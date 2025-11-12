Обзорная экскурсия на автобусе (продолжительность - 1,5-2 часа) В 1,5-часовую обзорную экскурсию входит посещение основных достопримечательностей и памятных мест Северной столицы. Это идеальный вариант для знакомства с городом, каждый двор, мостовая, набережная которого наполнена вековой историей. 900 600 ЕЖ в 10:00, 11:00, 12;15, 14:00, 15:00, 16:30, 17:45

Обзорная экскурсия на автобусе (1,5 часа) +Эрмитаж (1,5 час.) В 1,5-часовую обзорную экскурсию входит посещение основных достопримечательностей и памятных мест Северной столицы. Это идеальный вариант для знакомства с городом, каждый двор, мостовая, набережная которого наполнена вековой историей.

Экскурсия в Эрмитаж. 2800 1700 ВТ, ЧТ, СБ и ВС 12:20

Обзорная экскурсия на автобусе (1,5-2 часа) + Петропавловская крепость (1,5 часа) После короткой остановки у крейсера Аврора у особняка Кшесинской автобус встретит гид, с которым экскурсанты отправятся в Петропавловскую крепость. Экскурсия по крепости продолжительностью 1,5 – 2 часа, с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона. 2200 1200 ЕЖ в 11:00, 14:00(КРОМЕ СР)

Обзорная экскурсия на автобусе (1,5-2 часа) + экскурсия по рекам и каналам (1 час) После 1,5-часовой обзорной экскурсии по основным достопримечательностям и памятным местам Северной столицы Вас ожидает прекрасная прогулка на теплоходе по рекам и каналам. Окончание экскурсии у причала «Кунсткамера»/ «Спуск со львами» (ст. метро «Адмиралтейская»). 2200 1600 ЕЖ в 10:00,11:00, 12:05,14:00, 15:00, 16:30, 17:45

Обзорная экскурсия на автобусе (1,5-2 часа) + Посещение Кунсткамеры (без очереди) После 1,5-часовой обзорной экскурсии по основным достопримечательностям и памятным местам Северной столицы гид компании проводит вас в Кунсткамеру (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого), где вы самостоятельно сможете ознакомиться с его коллекциями. 1700 900 ЕЖ в 10:00 (КРОМЕ ПН)

Обзорная экскурсия на автобусе (1,5 часа) +Крейсер Аврора В 1,5-часовую обзорную экскурсию входит посещение основных достопримечательностей и памятных мест Северной столицы. Это идеальный вариант для знакомства с городом, каждый двор, мостовая, набережная которого наполнена вековой историей. Посещение крейсера Аврора. 2000 1300 по СР и СБ в 15:00

Большой Петергоф Большой дворец+Малый музей+Нижний парк (7 часов) Архитектурную славу Санкт-Петербурга составляют не только грандиозные ансамбли и выдающиеся памятники архитектуры исторического центра Санкт-Петербурга, но и пригородные дворцово-парковые комплексы, являющиеся признанными шедеврами мирового зодчества и садово-паркового искусства. Наиболее ярким примером пригородных дворцово-парковых ансамблей является Петергоф (Петродворец). Вы совершите прогулку с экскурсоводом по Нижнему парку, заложенному в начале XVIII века в стиле французских регулярных садов с затейливо оформленными газонами, беломраморной и бронзовой золоченой скульптурой, мощными водяными струями многочисленных фонтанов и каскадов. Вы также побываете в одном из малых музеев на территории Нижнего парка и в Большом Петергофском дворце. 4200 3200 ЕЖ в 09:00 и 12:40 (КРОМЕ ПН)

Петергоф +Нижний парк (5-5,5 часов) Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Главным украшением Петергофа стали фонтаны и каскады Нижнего парка и Верхнего сада. Вы совершите прогулку с экскурсоводом по Нижнему парку, заложенному в начале XVIII века в стиле французских регулярных садов с затейливо оформленными газонами, беломраморной и бронзовой золоченой скульптурой, мощными водяными струями многочисленных фонтанов и каскадов. 3200 2500 ЕЖ в 13:30

