Петергофские каникулы с выходными в Петербурге

Блистательный Петергоф — столица искрящихся фонтанов и тенистых парков — обязательное место для посещения всеми туристами, прибывающими в Петербург.

Благодаря разнообразной экскурсионной программе вы сможете в полной мере насладиться красотой Петергофа.

В
представленном туре собраны все самые известные аттракции, которые позволят туристам, посещающим город впервые, поближе с ним познакомиться – Нижний парк Петергофа, парк Александрия.

Тем не менее, тур подойдет и для более искушенных туристов, так как в нем предусмотрено посещение других пригородов: Стрельны и Ораниенбаума.

Ближайшие даты:
7
июн21
июн28
июн5
июл12
июл19
июл26
июл

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсии

Прибытие в Санкт-Петербург.

11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка «Встречает Петербург».

11:30 Выезд в Петергоф.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

«Петергофская дорога» – не только основная магистраль, соединяющая Санкт-Петербург с Петергофом, но и настоящий культурно-исторический памятник, вдоль которого расположены лучшие образцы дворцово-парковых ансамблей XVII и XVIII веков.

Пожалуй, их самым ярким примером может стать усадьба Кирьяново, принадлежавшая Е. Р. Воронцовой-Дашковой – сподвижнице Екатерины II и первой женщине неимператорского происхождения, занимавшей высокие государственные посты.

На автобусной экскурсии, благодаря возможности увидеть поместья приближенных императорам, Вы сможете проникнуться духом петровского времени и «золотого века» Екатерины II.

13:00 Свободное время или обед за доп. плату (ориентировочно 1000 руб. взр.), (туристы, проживающие в гостинице «Новый Петергоф», на обед забирают с собой чемоданы для оставления их в камере хранения).

Экскурсия в Екатерининский корпус. «Каменный» или Екатерининский корпус возводился Ф. Б. Растрелли параллельно с Большим Петергофским дворцом. Несмотря на то, что на фоне Дворца Екатерининский корпус выглядит не настолько величественным, он не менее значим в истории.

Почему корпус перестал носить название «Каменный»? Как он связан со свержением Петра III? Какой музей был открыт в Корпусе после революции? Узнаем об этом внутри!

Экскурсия в музей «Гроты Большого каскада», где вы узнаете о секретах петергофских фонтанов, попадёте в самый центр фантастического водяного действа – работы Большого каскада.

Экскурсия по Нижнему парку. Нижний парк Петергофа – место, являющееся обязательным пунктом к посещению каждого туриста, приезжающего в Санкт-Петербург. Только представьте, площадь парка занимает 102,5 га, что по размеру сопоставимо с тремя площадями Московского кремля!

Прежде всего, Нижний парк знаменит ансамблем центральной части с фонтаном «Самсон, раздирающий пасть льва».

Также, наличие фонтанов-шутих позволит Вам окунуться в петровские времена, когда царь веселился, наблюдая за тем, как брызги воды «накрывали» проходящих дам и кавалеров.

Помимо фонтанов-шутих, Вас будут ждать местные жители – белки, которые всегда рады угощениям!

18:00 Окончание программы.

Самостоятельное размещение в гостинице.

2 день

Экскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворца

Завтрак.

Посещение аквацентра.

11:30 Автобусная экскурсия в Стрельну. Ни для кого не секрет, что именно Стрельна изначально строилась как дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, способный по красоте и масштабу затмить французский Версаль.

Однако, со временем эта идея была перенесена в Петергоф – почему так было решено и действительно ли именно в Стрельне был посажен первый в России картофель – узнаете во время экскурсии!

12:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу – Дворцу конгрессов. В наши дни Константиновский дворец известен как Дворец конгрессов, в котором проводятся самые значимые для государства встречи и саммиты.

Экскурсия по Дворцу позволит Вам перемещаться во времени – Вы сможете не только посетить современные залы для встреч и официальные апартаменты президента РФ, но и проникнуться историей бывшей резиденции Романовых – Константиновского дворца.

Трансфер в Петергоф.

Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Александровский дворец в Царском Селе с 11:30 до 16:30.

15:30 Окончание программы в гостинице.

3 день

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату

Завтрак.

Посещение аквацентра.

Свободный день, который Вы можете провести, как пожелаете.

Все представленные ниже объекты находятся в Петергофе.

