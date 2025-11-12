Вас ждут загородные экскурсии в
Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" и посещение исторического театра-макета "Петровская акватория"
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop-on Hop-off» с посещением музея «Русский Левша». Путешествие на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off — идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях.
Билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие. И, чтобы Вы ничего не пропустили, экскурсия в формате аудиогида расскажет о достопримечательностях Петербурга самым захватывающим образом.
Для маленьких путешественников есть совершенно особенная, детская версия аудиогида, полная удивительных историй и невероятных фактов!
А далее Вы посетите настоящий музей чудес «Русский Левша». Здесь, в мире, где масштабы измеряются микронами, Вас ожидают невероятные открытия. Каждое произведение искусства, меньше миллиметра в размере, представляет собой шедевр, доступный для обозрения лишь через сложную оптику, искусно встроенную в витрины.
Самое главное место в музее занимает легендарная подкованная блоха. Невероятно, но подковы этого миниатюрного коня в шесть миллионов раз меньше подков, предназначенных для обычной лошади!
Это потрясающее свидетельство мастерства, граничащего с магией. Но и это далеко не все.
Транспорт предоставляется на самостоятельную обзорную экскурсию.
Вторник. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Загадай желание». Посещение Эрмитажа.
Встреча с гидом на выходе ст. метро «Гостиный двор» (угол ул. Садовая и Невского пр.). Отправление на экскурсию в 11:00.
Во время нашего небольшого пешеходного путешествия Вы попадете в секретные места петербуржцев, где мы загадываем желания, заветные и не очень, маленькие и большие; места, где мы мечтаем. Готовы поделиться этим секретом и с Вами. Вы узнаете легенды и истории, связанные с памятником Чижику-Пыжику, атлантами у входа в Эрмитаж, фонтаном Шар, памятниками петербургскому фотографу, коту Елисею и кошке Василисе.
Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира – это как первая встреча с волшебством, которое навсегда останется в сердце и зажжет любовь к прекрасному, подарит мощный стимул для познания красоты и гармонии не только юным посетителям, но и их родителям.
Вы сможете почувствовать себя египетским жрецом, принцессой в Тронном зале или средневековым рыцарем в Рыцарском зале.
Продолжительность экскурсии 3,5-4 часа.
За дополнительную оплату: Экскурсия-прогулка на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вы сможете по-новому ощутить очарование «Северной Венеции», увидев, как преображается город, отражаясь в водной глади. Убедитесь сами, что Петербург с воды — это завораживающее зрелище! Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый салон, удобная мебель и туалетная комната.
Транспорт не предоставляется.
Среда. Экскурсии на выбор
Завтрак в гостинице.
День развлечений.
На выбор: посещение аквапарка или особняк НЕБЫЛИЦА, или музей Гарри Поттера.
Аквапарк «Питерлэнд» – самый большой крытый аквапарк в России, и он обещает отвлечь Вас от повседневной суеты, перенести в мир беззаботного веселья, где каждый найдет развлечение для себя – и взрослые, и дети. В центре аквапарка специально для детей установлен пиратский корабль, вдохновленный известной «Черной Жемчужиной».
Для любителей острых ощущений здесь есть множество захватывающих водных горок, на которых можно скатиться с головокружительной высоты и ощутить прилив адреналина! А если Вы хотите расслабиться – нет ничего лучше, чем неспешно плыть по двухсотметровой ленивой реке. Детям тоже будет чем заняться: волшебный детский городок предлагает безопасный бассейн, множество горок на любой вкус и активные игровые зоны.
Особняк НЕБЫЛИЦА – музей сказок. Старинный особняк, некогда принадлежал купчихе Анне Васильевне Целибеевой, позднее сударю фон Хеленверкоффу – ученому, профессору, путешественнику и изобретателю. Именно он смотрит на Вас из одного из окон особняка. Хранили они ворота в мир сказок и волшебства, что отворились в доме на Некрасова 14б.
Три этажа и загадочный чердак, совсем недавно открывшегося музея, популярны не только у детей, но и у взрослых. В множестве комнат поселились герои сказок народов мира, рассказ о которых можно услышать если навести свой телефон на книги с QR-кодом. Да и помощники хозяина особняка всегда готовы поделиться легендами и тайнами.
Музей Гарри Поттера. Если Вы и Ваши дети мечтаете погрузиться в волшебный мир Гарри Поттера, то этот музей – идеальное место! На 600 квадратных метрах развлечений Вас ждут настоящие магические приключения.
Только представьте: Вы, как настоящие маги, выбираете свою уникальную волшебную палочку в таинственном Косом переулке. Затем берете билет на загадочный экспресс до Хогвартса и идете к скрытой от маглов платформе 9 ¾, как это делали Ваши любимые герои.
Попробуйте вытащить мандрагору, погладьте милого Клювокрыла, создайте свои собственные заклинания, сделайте яркие фото на память в специально подготовленных фотозонах!
Транспорт не предоставляется.
Четверг. Петергоф
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему Парку.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 13:30.
Готовы к захватывающим приключениям и путешествию во времени? Добро пожаловать в самый блестящий из пригородов Санкт-Петербурга – удивительный Петергоф, известный во всем мире! Мы с Вами окажемся в старейшей царской резиденции и представим себя выдающимися русскими и европейскими архитекторами, которые создавали ее на протяжении двух столетий. Будем любоваться величественными дворцами Петергофа, прямо так, как это делали сам Петр I и Екатерина Великая много веков назад.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в летний период в Петергоф. Это место, где магия истории и воды объединяются, чтобы подарить незабываемые впечатления всем членам семьи! Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади, создают неповторимую атмосферу праздника! Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад – шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва».
А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку. Эти фонтаны были созданы по велению Петра I, который обладал отменным чувством юмора. Внезапно, в самый неожиданный момент, из незаметных отверстий вырываются мощные струи воды. Иногда это просто шутливые струйки, а иногда – целые водяные каскады, способные намочить с головы до ног любого, проходящего мимо.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Пятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой, парку и Императорскому лицею.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 10:20.
Хотите почувствовать себя настоящим принцем или принцессой, галантным кавалером или знатной дамой? Мы отправляемся с Вами в Царское село, чтобы посетить Екатерининский дворец – один из самых известных императорских пригородных дворцов. Пройдем по Золотой анфиладе, как когда-то проходили придворные дамы в пышных кринолинах, полюбуемся на себя в зеркала Большого Тронного зала, площадью в тысячу квадратных метров, представляя, как кружились на балах пары в танце под звуки оркестра, узнаем историю восьмого чуда света – Янтарной комнаты и приоткроем тайну исчезновения янтарного декора.
После экскурсии по Екатерининскому дворцу мы предлагаем Вам почувствовать себя лицеистами пушкинской эпохи. Ведь Царское Село — это не просто роскошные дворцы и живописные парки.
