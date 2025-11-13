Благодаря разнообразной экскурсионной программе вы сможете в полной мере насладиться красотой Петергофа.
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсии
Прибытие в Санкт-Петербург.
11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка «Встречает Петербург».
11:30 Выезд в Петергоф.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
«Петергофская дорога» – не только основная магистраль, соединяющая Санкт-Петербург с Петергофом, но и настоящий культурно-исторический памятник, вдоль которого расположены лучшие образцы дворцово-парковых ансамблей XVII и XVIII веков.
Пожалуй, их самым ярким примером может стать усадьба Кирьяново, принадлежавшая Е. Р. Воронцовой-Дашковой – сподвижнице Екатерины II и первой женщине неимператорского происхождения, занимавшей высокие государственные посты.
На автобусной экскурсии, благодаря возможности увидеть поместья приближенных императорам, Вы сможете проникнуться духом петровского времени и «золотого века» Екатерины II.
13:00 Свободное время или обед за доп. плату (ориентировочно 1000 руб. взр.), (туристы, проживающие в гостинице «Новый Петергоф», на обед забирают с собой чемоданы для оставления их в камере хранения).
Экскурсия в Екатерининский корпус. «Каменный» или Екатерининский корпус возводился Ф. Б. Растрелли параллельно с Большим Петергофским дворцом. Несмотря на то, что на фоне Дворца Екатерининский корпус выглядит не настолько величественным, он не менее значим в истории.
Почему корпус перестал носить название «Каменный»? Как он связан со свержением Петра III? Какой музей был открыт в Корпусе после революции? Узнаем об этом внутри!
Экскурсия в музей «Гроты Большого каскада», где вы узнаете о секретах петергофских фонтанов, попадёте в самый центр фантастического водяного действа – работы Большого каскада.
Экскурсия по Нижнему парку. Нижний парк Петергофа – место, являющееся обязательным пунктом к посещению каждого туриста, приезжающего в Санкт-Петербург. Только представьте, площадь парка занимает 102,5 га, что по размеру сопоставимо с тремя площадями Московского кремля!
Прежде всего, Нижний парк знаменит ансамблем центральной части с фонтаном «Самсон, раздирающий пасть льва».
Также, наличие фонтанов-шутих позволит Вам окунуться в петровские времена, когда царь веселился, наблюдая за тем, как брызги воды «накрывали» проходящих дам и кавалеров.
Помимо фонтанов-шутих, Вас будут ждать местные жители – белки, которые всегда рады угощениям!
18:00 Окончание программы.
Самостоятельное размещение в гостинице.
Экскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворца
Завтрак.
Посещение аквацентра.
11:30 Автобусная экскурсия в Стрельну. Ни для кого не секрет, что именно Стрельна изначально строилась как дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, способный по красоте и масштабу затмить французский Версаль.
Однако, со временем эта идея была перенесена в Петергоф – почему так было решено и действительно ли именно в Стрельне был посажен первый в России картофель – узнаете во время экскурсии!
12:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу – Дворцу конгрессов. В наши дни Константиновский дворец известен как Дворец конгрессов, в котором проводятся самые значимые для государства встречи и саммиты.
Экскурсия по Дворцу позволит Вам перемещаться во времени – Вы сможете не только посетить современные залы для встреч и официальные апартаменты президента РФ, но и проникнуться историей бывшей резиденции Романовых – Константиновского дворца.
Трансфер в Петергоф.
Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Александровский дворец в Царском Селе с 11:30 до 16:30.
15:30 Окончание программы в гостинице.
Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату
Завтрак.
Посещение аквацентра.
Свободный день, который Вы можете провести, как пожелаете.
Все представленные ниже объекты находятся в Петергофе.
Музеи:
- Музей игральных карт – первый и единственный музей в России, посвященный истории игральных карт. Выделяется среди остальных музеев тем, что создатели экспозиции определили его как музей-спектакль – обычные экспозиции сочетаются с элементами шоу.
- Музей коллекционеров расположен рядом с Музеем игральных карт. В нем представлены не только произведения живописи, графики, портрета, декоративно-прикладного искусства, но и собраны предметы мебели, книги, фарфор, открытки и карточки.
- Историко-культурный проект «Государевы потехи» – экспозиция, рассказывающая о значимых праздниках Петергофа, являвшихся важной частью придворной культуры. Свет, музыка, акустическое сопровождение и уникальные экспонаты никого не оставят равнодушным!
- Большой Петергофский дворец – летняя императорская резиденция, расположившаяся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив. В 2025 году в Большом дворце будет работать выставка-инсталляция, посвящённая 80-летию Победы.
Парки:
- Луговой парк – место для пикников и купания горожан в жаркие дни. В глубине Лугового парка стоит заброшенный Дворец Бельведер. Интересный факт: с помощью телефона и виртуальной реальности, на стоящий около Дворца пьедестал можно поставить модель скульптуры коня Клодта.
