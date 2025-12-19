Выбирайте волшебство: самый большой крытый аквапарк с пиратским кораблем и головокружительными горками или мир сказки
Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с посещением музея "Русский Левша"
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Путешествие на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off (старт первого автобуса в 10:00, отправление последнего автобуса в 17:30) — идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа.
Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.
И, чтобы Вы ничего не пропустили, экскурсия в формате аудиогида расскажет о достопримечательностях Петербурга самым захватывающим образом.
Для маленьких путешественников есть совершенно особенная, детская версия аудиогида, полная удивительных историй и невероятных фактов!
А далее Вы посетите настоящий музей чудес «Русский Левша» (музей работает с 11:00 до 19:00). Здесь, в мире, где масштабы измеряются микронами, Вас ожидают невероятные открытия.
Каждое произведение искусства, меньше миллиметра в размере, представляет собой шедевр, доступный для обозрения лишь через сложную оптику, искусно встроенную в витрины.
Самое главное место в музее занимает легендарная подкованная блоха. Невероятно, но подковы этого миниатюрного коня в шесть миллионов раз меньше подков, предназначенных для обычной лошади! Это потрясающее свидетельство мастерства, граничащего с магией.
Но и это далеко не все.
Транспорт предоставляется на самостоятельную обзорную экскурсию.
Вторник. Пешеходная экскурсия "Загадай желание". Экскурсия в Храм Воскресения Христова ("Спас-на-Крови"). Посещение Эрмитажа
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом на выходе ст. метро «Гостиный двор» (угол ул. Садовая и Невского пр.). Отправление на экскурсию в 11:00.
Во время нашего небольшого пешеходного путешествия Вы попадете в секретные места петербуржцев, где мы загадываем желания, заветные и не очень, маленькие и большие; места, где мы мечтаем. Готовы поделиться этим секретом и с Вами.
Вы узнаете легенды и истории, связанные с памятником Чижику-Пыжику, атлантами у входа в Эрмитаж, фонтаном Шар, памятниками петербургскому фотографу, коту Елисею и кошке Василисе.
Продолжится прогулка экскурсией в храм Воскресения Христова, больше известный как «Спас-на-Крови». Да, место связано с трагическим событием — гибелью императора Александра II, но вопреки печальной истории, храм расцвел, чтобы дарить радость и надежду!
Взрослые оценят масштаб и величие этого архитектурного шедевра, его историческую значимость и потрясающую красоту. А детям захочется рассмотреть разноцветные купола, найти самый необычный и придумать сказочную историю.
Внутри храма Вас ждет нечто невероятное — история, застывшая в смальте и камне. Ребята, наверняка, представят, как гениальные мастера складывали огромные паззлы, которые теперь стали уникальной коллекцией русского мозаичного искусства, равной которой нет во всей стране.
«Спас-на-Крови» ждет Вас, чтобы подарить незабываемые впечатления всей Вашей семье!
Посещение Эрмитажа — одного из крупнейших художественных музеев мира — это как первая встреча с волшебством, которое навсегда останется в сердце и зажжет любовь к прекрасному, подарит мощный стимул для познания красоты и гармонии не только юным посетителям, но и их родителям.
Вы сможете почувствовать себя египетским жрецом, принцессой в Тронном зале или средневековым рыцарем в Рыцарском зале.
Продолжительность экскурсии 3,5-4 часа.
Транспорт не предоставляется.
Среда. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцу
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 10:50.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
И даже зимой, когда парковые партеры и клумбы занесены снегом, водометы бездействуют, скульптура Большого каскада бережно укрыта от морозов, Петергоф предлагает гостям к осмотру дворцы бывшей царской резиденции, главным из которых является Большой дворец.
Почти полностью разрушенный во время Великой Отечественной войны, дворец был восстановлен в послевоенные десятилетия.
И сегодня его интерьеры являют посетителям Дубовую лестницу и Дубовый кабинет Петра с резными панно начала 17 века, анфиладу парадных залов архитектора Растрелли, китайские кабинеты Валлен-Деламота, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена.
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.
Четверг. День развлечений на выбор
Завтрак в гостинице.
1 вариант. Аквапарк «Питерлэнд» — самый большой крытый аквапарк в России, и он обещает отвлечь Вас от повседневной суеты, перенести в мир беззаботного веселья, где каждый найдет развлечение для себя — и взрослые, и дети.