Музеи:

  1. Музей игральных карт – первый и единственный музей в России, посвященный истории игральных карт. Выделяется среди остальных музеев тем, что создатели экспозиции определили его как музей-спектакль – обычные экспозиции сочетаются с элементами шоу.
  2. Музей коллекционеров расположен рядом с Музеем игральных карт. В нем представлены не только произведения живописи, графики, портрета, декоративно-прикладного искусства, но и собраны предметы мебели, книги, фарфор, открытки и карточки.
  3. Историко-культурный проект «Государевы потехи» – экспозиция, рассказывающая о значимых праздниках Петергофа, являвшихся важной частью придворной культуры. Свет, музыка, акустическое сопровождение и уникальные экспонаты никого не оставят равнодушным!
  4. Большой Петергофский дворец – летняя императорская резиденция, расположившаяся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив. В 2025 году в Большом дворце будет работать выставка-инсталляция, посвящённая 80-летию Победы.

Парки:

  1. Луговой парк – место для пикников и купания горожан в жаркие дни. В глубине Лугового парка стоит заброшенный Дворец Бельведер. Интересный факт: с помощью телефона и виртуальной реальности, на стоящий около Дворца пьедестал можно поставить модель скульптуры коня Клодта.
  2. Парк Сергиевка – на его территории Вы сможете увидеть дворец Лейхтенбергских, построенный для дочери Николая I Марии, также скульптуру неизвестного мастера - Каменную голову и, при желании, дойти до деревянной дачи Бенуа.
  3. Парки Нижней дороги: Знаменка и Михайловка – От Александрии до Стрельны сохранилась старинная Нижняя дорога, которой когда-то пользовались императоры. Вдоль дороги находятся два дворца, ранее принадлежавшие детям Николая I, с красивыми полузаброшенными парками: Знаменка и Михайловка.

Для любителей релакса за доп. плату:

  1. Аквацентр отеля – тем, кому утреннего посещения мало(бассейн, хамам – турецкая парная, аромасауна с автоматической функцией ароматерапии, финская кедровая сауна; с 7:30 до 23:00, технический перерыв 11:00-12:00, 700 руб. разовое неограниченное по времени посещение).
  2. Академия СПА – время единения с собой: массаж, релаксация в TermoSpa, стоунтерапия, бальнеоароматерапия и др. Вас ждёт мир сияющей красоты и изысканных ощущений с французским брендом премиум класс Sothys. Обратите внимание, что на процедуры необходимо записываться заранее.

Для активных за доп. плату:

  1. Велоэкскурсия «Фонтанный водовод» – 3 часа – около 15 км. Маршрут прогулки проходит по территории трех исторических парков: Английского, Лугового и Колонистского. Главным пунктом экскурсии станет знакомство с фонтанным водоводом – гидротехническим сооружением русских инженеров, который позволит Вам пройти настоящим путем воды фонтанов Петергофа! (цены уточнять, группа минимум 5 человек).

Для любознательных за доп. плату:

  1. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике» с посещением Морского собора. (экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек).
4 день

Экскурсия в парк «Александрия» и Фермерский дворец

Завтрак.

Посещение аквацентра.

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Пешеходная прогулка по парку «Александрия».

Петергоф знаменит не только фонтанами и Большим Петергофским дворцом, но и красивейшими парками.

Одним из них является Александрия – парк, территория которого изначально планировалась для постройки очередного дворца А. Д. Меншикова, позже ставшая Царским охотничьим парком.

В наши дни, благодаря супруге Николая I Александре Федоровне, Александрию по праву можно назвать местом для семейного отдыха. Почему? – сможете прочувствовать во время прогулки по парку!

Экскурсия в Фермерский дворец.

В «Александрии» расположена еще одна летняя императорская резиденция – Фермерский дворец. «Фермерским» он назван не просто так, ведь, как можно легко понять из названия, раньше на его месте располагалась самая настоящая ферма с коровником и комнатами для пастухов.

Однако, несмотря на такое простое изначальное предназначение, уже в конце XIX в. именно в Фермерском дворце был подготовлен важнейший документ об отмене крепостного права.

Экскурсия во дворец «Коттедж».

«Коттедж» считается главной постройкой «Александрии». Он был построен для супруги Николая I – Александры Федоровны в качестве «сельского домика» и интимного места императорской семьи. Дворец обязательно стоит посетить потому, что он один из немногих сохранил подлинные вещи XIX века и дошел до наших дней без перестроек.

Свободное время для прогулки по парку и выходу к Финскому заливу, возможность посетить другие музеи парка Александрия — экспозицию «Петергофские дачники», Готическую капеллу, Фельдъегерский дом, Дворцовую телеграфную станцию, Новую ферму.

