1 день

Автобусная экскурсия "Петровский Петербург", экскурсия в Петропавловской крепости, "Петровская Акватория"

Прибытие в Санкт-Петербург.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке), табличка по названию тура.

11:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Станция», «Эмеральд».

Табличка «Петербург. Пётр. От первого дня до небоскрёба».

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с VR очками. Начнём наше знакомство с городом с истории его основания и первых лет жизни. Проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов Петра I, посетим места, где ещё живёт «петровский век».

Благодаря очкам виртуальной реальности посмотрим за пределы привычного мира и увидим то, что скрыто от взгляда обывателя.

Вы увидите Петропавловскую крепость, созданную в ходе Северной войны, и первую судоверфь России на Балтике – Адмиралтейство, первую в городе постройку – Домик Петра I – и первый сад – Летний.

Узнаете об истории роскошного Меншиковского дворца, где когда-то проходили знаменитые петровские ассамблеи, и здании первого музея России – Кунсткамеры.

Традиционную экскурсию дополнят образы утраченных памятников архитектуры и панорамы музеев. Достаточно лишь в нужный момент надеть специальные VR очки и погрузиться в иной мир.

Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения. При этом рассматривать эти панорамы мы будем так, чтобы не упустить возможность насладиться обликом реального города.

14:00 Пешеходный маршрут по Петровской набережной «Путь Петра». Маршрут носит имя основателя Санкт-Петербурга – Петра Первого и проходит по местам, где начиналась история нашей столицы.

14:45 Обед в кафе города за доп. плату (850 руб. взр.).

16:00 Экскурсия «Мечта Петра Великого» в Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и Павла. Мы пройдем по первой улице Петербурга, познакомимся со сподвижниками царя и его врагами, узнаем, какие петровские традиции сохранились и прочно вошли в нашу жизнь.

Новые порядки жизни, создание «идеального города» – все эти стремления царя нашли отражение в «Петербурге в миниатюре» – Петропавловской крепости. Во время прогулки по ней вы увидите Петербург – город, ставший символом и воплощением всех реформ императора.

18:15 Интерактивная экскурсия «Как это делается» в Музее-макете «Петровская Акватория». Представьте: перед вами – весь Петербург как на ладони, движущиеся фигурки и интерактивные кнопки, при нажатии которых панорама наполняется жизнью, световой эффект дня и ночи, разные времена года.

Здесь воссозданы значимые достопримечательности столицы Российской империи XVIII столетия и её пригородов, и это отличная возможность увидеть Петербург петровского времени и узнать, какие мастера создавали этот город и его макет.

19:30-20:30 Трансфер по базовым гостиницам.

