдайское озеро, растянувшееся на 40 километров.
09:00 Главным символом Валдайского края является Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь (посещение), основанный в 1653 г. на живописном острове Сельвицкий Валдайского озера.
Иверский монастырь был основан Новгородским митрополитом Никоном, пожелавшим возвести обитель по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне.
Главная святыня обители – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, которую, по преданию, написал евангелист Лука еще в дни земной жизни Богородицы.
Подлинным произведением искусства является и уникальный оклад иконы, созданный в городе Златоусте мастерами Лохтачевыми и украшенный жемчугом, топазами, аметистами и цитринами.
Во время прогулки по монастырю мы полюбуемся его прекрасным архитектурным ансамблем и живописными пейзажами.
Отправление в Великий Новгород (~ 150 км).
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Ярославова дворища.
Великий Новгород – один из старейших городов России, сыгравший важнейшую роль в становлении страны. Именно сюда был призван «на княжение» Рюрик, здесь создавались первые русские книги, а Средние века существовала Новгородская республика, которая проводила свою независимую политику.
Купеческое начало отразилось на территориальном делении города – исторически здесь два основных района: Софийская часть с Кремлем и Торговая часть с пристанью.
Новгородский кремль, основанный еще в середине 11 века расположен на небольшом возвышении на берегу реки Волхов. В бытность Новгородской республики в кремле проходили вече – собрания местного народа для обсуждения разнообразных вопросов и проблем.
На территории Кремля расположен памятник Тысячелетия России. Он был установлен в 1862 году.
Софийский собор один из символов Новгорода, он был возведен в начале 11 века по образу и подобию одноимённого собора в Киеве, однако получился настолько уникальным, что сам стал ярким образцом новгородского архитектурного стиля. Собор белокаменный, с пятью высокими куполами, напоминающими по форме русские шлемы, четыре из которых серые и только один сверкает золотом.
Ярославо дворище и Древний торг расположены на противоположном берегу Волхова напротив Кремля. Здесь находится большое количество памятников православной культуры, датируемых 12-16 веками.
18:00 Размещение в отеле «Садко» (резервные отели «Welcome inn», «Интурист», «Садко», «Парк Инн», «АМАКС Россия»).
Свободное время.
Санкт-Петербург
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Санкт-Петербург (~190 км).
12:00 Обзорная экскурсия «Под скипетром династии Романовых».
Обзорная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Марсово поле, Спас на Крови, Исаакиевский собор, крейсер Аврора и многие другие архитектурные ансамбли города на Неве.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости: знакомство с уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех российских императоров, Ботным домиком с копией ботика Петра I, удивительным памятником Петру I работы скульптора Шемякина.
14:30 Обед в кафе города.
За дополнительную плату возможна организация экскурсий (стоимость: взрослый/ребенок до 16 лет – 1200 руб. /1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура):
- экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (период навигации апрель-октябрь в зависимости от погодных условий).
Размещение в отеле «Арт отель Карелия» в Санкт-Петербурге (резервные отели: «Арт Нуво Палас», «Арт Деко Невский», «VALO Hotel City», «Элкус», «Апарт-отель Домина Пулково», «Россия», Апарт-отель «Бэст Вестерн Zoom»).
Шлиссельбург - Крепость Орешек
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Шлиссельбург (~50 км).
Маршрут пролегает по тем местам, где в 1941 году стояли насмерть «у стен Ленинграда» его защитники, «вгрызаясь» в мерзлую землю у Невы, делая все возможное, чтобы город оставался в живых.
Путь лежит на «Невский пятачок», который сыграл огромную роль в битве за Ленинград. Рассказ пойдет о попытках прорыва блокады города, и о самой знаковой операции «Искра».
Прибытие в город.
11:30 Переправа в крепость Орешек.
Потрясающие виды на крепость и Ладожское озеро начинаются отсюда! На комфортных теплоходах вы преодолеете исток Невы и совершите посадку на острове Ореховый, где начнется ваше знакомство с историей крепости.
12:00 Обзорная экскурсия по крепости.
Посещение крепости Орешек станет для вас настоящим путешествием в историю России. Крохотный остров у истока Невы из Ладожского озера хранит множество тайн и загадок.
Почему новгородцы назвали свою крепость – Орешек? Кто и когда прогнал отсюда шведов? Кем был «Таинственный узник» крепостной тюрьмы?
В ходе экскурсии вы получите ответы на эти и другие вопросы, увидите знаменитый Ладожский канал, прорытый еще при Петре I, и насладитесь великолепной панорамой акватории Ладожского озера – самого большого пресноводного водоема Европы. Свободное время в крепости.
14:00 Переправа в Шлиссельбург.
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Отправление в Москву (~720 км).
23:30 Ориентировочное прибытие в Москву (ближайшая станция метро).
02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 34 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 7 900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Ниже представлены варианты отелей (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
Гостиница Валдайские зори, Валдай
Гостиница "Валдайские зори" находится в одноименном городе. Здесь вы сможете провести любой вид досуга: поиграть в бильярд, попеть в караоке, расслабиться в сауне, сходить в ночной клуб.
В каждом номере есть все необходимое для вашего комфортного проживания. В ванной комнате предоставляются предметы личной гигиены, набор полотенец.
В ресторане Вас ждет прекрасное обслуживание. Дружелюбные официанты помогут вам в выборе блюд и напитков.
Ресторан "Тропикана" и супермаркет "Магнит" находятся от вашего место проживания в шаговой доступности. До железнодорожного вокзала расстояние составляет меньше двух км.
Гостиница Садко, Великий Новгород
Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.
«Арт отель Карелия», Санкт-Петербург
Арт-отель «Карелия» в Санкт-Петербурге предлагает посетителям комфорт и сервис самого высокого уровня как во время туров выходного дня, так и во время командировки. Гостям доступно быстрое заселение, доступ в интернет и возможность забронировать место на парковке.
Комнаты просторные и яркие. В распоряжении гостей все удобства: розетки около спальных мест, система кондиционирования, мини-бар и комфортное рабочее место. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка. Для постояльцев подготовлены средства личной гигиены, набор полотенец и одноразовые тапочки.
Для гостей по утрам (с 7:30 до 10:00) сервируется завтрак в формате Шведский стол. В ресторане отеля шеф-повара предлагают изысканные блюда национальной и европейской кухонь.
Для организации деловых встреч и мероприятий в отеле оборудованы два просторных конференц-зала.
Гостиница располагается в парковой зоне на правом берегу Невы. До центральной части города можно доехать за 20 минут на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 4 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Курортный сбор в Санкт-Петербурге - оплата самостоятельно на месте при заселении в отель. Стоимость 100 руб. /чел. за одни сутки проживания в объекте размещения. Информацию о льготах уточняйте на ресепшен отеля у администратора
- Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция», взрослый/ребенок до 16 лет - 1500 руб. /1400 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура
- Выбор места в автобусе - 1600 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- курортный сбор в Санкт-Петербурге – оплата самостоятельно на месте при заселении в отель. Стоимость 100 руб. /чел. за одни сутки проживания в объекте размещения. Информацию о льготах уточняйте на ресепшен отеля у администратора;
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.