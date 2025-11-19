1 день

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов

Самостоятельный заезд в отель после 15:00. Встреча с гидом в центре города.

Встреча с гидом у ст. метро «Адмиралтейская». Отправление на экскурсию в 11:00.

Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга.

Здесь уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дальше Ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора по району Коломны — самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.

Внутренний двор Никольских Рядов – уникальное пространство в центре города. В бывших «обжорных рядах» отреставрированного гостиного двора создано удивительное место.

Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, новогодняя пушистая ель, «обжорные» ряды, где можно побаловать себя вкусным горячим глинтвейном.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт не предоставляется.