Здесь был основан знаменитый Императорский Лицей – учебное заведение для мальчиков дворянского рода. И именно в этих стенах учился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин!
Вы пройдете по коридорам, по которым проходил юный Пушкин с друзьями, увидите учебные классы, где лицеисты постигали азы наук, посетите великолепный Большой зал, где Пушкин на выпускном экзамене, волнуясь и краснея, прочитал свое стихотворение перед Державиным, а тот объявил его своим приемником.
Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Суббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 10:10.
Приглашаем Вас в истинно морское приключение для всей семьи! Вы увидите уникальное сооружение – дамбу, которая не только соединяет остров Котлин с материком, но и связывает историю и современность.
На нашем маршруте Вас ждут невероятные открытия: грандиозные гидротехнические сооружения, такие как док Петра I – символ инженерной мысли, не имеющий аналогов в мире, Кронштадтский футшток – точка отсчета всех высот и глубин на территории России, Якорная площадь и грандиозный Морской собор – и это только начало Вашего большего приключения.
А увлекательный новый городской кластер, «Остров фортов» подарит удивительную возможность окунутся в настоящую морскую сказку, узнать о флотских традициях и подвигах отважных моряков, которые защищали наши воды.
В Музее Военно-Морской Славы – современном музейном комплексе, взрослые и дети не просто посмотрят на экспонаты, а активно примут участие в приключениях! У Вас будет возможность не только потрогать многие экспонаты руками, но и пробовать их в действии.
Передайте сообщение с помощью морзянки, загляните внутрь легендарных кораблей XVIII века, посидите в настоящей офицерской кают-компании и откройте для себя удивительные секреты, узнав, что такое «бить склянки». А в завершение Вас ждет захватывающее виртуальное путешествие на ледоколе среди ледяных просторов!
Продолжительность экскурсии 8-8,5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Воскресенье. Экскурсии на выбор
Завтрак в гостинице.
На выбор: посещение музея Железнодорожного транспорта с тренажером «Кабина машиниста» или уникального трехуровневого океанариума, или Музей советский игровых автоматов.
Музей Железнодорожного транспорта будет интересен и детям, и взрослым – 57 тысяч квадратных метров, 28 тысяч экспонатов!
В музее представлены подлинные экспонаты в натуральную величину – старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны прошлого века. Не упустите шанс попробовать себя в роли машиниста на специальном тренажере и увидеть в разрезе настоящий паровоз!
Уникальный трехуровневый Океанариум – самый крупный в России, предлагает Вам захватывающее путешествие в чудесный и таинственный подводный мир! Здесь Вы и Ваши дети сможете исследовать семь удивительных климатических зон, полные разнообразия подводной жизни.
Настоящим волшебством станет 35-метровый прозрачный тоннель. Пройдите по нему и наблюдайте, как вокруг Вас плавают грациозные акулы, очаровательные тропические рыбы, гигантские скаты и экзотические морские черепахи! Здесь Вы почувствуете себя настоящими исследователем океана!
Музей советских игровых автоматов – неизвестно еще кому в этом музее будет интересней: родителям или детям! Недаром его называют «машиной времени», которая переносит взрослых в детство, а детям любого возраста позволяет увидеть прошлое.
«Зарубиться» в «Морской бой», покидать биты в «Городках», поохотиться на «Сафари». Играть можно как одному, так и в компании. Если у Вас сохранились советские монеты в 15 копеек, берите их с собой. А если нет, то не расстраивайтесь, они прилагаются к входному билету.
Транспорт не предоставляется.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
|Экскурсионная программа без проживания и питания
|Период
|3/2
|26.04-12.10
|13335
|Скидка для детей до 13 лет
|Период
|3/2
|26.04-12.10
|500
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-12.05
|19685
|5400
|13.05-22.05
|18975
|4725
|23.05-15.07
|19970
|5670
|16.07-25.09
|19405
|5130
|26.09-12.10
|17985
|3780
|1-местный номер
|26.04-12.05
|25085
|5400
|13.05-22.05
|23705
|4725
|23.05-15.07
|25640
|5670
|16.07-25.09
|24535
|5130
|26.09-12.10
|21765
|3780
|Доп. место
|26.04-12.05
|19685
|2700
|13.05-22.05
|18975
|2365
|23.05-15.07
|19970
|2835
|16.07-25.09
|19405
|2565
|26.09-12.10
|17985
|1890
|Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-10.05
|21160
|6805
|11.05-31.05
|19970
|5670
|01.06-31.08
|21160
|6805
|01.09-12.10
|19260
|4995
|1-местный номер
|26.04-10.05
|26885
|6265
|11.05-31.05
|24560
|5130
|01.06-31.08
|26885
|6265
|01.09-12.10
|23175
|4455
|Доп. место
|26.04-10.05
|под запрос
|под запрос
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|25.04-11.05
|22240
|7830
|12.05-23.05
|21530
|7155
|24.05-30.06
|24650
|10125
|01.07-31.08
|22240
|7830
|01.09-30.09
|21530
|7155
|01.10-12.10
|20110
|5805
|1-местный номер
|25.04-11.05
|29260
|7425
|12.05-23.05
|27875
|6750
|24.05-30.06
|33965
|9720
|01.07-31.08
|29260
|7425
|01.09-30.09
|27875
|6750
|01.10-12.10
|25105
|5400
|Доп. место
|25.04-11.05
|20640
|2835
|12.05-23.05
|20430
|2835
|24.05-30.06
|21350
|2835
|01.07-31.08
|20640
|2835
|01.09-30.09
|20430
|2835
|01.10-12.10
|20010
|2835
|Россия 3*, Бизнес с конд., завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|25.04-11.05
|20635
|6305
|12.05-01.06
|19645
|5360
|02.06-14.07
|22480
|8060
|15.07-31.08
|20635
|6305
|31.08-04.10
|19645
|5360
|05.10-12.10
|18665
|4430
|1-местный номер
|25.04-11.05
|25635
|5650
|12.05-01.06
|22315
|4015
|02.06-14.07
|28545
|7060
|15.07-31.08
|25632
|5650
|31.08-04.10
|22315
|4015
|05.10-12.10
|21835
|3800
|Доп. место
|25.04-11.05
|17965
|1350
|12.05-01.06
|17675
|1350
|02.06-14.07
|18510
|1350
|15.07-31.08
|17965
|1350
|31.08-04.10
|17675
|1350
|05.10-12.10
|17385
|1350
|Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.05
|22805
|8370
|01.06-16.06
|25500
|10935
|17.06-21.06
|29475
|14715
|22.06-24.08
|25500
|10935
|25.08-01.09
|24225
|9720
|1-местный номер
|26.04-31.05
|29425
|7493
|01.06-16.06
|34685
|10060
|17.06-21.06
|42435
|13840
|22.06-24.08
|34685
|10060
|25.08-01.09
|32730
|9115
|Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.05
|25645
|11070
|01.06-16.06
|28340
|13635
|17.06-21.06
|32310
|17415
|22.06-24.08
|28340
|13635
|25.08-01.09
|27065
|12420
|1-местный номер
|26.04-31.05
|34960
|10195
|01.06-16.06
|40220
|12760
|17.06-21.06
|47970
|16540
|22.06-24.08
|40220
|12760
|25.08-01.09
|38270
|11815
|Доп. место
|26.04-31.05
|22445
|3375
