1 день

Приезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка по острову «Новая Голландия». Подъем на колоннаду Исаакиевского собора

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).



Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.



Отъезд на программу от отеля проживания.



С 14:00 до 16:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.



16:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отправление на программу на автобусе.

Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу «Новогодние ёлки».

Огни и гирлянды повсюду!

Мы подобрали идеальное время для обзорной экскурсии, чтобы вы в полной мере смогли насладиться сказочной красотой праздничного убранства и подсветки исторических зданий и мостов.

Обзорная экскурсия пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям.

Пётр I, царь-реформатор, привёз в Россию много новшеств и диковинок, в том числе и традицию украшать ёлку на Рождество. Понадобилось несколько десятилетий, чтобы эта традиция прижилась, а нам сегодня уже и не представить наши праздники без ароматной красавицы!

Приглашаем вас на поиски новогодних ёлок на самых ярко украшенных праздничных локациях, ярмарках и площадях!

Прогулка по острову «Новая Голландия».

Вы окажетесь в новом общественном пространстве в центре города, где царит новогодняя атмосфера. Во время праздников здесь невероятно красиво. Вы загляните на новогоднюю ярмарку, где можно приобрести необычные памятные сувениры.

Подъем на колоннаду Исаакиевского собора.

Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй. С высоты птичьего полета Вашему взору откроются завораживающие виды центральной части города, обзор открывается на все 360 градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~19:30).