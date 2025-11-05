Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Балет «Золушка» в Михайловском театре
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.
Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
Отправление на экскурсии от отеля проживания.
С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Обед в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.
Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Балет «Золушка» в Михайловском театре продолжительность: 2 ч 15 мин (2 антракта). Приготовились к чуду? Вас ждет незабываемый вечер в знаменитом Михайловском театре. Мы отправимся на волшебный балет «Золушка» — историю о доброте, мечтах и настоящей любви
Визитной карточкой постановки стало удачное сочетание доброй балетной старины и современных сценических технологий. Визуальные компьютерные эффекты мирно сосуществуют с традиционными костюмами и реквизитом.
Самостоятельное возвращение в отель по окончании спектакля.
Место окончания программы: центр города, Михайловский театр (пл. Искусств, д. 1).
Продолжительность программы: ~6 часа (окончание в ~20:15).
Автобусная экскурсия в Петергоф. Интерактивная программа в Екатерининском корпусе. Экскурсия в Большой Императорский дворец
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого». Один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Петр I называл ее «мой приморский парадиз».
Интерактивная программа в Екатерининском корпусе «На балу с Феей» по сказке ш. Перро «Золушка». Приглашаем юных гостей прикоснуться к волшебству известной сказки в залах музея «Екатерининский корпус».
Прекрасная Фея поможет гостям совершить путешествие во времени, рассмотреть отделку дворца, объяснить сложные музейные термины: «лепной декор», «шпалера», «роспись», «паркет», «канапе».
Юные гости увидят, в какой посуде подавали угощение на балу, за каким столиком занималась рукоделием трудолюбивая Золушка, а с помощью веера отправят друг другу «воздушное послание»…
Прощальный взмах палочки наделяет всех добрым сердцем. Ведь волшебство существует не только в сказках, но и во дворцах Петергофа!
Экскурсия в Большой Императорский дворец. Величественный, роскошный, изысканный дворец является центром всего Петергофского ансамбля. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.
Обед в кафе.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7,5 часа (окончание в ~17:00).
Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы» и Музей Фаберже
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы» (продолжительность: ~1ч 45 мин). Водная прогулка «Северные острова дельты Невы» на двухпалубном теплоходе – это один из самых популярных городских маршрутов.
За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова.
И ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы — Лахта-центр.
Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом.
Обед в кафе города.
Экскурсия в музее Фаберже. Экскурсия знакомит с традициями ювелирного дела в России 19 — начала 20 веков.
Вместе с экскурсоводом Вы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию.
Многие из тех вещей, что создали его мастера, принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны.
Место окончания программы: центр города, Музей Фаберже (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).
Продолжительность программы: ~5,5 часа (окончание в ~16:00).
Экскурсия в Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Экскурсия в Эрмитаж. Безусловно, из всех музеев города на Неве самой большой популярностью пользуется всемирно известный Государственный Эрмитаж. В нём найдётся что посмотреть и взрослым, и детям, при этом, всем будет полезно и интересно.
После экскурсии, у вас будет свободное время, чтобы погулять по музею самостоятельно. Дадим вам несколько рекомендаций по маршруту, чтобы и искусством насладиться, и своё чадо порадовать. Что обязательно нужно показать детям в Эрмитаже?
Безусловно, не пройти мимо красоты Иорданской лестницы и парадных залов, где проходили балы. Если отправиться в восточное крыло, то стоит показать детям царские покои, спальни, будуары и библиотеку.
Несомненно, одним из шедевров эрмитажной коллекции являются часы «Павлин». А один из самых любимых детьми залов Эрмитажа — Рыцарский. В Египетском же зале детям будет интересно взглянуть на деревянные и каменные саркофаги и попытаться расшифровать папирусы.
Но самым любимым экспонатом этого зала является, конечно, мумия жреца.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).
Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~14:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Охтинская
|комфорт
|26820
|25620
|24520
|25720
|32120
|стандартный
|26320
|25120
|24520
|25720
|31120
|Русь
|4-мест 2-комнатный семейный
|27420
|26220
|26220
|27420
|-
|джуниор сюит
|29520
|28320
|26520
|27720
|36920
|классик
|28320
|27120
|26520
|27720
|36120
|эконом
|26920
|25720
|-
|-
|33320
|Санкт-Петербург
|делюкс (двор)
|32320
|31120
|27520
|28720
|44120
|делюкс (Нева)
|35420
|34220
|27520
|28720
|50320
|стандартный (двор)
|28720
|27520
|27520
|28720
|36920
|стандартный (Нева)
|31830
|30630
|27520
|28720
|43150
Варианты проживания
Охтинская
Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.
Для заселения доступны категории «Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.
Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.
В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.
Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.
Русь
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака (если не выбран тариф без завтрака), 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2300 руб. /машина)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без завтрака), 1 обед, ужины
- Балет «Золушка» в Михайловском театре
- Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа тура?
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за отличные места в Михайловском театре на великолепный балет" Золушка". Впечатлила теплоходная прогулка "Северные острова дельты Невы". Теплоход очень комфортабельный,