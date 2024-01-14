Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Рождественский Петербург

5
3 отзыва
Зимние каникулы в Санкт-Петербурге — это отличный вариант для тех, кто хочет каждый день быть в атмосфере праздника. Невский проспект в новогодних гирляндах, елка на Дворцовой площади и рождественские ярмарки.

Вас ожидают пешие экскурсии по историческому центру города, посещение Казанского собора, Эрмитажа и Шереметьевского дворца.

В свободные дни вы сможете самостоятельно найти интересные места для прогулки, а в обед отведать знаменитые питерские пышки.

При бронировании тура с 05.12.23 экскурсия в Шереметьевский музей заменяется на посещение музея Фаберже без экскурсии (03.01.24).Тур доступен к продаже только БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ. Стоимость тура без проживания — 4800 руб. Стоимость тура с проживанием — от 10575 руб.
Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Легенды Невского проспекта
Легенды Невского проспекта
Узнаем на пешеходной экскурсии о главной улице города
Рождественская ярмарка
Рождественская ярмарка
Примем участие в ярмарочных гуляниях и повеселимся от души
Посещение Эрмитажа
Посещение Эрмитажа
Полюбуемся неповторимыми интерьерами залов и произведениями искусства

Программа тура по дням

1 день

Свободный день

Самостоятельный заезд в гостиницу после 14:00

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный день
2 день

Автобусная экскурсия «Рождественский Петербург» - Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».

Автобус провезёт Вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.

Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.

Экскурсия в Шереметьевский дворец познакомит Вас с историей семьи Шереметьевых — одной из старейших фамилий России, Парадные залы дворца, воссозданные в XXI столетии такими, какими они были в 1830-е годы, поражают разнообразием своего декоративного убранства. Экскурсия погружает гостей дома в атмосферу жизни дворца.

При бронировании тура с 05.12.23 экскурсия в Шереметьевский музей заменяется на посещение музея Фаберже без экскурсии (03.01.24).

Транспорт предоставляется на экскурсию.

Автобусная экскурсия «Рождественский Петербург» - Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)Автобусная экскурсия «Рождественский Петербург» - Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)Автобусная экскурсия «Рождественский Петербург» - Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)Автобусная экскурсия «Рождественский Петербург» - Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)
3 день

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.


За дополнительную оплату:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении Вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
4 день

Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора.

Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.

Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Посещение общественного пространства под открытым небом «Двор Гостинки», с дегустацией горячего напитка.

В самом сердце города, во внутреннем дворе знаменитого Гостиного двора, располагается замечательное пространство, где в атмосфере доброжелательности Вы сможете попробовать различные кухни мира, поиграть в настольные игры и послушать живую музыку, и всё это в новогоднем убранстве, с яркими огнями.

Закончится этот день посещением Рождественской ярмарки.

Транспорт не предоставляется.


За дополнительную оплату:

Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.

Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"
5 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.


За дополнительную оплату:

Загородная экскурсия в Кронштадт. Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Свободный деньСвободный деньСвободный день

Проживание

Тур доступен к продаже только БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ.

Стоимость тура без проживания и питания — 4800 руб. /чел.
Скидка на ребенка до 14 лет — 850 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение

На 1 чел. в 2-мест. номере

Доп. место

1-мест. номер

Скидка на реб. до 14 лет

Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Кирочная
Туркласс, удобства на блок
Завтрак накрытие
Кирочная
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
Достоевский 4*
Комфорт
Завтрак шведский стол
Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор
Завтрак шведский стол
Санкт-Петербург 4*
Делакс Нева
Завтрак шведский стол
Москва 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
Театральная площадь 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол

Варианты проживания

Кирочная

4 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

КирочнаяКирочная

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Санкт-Петербург 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4

Москва 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Театральная площадь 4

4 ночи

Отель находится в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербург. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4

DOMINA Пулково 4

4 ночи

DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.

Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной

экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (4 ночи), при выборе тарифа с проживанием
  • 4 завтрака в ресторане гостиницы (кроме первого дня), при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Завтрак в первый день
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я найду гида?

При заселении вам дадут уточненную программу, в которой будет указано время и место встречи с группой. Вас будет ждать гид с табличкой «Рождественский Петербург. Лайт 5».

Во сколько будет начало экскурсий каждый день?

Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий

Возможны ли изменения в программе тура?

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
14 янв 2024
Огромное спасибо гидам принимающей стороны Юрию и Татьяне за интересные, познавательные экскурсии в г. Санкт-Петербурге. Отлично провели время с 02 по 06 января 2024 года, ходили в Шереметьевский дворец, Эрмитаж, Исаакиевский, Казанский соборы, пешие экскурсии по Невскому проспекту. Обязательно вернёмся в величайший город Санкт-Петербург!
Н
10 янв 2023
Нам всё понравилось: сервис, местоположение и питание в гостинице Москва, экскурсионное сопровождение внимательных и интеллигентных гидов турфирмы по Санкт-Петербургу и Екатерининскому дворцу. За короткое время в 3 дня, мы получили представление об истории города, полюбовались архитектурой и памятниками, мы первый раз Санкт- Петербурге и ещё было свободное время для самостоятельного знакомства с городом, спасибо Большой Стране за организацию тура, все четко, ясно, документы и напоминания о поездке приходят вовремя, чувствуется заботливое и уважительное отношение к клиентам👍Хочется поехать ещё))))
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

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