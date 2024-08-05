Русский Север «В гости к вепсам». Экскурсионный тур по Ленинградской области

Русский Север «В гости к вепсам»
Приглашаем вас отправиться в путешествие по загадочному Вепсскому краю.

Аура этих мест призывает окунуться в волшебный мир, полный преданий и легенд, посвященных древнему как мир культу природы, воспетому в народной поэзии.

Мы
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приглашаем вас отправиться в гости к вепсам, проникнуться их радушием, их традициями и местными обычаями, а также оценить по достоинству архитектурные шедевры деревянного зодчества, сохранившиеся на их земле в окружении великолепной природы - бескрайних таёжных лесов, широких рек и озёр!

5
3 отзыва
Русский Север «В гости к вепсам». Экскурсионный тур по Ленинградской области
Русский Север «В гости к вепсам». Экскурсионный тур по Ленинградской области
Русский Север «В гости к вепсам». Экскурсионный тур по Ленинградской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Тервеничи. Алеховщина. Лодейное поле

Отправление из Санкт-Петербурга в 7:30 от ст. м. Дыбенко.

Переезд в Тервеничи.

Посещение музея вепсской культуры «Enarne ma».

В деревне Тервеничи, в доме купца Федота Зайцева уютно расположился музей вепсской культуры.

Здесь вас встретят старинным вепсским обрядом с пожеланием добра и благополучия, расскажут об истории и судьбе вепсского народа, об особенностях вепсского языка, о старинных традициях и обычаях.

Посещение Покрово-Тервенического монастыря.

Новая обитель возникла под стенами старинной церкви, восстановленной монахинями в конце XX века.

Теперь это очень красивый монастырь со множеством построек, спускающихся к берегу озера.

Здесь мы сможем посетить старинный храм и свечную лавку, полюбоваться росписями, выполненными одной из насельниц, посетить источник Пресвятой Богородицы.

Переезд в с. Алеховщина.

Комплексный обед в кафе (доп. плата).

Переезд в Лодейное поле.

Посещение краеведческого музея.

Экспозиция музея рассказывает о традиционном быте крестьян Присвирья в XIX - начале XX в., об истории развития города, известных уроженцах Лодейного поля, военных действиях на Петрозаводско-Свирском направлении в годы Великой Отечественной войны

Посещение парка-мемориала «Свирская победа».

Прогулка по набережной реки Свирь.

Осмотр домика Петра I, обустроенной набережной с памятниками Петровской верфи, Свирской победы и памятника 200-летия открытия Антарктиды, памятника Приказ.

Посещение новой кафедральной церкви Петра и Павла.

Размещение в отеле.

Тервеничи. Алеховщина. Лодейное полеТервеничи. Алеховщина. Лодейное полеТервеничи. Алеховщина. Лодейное полеТервеничи. Алеховщина. Лодейное полеТервеничи. Алеховщина. Лодейное поле
2 день

Гоморовичи. Винницы. Родионово

Завтрак в кафе отеля

Осмотр с берега реки Свири Нижне-Свирской ГЭС.

Переезд в Гоморовичи.

Осмотр часовни св. Николая Чудотворца.

Скромная деревянная клетская часовня с притвором и крыльцом построена ориентировочно в XVIII в.

Примечательно, что ранее часовня стояла на самом берегу Свири.

Однако из-за поднятия уровня воды часовню стало подтапливать, и решением местных властей ее перенесли в деревню Гоморовичи, где по переписи проживает всего 4 человека.

Переезд в п. Винницы.

Посещение висячего моста.

Фотоостановка на живописном берегу к висячего моста.

Посещение вепсского фольклорного центра с мастер-классами и интерактивной программой с чаепитием.

Вы посетите колоритный Вепсский культурный центр, где для вас проведут насыщенную программу.

Живой рассказ о вепсах с посещением музея, посещение Вепсского фольклорного центра, где вы познакомитесь с укладом жизни вепсов, поучаствуете в различных мастер-классах.

Вас научат делать обрядовых вепсских кукол, разговаривать на вепсском языке.

Также для вас выступит народный ансамбль.

Ну и, конечно, напоят душистым чаем с калиткой.

Комплексный обед в кафе (доп. плата).

Посещение Винницкого погоста.

Это объект культурного наследия регионального значения «Погост с двумя церквями и оградой» на берегу реки Оять в настоящее время имеет в составе две церкви: церковь Смоленской Богоматери и церковь Рождества Богородицы.

