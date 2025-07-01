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Петербург - путевка в новогоднюю сказку

Проведите праздничные выходные в зимнем Санкт-Петербурге! Вас ждет экскурсия в Юсуповский дворец, прогулка по острову «Новая Голландия», а также загородные поездки в Кронштадт и Петергоф.
5
3 отзыва
Петербург - путевка в новогоднюю сказку
Петербург - путевка в новогоднюю сказку
Петербург - путевка в новогоднюю сказку
Ближайшие даты:
1
янв

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка по острову «Новая Голландия». Подъем на колоннаду Исаакиевского собора

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на программу от отеля проживания.

С 14:00 до 16:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

16:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отправление на программу на автобусе.

Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу «Новогодние ёлки».

Огни и гирлянды повсюду!

Мы подобрали идеальное время для обзорной экскурсии, чтобы вы в полной мере смогли насладиться сказочной красотой праздничного убранства и подсветки исторических зданий и мостов.

Обзорная экскурсия пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям.

Пётр I, царь-реформатор, привёз в Россию много новшеств и диковинок, в том числе и традицию украшать ёлку на Рождество. Понадобилось несколько десятилетий, чтобы эта традиция прижилась, а нам сегодня уже и не представить наши праздники без ароматной красавицы!

Приглашаем вас на поиски новогодних ёлок на самых ярко украшенных праздничных локациях, ярмарках и площадях!

Прогулка по острову «Новая Голландия».

Вы окажетесь в новом общественном пространстве в центре города, где царит новогодняя атмосфера. Во время праздников здесь невероятно красиво. Вы загляните на новогоднюю ярмарку, где можно приобрести необычные памятные сувениры.

Подъем на колоннаду Исаакиевского собора.

Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй. С высоты птичьего полета Вашему взору откроются завораживающие виды центральной части города, обзор открывается на все 360 градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~19:30).

Приезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка по острову «Новая Голландия». Подъем на колоннаду Исаакиевского собораПриезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка по острову «Новая Голландия». Подъем на колоннаду Исаакиевского собораПриезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка по острову «Новая Голландия». Подъем на колоннаду Исаакиевского собораПриезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка по острову «Новая Голландия». Подъем на колоннаду Исаакиевского собораПриезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка по острову «Новая Голландия». Подъем на колоннаду Исаакиевского собора
2 день

Кронштадт и Петергоф

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Русскому флоту быть!».

Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания, сможете шепнуть желание на ушко волшебному дереву.

Посещение Никольского морского собора.

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество.

Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Переезд в Петергоф (около 40 мин.).

Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья».

Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция.

Экскурсия в Большой Императорский дворец.

Величественный, роскошный, изысканный дворец является центром всего Петергофского ансамбля. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~9 часов (окончание ~18:00).

Кронштадт и ПетергофКронштадт и ПетергофКронштадт и ПетергофКронштадт и ПетергофКронштадт и ПетергофКронштадт и Петергоф
3 день

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворец. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов».

История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Шереметевы и Строгановы, Шуваловы и Бестужевы, Воронцовы и Волконские, Трубецкие и Голицыны, Пушкины, Демидовы и многие другие не только внесли огромный вклад в развитие России, но и оставили многочисленные дворцы, храмы, памятники, которые и формируют исторический облик и ауру нашего города. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.

Экскурсия в Юсуповский дворец.

Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности.

Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро "Площадь Восстания").

Продолжительность программы: ~3 часа (окончание ~ в 13:30).

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворец. Завершение тураАвтобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворец. Завершение тураАвтобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворец. Завершение тураАвтобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворец. Завершение тураАвтобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворец. Завершение тураАвтобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворец. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Россия***стандартный02.01.202504.01.20251132010920--13940
бизнес02.01.202504.01.202511860114608920932014990
Азимут Отель Санкт-Петербург****смарт02.01.202504.01.20251347013120--18860

Доплата за иностранного туриста составит 1300 руб.

Варианты проживания

AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург

2 ночи

«AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».

Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.

В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.

Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под Ваши запросы.

Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.

AZIMUT Сити Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Сити Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Сити Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Сити Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Сити Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург

Гостиница Россия, Санкт-Петербург

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Гостиница Россия, Санкт-ПетербургГостиница Россия, Санкт-ПетербургГостиница Россия, Санкт-ПетербургГостиница Россия, Санкт-ПетербургГостиница Россия, Санкт-Петербург

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
1 июл 2025
Обратились к организатору тура впервые, немного было тревожно, что что-то может пойти не так. Но все прошло очень хорошо. Единственное, что Программу тура изменили: была свободная среда и мы заранее
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купили билеты в театр на 19-00. К счастью мы успели к первому звонку добраться. О том, что программа тура может измениться нас заранее предупреждали, поэтому это были наши риски. В целом все понравилось- экскурсионные автобусы забирали нас из гостиницы, вечером возвращали также к гостинице. В автобусах кондиционеры, Гида слышно хорошо. Организовали за отдельную плату кто желал обеды в Петергофе и в Пушкине. В общем все было продумано до мелочей, сопровождали до самого отъезда. Рекомендую.

Обратились к организатору тура впервые, немного было тревожно, что что-то может пойти не так. Но всеОбратились к организатору тура впервые, немного было тревожно, что что-то может пойти не так. Но всеОбратились к организатору тура впервые, немного было тревожно, что что-то может пойти не так. Но все
А
1 июл 2025
Организация тура была отличная, чётко по расписанию.
Организация тура была отличная, чётко по расписанию.
С
1 июл 2025
Вся программа - которая была описана в туристической путёвке прошла, даже не смотря на то, что иногда на экскурсии нас присутствовали небольшое количество людей.
Это очень важно, что все выполнили.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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