Яркие осенние каникулы в Петербурге

Откройте Санкт-Петербург, где история оживает, а сказка становится реальностью! Вас ждёт захватывающее путешествие по парадным площадям и на теплоходе мимо дворцов и небоскрёбов. А волшебный балет «Золушка» в Михайловском театре
перенесёт в мир грёз. Станете гостями императорских дворцов Петергофа у и раскроете секреты ювелиров Фаберже.

В Эрмитаже вас встретят рыцари и древние мумии! Это путешествие, где каждый день — новая легенда, а каждый ребёнок — часть сказки.

Яркие осенние каникулы в ПетербургеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Балет «Золушка» в Михайловском театре

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отправление на экскурсии от отеля проживания.

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обед в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.

Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Балет «Золушка» в Михайловском театре продолжительность: 2 ч 15 мин (2 антракта). Приготовились к чуду? Вас ждет незабываемый вечер в знаменитом Михайловском театре. Мы отправимся на волшебный балет «Золушка» — историю о доброте, мечтах и настоящей любви

Визитной карточкой постановки стало удачное сочетание доброй балетной старины и современных сценических технологий. Визуальные компьютерные эффекты мирно сосуществуют с традиционными костюмами и реквизитом.

Самостоятельное возвращение в отель по окончании спектакля.

Место окончания программы: центр города, Михайловский театр (пл. Искусств, д. 1).

Продолжительность программы: ~6 часа (окончание в ~20:15).

2 день

Автобусная экскурсия в Петергоф. Интерактивная программа в Екатерининском корпусе. Экскурсия в Большой Императорский дворец

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого». Один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Петр I называл ее «мой приморский парадиз».

Интерактивная программа в Екатерининском корпусе «На балу с Феей» по сказке ш. Перро «Золушка». Приглашаем юных гостей прикоснуться к волшебству известной сказки в залах музея «Екатерининский корпус».

Прекрасная Фея поможет гостям совершить путешествие во времени, рассмотреть отделку дворца, объяснить сложные музейные термины: «лепной декор», «шпалера», «роспись», «паркет», «канапе».

Юные гости увидят, в какой посуде подавали угощение на балу, за каким столиком занималась рукоделием трудолюбивая Золушка, а с помощью веера отправят друг другу «воздушное послание»…

Прощальный взмах палочки наделяет всех добрым сердцем. Ведь волшебство существует не только в сказках, но и во дворцах Петергофа!

Экскурсия в Большой Императорский дворец. Величественный, роскошный, изысканный дворец является центром всего Петергофского ансамбля. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.

Обед в кафе.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7,5 часа (окончание в ~17:00).

3 день

Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы» и Музей Фаберже

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы» (продолжительность: ~1ч 45 мин). Водная прогулка «Северные острова дельты Невы» на двухпалубном теплоходе – это один из самых популярных городских маршрутов.

За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова.

И ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы — Лахта-центр.

Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом.

Обед в кафе города.

Экскурсия в музее Фаберже. Экскурсия знакомит с традициями ювелирного дела в России 19 — начала 20 веков.

Вместе с экскурсоводом Вы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию.

Многие из тех вещей, что создали его мастера, принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны.

Место окончания программы: центр города, Музей Фаберже (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).

Продолжительность программы: ~5,5 часа (окончание в ~16:00).

4 день

Экскурсия в Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия в Эрмитаж. Безусловно, из всех музеев города на Неве самой большой популярностью пользуется всемирно известный Государственный Эрмитаж. В нём найдётся что посмотреть и взрослым, и детям, при этом, всем будет полезно и интересно.

После экскурсии, у вас будет свободное время, чтобы погулять по музею самостоятельно. Дадим вам несколько рекомендаций по маршруту, чтобы и искусством насладиться, и своё чадо порадовать. Что обязательно нужно показать детям в Эрмитаже?

Безусловно, не пройти мимо красоты Иорданской лестницы и парадных залов, где проходили балы. Если отправиться в восточное крыло, то стоит показать детям царские покои, спальни, будуары и библиотеку.

Несомненно, одним из шедевров эрмитажной коллекции являются часы «Павлин». А один из самых любимых детьми залов Эрмитажа — Рыцарский. В Египетском же зале детям будет интересно взглянуть на деревянные и каменные саркофаги и попытаться расшифровать папирусы.

Но самым любимым экспонатом этого зала является, конечно, мумия жреца.

Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~14:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

ГостиницаКатегория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Охтинскаякомфорт2682025620245202572032120
стандартный2632025120245202572031120
Русь4-мест 2-комнатный семейный27420262202622027420-
джуниор сюит2952028320265202772036920
классик2832027120265202772036120
эконом2692025720--33320
Санкт-Петербургделюкс (двор)3232031120275202872044120
делюкс (Нева)3542034220275202872050320
стандартный (двор)2872027520275202872036920
стандартный (Нева)3183030630275202872043150

Варианты проживания

Охтинская

3 ночи

Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.

Для заселения доступны категории «Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.

Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.

В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.

Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.

Русь

3 ночи

«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Санкт-Петербург

3 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака (если не выбран тариф без завтрака), 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2300 руб. /машина)
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без завтрака), 1 обед, ужины
  • Балет «Золушка» в Михайловском театре
  • Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
5 ноя 2025
В восторге от подобранной программы "Яркие осенние каникулы в Петербурге"!
Спасибо за отличные места в Михайловском театре на великолепный балет" Золушка". Впечатлила теплоходная прогулка "Северные острова дельты Невы". Теплоход очень комфортабельный,
тёплый! Полный восторг от посещения Петергофа, экскурсиях по Большому Императорскому дворцу и Екатерининском корпусу.
Интересные экскурсии в музеях" Фаберже" и Эрмитаже!
Особая благодарность экскурсоводу с питерскими корнями Денисовой Татьяне Вадимовне. Очень интересная подача экскурсионного материала, индивидуальный подход у каждому экскурсанты (особенно к детям)!