|01.06-16.06
|23240
|3375
|17.06-21.06
|24410
|3375
|22.06-24.08
|23240
|3375
|25.08-01.09
|22865
|3375
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-11.05
|23945
|9450
|12.05-24.05
|23235
|8775
|25.05-05.07
|26215
|11610
|06.07-23.08
|25075
|10530
|24.08-30.09
|23940
|9450
|1-местный номер
|26.04-11.05
|33390
|9450
|12.05-24.05
|32010
|8775
|25.05-05.07
|37825
|11610
|06.07-23.08
|35605
|10530
|24.08-30.09
|33390
|9450
|Доп. место
|26.04-11.05
|20940
|2700
|12.05-24.05
|20735
|2700
|25.05-05.07
|22210
|3105
|06.07-23.08
|21875
|3105
|24.08-30.09
|21340
|2970
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-11.05
|26780
|12150
|12.05-24.05
|25360
|10800
|25.05-05.07
|29755
|14985
|06.07-23.08
|28340
|13635
|24.08-30.09
|27065
|12420
|1-местный номер
|26.04-11.05
|30560
|7965
|12.05-24.05
|29680
|7560
|25.05-05.07
|34755
|9990
|06.07-23.08
|32525
|8910
|24.08-30.09
|30305
|7830
|Доп. место
|26.04-11.05
|21780
|2700
|12.05-24.05
|21360
|2700
|25.05-05.07
|23260
|3105
|06.07-23.08
|22840
|3105
|24.08-30.09
|22265
|2970
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.08
|25360
|10800
|01.09-12.10
|23660
|9180
|1-местный номер
|26.04-31.08
|33460
|9450
|01.09-12.10
|30140
|7830
|Доп. место
|26.04-31.08
|20560
|2160
|01.09-12.10
|20060
|2160
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.08
|27915
|13230
|01.09-12.10
|26210
|11610
|1-местный номер
|26.04-31.08
|38445
|11880
|01.09-12.10
|35125
|10260
|Доп. место
|26.04-31.08
|21315
|2160
|01.09-12.10
|20815
|2160
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.08
|24795
|10260
|01.09-12.10
|23090
|8640
|1-местный номер
|26.04-31.08
|32355
|8910
|01.09-12.10
|29030
|7290
|Доп. место
|26.04-31.08
|21395
|2835
|01.09-12.10
|20890
|2835
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.08
|27205
|12555
|01.09-12.10
|25645
|11070
|1-местный номер
|26.04-31.08
|37060
|11205
|01.09-12.10
|34015
|9720
|Доп. место
|26.04-31.08
|22105
|2835
|01.09-12.10
|21645
|2835
|DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-11.05
|22805
|8370
|12.05-01.06
|24225
|9720
|02.06-05.07
|25505
|10935
|06.07-28.08
|24225
|9720
|29.08-12.10
|22805
|8370
|1-местный номер
|26.04-11.05
|29015
|7290
|12.05-01.06
|31785
|8640
|02.06-05.07
|34275
|9855
|06.07-28.08
|31785
|8640
|29.08-12.10
|29015
|7290
|Доп. место
|26.04-11.05
|19605
|2025
|12.05-01.06
|20025
|2025
|02.06-05.07
|20400
|2025
|06.07-28.08
|20025
|2025
|29.08-12.10
|19605
|2025
|Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.05
|25785
|11205
|01.06-31.07
|28340
|13635
|01.08-12.10
|25785
|11205
|1-местный номер
|26.04-31.05
|32940
|9180
|01.06-31.07
|37925
|11610
|01.08-12.10
|32940
|9180
|Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.05
|27345
|12690
|01.06-31.07
|29760
|14985
|01.08-12.10
|27345
|12690
|1-местный номер
|26.04-31.05
|35985
|10665
|01.06-31.07
|40695
|12960
|01.08-12.10
|35985
|10665
|Доп. место
|26.04-31.05
|25945
|5400
|01.06-31.07
|26660
|5400
|01.08-12.10
|25945
|5400
|Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-10.05
|22880
|8440
|11.05-19.05
|20255
|5940
|20.05-09.06
|21815
|7425
|10.06-02.08
|22880
|8440
|03.08-20.09
|21815
|7425
|21.09-12.10
|20255
|5940
|1-местный номер
|26.04-10.05
|30775
|8170
|11.05-19.05
|25655
|5670
|20.05-09.06
|28700
|7155
|10.06-02.08
|30775
|8170
|03.08-20.09
|28700
|7155
|21.09-12.10
|25655
|5670
|Доп. место
|26.04-10.05
|20630
|2700
|11.05-19.05
|19055
|2160
|20.05-09.06
|19915
|2430
|10.06-02.08
|20630
|2700
|03.08-20.09
|19915
|2430
|21.09-12.10
|19055
|2160
|Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-10.05
|23235
|8775
|11.05-19.05
|20535
|6210
|20.05-09.06
|22240
|7830
|10.06-02.08
|23235
|8775
|03.08-20.09
|22240
|7830
|21.09-12.10
|20535
|6210
|1-местный номер
|26.04-10.05
|31465
|8505
|11.05-19.05
|26205
|5940
|20.05-09.06
|29530
|7560
|10.06-02.08
|31465
|8505
|03.08-20.09
|29530
|7560
|21.09-12.10
|26205
|5940
|Доп. место
|26.04-10.05
|20735
|2700
|11.05-19.05
|19135
|2160
|20.05-09.06
|20040
|2430
|10.06-02.08
|20735
|2700
|03.08-20.09
|20040
|2430
|21.09-12.10
|19135
|2160
|Трио 2*, Стандарт, завтрак+ ужин (НВ) Ланчбокс
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-10.05
|22440
|8020
|11.05-31.05
|21245
|6885
|01.06-31.08
|22440
|8020
|01.09-12.10
|20535
|6210
|1-местный номер
|26.04-10.05
|28160
|6875
|11.05-31.05
|25835
|5740
|01.06-31.08
|28160
|6870
|01.09-12.10
|24450
|5065
|Доп. место
|26.04-12.10
|под запрос
|под запрос
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол+ужин (НВ)
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.08
|29050
|14310
|01.09-12.10
|27340
|12690
|1-местный номер
|26.04-31.08
|36610
|10935
|01.09-12.10
|33285
|9315
|Доп. место
|26.04-31.08
|25650
|4860
|01.09-12.10
|25145
|4860
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол+ужин (НВ)
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.08
|31460
|16605
|01.09-12.10
|29900
|15120
|1-местный номер
|26.04-31.08
|41315
|13230
|01.09-12.10
|38270
|11745
|Доп. место
|26.04-31.08
|26360
|4860
|01.09-12.10
|25900
|4860
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол+ ужин накрытие (НВ)
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.08
|29615
|14850
|01.09-12.10
|27915
|13230
|1-местный номер
|26.04-31.08
|37715
|11475
|01.09-12.10
|34395
|9855
|Доп. место
|26.04-31.08
|24815
|4185
|01.09-12.10
|24315
|4185
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол+ ужин накрытие (НВ)
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.08
|32170
|17280
|01.09-12.10
|30470
|15660
|1-местный номер
|26.04-31.08
|42700
|13905
|01.09-12.10
|39370
|12285
|Доп. место
|26.04-31.08
|25570
|4185
|01.09-12.10
|25070
|4185
|Театральная площадь 4* Стандартный мансардный номер для четырёхместного размещения, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.08
|21105
|13500
|01.09-12.10
|21955
|15120
|Театральная площадь 4* Стандартный мансардный номер для четырёхместного размещения, завтрак шведский стол+ ужин накрытие (НВ)
|Размещение
|Период
|3/2
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-31.08
|26210
|23220
|01.09-12.10
|25360
|21600
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Гостиница «Театральная» 4
«Театральная» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Трио 2
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Москва 4
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Санкт-Петербург 4
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
DOMINA Пулково 4
Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.
Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.
В качестве питания предложен ресторан или Room service.
Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. На нашем официальном сайте можно увидеть актуальные цены на номера, адрес и рассмотреть детально на карте, что находится рядом с отелем «Достоевский».
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Станция L1 3
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
- Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания. В зависимости от выбранного отеля включены ужины по количеству суток (ночей) проживания
- Экскурсионная программа и транспорт в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни тура, за исключением дней с дополнительными экскурсиями
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
- Питание, не указанное в программе и в купленном тарифе
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Индивидуальный трансфер - по запросу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Какой допустимый возраст туриста в туре?
Рекомендованный возраст: 6+
Минимально допустимый возраст (по согласованию): 3+
Какая стоимость дополнительных экскурсий?
Пешеходные экскурсии:
|Экскурсия
|Описание
|Длительность экскурсии
|Стоимость
«Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости
Понедельник в 14:00
|Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне – историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города. И откроем для себя Петербург глазами Петра Великого, пройдя по новому пешеходному маршруту «Путь Петра», который проложен вдоль Петровской набережной. Во время экскурсии по Петропавловской крепости Вы познакомитесь с одной из первых построек Петербурга – уникальным историко-архитектурным памятником, где бастионы и фортификационные сооружения России XVIII века расскажут Вам все свои истории. Здесь, у истоков города, Вы узнаете, как крепость была и защитой, и местом заключения. Вы побываете в усыпальнице Российских императоров – соборе святых апостолов Петра и Павла, знаменитый позолоченный шпиль которого – символ надежды и величия, возвышается над городом.
|Продолжительность 3-3,5 часа
|2625 руб. /чел.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» с экскурсией по Дворцу Великого Князя Владимира» и прогулкой по Летнему саду
Вторник в 11:00
|По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного. Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых оград Северной столицы – изящными решетками Летнего сада, Михайловского сада, роскошными воротами Зимнего дворца. Экскурсия по дворцу великого князя Владимира (Дом Ученых) познакомит Вас с элегантным палаццо на Дворцовой набережной, который неизменно привлекает к себе внимание. Окончание строительства совпало с важным событием – днем бракосочетания князя Владимира с герцогиней Марией Павловной, что сделало дворец символом новой эпохи в светской жизни Петербурга. С момента своего открытия дворец быстро завоевал популярность и стал центром светской жизни города. На экскурсии Вы сможете посетить парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи. Прогулка по Летнему саду – Ваше незабываемое путешествие во времени! Летний сад, старейший парк Санкт-Петербурга, — это любимое детище Петра I и настоящая жемчужина паркового искусства, хранящая множество тайн и легенд. Именно Петр I в далеком 1704 году задумал создать здесь сад, достойный европейских монархов, и лично принимал участие в его планировке. Сегодня, прогуливаясь по Летнему саду, Вы увидите одно из старейших зданий Петербурга — дворец Петра I, полюбуетесь очаровательными фонтанами и насладитесь красотой изысканных мраморных скульптур. И, конечно же, Вы увидите настоящее, 8-е чудо света — решетку Летнего сада. Это кружевное чудо из металла, поразит воображение каждого!
|Продолжительность 3,5-4 часа
|3160 руб. /чел.
Пешеходная экскурсия «Загадай желание». Прогулка в Летний саду и посещение Эрмитажа.
Вторник в 11:00
Во время нашего небольшого пешеходного путешествия Вы попадете в секретные места петербуржцев, где мы загадываем желания, заветные и не очень, маленькие и большие; места, где мы мечтаем. Готовы поделиться этими секретом и с Вами. Вы узнаете легенды и истории, связанные с памятником Чижику-Пыжику, атлантами у входа в Эрмитаж, фонтаном Шар, памятниками петербургскому фотографу, коту Елисею и кошке Василисе.
Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира – это как первая встреча с волшебством, которое навсегда останется в сердце и зажжет любовь к прекрасному, подарит мощный стимул для познания красоты и гармонии не только юным посетителям, но и их родителям. Вы сможете почувствовать себя египетским жрецом, принцессой в Тронном зале или средневековым рыцарем в Рыцарском зале.
Представьте: летний день, Вы в самом центре Петербурга, в Летнем саду – где гулял сам Пётр Первый! Это не просто парк, а созданное по образу лучших европейских садов настоящее сказочное царство, которое дышит историей и хранит множество секретов. Ещё в 1704 году Петр I задумал этот удивительный уголок, наметил план, и вот – портал в увлекательное путешествие сквозь века перед Вами. Конечно, за триста лет многое изменилось, но Вы увидите дворец, где жил и принимал решения Петр I. Также Вас ждут: живописные аллеи, по которым можно пройтись, а детям пробежаться, невероятной красоты фонтаны, буквально дарящие брызги веселья, и волшебные мраморные скульптуры, которые знают все тайны прошлого. И, конечно же, Вы увидите настоящее, 8-е чудо света – решетку Летнего сада. Это кружевное чудо из металла, поразит воображение и взрослых, и детей!
|Продолжительность 3,5-4 часа
|2155 руб. /чел.
Пешеходная экскурсия «Новый взгляд на Петербург» с прогулкой по Крестовскому острову, парку 300-летия и посещением смотровой площадки «Лахта-центр».