Также рекомендуем посетить объекты Музейного двора: историко-культурный проект «Государевы потехи», Дом игральных карт, Музей семьи Бенуа и Музей коллекционеров.

За доп. плату: 23:00-03:00 автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек).

5 день

Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворец

Посещение аквацентра.

Завтрак.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

11:00Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Ораниенбаум – не только резиденция А. Д. Меншикова, но и символ победы России в Северной войне. Дворец задумывался как часть панорамы, встречающей прибывших в Петербург по морю.

Пребывание в Ораниенбауме будет интересно не только любителям истории XVIII века, но и тем, кто заинтересован в изучении времен Великой Отечественной войны, ведь это – единственный пригород Петербурга, который не бы разрушен немцами.

12:00 Экскурсия в Китайский дворец. Китайский дворец – личная резиденция Екатерины II и, по совместительству – единственная постройка в стиле рококо, в подлинном виде дошедшая до наших дней. Раньше дворец именовался «Голландским домиком».

Почему он стал «Китайским» и чем уникальны его интерьеры и паркеты – ответы раскроются во время экскурсии!

13:00 Прогулка по парку Ораниенбаум. Парк разделен на две части – Верхний и Нижний. Вы сможете не только прогуляться по их аллеям и увидеть пруды, но и прочувствовать дух того времени благодаря таким постройкам, как Павильон Катальной горки, Кавалерский корпус, Картинный дом.

15:30 Трансфер в Санкт-Петербург.

16:30-17:00 Окончание программы на Московском вокзале, станция метро «Площадь Восстания».

Самостоятельное заселение в отель.

Регистрация в гостинице.

6 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».

11:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из гостиниц «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

11:30 Отъезд от гостиницы «Русь», в том числе для гостей из гостиниц «Арбат Норд», «Индиго», «Рэдиссон Соня».

12:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург», в том числе для гостей из гостиницы «Балтия».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора».

14:00 Экскурсия в Исаакиевский собор* – крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.

*Можно заменить экскурсию в Исаакиевский собор на смотровую площадку колоннады Исаакиевского собора (сообщить гиду в начале экскурсионного дня).

Продолжение обзорной экскурсии.

17:00 Трансфер по трем базовым гостиницам.

18:00 Окончание программы.

7 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Дополнительно: 05:30 (07:30)-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам.

Автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих.

Дополнительно: 06:30-23:00 Жемчужина Карелии – Рускеала.

Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.

Дополнительно: посещение Океанариума.

Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (ориентировочно 01.09-31.05/01.06-31.08 - 850/900 руб. взр., Дети 5-6 лет 350, дети от 7 лет 600/650руб. шк., 600/650 руб. студ., 400 руб. пенс.).

8 день

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд с вещами.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Три дня с Петербургом».

09:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

09:30 Отъезд от гостиницы «Русь», в том числе для гостей из гостиниц «Арбат Норд», «Индиго», «Рэдиссон Соня».

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.

10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, марсово поле, Летний сад, Александровский парк.

Прогулка в Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

Дополнительно: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (цены уточнять).

14:30 Посещение Эрмитажа – крупнейшего музея страны, в своей коллекции насчитывающего около трех миллионов экспонатов.

Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.

Свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).

Окончание программы не позднее 18:00 в центре города (ближайшие ст. м. Адмиралтейская, Гостиный двор/Невский проспект).

Самостоятельное возвращение на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в Петергофе и в Санкт-Петербурге.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости размещения и дат заезда:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):

Новый Петергоф 4* (Петергоф), Завтрак «шведский стол» + Санкт-Петербург 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Пироговская наб. 5/2. Ближайшая станция метро: Площадь Ленина. В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Рекомендуем номера с видом на Неву:

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный вид на город
08.06.25-22.06.255425083200
29.06.255260079650
06.07.25-17.08.255005074600

Новый Петергоф 4* (Петергоф), Завтрак «шведский стол» + Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол».Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская»:

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
08.06.25-22.06.255440080350
29.06.255260076650
06.07.25-17.08.255050071600

Самсон 4* (Петергоф), Завтрак «шведский стол» + Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в20 минутах пешком от Московского вокзала (одна остановка на метро):

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Классик
08.06.25-22.06.254930064900
29.06.254870063700
06.07.254810062500
13.07.25-17.08.254465059200

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Санкт-Петербурге:

