1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Балет «Золушка» в Михайловском театре

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отправление на экскурсии от отеля проживания.

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обед в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.

Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Балет «Золушка» в Михайловском театре продолжительность: 2 ч 15 мин (2 антракта). Приготовились к чуду? Вас ждет незабываемый вечер в знаменитом Михайловском театре. Мы отправимся на волшебный балет «Золушка» — историю о доброте, мечтах и настоящей любви

Визитной карточкой постановки стало удачное сочетание доброй балетной старины и современных сценических технологий. Визуальные компьютерные эффекты мирно сосуществуют с традиционными костюмами и реквизитом.

Самостоятельное возвращение в отель по окончании спектакля.

Место окончания программы: центр города, Михайловский театр (пл. Искусств, д. 1).

Продолжительность программы: ~6 часа (окончание в ~20:15).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160