В центре аквапарка специально для детей установлен пиратский корабль, вдохновленный известной «Черной Жемчужиной».
Для любителей острых ощущений здесь есть множество захватывающих водных горок, на которых можно скатиться с головокружительной высоты и ощутить прилив адреналина! А если Вы хотите расслабиться — нет ничего лучше, чем неспешно плыть по двухсотметровой ленивой реке.
Детям тоже будет чем заняться: волшебный детский городок предлагает безопасный бассейн, множество горок на любой вкус и активные игровые зоны.
2 вариант. Особняк Небылица – музей сказок. Старинный особняк окружен множеством легенд, начиная с истории его постройки, заканчивая владельцами. По преданию, одним из них был сударь фон Хеленверкофф — ученый, профессор, путешественник и изобретатель.
Именно он смотрит из окна замка и приглашает зайти внутрь. А там Вас ждет множество сказочных существ, которые создают атмосферу волшебства. Здесь и Баба Яга, Кощей Бессмертный, герои сказки «Красавица и чудовище», а со стороны за всеми наблюдает Дориан Грей.
Хотя музей ориентирован на детей, взрослые также часто бывают в полном восторге от увиденного!
3 вариант. Особняк Небылица водица – если Вас увлекает таинственный и сказочный подводный мир, то Вам именно сюда. Это дом-фантазия, где оживают детские сны о море, пиратах и русалках.
Представьте себе: Вы попадаете в сказочный мир, населенный яркими персонажами – Морским Шатуном, Морейрой, Морским Садко, Коралловой Девой, Восьминогом и многими другими.
Вас ждут захватывающие приключения, интерактивные игры и невероятные декорации, которые погружают в атмосферу морской сказки. Проведите незабываемый день, став участником этой волшебной истории, полной чудес и фантазий.
Посещение Особняка Небылица водица – это отличная возможность для всей семьи весело и интересно провести время, создав яркие и долгожданные воспоминания.
4 вариант. Музей Гарри Поттера. Если Вы и Ваши дети мечтаете погрузиться в волшебный мир Гарри Поттера, то этот музей — идеальное место! На 600 квадратных метрах развлечений Вас ждут настоящие магические приключения.
Только представьте: Вы, как настоящие маги, выбираете свою уникальную волшебную палочку в таинственном Косом переулке. Затем берете билет на загадочный экспресс до Хогвартса и идете к скрытой от маглов платформе 9 ¾, как это делали Ваши любимые герои.
Попробуйте вытащить мандрагору, погладьте милого Клювокрыла, создайте свои собственные заклинания, сделайте яркие фото на память в специально подготовленных фотозонах!
5 вариант. Фабрика мороженого. Во время увлекательной экскурсии и дети, и взрослые погрузятся в захватывающий процесс создания всеми любимого лакомства прямо на производстве.
Вы сможете наблюдать, как ингредиенты превращаются в готовое мороженое — от замешивания до замораживания, а также попробуете себя в роли ассистента технолога!
Вас ждет дегустация четырех уникальных видов мороженого, каждый из которых порадует своим насыщенным вкусом.
Наблюдая за разнообразием форм и вкусов, дети могут вдохновиться на создание собственных кулинарных шедевров и неожиданных сочетаний. Кто знает, возможно, это станет первым шагом к открытию таланта будущего мороженщика!
Не упустите шанс стать частью этого уникального путешествия в мир мороженого — наслаждайтесь, учитесь и вдохновляйтесь вместе с нами! Это идеальный способ провести время с пользой и удовольствием для всей семьи!
Транспорт не предоставляется.
Пятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 10:20.
Хотите почувствовать себя настоящим принцем или принцессой, галантным кавалером или знатной дамой? Мы отправляемся с Вами в Царское село, чтобы посетить Екатерининский дворец — один из самых известных императорских пригородных дворцов.
Пройдем по Золотой анфиладе, полюбуемся на себя в зеркала Большого Тронного зала, представляя, как кружились на балах пары в танце под звуки оркестра, узнаем историю восьмого чуда света – Янтарной комнаты и приоткроем тайну исчезновения янтарного декора.
После экскурсии по Екатерининскому дворцу мы предлагаем Вам почувствовать себя лицеистами пушкинской эпохи. Ведь Царское Село — это не просто роскошные дворцы и живописные парки.