Самсон 4* (Петергоф), Завтрак "шведский стол" + Сокрома: Сокрома Пая-София (Санкт-Петербург). Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: Лиговский пр. 65 (2 этаж). Ближайшие станции метро: Маяковская/Площадь Восстания и Владимирская/Достоевская. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4. Сокрома Библиотека Апартс. (Санкт-Петербург). Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: ул. Пушкинская, 19. Находится в самом сердце Санкт-Петербурга в 500 метрах от станции метро Владимирская и в 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская:

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
08.06.254555065200
22.06.254480063700
29.06.254375061450
06.07.25-13.07.254315060250
20.07.25-17.08.254255059200

Самсон 4* (Петергоф), Завтрак «шведский стол» + Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская»:

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
08.06.25-22.06.254735070600
29.06.254675069400
06.07.25-10.08.254435064450
17.08.254345062650

Новый Петергоф 4* (Петергоф), Завтрак «шведский стол» + Рэдиссон Соня 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Литейный просп., 5/19. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В 17 минутах пешком до Летнего сада и Михайловского замка, в 9 минутах пешком от гостиницы «Русь»:

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
08.06.25-22.06.256025090700
29.06.255530080700
06.07.25-17.08.255470079400

Новый Петергоф 4* (Петергоф), Завтрак «шведский стол» + Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйОдноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
08.06.25-22.06.256070091000
29.06.256010089700
06.07.25-17.08.255950088400

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 1800 руб.

Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 1300 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) и студентам: 250 руб.

Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь): 3450 руб.

Цены уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

«Новый Петергоф» 4

6 ночей

Отель «Новый Петергоф» расположен рядом со входом в парки и сады Петергофа. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном, а также спа-центр с крытым бассейном.

Номера отеля «Новый Петергоф» оформлены в современном стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В некоторых номерах имеется гостиный уголок.

В ресторане отеля «Новый Петергоф» подаются разнообразные блюда местной и интернациональной кухни. В спа-центре отеля помимо крытого бассейна есть также массажные кабинеты и тренажерный зал. Гости могут посетить паровую баню, кедровую финскую сауну и арома-сауну.

Отель Самсон Петергоф

6 ночей

Расположенный в историческом центре Петергофа отель «Самсон» встречает гостей многообразием развлекательных услуг, в том числе прокатом лыж и велосипедов, спортивной площадкой, игровой комнатой, вечерней программой.

Номерной фонд гостиницы рассчитан на 155 человек, для заселения доступны четыре типа номеров, включая классы «Полулюкс» и «Люкс». К удобствам гостей доступ к сети интернет, спутниковое ТВ, кондиционер, сейф, телефон, прочие принадлежности для отдыха.

Ресторан «Самсон» предлагает гостям блюда европейской и русской кухни. Клиенты могут заказать изысканные деликатесы, приготовленные по рецептам XVIII - начала XX веков. С 12.00 до 16.00 ежедневно подаются бизнес-ланчи. Возможна доставка еды в номера.

Конференц-зал отеля, оборудованный мультимедийным проектором, отлично подходит для проведения корпоративных и деловых мероприятий, семинаров и тренингов. Клиенты могут воспользоваться копировальной и факсимильной техникой.

Отель находится в 21,7 километра от международного аэропорта Пулково. В 700 метрах расположен дворцовый ансамбль Петергоф. В отеле организуются экскурсии к культурным и историческим достопримечательностям Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург 4

2 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Октябрьская 4

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Русь 4

2 ночи

«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Сокрома Пая-София (Санкт-Петербург)

2 ночи

Апартаменты "Sokroma Paya-Sofia Aparts" располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.

Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.

Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.

Поблизости расположен Московский железнодорожный вокзал, крупный торговый комплекс "Галерея", театр Комедианты. В пределах двух километров находится музей Достоевского, сад Сан-Галли, Владимирский собор, достопримечательности Колокольня. Расстояние до аэропорта Пулково составит около 23 км.

Кронвелл Инн Стремянная 4

2 ночи

Отель Cronwell Inn Стремянная находится в Санкт-Петербурге в 3 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Рэдиссон Соня 4

2 ночи

Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.

Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.

На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Доступны для бронирования 4 конференц-зала.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.

Гранд Отель Эмеральд 5

2 ночи

Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».

Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.

На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.

Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.

Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки после ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Посещение аквазоны отеля (в отеле Новый Петергоф с 07:30 до 11:00 для проживающих в стандартных номерах, с 7:30 до 18:00 для гостей из улучшенных номеров, с 7:30 до 23:00 для гостей из номеров категории «Люкс»)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь): 3450 руб
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии:
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа тура?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

На праздничных заездах очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

