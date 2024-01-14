Рождественский Петербург
Вас ожидают пешие экскурсии по историческому центру города, посещение Казанского собора, Эрмитажа и Шереметьевского дворца.
В свободные дни вы сможете самостоятельно найти интересные места для прогулки, а в обед отведать знаменитые питерские пышки.
При бронировании тура с 05.12.23 экскурсия в Шереметьевский музей заменяется на посещение музея Фаберже без экскурсии (03.01.24).Тур доступен к продаже только БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ. Стоимость тура без проживания — 4800 руб. Стоимость тура с проживанием — от 10575 руб.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Свободный день
Самостоятельный заезд в гостиницу после 14:00
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Автобусная экскурсия «Рождественский Петербург» - Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».
Автобус провезёт Вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.
Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.
Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.
Экскурсия в Шереметьевский дворец познакомит Вас с историей семьи Шереметьевых — одной из старейших фамилий России, Парадные залы дворца, воссозданные в XXI столетии такими, какими они были в 1830-е годы, поражают разнообразием своего декоративного убранства. Экскурсия погружает гостей дома в атмосферу жизни дворца.
При бронировании тура с 05.12.23 экскурсия в Шереметьевский музей заменяется на посещение музея Фаберже без экскурсии (03.01.24).
Транспорт предоставляется на экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату:
Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.
Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении Вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.
Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора.
Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.
Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.
Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.
Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.
Посещение общественного пространства под открытым небом «Двор Гостинки», с дегустацией горячего напитка.
В самом сердце города, во внутреннем дворе знаменитого Гостиного двора, располагается замечательное пространство, где в атмосфере доброжелательности Вы сможете попробовать различные кухни мира, поиграть в настольные игры и послушать живую музыку, и всё это в новогоднем убранстве, с яркими огнями.
Закончится этот день посещением Рождественской ярмарки.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату:
Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.
Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Загородная экскурсия в Кронштадт. Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Проживание
Тур доступен к продаже только БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ.
Стоимость тура без проживания и питания — 4800 руб. /чел.
Скидка на ребенка до 14 лет — 850 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
На 1 чел. в 2-мест. номере
Доп. место
1-мест. номер
Скидка на реб. до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Кирочная
Туркласс, удобства на блок
Завтрак накрытие
|Кирочная
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|Достоевский 4*
Комфорт
Завтрак шведский стол
|Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор
Завтрак шведский стол
|Санкт-Петербург 4*
Делакс Нева
Завтрак шведский стол
|Москва 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|Театральная площадь 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Театральная площадь 4
Отель находится в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербург. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал.
DOMINA Пулково 4
DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.
Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной
экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (4 ночи), при выборе тарифа с проживанием
- 4 завтрака в ресторане гостиницы (кроме первого дня), при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Завтрак в первый день
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как я найду гида?
При заселении вам дадут уточненную программу, в которой будет указано время и место встречи с группой. Вас будет ждать гид с табличкой «Рождественский Петербург. Лайт 5».
Во сколько будет начало экскурсий каждый день?
Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.