2 день

Автобусная экскурсия «Рождественский Петербург» - Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».

Автобус провезёт Вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.

Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.

Экскурсия в Шереметьевский дворец познакомит Вас с историей семьи Шереметьевых — одной из старейших фамилий России, Парадные залы дворца, воссозданные в XXI столетии такими, какими они были в 1830-е годы, поражают разнообразием своего декоративного убранства. Экскурсия погружает гостей дома в атмосферу жизни дворца.

При бронировании тура с 05.12.23 экскурсия в Шереметьевский музей заменяется на посещение музея Фаберже без экскурсии (03.01.24).

Транспорт предоставляется на экскурсию.