Здесь был основан знаменитый Императорский Лицей — учебное заведение для мальчиков дворянского рода. И именно в этих стенах учился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин!
Вы пройдете по коридорам, по которым проходил юный Пушкин с друзьями, увидите учебный класс, где лицеисты постигали азы наук.
Посетите великолепный Большой зал, где Пушкин на переводном экзамене, волнуясь и краснея, прочитал свое стихотворение перед Державиным, а тот объявил его своим приемником.
Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.
Суббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:30.
Приглашаем Вас в истинно морское приключение для всей семьи! Вы увидите уникальное сооружение — дамбу, которая не только соединяет остров Котлин с материком, но и связывает историю и современность.
На нашем маршруте Вас ждут невероятные открытия: грандиозные гидротехнические сооружения, такие как док Петра I — символ инженерной мысли, не имеющий аналогов в мире, Кронштадтский футшток — точка отсчета всех высот и глубин на территории России.
А также Якорная площадь и грандиозный Морской собор — и это только начало Вашего большего приключения.
А увлекательный новый городской кластер, «Остров фортов» подарит удивительную возможность окунутся в настоящую морскую сказку, узнать о флотских традициях и подвигах отважных моряков, которые защищали наши воды.
В Музее Военно-Морской Славы — современном музейном комплексе, взрослые и дети не просто посмотрят на экспонаты, а активно примут участие в приключениях! У Вас будет возможность не только потрогать многие экспонаты руками, но и пробовать их в действии.
Передайте сообщение с помощью морзянки, загляните внутрь легендарных кораблей XVIII века, посидите в настоящей офицерской кают-компании и откройте для себя удивительные секреты, узнав, что такое «бить склянки».
А в завершение Вас ждет захватывающее виртуальное путешествие на ледоколе среди ледяных просторов!
Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.
Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.
Воскресенье. День развлечений на выбор
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
1 вариант. Музей Железнодорожного транспорта будет интересен и детям, и взрослым – 57 тысяч квадратных метров, 28 тысяч экспонатов! В музее представлены подлинные экспонаты в натуральную величину — старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны прошлого века.
Не упустите шанс попробовать себя в роли машиниста на специальном тренажере и увидеть в разрезе настоящий паровоз!
Уникальный трехуровневый Океанариум — самый крупный в России, предлагает Вам захватывающее путешествие в чудесный и таинственный подводный мир! Здесь Вы и Ваши дети сможете исследовать семь удивительных климатических зон, полные разнообразия подводной жизни.
Настоящим волшебством станет 35-метровый прозрачный тоннель. Пройдите по нему и наблюдайте, как вокруг Вас плавают грациозные акулы, очаровательные тропические рыбы, гигантские скаты и экзотические морские черепахи! Здесь Вы почувствуете себя настоящими исследователем океана!
Музей советских игровых автоматов — неизвестно еще кому в этом музее будет интересней: родителям или детям! Недаром его называют «машиной времени», которая переносит взрослых в детство, а детям любого возраста позволяет увидеть прошлое.
«Зарубиться» в «Морской бой», покидать биты в «Городках», поохотиться на «Сафари». Играть можно как одному, так и в компании. Если у Вас сохранились советские монеты в 15 копеек, берите их с собой. А если нет, то не расстраивайтесь, они прилагаются к входному билету.
Транспорт не предоставляется.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Экскурсионная программа без проживания и питания — 19830 руб.