Среда в 11:00
|Петербург — это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками – шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла. И сегодня нам предстоит в этом убедиться – ведь мы окажемся с Вами в том районе города, который создает историю современной архитектуры Петербурга. Мы пройдем с Вами по центральной аллее Крестовского острова, как перед матчем идут десятки тысяч болельщиков футбольной команды «Зенит» и увидим самый всепогодный, самый технологичный, и что уж тут говорить, самый дорогой и самый посещаемый стадион России – «Газпром арена». Мы прогуляемся по самому длинному и самому высокому пешеходному мосту города. Вспомним 300-летнюю историю Петербурга в парке, который был разбит в честь этого юбилея. А потом покорим смотровую площадку «Лахта-центра» – самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европы! С 83-го этажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива. Город – как на ладони! А в ясную погоду Вы сможете увидеть даже его живописные пригороды.
|Продолжительность 3-3,5 часа
|3595 руб. /чел.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с посещением смотровой площадки «Лахта-центра» и экскурсией в Исаакиевский собор.
Четверг в 11:00
Петербург – это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками – шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла. И сегодня нам предстоит в этом убедиться – ведь мы познакомимся с бессмертным творением XIX века и небоскребом XXI века.
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии. Ваше приключение начнется на головокружительной высоте: Вы покорите смотровую площадку «Лахта-центра» – самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европы! С 83-го этажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива. Город – как на ладони! А в ясную погоду Вы сможете увидеть даже его живописные пригороды.
Спустившись в петербургское метро – самое глубокое в мире, мы вернемся в центр города, где продолжится наша увлекательная пешеходная экскурсия. Мы пройдем по Невскому проспекту, полюбуемся всемирно известными достопримечательностями и великолепной архитектурой главной улицы «северной столицы».
Экскурсия продолжится у самого узнаваемого памятника нашего города – «Медного всадника». Этот символ Петербурга, воздвигнутый в честь великого Петра I, расскажет Вам о победах и славе российской империи.
Далее Вас ждет величественный Исаакиевский собор – самый высокий и самый большой собор города! Представьте себе: он способен принять около 14 000 человек сразу. Этот шедевр архитектуры, созданный в далеком 1858 году, поразит Вас своим великолепием. Бывший главный кафедральный собор Российской империи ошеломит роскошью интерьера: для украшения внутреннего убранства было потрачено около 400 кг золота, 1000 тонн бронзы и 16 тонн малахита; для отделки стен собора было использовано 14 сортов мрамора, а для 62 мозаичных полотен - 12 тысяч оттенков цветов. В завершение Вы можете подняться на колоннаду Исаакиевского собора, и теперь перед Вами будет видна вся центральная часть города с высоты птичьего полета! Приготовьтесь к самым незабываемым впечатлениям!
|Продолжительность 4 часа
|4415 руб. /чел.
Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и Золотым/Бриллиантовым кладовым Эрмитажа. Теплоходная прогулка по рекам и каналам города.
Пятница в 11:00
Блестящая дворцовая панорама – это визитная карточка Петербурга. Количество дворцов, их красота и роскошь интерьеров поражают воображение. С самого основания Петербурга здесь жили царская семья, богатые аристократические фамилии, крупные чиновники. За пышными фасадами дворцов скрываются истории важных событий России, судеб людей. Во время пешеходной прогулки Вы увидите дворцы разных эпох и стилей и узнаете о тайнах их знаменитых владельцев.
Наше погружение в блистательный мир петербургского дворянства начнется с посещения первого каменного дворца Северной столицы – Меншиковского дворца. Светлейший князь не скупился, создавая этот шедевр петровского барокко, и сегодня мы можем любоваться сохранившимися интерьерами, словно переносящими нас в эпоху пышных балов и грандиозных замыслов.
А затем нас ждет экскурсия в настоящую сокровищницу – Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа. Эта уникальная галерея драгоценностей, выросшая из личной коллекции русской Императорской фамилии, поражает воображение своим богатством и блеском. Здесь собраны шедевры со всего мира, от артефактов древнейших цивилизаций до изысканных творений начала XX века - калейдоскоп культур, эпох и техник, которыми нельзя не восхищаться.
Приглашаем Вас на увлекательную прогулку на теплоходе по неспешным рекам и таинственным каналам. Вы сможете по-новому ощутить очарование «Северной Венеции», увидев, как преображается город, отражаясь в водной глади. Убедитесь сами, что Петербург с воды — это завораживающее зрелище! Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый салон, удобная мебель и туалетная комната.
|Продолжительность 3-3,5 часа
|5750 руб. /чел.
Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки колокольни Владимирского собора. Теплоходная прогулка по рекам и каналам города.
Суббота в 11:00
Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга. Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта. Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый XVIII век, разночинный XIX, бунтарский XX!
Экскурсия начнется с подъема на одну из самых высоких смотровых площадок города – Колокольню Владимирского собора. Отсюда Вы не только полюбуетесь на знаменитые петербургские крыши, но и вместе с гидом проложите маршрут своей экскурсии.
Продлить очарование городом Вы сможете на водной теплоходной прогулке. Мы приглашаем Вас прокатиться на теплоходе по рекам и каналам города, насладиться «Северной Венецией» и убедиться, что город с воды смотрится абсолютно по-другому. Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый салон, удобная мебель и туалетная комната.
|Продолжительность 4,5-4 часа
|3050 руб. /чел.
Автобусные экскурсии
|Экскурсии
|Описание
|Взрос.
|Школ. до 14 лет
|Расписание
|Обзорная экскурсия на автобусе (продолжительность - 1,5-2 часа)
|В 1,5-часовую обзорную экскурсию входит посещение основных достопримечательностей и памятных мест Северной столицы. Это идеальный вариант для знакомства с городом, каждый двор, мостовая, набережная которого наполнена вековой историей.
|900
|600
|ЕЖ в 10:00, 11:00, 12;15, 14:00, 15:00, 16:30, 17:45
|Обзорная экскурсия на автобусе (1,5 часа) +Эрмитаж (1,5 час.)
|В 1,5-часовую обзорную экскурсию входит посещение основных достопримечательностей и памятных мест Северной столицы. Это идеальный вариант для знакомства с городом, каждый двор, мостовая, набережная которого наполнена вековой историей.
