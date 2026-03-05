Вы пройдете путь от Петропавловской
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия "Петровский Петербург", экскурсия в Петропавловской крепости, "Петровская Акватория"
Прибытие в Санкт-Петербург.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке), табличка по названию тура.
11:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Станция», «Эмеральд».
Табличка «Петербург. Пётр. От первого дня до небоскрёба».
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с VR очками. Начнём наше знакомство с городом с истории его основания и первых лет жизни. Проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов Петра I, посетим места, где ещё живёт «петровский век».
Благодаря очкам виртуальной реальности посмотрим за пределы привычного мира и увидим то, что скрыто от взгляда обывателя.
Вы увидите Петропавловскую крепость, созданную в ходе Северной войны, и первую судоверфь России на Балтике – Адмиралтейство, первую в городе постройку – Домик Петра I – и первый сад – Летний.
Узнаете об истории роскошного Меншиковского дворца, где когда-то проходили знаменитые петровские ассамблеи, и здании первого музея России – Кунсткамеры.
Традиционную экскурсию дополнят образы утраченных памятников архитектуры и панорамы музеев. Достаточно лишь в нужный момент надеть специальные VR очки и погрузиться в иной мир.
Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения. При этом рассматривать эти панорамы мы будем так, чтобы не упустить возможность насладиться обликом реального города.
14:00 Пешеходный маршрут по Петровской набережной «Путь Петра». Маршрут носит имя основателя Санкт-Петербурга – Петра Первого и проходит по местам, где начиналась история нашей столицы.
14:45 Обед в кафе города за доп. плату (850 руб. взр.).
16:00 Экскурсия «Мечта Петра Великого» в Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и Павла. Мы пройдем по первой улице Петербурга, познакомимся со сподвижниками царя и его врагами, узнаем, какие петровские традиции сохранились и прочно вошли в нашу жизнь.
Новые порядки жизни, создание «идеального города» – все эти стремления царя нашли отражение в «Петербурге в миниатюре» – Петропавловской крепости. Во время прогулки по ней вы увидите Петербург – город, ставший символом и воплощением всех реформ императора.
18:15 Интерактивная экскурсия «Как это делается» в Музее-макете «Петровская Акватория». Представьте: перед вами – весь Петербург как на ладони, движущиеся фигурки и интерактивные кнопки, при нажатии которых панорама наполняется жизнью, световой эффект дня и ночи, разные времена года.
Здесь воссозданы значимые достопримечательности столицы Российской империи XVIII столетия и её пригородов, и это отличная возможность увидеть Петербург петровского времени и узнать, какие мастера создавали этот город и его макет.
19:30-20:30 Трансфер по базовым гостиницам.
Ораниенбаум и Петергоф
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.
09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» в Ораниенбаум. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – Ораниенбаум – принадлежала «первому» вельможе петровского времени – А. Д. Меншикову.
11:00 Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца. Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.
Вы посетите парадную резиденцию его первого владельца – светлейшего князя А. Д. Меншикова – и увидите возрождённые интерьеры XVIII – XIX веков.
Переезд в Петергоф. Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, возникший в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в честь побед России за выход к Балтийскому морю.
Вы увидите самую известную часть летней резиденции российских императоров, украшенную множеством удивительных фонтанов.
13:00 «Петровский обед» в кафе «Красный Кабачок» (1300 руб.).
Петровский обед – это уникальное сочетание традиционной русской кухни, которую так ценил сам Петр I (ему даже приписывают авторство рецептов щей и каш), и изысканных европейских новинок.
Царь внедрял новшества в питание с такой энергией, что многие из них прочно вошли в нашу жизнь: мало кто догадывается, что допетровская Русь не знала соусов, картофеля и обилия зелени.
Обед подарит вам подлинное погружение в эпоху благодаря уникальным вкусам:
- винегрет из свежих овощей, заправленный ароматным маслом;
- кислые щи с густой сметаной;
- сочная свинина, шпигованная кореньями, подается с «земляными яблоками» (картофелем) и пикантным горчичным соусом;
- свежесваренный компот из сухофруктов и домашняя настойка;
- воздушная ватрушка с джемом и горячим, согревающим чаем.
14:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами. «Столица фонтанов» предстанет перед вами во всей красе: вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям с фонтанами-шутихами.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (цены позже).
19:00-19:30 Окончание программы в двух базовых гостиницах.
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (цены позже).
Автобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты»
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Отъезд от базовых гостиниц:
- 08:15 отъезд от гостиницы «Россия»;
- 08:45 отъезд от гостиницы «Москва»;
- 09:00 отъезд от гостиницы «Октябрьская».
09:00 Автобусная экскурсия «Васильевский остров – Остров мечты». По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга.
Как же сложилась его судьба? Какие здания и памятники напоминают о нём? Совершим путешествие в прошлое и узнаем, какие мечты стали реальностью.