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01 21.03-31.03
|27330
|4760
|12.01-20.03
|26050
|3920
|08.04-19.04
|26690
|4340
|1-местный номер
|09.01-11.01 21.03-31.03
|34470
|4760
|12.01-20.03
|31930
|3920
|08.04-19.04
|33200
|4340
|Доп. место
|09.01-11.01 21.03-31.03
|27330
|2380
|12.01-20.03
|26050
|1960
|08.04-19.04
|26690
|2170
|Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-20.03
|27330
|4760
|21.03-19.04
|28180
|5320
|1-местный номер
|09.01-20.03
|33630
|4480
|21.03-19.04
|35320
|5040
|Доп. место
|09.01-20.03
|26430
|1960
|21.03-19.04
|27880
|2520
|Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-20.03
|27750
|5040
|21.03-19.04
|28610
|5600
|1-местный номер
|09.01-20.03
|34470
|4760
|21.03-19.04
|36170
|5320
|Доп. место
|09.01-20.03
|26550
|1960
|21.03-19.04
|28010
|2520
|Станция М19 3* Стандарт, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-20.03
|27750
|5040
|21.03-19.04
|29460
|6160
|1-местный номер
|09.01-20.03
|34470
|4760
|21.03-19.04
|37860
|5880
|Доп. место
|09.01-20.03
|26850
|2100
|21.03-19.04
|28860
|2800
|Охтинская 3* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-05.03
|28610
|5600
|06.03-20.03 08.04-19.04
|27540
|4900
|21.03-07.04
|27970
|5180
|1-местный номер
|09.01-05.03
|36380
|5390
|06.03-20.03 08.04-19.04
|34260
|4690
|21.03-07.04
|35110
|4970
|Доп. место
|09.01-05.03
|27110
|2100
|06.03-20.03 08.04-19.04
|26790
|2100
|21.03-07.04
|26920
|2100
|Охтинская 3* Комфорт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-05.03
|29140
|5950
|06.03-20.03 08.04-19.04
|28070
|5250
|21.03-07.04
|28500
|5530
|1-местный номер
|09.01-05.03
|37435
|5740
|06.03-20.03 08.04-19.04
|35315
|5040
|21.03-07.04
|36165
|5320
|Доп. место
|09.01-05.03
|27265
|2100
|06.03-20.03 08.04-19.04
|26945
|2100
|21.03-07.04
|27075
|2100
|Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-24.02
|29240
|6020
|25.02-31.03
|30520
|6860
|01.04-19.04
|31800
|7700
|1-местный номер
|09.01-24.02
|36590
|5460
|25.02-31.03
|39130
|6300
|01.04-19.04
|41670
|7140
|Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-24.02
|33500
|8820
|25.02-31.03
|32650
|8260
|01.04-19.04
|36050
|10500
|1-местный номер
|09.01-24.02
|45050
|8260
|25.02-31.03
|43360
|7700
|01.04-19.04
|50120
|9940
|Доп. место
|09.01-24.02
|28550
|2100
|25.02-31.03
|29800
|2800
|01.04-19.04
|30800
|2800
|Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|33500
|8820
|12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|28820
|5740
|20.02-24.02 06.03-10.03
|30310
|6720
|01.04-19.04
|29240
|6020
|1-местный номер
|09.01-11.01
|44000
|7910
|12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|34700
|4830
|20.02-24.02 06.03-10.03
|37660
|5810
|01.04-19.04
|35540
|5110
|Трио 2*, Стандарт с кухней, завтрак Ланчбокс
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|34780
|9660
|12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|30950
|7140
|20.02-24.02 06.03-10.03
|32010
|7840
|01.04-19.04
|31370
|7420
|1-местный номер
|09.01-11.01
|46540
|8750
|12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|38930
|6230
|20.02-24.02 06.03-10.03
|41040
|6930
|01.04-19.04
|39770
|6510
|Резиденция Дашковой 3* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|36050
|10500
|12.01-05.03
|28610
|5600
|06.03-19.04
|30730
|7000
|1-местный номер
|09.01-11.01
|48020
|9240
|12.01-05.03
|33230
|4340
|06.03-19.04
|37030
|5600
|Резиденция Дашковой 3* Комфорт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|38820
|12320
|12.01-05.03
|30730
|7000
|06.03-19.04
|33290
|8680
|1-местный номер
|09.01-11.01
|53520
|11060
|12.01-05.03
|37450
|5740
|06.03-19.04
|43370
|7700
|Резиденция Дашковой 3* 2-х комнатный комфорт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|42650
|14840
|12.01-05.03
|33710
|8960
|06.03-19.04
|36690
|10920
|1-местный номер
|09.01-11.01
|60710
|13440
|12.01-05.03
|43370
|7700
|06.03-19.04
|48870
|9520
|Доп. место
|09.01-11.01
|29750
|1400
|12.01-05.03
|27110
|1400
|06.03-19.04
|28290
|1540
|Станция S12 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-20.03
|28610
|5600
|21.03-19.04
|30730
|7000
|1-местный номер
|09.01-20.03
|34910
|5320
|21.03-19.04
|30730
|6860
|Доп. место
|09.01-20.03
|28010
|2100
|21.03-19.04
|30730
|2940
|Станция S12 4* Комфорт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-20.03
|28820
|5740
|21.03-19.04
|31370
|7420
|1-местный номер
|09.01-20.03
|36590
|5460
|21.03-19.04
|41660
|7140
|Доп. место
|09.01-20.03
|28070
|2520
|21.03-19.04
|29720
|2940