Экскурсия в Эрмитаж.
|2800
|1700
|ВТ, ЧТ, СБ и ВС 12:20
|Обзорная экскурсия на автобусе (1,5-2 часа) + Петропавловская крепость (1,5 часа)
|После короткой остановки у крейсера Аврора у особняка Кшесинской автобус встретит гид, с которым экскурсанты отправятся в Петропавловскую крепость. Экскурсия по крепости продолжительностью 1,5 – 2 часа, с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона.
|2200
|1200
|ЕЖ в 11:00, 14:00(КРОМЕ СР)
|Обзорная экскурсия на автобусе (1,5-2 часа) + экскурсия по рекам и каналам (1 час)
|После 1,5-часовой обзорной экскурсии по основным достопримечательностям и памятным местам Северной столицы Вас ожидает прекрасная прогулка на теплоходе по рекам и каналам. Окончание экскурсии у причала «Кунсткамера»/ «Спуск со львами» (ст. метро «Адмиралтейская»).
|2200
|1600
|ЕЖ в 10:00,11:00, 12:05,14:00, 15:00, 16:30, 17:45
|Обзорная экскурсия на автобусе (1,5-2 часа) + Посещение Кунсткамеры (без очереди)
|После 1,5-часовой обзорной экскурсии по основным достопримечательностям и памятным местам Северной столицы гид компании проводит вас в Кунсткамеру (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого), где вы самостоятельно сможете ознакомиться с его коллекциями.
|1700
|900
|ЕЖ в 10:00 (КРОМЕ ПН)
|Обзорная экскурсия на автобусе (1,5 часа) +Крейсер Аврора
В 1,5-часовую обзорную экскурсию входит посещение основных достопримечательностей и памятных мест Северной столицы. Это идеальный вариант для знакомства с городом, каждый двор, мостовая, набережная которого наполнена вековой историей.
Посещение крейсера Аврора.
|2000
|1300
|по СР и СБ в 15:00
|Большой Петергоф Большой дворец+Малый музей+Нижний парк (7 часов)
|Архитектурную славу Санкт-Петербурга составляют не только грандиозные ансамбли и выдающиеся памятники архитектуры исторического центра Санкт-Петербурга, но и пригородные дворцово-парковые комплексы, являющиеся признанными шедеврами мирового зодчества и садово-паркового искусства. Наиболее ярким примером пригородных дворцово-парковых ансамблей является Петергоф (Петродворец). Вы совершите прогулку с экскурсоводом по Нижнему парку, заложенному в начале XVIII века в стиле французских регулярных садов с затейливо оформленными газонами, беломраморной и бронзовой золоченой скульптурой, мощными водяными струями многочисленных фонтанов и каскадов. Вы также побываете в одном из малых музеев на территории Нижнего парка и в Большом Петергофском дворце.
|4200
|3200
|ЕЖ в 09:00 и 12:40 (КРОМЕ ПН)
|Петергоф +Нижний парк (5-5,5 часов)
|Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Главным украшением Петергофа стали фонтаны и каскады Нижнего парка и Верхнего сада. Вы совершите прогулку с экскурсоводом по Нижнему парку, заложенному в начале XVIII века в стиле французских регулярных садов с затейливо оформленными газонами, беломраморной и бронзовой золоченой скульптурой, мощными водяными струями многочисленных фонтанов и каскадов.
|3200
|2500
|ЕЖ в 13:30
|Кронштадт + Петергоф (Нижний Парк) 9 часов
|Благодаря Петру I, Петербург имеет выход к собственному морю — Финскому заливу. Российский царь построил огромный город на болотах, чтобы прорубить окно в Европу. Он укрепил подходы к заливу с помощью Петергофа, Кронштадта. У вас есть возможность посетить эти места за один день и ознакомиться с историей завоевания северного моря Петром Великим. Посещение Нижнего парка в стиле французских регулярных садов с затейливо оформленными газонами, беломраморной и бронзовой золоченой скульптурой, мощными водяными струями многочисленных фонтанов и каскадов. в Петергофе.
|3900
|3100
|по ПН иПТ в 10-40
|Пушкин - Павловск (7-7,5 часов) Екатерининский дворец и Павловский дворец
|Приглашаем посетить бывшую загородные резиденции царской семьи в Пушкине (Царское Село) и Павловске. Ансамбли дворцов и парка в Царского Села и Павловска - одни из красивейших в пригородах Санкт-Петербурга.
|49100
|3800
|по СР и СБ в 10:30
|Пушкин (5-5,5 часов) Екатерининский дворец + Янтарная комната
|Бывшая загородная резиденция царской семьи в Пушкине - Царское Село. Дворцово-парковый ансамбль Царского Села считается одним из выдающихся произведений дворцово-паркового искусства, входящий в список ЮНЕСКО.
|4100
|3100
|ЕЖ 11:30 и 14:20 (КРОМЕ ВТ и последнего ПН месяца
|Пушкин + Лицей (6-6,5 часов) Екатерининский дворец +Янтарная комната+парк+ Лицей
|Бывшая загородная резиденция царской семьи в Пушкине - Царское Село. Дворцово-парковый ансамбль Царского Села считается одним из выдающихся произведений дворцово-паркового искусства, входящий в список ЮНЕСКО. Посещение знаменитого Императорского Лицея с экскурсией, именно здесь учился Пушкин А. С. Музей, в котором воссоздает обстановку, в которой жили и учились лицеисты I выпуска - Большой зал, Газетную комнату, Библиотеку, учебные классы и спальни воспитанников.
|4500
|3400
|по ПТ в 10:20 КРОМЕ посл. ПТ месяца
|Пушкин (Александровский Дворец) 6 часов Александровский Дворец + Фёдоровский собор
|В Царском Селе вас ждёт прогулка по Александровскому парку и посещение Александровского дворца. Это знаковое место для российской истории, дом семьи последнего российского императора Николая II, который с 1905 года жил здесь с семьей постоянно. В завершении путешествия вас ждёт знакомство с ещё одной достопримечательностью Царского Села - Фёдоровский собор, построенный в псевдорусском стиле, задуманный как церковь для Собственных Его Величества конвоя и Сводного Пехотного полка.
|3000
|2300
|по ВТ в 11:30
|Пушкин (2 дворца) 6,5-7 часов Екатерининский и Александровский дворцы
|Бывшая загородная резиденция царской семьи в Пушкине - Царское Село. Вас ждут парадные залы Екатерининского дворца, прогулка по Александровскому парку и посещение Александровского дворца.
|4700
|3700
|по ВС в 10:30
|Ораниенбаум (6-6,5 часов) Большой Меншиковский дворец+парк
|Дворцы и парки Ораниенбаума являются единственным пригородным ансамблем, не захваченным и не разрушенным оккупантами. Тем не менее, они подвергались систематическим ожесточенным бомбардировкам, артобстрелам и получили серьёзные повреждения. Дворцы Ораниенбаума в значительной степени сохранили подлинную отделку интерьеров с XVIII -XIX веков, и тем самым представляют огромную художественную и культурную ценность. Ораниенбаум входит в список памятников культуры ЮНЕСКО.
|3300
|2800
|По СР в 12:50 (КРОМЕ последней СР месяца)
|Ораниенбаум – 2 ДВОРЦА (7,5 часов) Большой Меншиковский и Китайский дворцы+парк
|Дворцы и парки Ораниенбаума являются единственным пригородным ансамблем, не захваченным и не разрушенным оккупантами. Тем не менее, они подвергались систематическим ожесточенным бомбардировкам, артобстрелам и получили серьёзные повреждения. Дворцы Ораниенбаума в значительной степени сохранили подлинную отделку интерьеров с XVIII -XIX веков, и тем самым представляют огромную художественную и культурную ценность. Часть интерьеров Китайского дворца оформлена в модном тогда китайском стиле, потому он и называется Китайским. В нем находится уникальный стеклярусный кабинет.