Кронштадт + Петергоф (Нижний Парк) 9 часов Благодаря Петру I, Петербург имеет выход к собственному морю — Финскому заливу. Российский царь построил огромный город на болотах, чтобы прорубить окно в Европу. Он укрепил подходы к заливу с помощью Петергофа, Кронштадта. У вас есть возможность посетить эти места за один день и ознакомиться с историей завоевания северного моря Петром Великим. Посещение Нижнего парка в стиле французских регулярных садов с затейливо оформленными газонами, беломраморной и бронзовой золоченой скульптурой, мощными водяными струями многочисленных фонтанов и каскадов. в Петергофе. 3900 3100 по ПН иПТ в 10-40

Пушкин - Павловск (7-7,5 часов) Екатерининский дворец и Павловский дворец Приглашаем посетить бывшую загородные резиденции царской семьи в Пушкине (Царское Село) и Павловске. Ансамбли дворцов и парка в Царского Села и Павловска - одни из красивейших в пригородах Санкт-Петербурга. 49100 3800 по СР и СБ в 10:30

Пушкин (5-5,5 часов) Екатерининский дворец + Янтарная комната Бывшая загородная резиденция царской семьи в Пушкине - Царское Село. Дворцово-парковый ансамбль Царского Села считается одним из выдающихся произведений дворцово-паркового искусства, входящий в список ЮНЕСКО. 4100 3100 ЕЖ 11:30 и 14:20 (КРОМЕ ВТ и последнего ПН месяца

Пушкин + Лицей (6-6,5 часов) Екатерининский дворец +Янтарная комната+парк+ Лицей Бывшая загородная резиденция царской семьи в Пушкине - Царское Село. Дворцово-парковый ансамбль Царского Села считается одним из выдающихся произведений дворцово-паркового искусства, входящий в список ЮНЕСКО. Посещение знаменитого Императорского Лицея с экскурсией, именно здесь учился Пушкин А. С. Музей, в котором воссоздает обстановку, в которой жили и учились лицеисты I выпуска - Большой зал, Газетную комнату, Библиотеку, учебные классы и спальни воспитанников. 4500 3400 по ПТ в 10:20 КРОМЕ посл. ПТ месяца

Пушкин (Александровский Дворец) 6 часов Александровский Дворец + Фёдоровский собор В Царском Селе вас ждёт прогулка по Александровскому парку и посещение Александровского дворца. Это знаковое место для российской истории, дом семьи последнего российского императора Николая II, который с 1905 года жил здесь с семьей постоянно. В завершении путешествия вас ждёт знакомство с ещё одной достопримечательностью Царского Села - Фёдоровский собор, построенный в псевдорусском стиле, задуманный как церковь для Собственных Его Величества конвоя и Сводного Пехотного полка. 3000 2300 по ВТ в 11:30

Пушкин (2 дворца) 6,5-7 часов Екатерининский и Александровский дворцы Бывшая загородная резиденция царской семьи в Пушкине - Царское Село. Вас ждут парадные залы Екатерининского дворца, прогулка по Александровскому парку и посещение Александровского дворца. 4700 3700 по ВС в 10:30

Ораниенбаум (6-6,5 часов) Большой Меншиковский дворец+парк Дворцы и парки Ораниенбаума являются единственным пригородным ансамблем, не захваченным и не разрушенным оккупантами. Тем не менее, они подвергались систематическим ожесточенным бомбардировкам, артобстрелам и получили серьёзные повреждения. Дворцы Ораниенбаума в значительной степени сохранили подлинную отделку интерьеров с XVIII -XIX веков, и тем самым представляют огромную художественную и культурную ценность. Ораниенбаум входит в список памятников культуры ЮНЕСКО. 3300 2800 По СР в 12:50 (КРОМЕ последней СР месяца)

Ораниенбаум – 2 ДВОРЦА (7,5 часов) Большой Меншиковский и Китайский дворцы+парк Дворцы и парки Ораниенбаума являются единственным пригородным ансамблем, не захваченным и не разрушенным оккупантами. Тем не менее, они подвергались систематическим ожесточенным бомбардировкам, артобстрелам и получили серьёзные повреждения. Дворцы Ораниенбаума в значительной степени сохранили подлинную отделку интерьеров с XVIII -XIX веков, и тем самым представляют огромную художественную и культурную ценность. Часть интерьеров Китайского дворца оформлена в модном тогда китайском стиле, потому он и называется Китайским. В нем находится уникальный стеклярусный кабинет. 4000 3500 По ПТ в 12:00 (с 30.05)