|Станция С10 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-20.03
|28610
|5600
|21.03-19.04
|31160
|7280
|1-местный номер
|09.01-20.03
|36170
|5320
|21.03-19.04
|41240
|7000
|Доп. место
|09.01-20.03
|28010
|2520
|21.03-19.04
|29660
|2940
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|32220
|7980
|12.01-20.03
|29460
|6160
|21.03-07.04
|32010
|7840
|08.04-19.04
|30730
|7000
|1-местный номер
|09.01-11.01
|42930
|7560
|12.01-20.03
|37440
|5740
|21.03-07.04
|42510
|7420
|08.04-19.04
|39970
|6580
|Доп. место
|09.01-11.01
|30570
|3220
|12.01-20.03
|29760
|3220
|21.03-07.04
|31110
|3500
|08.04-19.04
|30730
|3500
|Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-31.03
|30730
|7000
|1-местный номер
|09.01-31.03
|37030
|5600
|Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-31.03
|32860
|8400
|1-местный номер
|09.01-31.03
|41260
|7000
|Доп. место
|09.01-31.03
|32260
|3920
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|30950
|7140
|20.02-24.02 06.03-10.03
|34560
|9520
|01.04-19.04
|36480
|10780
|1-местный номер
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|37460
|5740
|20.02-24.02 06.03-10.03
|44640
|8120
|01.04-19.04
|48450
|9380
|Доп. место
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|28100
|2240
|20.02-24.02 06.03-10.03
|29160
|2240
|01.04-19.04
|30930
|2800
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|34780
|9660
|20.02-24.02 06.03-10.03
|38390
|12040
|01.04-19.04
|39880
|13020
|1-местный номер
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|45070
|8260
|20.02-24.02 06.03-10.03
|52250
|10640
|01.04-19.04
|55210
|11620
|Доп. место
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|29230
|2240
|20.02-24.02 06.03-10.03
|30290
|2240
|01.04-19.04
|31930
|2800
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|30310
|6720
|20.02-24.02 06.03-10.03
|33710
|8960
|01.04-19.04
|35630
|10220
|1-местный номер
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|36190
|5320
|20.02-24.02 06.03-10.03
|42950
|7560
|01.04-19.04
|46760
|8820
|Доп. место
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|29410
|2940
|20.02-24.02 06.03-10.03
|30410
|2940
|01.04-19.04
|30980
|2940
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|34140
|9240
|20.02-24.02 06.03-10.03
|35410
|10080
|01.04-19.04
|39030
|12460
|1-местный номер
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|43800
|7840
|20.02-24.02 06.03-10.03
|50530
|10080
|01.04-19.04
|53520
|11060
|Доп. место
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|30540
|2940
|20.02-24.02 06.03-10.03
|30910
|2940
|01.04-19.04
|31980
|2940
|Cronwell Inn Стремянная 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.04
|32860
|8400
|1-местный номер
|09.01-19.04
|40000
|6580
|Доп. место
|09.01-19.04
|23860
|0
|Cronwell Inn Стремянная 4* Комфорт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.04
|34990
|9800
|1-местный номер
|09.01-19.04
|44230
|7980
|Доп. место
|09.01-19.04
|33490
|4200
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|35410
|10080
|12.01-20.03
|29670
|6300
|21.03-07.04
|31160
|7280
|08.04-19.04
|30730
|7000
|1-местный номер
|09.01-11.01
|50530
|10080
|12.01-20.03
|39120
|6300
|21.03-07.04
|42080
|7280
|08.04-19.04
|41230
|7000
|Доп. место
|09.01-11.01
|30610
|2800
|12.01-20.03
|28920
|2800
|21.03-07.04
|29360
|2800
|08.04-19.04
|29230
|2800
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-11.01
|44560
|16100
|12.01-20.03
|33930
|9100
|21.03-07.04
|35410
|10080
|08.04-19.04
|34140
|9240
|1-местный номер
|09.01-11.01
|47710
|9100
|12.01-20.03
|37080
|5600
|21.03-07.04
|39610
|6440
|08.04-19.04
|38760
|6160
|Доп. место
|09.01-11.01
|33310
|2800
|12.01-20.03
|30180
|2800
|21.03-07.04
|30610
|2800
|08.04-19.04
|30240
|2800
|Катарина 4* Смарт/Мансарда, шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02
|36900
|11060
|20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.04
|42010
|14420
|25.02-05.03 11.03-31.03
|36900
|11060
|1-местный номер
|09.01-19.02
|46350
|8680
|20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.04
|56500
|12040
|25.02-05.03 11.03-31.03
|46350
|8680
|Катарина 4* Комфорт, шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02
|40310
|13300
|20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.04
|47120
|17780
|25.02-05.03 11.03-31.03
|40310
|13300
|1-местный номер
|09.01-19.02
|53120
|10920
|20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.04
|66650
|15400
|25.02-05.03 11.03-31.03
|53120
|10920
|Доп. место
|09.01-19.02
|33260
|3360