|4000
|3500
|По ПТ в 12:00 (с 30.05)
|Ораниенбаум + Кронштадт 9 часов Меншиковский дворец+парк+ Морской собор (в Кронштадте)
|Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума расположен в 40 км от Санкт-Петербурга на южном берегу Финского залива. Это конечная точка Петергофской дороги и место паромной переправы в Кронштадт. Во время трассовой экскурсии вы услышите рассказ об истории создания Петергофского тракта, строительстве дач вельмож Петровского времени и сановников второй половины XVIII- начала XIX веков. В Ораниенбауме Вы посетите - Большой дворец (Меншиковский). В Кронштадте во время Обзорной экскурсии вы познакомитесь с историей строительства города-крепости, увидите выдающиеся памятники архитектуры и посетите Морской собор.
|3900
|3100
|по ЧТ и ВС в 9:45
|Павловск 6 часов Павловский дворец +парк
|Ансамбль дворцов и парка в Павловске - один из красивейших в пригородах Санкт-Петербурга. Декоративные сооружения: павильоны, мостики, лестницы, беседки, террасы - органично расположены в огромном пейзажном парке, созданном трудом и вдохновением ряда прославленных зодчих, садоводов, художников XVIII-XIX веков.
|3200
|2600
|по ВТ в 13:10 по ПТ в 11:45
|Гатчина 6.5-7 часов Гатчинский замок+парк
|Гатчина расположена в 45 км к юго-западу от Санкт-Петербурга. Богатые природные данные: живописный рельеф местности, обширные леса и озера с чистой ключевой водой - позволили создать здесь во второй половине XVIII века великолепный дворцово-парковый ансамбль, центром которого стал необычный по своей архитектуре дворец. Во время экскурсии во дворец вы познакомитесь с историей строительства дворца и сможете полюбоваться великолепием декора и убранства парадных залов, а также увидеть Подземный ход. Рядом с дворцом расположены несколько парков - Дворцовый, Зверинец, Севилья. Каждый из парков - настоящая кладезь для ценителей уникальных памятников архитектуры. Во время прогулки по парку вы сможете полюбоваться замечательными парковыми павильонами и скульптурами, украшающими парковое пространство.
|3600
|3100
|по ВТ, ЧТ, СБ и ВС в 13:00
|Гатчина (2 дворца) 8 часов Гатчинский замок + Приоратский дворец
|Богатые природные данные: живописный рельеф местности, обширные леса и озера с чистой ключевой водой - позволили создать здесь во второй половине XVIII века великолепный дворцово-парковый ансамбль, центром которого стал необычный по своей архитектуре дворец. Во время экскурсий по дворцам вы познакомитесь с историей строительства и сможете полюбоваться великолепием декора и убранства парадных залов.
|4000
|3300
|по СР в 11:15
Кронштадт 6,5-7 часов +Морской собор
доп. Морская прогулка
|Кронштадт - город в Ленинградской области расположен в 48 км к западу от Санкт-Петербурга на острове Котлин, в восточной части Финского залива. Кронштадт- город-крепость, стал не только надежными морскими воротами Петербурга, но и кузницей кадров отечественного флота, где проходили службу многие флотоводцы - адмирал Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Спиридов, Д. Н. Сенявин, М. П. Лазарев, П. С. Нахимов,В. А. Корнилов, С. О. Макаров, известные мореплаватели - И. Ф. Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский. Ф. Ф. Беллинсгаузен, В. М. Головнин, Ф. П. Литке. На рейдах Кронштадт впервые испытывались новые виды вооружения и военно-морской техники. За дополнительную оплату Прогулка на теплоходе по Финскому заливу позволит увидеть форты, которые защищали главный морской путь в Санкт-Петербург.
|2700
3700
|2300
3300
|ЕЖ в 11-20 и14:15
|Кронштадт+ Музей Военно-Морского Флота 6,5-7 часов
|Кронштадт - город в Ленинградской области расположен в 48 км к западу от Санкт-Петербурга на острове Котлин, в восточной части Финского залива. Кронштадт- город-крепость, стал не только надежными морскими воротами Петербурга, но и кузницей кадров отечественного флота, где проходили службу многие флотоводцы - адмирал Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Спиридов, Д. Н. Сенявин, М. П. Лазарев, П. С. Нахимов,В. А. Корнилов, С. О. Макаров, известные мореплаватели - И. Ф. Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский. Ф. Ф. Беллинсгаузен, В. М. Головнин, Ф. П. Литке. На рейдах Кронштадт впервые испытывались новые виды вооружения и военно-морской техники. Музей военно-морской славы России занимает здание бывших арсеналов, соединенных атриумом, где стоит самый большой экспонат музея – первая подводная атомная лодка Советского Союза К-3 («Ленинский комсомол»). Посещение лодки не входит в нашу экскурсию, но снаружи ее можно осмотреть и даже потрогать! бесплатно.
|Стоимость уточняется
|Стоимость уточняется
|по СР в 10:10
|Большой Кронштадт 7-7,5 часов +Форт Константин + Музей маяков+ Морская прогулка
|Кронштадт - город в Ленинградской области расположен в 48 км к западу от Санкт-Петербурга на острове Котлин, в восточной части Финского залива. Вы посетите форт «Великий князь Константин» и Музей маячной службы, в котором узнаете, как менялись «стражи морей» в течение веков, увидите модели маяков и гигантские линзы, старейшую из которых выпустили в 1857 году. Среди экспонатов музея – устройства, которые используются на маяках, буях и навигационных знаках России, стран СНГ и Европы. Украшением станет Прогулка на теплоходе по Финскому заливу позволит увидеть форты, которые защищали главный морской путь в Санкт-Петербург
|4200
|3700
|по ВТ, СР и СБ в 09:40
|Стрельна 4,5-5 часов Константиновский дворец (Президентский дворец)
|Стрельна - старейший пригород Санкт-Петербурга, расположенный на южном побережье Финского залива. Поселок находится на берегах рек Стрелка и Кикенка. Стрельна славится своим дворцово-парковым ансамблем, центром которого является Константиновский дворец. (так как Константиновский дворец является резиденцией президента РФ, то на время проведения государственных мероприятий, экскурсия может быть отменена, даже в последний момент).
|2800
|2200
|по ВТ, ЧТ, СБ, ВС в 13:45
|Сокровище Карелии Рускеала и Сортавала (с билетом в парк) 16 часов
|Во время трассовой экскурсии туристы познакомятся с достопримечательностями Карельского перешейка, историей названия здешних мест. На пути следования находится знаменитый рукотворный Лосевский порог, мощнейший в Европе, который по скорости течения воды, высоте водных валов, крутизне водоворотов не уступает порогам мощных сибирских рек. В ходе трассовой экскурсии планируется остановка в городе Приозерск. Город-форпост, испокон веков находился в центре противостояния разных государств за земли между Ладогой и Балтикой. Новгородцы, шведы, финны, русские… Главной достопримечательностью Приозерска является каменная крепость Корела;
Посещение уникального в Европе, единственного в России и первого в Карелии – горного парка РУСКЕАЛА. Основной достопримечательностью Горного парка является Мраморный каньон – памятник индустриальной культуры конца XVIII - начала XX в. в., официально включенный в СПИСОК КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ в 1998 г.