- Парк Сергиевка – на его территории Вы сможете увидеть дворец Лейхтенбергских, построенный для дочери Николая I Марии, также скульптуру неизвестного мастера - Каменную голову и, при желании, дойти до деревянной дачи Бенуа.
- Парки Нижней дороги: Знаменка и Михайловка – От Александрии до Стрельны сохранилась старинная Нижняя дорога, которой когда-то пользовались императоры. Вдоль дороги находятся два дворца, ранее принадлежавшие детям Николая I, с красивыми полузаброшенными парками: Знаменка и Михайловка.
Для любителей релакса за доп. плату:
- Аквацентр отеля – тем, кому утреннего посещения мало(бассейн, хамам – турецкая парная, аромасауна с автоматической функцией ароматерапии, финская кедровая сауна; с 7:30 до 23:00, технический перерыв 11:00-12:00, 700 руб. разовое неограниченное по времени посещение).
- Академия СПА – время единения с собой: массаж, релаксация в TermoSpa, стоунтерапия, бальнеоароматерапия и др. Вас ждёт мир сияющей красоты и изысканных ощущений с французским брендом премиум класс Sothys. Обратите внимание, что на процедуры необходимо записываться заранее.
Для активных за доп. плату:
- Велоэкскурсия «Фонтанный водовод» – 3 часа – около 15 км. Маршрут прогулки проходит по территории трех исторических парков: Английского, Лугового и Колонистского. Главным пунктом экскурсии станет знакомство с фонтанным водоводом – гидротехническим сооружением русских инженеров, который позволит Вам пройти настоящим путем воды фонтанов Петергофа! (цены уточнять, группа минимум 5 человек).
Для любознательных за доп. плату:
- Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике» с посещением Морского собора. (экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек).
Экскурсия в парк «Александрия» и Фермерский дворец
Завтрак.
Посещение аквацентра.
11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка по парку «Александрия».
Петергоф знаменит не только фонтанами и Большим Петергофским дворцом, но и красивейшими парками.
Одним из них является Александрия – парк, территория которого изначально планировалась для постройки очередного дворца А. Д. Меншикова, позже ставшая Царским охотничьим парком.
В наши дни, благодаря супруге Николая I Александре Федоровне, Александрию по праву можно назвать местом для семейного отдыха. Почему? – сможете прочувствовать во время прогулки по парку!
Экскурсия в Фермерский дворец.
В «Александрии» расположена еще одна летняя императорская резиденция – Фермерский дворец. «Фермерским» он назван не просто так, ведь, как можно легко понять из названия, раньше на его месте располагалась самая настоящая ферма с коровником и комнатами для пастухов.
Однако, несмотря на такое простое изначальное предназначение, уже в конце XIX в. именно в Фермерском дворце был подготовлен важнейший документ об отмене крепостного права.
Экскурсия во дворец «Коттедж».
«Коттедж» считается главной постройкой «Александрии». Он был построен для супруги Николая I – Александры Федоровны в качестве «сельского домика» и интимного места императорской семьи. Дворец обязательно стоит посетить потому, что он один из немногих сохранил подлинные вещи XIX века и дошел до наших дней без перестроек.
Свободное время для прогулки по парку и выходу к Финскому заливу, возможность посетить другие музеи парка Александрия — экспозицию «Петергофские дачники», Готическую капеллу, Фельдъегерский дом, Дворцовую телеграфную станцию, Новую ферму.
Также рекомендуем посетить объекты Музейного двора: историко-культурный проект «Государевы потехи», Дом игральных карт, Музей семьи Бенуа и Музей коллекционеров.
За доп. плату: 23:00-03:00 автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек).
Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворец
Посещение аквацентра.
Завтрак.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
11:00Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Ораниенбаум – не только резиденция А. Д. Меншикова, но и символ победы России в Северной войне. Дворец задумывался как часть панорамы, встречающей прибывших в Петербург по морю.
Пребывание в Ораниенбауме будет интересно не только любителям истории XVIII века, но и тем, кто заинтересован в изучении времен Великой Отечественной войны, ведь это – единственный пригород Петербурга, который не бы разрушен немцами.
12:00 Экскурсия в Китайский дворец. Китайский дворец – личная резиденция Екатерины II и, по совместительству – единственная постройка в стиле рококо, в подлинном виде дошедшая до наших дней. Раньше дворец именовался «Голландским домиком».
Почему он стал «Китайским» и чем уникальны его интерьеры и паркеты – ответы раскроются во время экскурсии!
13:00 Прогулка по парку Ораниенбаум. Парк разделен на две части – Верхний и Нижний. Вы сможете не только прогуляться по их аллеям и увидеть пруды, но и прочувствовать дух того времени благодаря таким постройкам, как Павильон Катальной горки, Кавалерский корпус, Картинный дом.