|20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.04
|35270
|3360
|25.02-05.03 11.03-31.03
|33260
|3360
|Театральная площадь 4* Стандартный мансардный номер для четырёхместного размещения, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|28920
|11620
|20.02-24.02 06.03-10.03
|30730
|14000
|01.04-19.04
|32540
|16380
|Театральная площадь 4* Премиум номер для четырёхместного размещения, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4/3
|Доп. сутки (за номер)
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03
|30840
|14140
|20.02-24.02 06.03-10.03
|32650
|16520
|01.04-19.04
|34240
|18620
Скидка для детей до 14 лет — 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Театральная площадь
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Москва
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Станция М19
Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.
Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежий продуктов, которые заряжают на новый день.
В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.
Охтинская
Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.
Для заселения доступны категории «Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.
Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.
В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.
Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.
Невский берег 122
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Трио
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Резиденция Дашковой
Отель «Dashkova Residence» располагает для удобства гостей круглосуточной стойкой регистрации, которая порадует гостей города быстрым обслуживанием. Есть бесплатный Wi-Fi. Возможность бронирования семейных номеров и заселения совместно с домашними питомцами.
Номера порадуют уютным интерьером и разнообразием различных вариантов на любой вкус. В каждом номере есть удобства в виде отдельного санузла. Имеются люксы для новобрачных и гипоаллергенные номера для гостей с особыми требованиями.
Лобби-бар на территории отеля и огромное количество ресторанов и кафе поблизости даст отличные возможности вкусно и сытно перекусить и набраться сил для осмотра огромного количества местных достопримечательностей.
В непосредственной близости целый ряд памятников культуры, которые придутся по душе, любителю истории и стариной архитектуры, такие как Исакиевский собор, Медный всадник, Ботанический сад, Дворец Юсуповых.
Станция Премьер S10
Современный комфортабельный отель «Station Premier S10» расположен в центральной части города Санкт-Петербург. Для своих гостей здесь рады предложить комфортное размещение, услуги трансфера.
Комфортабельные номера оформлены в оригинальной цветовой гамме и имеют интересный дизайн. Индивидуальная ванная комната оборудована встроенным феном, банными принадлежностями и халатами. Среди стандартных удобств номера — телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, холодильник, мини-бар, высокоскоростной Wi-Fi. Уборка проводится ежедневно.
По утрам в уютном кафе сервируется завтрак в формате «шведский стол». Возможно заказать завтрак в номер. Кроме того, вблизи отеля расположены многочисленные заведения питания на любой вкус.
В пешей доступности от «Станция Премьер S10» находится Исаакиевский собор, Мариинский театр, Адмиралтейство. Кроме того, рядом расположены станции метро и остановки общественного театра.
Станция Премьер S12
Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.
Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха. Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.
Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».
Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Кронвелл Инн Стремянная
Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.
К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.
Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.
Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.
Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Катарина
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание, указанное в программе: завтраки в ресторане гостиницы (при выборе тарифа с проживанием), также в некоторых отелях предлагается вариант полупансиона - завтраки + ужины
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
- Питание, не указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа без проживания), обеды и ужины
- Индивидуальный трансфер - по запросу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Какие скидки есть в туре?
Скидка для детей до 14 лет: 500 руб.