Ораниенбаум + Кронштадт 9 часов Меншиковский дворец+парк+ Морской собор (в Кронштадте) Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума расположен в 40 км от Санкт-Петербурга на южном берегу Финского залива. Это конечная точка Петергофской дороги и место паромной переправы в Кронштадт. Во время трассовой экскурсии вы услышите рассказ об истории создания Петергофского тракта, строительстве дач вельмож Петровского времени и сановников второй половины XVIII- начала XIX веков. В Ораниенбауме Вы посетите - Большой дворец (Меншиковский). В Кронштадте во время Обзорной экскурсии вы познакомитесь с историей строительства города-крепости, увидите выдающиеся памятники архитектуры и посетите Морской собор. 3900 3100 по ЧТ и ВС в 9:45

Павловск 6 часов Павловский дворец +парк Ансамбль дворцов и парка в Павловске - один из красивейших в пригородах Санкт-Петербурга. Декоративные сооружения: павильоны, мостики, лестницы, беседки, террасы - органично расположены в огромном пейзажном парке, созданном трудом и вдохновением ряда прославленных зодчих, садоводов, художников XVIII-XIX веков. 3200 2600 по ВТ в 13:10 по ПТ в 11:45

Гатчина 6.5-7 часов Гатчинский замок+парк Гатчина расположена в 45 км к юго-западу от Санкт-Петербурга. Богатые природные данные: живописный рельеф местности, обширные леса и озера с чистой ключевой водой - позволили создать здесь во второй половине XVIII века великолепный дворцово-парковый ансамбль, центром которого стал необычный по своей архитектуре дворец. Во время экскурсии во дворец вы познакомитесь с историей строительства дворца и сможете полюбоваться великолепием декора и убранства парадных залов, а также увидеть Подземный ход. Рядом с дворцом расположены несколько парков - Дворцовый, Зверинец, Севилья. Каждый из парков - настоящая кладезь для ценителей уникальных памятников архитектуры. Во время прогулки по парку вы сможете полюбоваться замечательными парковыми павильонами и скульптурами, украшающими парковое пространство. 3600 3100 по ВТ, ЧТ, СБ и ВС в 13:00

Гатчина (2 дворца) 8 часов Гатчинский замок + Приоратский дворец Богатые природные данные: живописный рельеф местности, обширные леса и озера с чистой ключевой водой - позволили создать здесь во второй половине XVIII века великолепный дворцово-парковый ансамбль, центром которого стал необычный по своей архитектуре дворец. Во время экскурсий по дворцам вы познакомитесь с историей строительства и сможете полюбоваться великолепием декора и убранства парадных залов. 4000 3300 по СР в 11:15

Кронштадт 6,5-7 часов +Морской собор доп. Морская прогулка Кронштадт - город в Ленинградской области расположен в 48 км к западу от Санкт-Петербурга на острове Котлин, в восточной части Финского залива. Кронштадт- город-крепость, стал не только надежными морскими воротами Петербурга, но и кузницей кадров отечественного флота, где проходили службу многие флотоводцы - адмирал Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Спиридов, Д. Н. Сенявин, М. П. Лазарев, П. С. Нахимов,В. А. Корнилов, С. О. Макаров, известные мореплаватели - И. Ф. Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский. Ф. Ф. Беллинсгаузен, В. М. Головнин, Ф. П. Литке. На рейдах Кронштадт впервые испытывались новые виды вооружения и военно-морской техники. За дополнительную оплату Прогулка на теплоходе по Финскому заливу позволит увидеть форты, которые защищали главный морской путь в Санкт-Петербург. 2700