15:30 Трансфер в Санкт-Петербург.
16:30-17:00 Окончание программы на Московском вокзале, станция метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное заселение в отель.
Регистрация в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
11:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из гостиниц «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
11:30 Отъезд от гостиницы «Русь», в том числе для гостей из гостиниц «Арбат Норд», «Индиго», «Рэдиссон Соня».
12:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург», в том числе для гостей из гостиницы «Балтия».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора».
14:00 Экскурсия в Исаакиевский собор* – крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.
*Можно заменить экскурсию в Исаакиевский собор на смотровую площадку колоннады Исаакиевского собора (сообщить гиду в начале экскурсионного дня).
Продолжение обзорной экскурсии.
17:00 Трансфер по трем базовым гостиницам.
18:00 Окончание программы.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Дополнительно: 05:30 (07:30)-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам.
Автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих.
Дополнительно: 06:30-23:00 Жемчужина Карелии – Рускеала.
Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.
Дополнительно: посещение Океанариума.
Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (ориентировочно 01.09-31.05/01.06-31.08 - 850/900 руб. взр., Дети 5-6 лет 350, дети от 7 лет 600/650руб. шк., 600/650 руб. студ., 400 руб. пенс.).
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Три дня с Петербургом».
09:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
09:30 Отъезд от гостиницы «Русь», в том числе для гостей из гостиниц «Арбат Норд», «Индиго», «Рэдиссон Соня».
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, марсово поле, Летний сад, Александровский парк.
Прогулка в Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
Дополнительно: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (цены уточнять).
14:30 Посещение Эрмитажа – крупнейшего музея страны, в своей коллекции насчитывающего около трех миллионов экспонатов.
Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.
Свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).
Окончание программы не позднее 18:00 в центре города (ближайшие ст. м. Адмиралтейская, Гостиный двор/Невский проспект).
Самостоятельное возвращение на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Петергофе и в Санкт-Петербурге.
Варианты проживания
«Новый Петергоф» 4
Отель «Новый Петергоф» расположен рядом со входом в парки и сады Петергофа. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном, а также спа-центр с крытым бассейном.
Номера отеля «Новый Петергоф» оформлены в современном стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В некоторых номерах имеется гостиный уголок.
В ресторане отеля «Новый Петергоф» подаются разнообразные блюда местной и интернациональной кухни. В спа-центре отеля помимо крытого бассейна есть также массажные кабинеты и тренажерный зал. Гости могут посетить паровую баню, кедровую финскую сауну и арома-сауну.
Отель Самсон Петергоф
Расположенный в историческом центре Петергофа отель «Самсон» встречает гостей многообразием развлекательных услуг, в том числе прокатом лыж и велосипедов, спортивной площадкой, игровой комнатой, вечерней программой.
Номерной фонд гостиницы рассчитан на 155 человек, для заселения доступны четыре типа номеров, включая классы «Полулюкс» и «Люкс». К удобствам гостей доступ к сети интернет, спутниковое ТВ, кондиционер, сейф, телефон, прочие принадлежности для отдыха.
Ресторан «Самсон» предлагает гостям блюда европейской и русской кухни. Клиенты могут заказать изысканные деликатесы, приготовленные по рецептам XVIII - начала XX веков. С 12.00 до 16.00 ежедневно подаются бизнес-ланчи. Возможна доставка еды в номера.
Конференц-зал отеля, оборудованный мультимедийным проектором, отлично подходит для проведения корпоративных и деловых мероприятий, семинаров и тренингов. Клиенты могут воспользоваться копировальной и факсимильной техникой.
Отель находится в 21,7 километра от международного аэропорта Пулково. В 700 метрах расположен дворцовый ансамбль Петергоф. В отеле организуются экскурсии к культурным и историческим достопримечательностям Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург 4
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Октябрьская 4
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Русь 4
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Сокрома Пая-София (Санкт-Петербург)
Апартаменты "Sokroma Paya-Sofia Aparts" располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.
Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.
Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.
Поблизости расположен Московский железнодорожный вокзал, крупный торговый комплекс "Галерея", театр Комедианты. В пределах двух километров находится музей Достоевского, сад Сан-Галли, Владимирский собор, достопримечательности Колокольня. Расстояние до аэропорта Пулково составит около 23 км.
Кронвелл Инн Стремянная 4
Отель Cronwell Inn Стремянная находится в Санкт-Петербурге в 3 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Рэдиссон Соня 4
Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.
Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.
На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Доступны для бронирования 4 конференц-зала.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».
Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.
На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.
Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.
Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки после ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Посещение аквазоны отеля (в отеле Новый Петергоф с 07:30 до 11:00 для проживающих в стандартных номерах, с 7:30 до 18:00 для гостей из улучшенных номеров, с 7:30 до 23:00 для гостей из номеров категории «Люкс»)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь): 3450 руб
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии:
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа тура?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
На праздничных заездах очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