11:30 Тематическая экскурсия «Морским судам быть – становление и развитие Российского флота в Эпоху Петра I» в Центральный Военно-Морской музей– самый крупный военно-морской музей в мире, в собрании которого – около 800 тысяч экспонатов. Музей основан в 1709 году Петром I.
Погрузитесь в эпоху великих свершений и узнайте, как дерзкая мечта одного царя изменила судьбу целой страны. На экскурсии в Центральном военно-морском музее вы проследите за титаническими усилиями Петра Великого по созданию регулярного флота «с нуля».
Вы увидите легендарный ботик «Дедушка русского флота», услышите историю потешной флотилии на Плещеевом озере и узнаете, как европейский опыт, полученный в Великом посольстве, был превращен в морскую мощь России.
Особое внимание уделим основанию Санкт-Петербурга – города-порта, ставшего символом новой, морской империи. Это история не только о кораблях, но и о железной воле, стратегическом мышлении и цене, которую заплатила страна за выход к морским просторам.
13:30 Экскурсия в Домик Петра I – первую резиденцию Петра I на территории нашего города, единственное деревянное сооружение, сохранившееся с петровских времен. Его экспозиция рассказывает о событиях Северной войны, основании Санкт-Петербурга и зарождении Флота.
15:00 Окончание программы в центре у Московского вокзала, ст. м. «Площадь Восстания» напротив гостиницы «Октябрьская».
15:10 Обед в кафе города за доп. плату (850 руб. взр.)
Проживание
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Москва 4*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт
|01.05.2026-03.05.2026
|23150
|29950
|22250
|12.06.2026-14.06.2026
|25450
|34550
|22250
|03.07.2026-23.08.2026
|23850
|31350
|22250
|18.09.2026-20.09.2026
|22650
|28950
|22250
Номер Комфорт
|01.05.2026-03.05.2026
|24550
|32650
|22250
|12.06.2026-14.06.2026
|28150
|39850
|22250
|03.07.2026-23.08.2026
|25850
|35350
|22250
|18.09.2026-20.09.2026
|24150
|31850
|22250
Октябрьская 4*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|01.05.2026-03.05.2026
|24350
|30250
|-
|Номер Комфорт
|01.05.2026-03.05.2026
|24950
|31250
|22050
|Номер Джуниор Сюит
|01.05.2026-03.05.2026
|26650
|34750
|22050
Россия 3*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Стандарт
|01.05.2026-03.05.2026
|20950
|26250
|-
|12.06.2026-05.07.2026
|22350
|29150
|-
|17.07.2026-09.08.2026
|22350
|29150
|-
|21.08.2026-23.08.2026
|20950
|26250
|-
|18.09.2026-20.09.2026
|19850
|24150
|-
|Номер Бизнес
|01.05.2026-03.05.2026
|21650
|26950
|18550
|12.06.2026-05.07.2026
|22750
|29950
|18550
|17.07.2026-09.08.2026
|22750
|29950
|18550
|21.08.2026-23.08.2026
|21250
|26950
|18550
|18.09.2026-20.09.2026
|20250
|24950
|18550
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Акьян 4*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|01.05.2026-03.05.2026
|27850
|36550
|-
|12.06.2026-24.08.2026
|29050
|39050
|-
|18.09.2026-21.09.2026
|27850
|36550
|-
|Номер Делюкс
|01.05.2026-03.05.2026
|30350
|41550
|25350
|12.06.2026-24.08.2026
|31550
|44050
|26550
|18.09.2026-21.09.2026
|30350
|41550
|25350
Арт Деко Невский 4*. Цены будут позже.