3700 2300

3300 ЕЖ в 11-20 и14:15

Кронштадт+ Музей Военно-Морского Флота 6,5-7 часов Кронштадт - город в Ленинградской области расположен в 48 км к западу от Санкт-Петербурга на острове Котлин, в восточной части Финского залива. Кронштадт- город-крепость, стал не только надежными морскими воротами Петербурга, но и кузницей кадров отечественного флота, где проходили службу многие флотоводцы - адмирал Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Спиридов, Д. Н. Сенявин, М. П. Лазарев, П. С. Нахимов,В. А. Корнилов, С. О. Макаров, известные мореплаватели - И. Ф. Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский. Ф. Ф. Беллинсгаузен, В. М. Головнин, Ф. П. Литке. На рейдах Кронштадт впервые испытывались новые виды вооружения и военно-морской техники. Музей военно-морской славы России занимает здание бывших арсеналов, соединенных атриумом, где стоит самый большой экспонат музея – первая подводная атомная лодка Советского Союза К-3 («Ленинский комсомол»). Посещение лодки не входит в нашу экскурсию, но снаружи ее можно осмотреть и даже потрогать! бесплатно. Стоимость уточняется Стоимость уточняется по СР в 10:10

Большой Кронштадт 7-7,5 часов +Форт Константин + Музей маяков+ Морская прогулка Кронштадт - город в Ленинградской области расположен в 48 км к западу от Санкт-Петербурга на острове Котлин, в восточной части Финского залива. Вы посетите форт «Великий князь Константин» и Музей маячной службы, в котором узнаете, как менялись «стражи морей» в течение веков, увидите модели маяков и гигантские линзы, старейшую из которых выпустили в 1857 году. Среди экспонатов музея – устройства, которые используются на маяках, буях и навигационных знаках России, стран СНГ и Европы. Украшением станет Прогулка на теплоходе по Финскому заливу позволит увидеть форты, которые защищали главный морской путь в Санкт-Петербург 4200 3700 по ВТ, СР и СБ в 09:40

Стрельна 4,5-5 часов Константиновский дворец (Президентский дворец) Стрельна - старейший пригород Санкт-Петербурга, расположенный на южном побережье Финского залива. Поселок находится на берегах рек Стрелка и Кикенка. Стрельна славится своим дворцово-парковым ансамблем, центром которого является Константиновский дворец. (так как Константиновский дворец является резиденцией президента РФ, то на время проведения государственных мероприятий, экскурсия может быть отменена, даже в последний момент). 2800 2200 по ВТ, ЧТ, СБ, ВС в 13:45

Сокровище Карелии Рускеала и Сортавала (с билетом в парк) 16 часов Во время трассовой экскурсии туристы познакомятся с достопримечательностями Карельского перешейка, историей названия здешних мест. На пути следования находится знаменитый рукотворный Лосевский порог, мощнейший в Европе, который по скорости течения воды, высоте водных валов, крутизне водоворотов не уступает порогам мощных сибирских рек. В ходе трассовой экскурсии планируется остановка в городе Приозерск. Город-форпост, испокон веков находился в центре противостояния разных государств за земли между Ладогой и Балтикой. Новгородцы, шведы, финны, русские… Главной достопримечательностью Приозерска является каменная крепость Корела;

Посещение уникального в Европе, единственного в России и первого в Карелии – горного парка РУСКЕАЛА. Основной достопримечательностью Горного парка является Мраморный каньон – памятник индустриальной культуры конца XVIII - начала XX в. в., официально включенный в СПИСОК КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ в 1998 г.

СОРТАВАЛА является вторым после Петрозаводска туристическим центром республики Карелия.

Во время обзорной экскурсии по городу Вы увидите: Городскую Ратушу, Карельский мост, «Ладожскую крепость», Пожарное депо, Дом купца Сийтонена, дом Леандера, здание банка Финляндии, памятник рунопевцу, здания старой Сортавалы, построенные известнейшими архитекторами в конце XIX — первой половине XX века… 5450 5123 ЕЖ в 07:00

Шлиссельбург 6,5 часов Экскурсия в Шлиссельбург – это путешествие к истоку Невы, где природа создала островок «Ореховый», предназначенный сторожить выход в Ладожское озеро. Вы посетите древнюю крепость «Орешек», которая когда-то была важнейшим форпостом России в борьбе со шведами. После окончательного возвращение в состав Российской Империи крепость превратилась в тюрьму, одними из первых заключённых в ней стали первая жена Петра I Евдокия Лопухина, его сестра Мария Алексеевна. Героический подвиг защитников крепости во время Великой Отечественной Войны не позволил фашистам замкнуть блокадное кольцо вокруг Ленинграда с востока и уничтожить Дорогу жизни. 2800 2200 по СР и ВС в 9:10/11:20