СОРТАВАЛА является вторым после Петрозаводска туристическим центром республики Карелия.
Во время обзорной экскурсии по городу Вы увидите: Городскую Ратушу, Карельский мост, «Ладожскую крепость», Пожарное депо, Дом купца Сийтонена, дом Леандера, здание банка Финляндии, памятник рунопевцу, здания старой Сортавалы, построенные известнейшими архитекторами в конце XIX — первой половине XX века…
|5450
|5123
|ЕЖ в 07:00
|Шлиссельбург 6,5 часов
|Экскурсия в Шлиссельбург – это путешествие к истоку Невы, где природа создала островок «Ореховый», предназначенный сторожить выход в Ладожское озеро. Вы посетите древнюю крепость «Орешек», которая когда-то была важнейшим форпостом России в борьбе со шведами. После окончательного возвращение в состав Российской Империи крепость превратилась в тюрьму, одними из первых заключённых в ней стали первая жена Петра I Евдокия Лопухина, его сестра Мария Алексеевна. Героический подвиг защитников крепости во время Великой Отечественной Войны не позволил фашистам замкнуть блокадное кольцо вокруг Ленинграда с востока и уничтожить Дорогу жизни.
|2800
|2200
|по СР и ВС в 9:10/11:20
|Новгород 12 часов
|Великий Новгород – это старейший город Руси, сохранивший свое очарование за X1 веков. Это одно из немногих мест на территории современной России, где сохранились культурные памятники домонгольского периода. Во времена монголо-татарского ига монголы не дошли 200 км до города и отправились в другом направлении. Как Город воинской славы, Великий Новгород пережил нацистскую оккупацию. И, несмотря на серьезный вред, причиненный многим историческим и культурным памятникам во время ВОВ, здесь удалось сохранить и восстановить шедевры культуры Руси.
Конечно, чтобы посмотреть все достопримечательности Великого Новгорода, одного дня экскурсии недостаточно, но наше автобусное путешествие станет для вас началом знакомства с историческим центром Древней Руси.
|3600
|3100
|по ВТ, ЧТ и ВС в 08:15
|Выборг 10,5-11 часов
|Старинный очаровательный Выборг привлекает многих туристов своей необыкновенной архитектурой и историей. Здесь Вам может показаться, что вы находитесь в Средневековье: узкие улочки, петляющие тропинки, Выборгский замок и каменные башни… На нашей экскурсии вы увидите главные достопримечательности Выборга! Вас ждет пешеходная экскурсия-прогулка по историческому центру Выборга, посещение крепости, основанной шведами в к. ХII в., Выборгский замок.
|3500
|3000
|по ПН, СР и СБ в 09:00
|Мифы и тайны СПБ 3-3,5 часа
|Петербург многолик: он предстает перед нами, то блистательной имперской столицей, то трагичным и даже опасным городом “маленького человека”. Порой он приобретает совсем уж причудливый образ и кажется местом фантастическим и мистическим. Этому способствуют и нереальность белых ночей, и многочисленные легенды и загадки города.
Чтобы прикоснуться к тайнам Петербурга и попытаться на себе ощутить особое влияние города на его обитателей, можно совершить нашу увлекательную экскурсию. Она не раскроет всех тайн города, но приоткроет завесу над ними и покажет совсем другую сторону Петербурга - одного из самых мистических городов мира.
|1300
|900
|ЕЖ в 18-00 (КРОМЕ СБ и каждого первого ВТ месяца)
|Православные храмы Петербурга 3-3,5 часа
|В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей, наружным и внутренним убранством православных храмов Санкт-Петербурга. Вы будете поражены мощью и величием Троице-Измайловского собора, неповторимой росписью Николо-Богоявленского собора, праздничным и торжественным убранством храма Успения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове, грандиозной архитектурой Казанского кафедрального собора и удивительной тишиной Смоленского кладбища, где находится часовня Святой блаженной Ксении Петербургской, а если пожелаете, то сможете приложиться к чудотворным иконам и мощам почитаемых святых, чтобы попросить их о самом сокровенном… Даже если не удастся зайти в саму часовню, всегда можно оставить записки с просьбами рядом.
|1300
|900
|по СР в 13:10
Водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
(1 час)
|Приглашаем Вас на увлекательную прогулку на теплоходике по неспешным рекам и таинственным каналам. Вы сможете по-новому ощутить очарование «Северной Венеции», увидев, как преображается город, отражаясь в водной глади. Убедитесь сами, что Петербург с воды — это завораживающее зрелище! Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый салон, удобная мебель и туалетная комната.
|Стоимость уточняется
|Стоимость уточняется
|ЕЖ с 11:00 до 18:00
|Ночной Петербург + прогулка на теплоходе до 3 часов утра
|Два разных города: Санкт-Петербург днём и Санкт-Петербург ночью. В дымке белых ночей красиво подсвеченные здания и памятники заставят по-другому взглянуть и на Невский проспект, и на Медного всадника, на Петропавловский Собор и храм Спас-на-Крови, на Дворцовую и Университетскую набережные. Жемчужиной ночного путешествия по городу станет теплоходная прогулка по рекам и каналом, и особенно по Неве под разводными мостами города. Как правило, маршрут осуществляется на уютном двухпалубном теплоходе, с закрытой верхней палубой и удобной открытой прогулочной площадкой. На теплоходе работает бар с напитками и закусками.
|2300
|1900
|ЕЖ в 22:40
|Ночной Петербург + прогулка на теплоходе до 5 часов утра
|Два разных города: Санкт-Петербург днём и Санкт-Петербург ночью. В дымке белых ночей красиво подсвеченные здания и памятники заставят по-другому взглянуть и на Невский проспект, и на Медного всадника, на Петропавловский Собор и храм Спас-на-Крови, на Дворцовую и Университетскую набережные. Жемчужиной ночного путешествия по городу станет теплоходная прогулка по рекам и каналом, и особенно по Неве под разводными мостами города. Как правило, маршрут осуществляется на уютном двухпалубном теплоходе, с закрытой верхней палубой и удобной открытой прогулочной площадкой. На теплоходе работает бар с напитками и закусками. После водной прогулки продолжим изучать ночной города на автобусе до 5 утра.
|2700
|2200
|ЕЖ в 22:50