Атриум 3*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|01.05.2026-03.05.2026
|22650
|28550
|20950
|12.06.2026-14.06.2026
|24250
|31750
|22250
|03.07.2026-23.08.2026
|22650
|28550
|20950
|18.09.2026-20.09.2026
|21850
|26950
|20350
Бест Вестерн 4*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Комфорт
|01.05.2026-03.05.2026
|24750
|30750
|22150
Достоевский 4*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|01.05.2026-03.05.2026
|22650
|27850
|-
|12.06.2026-05.07.2026
|24550
|31550
|-
|17.07.2026-23.08.2026
|23550
|29750
|-
|18.09.2026-20.09.2026
|22650
|27850
|-
|Улучшенный номер
|01.05.2026-03.05.2026
|23950
|30550
|23050
|12.06.2026-05.07.2026
|25850
|34250
|23050
|17.07.2026-23.08.2026
|24950
|32350
|23050
|18.09.2026-20.09.2026
|23950
|30550
|23050
Кронвелл Инн Стремянная 4*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Стандарт
|01.05.2026-03.05.2026
|-
|-
|-
|12.06.2026-05.07.2026
|24250
|32950
|-
|17.07.2026-09.08.2026
|22950
|30250
|-
|21.08.2026-23.08.2026
|22450
|29300
|-
|18.09.2026-20.09.2026
|21950
|28350
|-
|Номера Комфорт
|01.05.2026-03.05.2026
|-
|-
|-
|12.06.2026-05.07.2026
|24750
|33950
|22750
|17.07.2026-09.08.2026
|23450
|31350
|22750
|21.08.2026-23.08.2026
|23000
|30400
|22750
|18.09.2026-20.09.2026
|22550
|29450
|22750
Невский Берег 122 3*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|01.05.2026-03.05.2026
|24350
|32150
|-
|12.06.2026-23.08.2026
|27350
|37950
|-
|Номер Комфорт
|01.05.2026-03.05.2026
|26350
|36150
|22250
|12.06.2026-23.08.2026
|30750
|44850
|22450
Невский берег 93 3*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|01.05.2026-03.05.2026
|24350
|32150
|-
|12.06.2026-23.08.2026
|27350
|37950
|-
|Номер Комфорт
|01.05.2026-03.05.2026
|26350
|36150
|22250
|12.06.2026-23.08.2026
|30750
|44850
|22250
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Номер Стандарт
|01.05.2026-23.08.2026
|27750
|36350
|18.09.2026-20.09.2026
|25450
|31850
|Номер Премиум
|01.05.2026-23.08.2026
|30550
|41950
|18.09.2026-20.09.2026
|27050
|35050
Русь 4*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Номер классик
|01.05.2026-03.05.2026
|23450
|31350
|12.06.2026-03.07.2026
|25850
|36150
|17.07.2026-21.08.2026
|23450
|31350
|18.09.2026-22.09.2026
|23450
|31350
|Номер джуниор сюит
|01.05.2026-03.05.2026
|25150
|33150
|12.06.2026-03.07.2026
|27550
|37950
|17.07.2026-21.08.2026
|25150
|33150
|18.09.2026-22.09.2026
|25150
|33150
Элкус 3*
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Стандартный
|01.05.2026-03.05.2026
|22550
|28950
|12.06.2026-14.06.2026
|24750
|33450
|03.07.2026-21.08.2026
|23350
|30550
|18.09.2026-20.09.2026
|21750
|27350
Гранд Отель Эмеральд 5*. Цены будут позже.
Скидка детям до 16 лет: 1700 руб.
Скидка студентам и пенсионерам: 300 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение страны ЕАЭС): 3 дня 2950 руб., 4 и 5 дней 3300 руб. (все экскурсии на русском)
Варианты проживания
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Бест Вестерн плюс
Отель «Best Western Plus Centre Hotel» был открыт в 1951 году в Санкт-Петербурге. И по сей день она радует гостей своим гостеприимством и имеет статус 4 звезды.
В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них гости найдут необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы проживающим доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.
В местном ресторане гости смогут поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус. Вкусные и аппетитные завтраки входят в стоимость проживания.
В шаговой доступности вы увидите множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 15,8 км.
Элкус
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Кронвелл Инн Стремянная
Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.
К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.
Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.
Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.
Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.
Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.
На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.
Невский берег 122
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Гостиница «Русь»
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Акьян
Отель «AKYAN St. Petersburg» находится по адресу улица Восстания, 19 в Санкт-Петербурге. Уборка номеров производится в своевременном режиме. За отдельную плату предоставляются услуги прачечной. Персонал разговаривает на двух языках.
В каждом номере гостя ждут комфортабельные кровати с анатомическим матрасом, современной техникой и ванной комнатой со всеми средствами для личной гигиены. Предоставляется набор постельного белья.
В атриуме отеля расположен итальянский ресторан «MIA Strada», здесь же с утра сервируются завтраки в формате «шведский стол». Также при отеле работает бар «Серж», гостям предлагают авторские коктейли и средиземноморские закуски.
Провести деловые переговоры или бизнес-мероприятия можно в специализированном конференц-зале с необходимым оборудованием.
Не надо тратить время на проезд к деловым и торгово-развлекательным центрам, паркам и достопримечательностям города - все расположено рядом. Путь до железнодорожного вокзала займет 0,8 км.
Арт деко Невский
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Атриум
Меблированные комнаты «Атриум» расположены в центре культурной столицы России, в красивом историческом здании.
Гостям предлагается расположиться в комфортабельных номерах, которые имеют современную технику и мебель. Дизайн номеров выполнен в оригинальном стиле, что придает уют и особый шарм. В распоряжении отдыхающих индивидуальная ванная комната и фен.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни, в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведского стола».
Меблированные комнаты имеют отличное расположение, поблизости к Александро-Невской Лавре, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы. Расстояние до аэропорта — 14 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 0,9 км.
Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Невский берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Гранд Отель Эмеральд
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату).
Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Радиооборудование (наушники)
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Индивидуальный трансфер
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, объекты не включенные в программу тура, дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Могут ли быть изменены экскурсии?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
