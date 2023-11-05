Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Поездка на двухэтажном автобусе, экскурсии по метрополитену и музею железных дорог, фильмы про космос и еда космонавтов — вас ждёт увлекательнейшее путешествие по Петербургу и области.

А ещё в программе Кронштадт с панорамой Финского залива и знаменитыми фортами, Петергоф с парадными комнатами и залами, Эрмитаж и прогулка по «самым» в разных смыслах достопримечательностям Петербурга: Исаакиевский собор, Медный всадник и другим.
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
Ближайшие даты:
30
окт

Что вас ожидает:

Полюбуемся мировыми шедеврами
Полюбуемся мировыми шедеврами
Полюбуемся работами Леонардо да Винчи, Микеланджело и других великих мастеров в Эрмитаже
Посмотрим экспонаты железных дорог
Посмотрим экспонаты железных дорог
Увидим настоящие паровозы, локомотивы, залезем под паровоз или зайдём в вагон-госпиталь
Побываем в зимнем Петергофе
Побываем в зимнем Петергофе
Прогуляемся по зимнему Петергофу, увидим парадные комнаты и большой зал с императорским троном

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петербургу на двухэтажном автобусе

Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице после 14:00.

Автобусная обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по системе «hop on — hop off» — идеальный вариант для знакомства с городом.

Билет действителен 24 часа, вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.

Экскурсия, составленная профессиональными экскурсоводами и маршруты, проходящие мимо основных достопримечательностей, позволят вам понять душу города!

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Экскурсия по Петербургу на двухэтажном автобусеЭкскурсия по Петербургу на двухэтажном автобусеЭкскурсия по Петербургу на двухэтажном автобусеЭкскурсия по Петербургу на двухэтажном автобусеЭкскурсия по Петербургу на двухэтажном автобусеЭкскурсия по Петербургу на двухэтажном автобусе
2 день

Петербургский метрополитен, музей железных дорог и планетарий

Завтрак в ресторане гостиницы.

Весь сегодняшний день будет посвящен детям, но будет интересен и родителям. И еще неизвестно, кого будет тяжелее увести из музея.

Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает все вехи истории города. Вы проедете по самой первой «красной» ветке, богато декорированной хрусталём, мрамором и позолотой.

Посещение музея железных дорог России.

В залах находятся уникальные экспонаты, интерактивные стенды и богатая мультимедийная коллекция, посвящённая важным вехам развития главного российского транспорта. Огромное количество настоящих паровозов, вагонов, локомотивов, можно залезть под паровоз, или зайти в вагон-госпиталь. Вашим детям и вам непременно понравится.

Посещение Планетария №1 — удивительного пространства, где из старого здания газгольдера сделали планетарий, с проекционным куполом 37 м в диаметре.

Устроившись на мягком пуфике, вы просмотрите несколько научно-популярных фильмов о космосе. А на выходе самые смелые могут приобрести и попробовать настоящую еду космонавтов из тюбика!

За дополнительную оплату можно приобрести следующую экскурсию.

Посещение уникального трехуровневого Океанариума.

Территория океанариума разделена на семь климатических зон, представляющие водоемы Северо-Запада России, бассейн Амазонки, зону приливов, зону коралловых рифов и основной морской аквариум с проложенным сквозь него 35-метровым прозрачным тоннелем.

Транспорт не предоставляется.

Петербургский метрополитен, музей железных дорог и планетарийПетербургский метрополитен, музей железных дорог и планетарий
3 день

Петергоф

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по Большому дворцу, уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства.

Вы увидите анфиладу парадных комнат, зал «Чесменская победа», Дубовый кабинет Петра Первого и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.

Внимание: возможно позднее окончание экскурсии в центре города около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ПетергофПетергофПетергоф
4 день

Пешеходная экскурсия и Эрмитаж

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века». Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Храм, построенный архитектором Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Пешеходная экскурсия и ЭрмитажПешеходная экскурсия и ЭрмитажПешеходная экскурсия и ЭрмитажПешеходная экскурсия и ЭрмитажПешеходная экскурсия и ЭрмитажПешеходная экскурсия и Эрмитаж
5 день

Кронштадт

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка.

Вы увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

КронштадтКронштадтКронштадт

Проживание

В туре предусмотрено размещение в разных гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека, руб. :

Размещение

Двухместный номер

Дополнительное место

Одноместный

номер

Скидка на ребёнка до 14 лет

Доп. сутки, цена за номер

Одноместный

Двухместный

Двухместный + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок

Завтрак накрытие

17750

17750

22170

1400

2600

2990

4485

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

18750

18750

23950

1400

3055

3510

5265

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

20740

19740

29840

1400

4550

4550

6500

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делюкс НЕВА

Завтрак шведский стол

26470

23470

41550

1400

7540

7540

9490

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

19745

20345

26245

1400

3640

4030

6240

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт, завтрак шведский стол

19990

-

27010

1400

3835

4160

-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор, завтрак шведский стол

20740

19740

27760

1400

4030

4550

6500

Цена тура без проживания и питания

12545

1400

Варианты проживания

Отель Достоевский

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км. Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат. От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км. По запросу персонал может организовать услуги трансфера.

Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Отель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель Достоевский

Отель Москва

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Отель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель Москва

Гостиница Кирочная

4 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевска». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд — 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

Гостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница Кирочная

Отель Санкт-Петербург

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице 4 суток при выборе тарифа с проживанием
  • Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Размещение при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт используется в туре?

Микроавтобусы: обычно Мерседес спринтер, может быть Ивеко, Хендай, количество мест, как правило 18+1 или 18+2.

Автобусы: Ман, Ютонг, Зон Тонг, Хендай, Вольво, Неман, Мерседес и другие, количество мест от 28 до 55 (в зависимости от размера группы).

Рассадка произвольная, кондиционер есть всегда.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Где и во сколько начинаются экскурсии?

К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.

Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.

Пешеходные экскурсии:

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» - старт от станции метро «Адмиралтейская».

Пешеходная экскурсия «Подземные дворцы» - старт от станции метро «Адмиралтейская».

Старт первой экскурсии: в первый день у нас запланирован автобус HOP-ON HOP-OFF с аудио экскурсией и возможность использовать билет в течение всего дня, он работает с 09:00 до 19:00, поэтому гости могут быть более гибкими выбирая время прибытия.

Окончание экскурсии в последний день — примерно в 18:00 / 19:00 +- пробки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 ноя 2023
👍 ВСЁ ОТЛИЧНО❗️
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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