Новгород 12 часов Великий Новгород – это старейший город Руси, сохранивший свое очарование за X1 веков. Это одно из немногих мест на территории современной России, где сохранились культурные памятники домонгольского периода. Во времена монголо-татарского ига монголы не дошли 200 км до города и отправились в другом направлении. Как Город воинской славы, Великий Новгород пережил нацистскую оккупацию. И, несмотря на серьезный вред, причиненный многим историческим и культурным памятникам во время ВОВ, здесь удалось сохранить и восстановить шедевры культуры Руси.

Конечно, чтобы посмотреть все достопримечательности Великого Новгорода, одного дня экскурсии недостаточно, но наше автобусное путешествие станет для вас началом знакомства с историческим центром Древней Руси. 3600 3100 по ВТ, ЧТ и ВС в 08:15

Выборг 10,5-11 часов Старинный очаровательный Выборг привлекает многих туристов своей необыкновенной архитектурой и историей. Здесь Вам может показаться, что вы находитесь в Средневековье: узкие улочки, петляющие тропинки, Выборгский замок и каменные башни… На нашей экскурсии вы увидите главные достопримечательности Выборга! Вас ждет пешеходная экскурсия-прогулка по историческому центру Выборга, посещение крепости, основанной шведами в к. ХII в., Выборгский замок. 3500 3000 по ПН, СР и СБ в 09:00

Мифы и тайны СПБ 3-3,5 часа Петербург многолик: он предстает перед нами, то блистательной имперской столицей, то трагичным и даже опасным городом “маленького человека”. Порой он приобретает совсем уж причудливый образ и кажется местом фантастическим и мистическим. Этому способствуют и нереальность белых ночей, и многочисленные легенды и загадки города.

Чтобы прикоснуться к тайнам Петербурга и попытаться на себе ощутить особое влияние города на его обитателей, можно совершить нашу увлекательную экскурсию. Она не раскроет всех тайн города, но приоткроет завесу над ними и покажет совсем другую сторону Петербурга - одного из самых мистических городов мира. 1300 900 ЕЖ в 18-00 (КРОМЕ СБ и каждого первого ВТ месяца)

Православные храмы Петербурга 3-3,5 часа В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей, наружным и внутренним убранством православных храмов Санкт-Петербурга. Вы будете поражены мощью и величием Троице-Измайловского собора, неповторимой росписью Николо-Богоявленского собора, праздничным и торжественным убранством храма Успения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове, грандиозной архитектурой Казанского кафедрального собора и удивительной тишиной Смоленского кладбища, где находится часовня Святой блаженной Ксении Петербургской, а если пожелаете, то сможете приложиться к чудотворным иконам и мощам почитаемых святых, чтобы попросить их о самом сокровенном… Даже если не удастся зайти в саму часовню, всегда можно оставить записки с просьбами рядом. 1300 900 по СР в 13:10

Водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга. (1 час) Приглашаем Вас на увлекательную прогулку на теплоходике по неспешным рекам и таинственным каналам. Вы сможете по-новому ощутить очарование «Северной Венеции», увидев, как преображается город, отражаясь в водной глади. Убедитесь сами, что Петербург с воды — это завораживающее зрелище! Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый салон, удобная мебель и туалетная комната. Стоимость уточняется Стоимость уточняется ЕЖ с 11:00 до 18:00

Ночной Петербург + прогулка на теплоходе до 3 часов утра Два разных города: Санкт-Петербург днём и Санкт-Петербург ночью. В дымке белых ночей красиво подсвеченные здания и памятники заставят по-другому взглянуть и на Невский проспект, и на Медного всадника, на Петропавловский Собор и храм Спас-на-Крови, на Дворцовую и Университетскую набережные. Жемчужиной ночного путешествия по городу станет теплоходная прогулка по рекам и каналом, и особенно по Неве под разводными мостами города. Как правило, маршрут осуществляется на уютном двухпалубном теплоходе, с закрытой верхней палубой и удобной открытой прогулочной площадкой. На теплоходе работает бар с напитками и закусками. 2300 1900 ЕЖ в 22:40