Переезд в деревню Родионово на берег Юксовского озера.

Осмотр церкви св. Георгия в Юксовичах.

Мы увидим самую древнюю из стоящих на своём месте и третью по возрасту из сохранившихся деревянных церквей России – церковь св. Георгия Победоносца, построенную в 1496 году.

Храм был освящён св. Афанасием Сяндемским, келейником Александра Свирского. Позже к храму была пристроена трапезная, охватывающая старое здание с трех сторон.

Рядом расположена скромная Сретенская церковь XIX в.

Отправление в Санкт-Петербург.

По пути остановка в «Фермерской усадьбе».

«Фермерская усадьба» – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком.

На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.

Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро «Дыбенко» ориентировочно в 22:00.

Гоморовичи. Винницы. РодионовоГоморовичи. Винницы. Родионово

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «У Максимыча» Стоимость
2-местный стандарт14 300
1-местный стандарт15 300

2 обеда: 1 300 рублей. * По желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.

Варианты проживания

Гостиница «У Максимыча»

1 ночь

В Ленинградской области в Подпорожье на проспекте Механический расположен гостевой дом «У Максимыча». Для того, чтобы Вы могли расслабиться после трудного дня — для Вас функционирует сауна и бассейн, для Вас могут вызвать такси, а свой автомобиль возможно оставить на парковке.

Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые включают в себя все необходимое, для того, чтобы была возможность остановиться на длительный срок пребывания. Есть номер для новобрачных. Курение на всей территории запрещено и осуществляется оно в специально отведенных местах.

В кафе можно попробовать блюда, приготовленные заботливыми поварами. Также пообедать или поужинать Вы сможете в любом кафе или ресторане города.

Поблизости находятся краеведческий музей и железнодорожный вокзал, до остальных достопримечательностей, а также аэропорта вы доберетесь на автобусе или такси.

Гостиница «У Максимыча»Гостиница «У Максимыча»Гостиница «У Максимыча»Гостиница «У Максимыча»Гостиница «У Максимыча»Гостиница «У Максимыча»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в комфортных номерах с удобствами
  • Питание: завтраки
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
  • Посещение всех объектов по маршруту
  • Все входные билеты
  • Интерактивная программа в Винницах
  • Чаепитие с калиткой в вепсском селе Винницы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • 2 обеда по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура - 1 300 руб
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо иметь удобную, желательно непромокаемую обувь и теплую одежду, чтобы ваша поездка была максимально комфортной.

При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:30 от ст. метро «Дыбенко».

Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро «Дыбенко» ориентировочно в 22:00.

Внимание:

Туры с ночным переездом могут отправляться накануне (с 21.00 до 24.00) объявленной даты тура.

Уточняйте время и место за два дня до отправления.

Важная информация

Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Особенности данного тура

Необходимо иметь удобную, желательно - непромокаемую обувь и теплую одежду, чтобы ваша поездка была максимально комфортной.

Указанные гостиницы по независящим от компании причинам могут быть заменены на гостиницы с аналогичным уровнем комфортности.

При себе обязательно иметь Паспорт РФ и медицинский Полис.

Возможно изменение последовательности осмотра объектов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
5 авг 2024
Большое спасибо за хорошую организацию тура. Очень интересная, насыщенная событиями программа. Замечательные местные экскурсоводы, умеют увлекательно рассказать свои истории. Восхищают люди, которые жили и живут на этой земле. Не хватило фольклорных выступлений. Хотелось бы послушать какой-нибудь народный хор. Очень запомнились экскурсии в заповедник и пещеры в Голубино. Я теперь всем знакомым буду рекомендовать путешествие в Архангельскую область.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Светлана!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
О
23 июл 2024
Замечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла свои обязанности, все объясняла. Понравились гостиницы и питание. Мы докупали обеды, очень правильное решение, так было гораздо удобнее, особенно понравился поморский обед в ресторане Поморский. Транспорт тоже был хороший, удобный.
Замечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла своиЗамечательный тур, насыщенная и интересная программа. Нас сопровождала очень ответственный гид Светлана, которая безупречно выполняла свои
Е
16 июл 2024
Очень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это очень качественный и интересный авторский тур по всему Пермскому краю. Поездка принесла много открытий: древние
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монастыри, уникальные музеи, Пермский звериный стиль и деревянные боги, история солеварения и Строгановы на Урале и многое другое. Чудесная природа Пармы: непроходимые леса, несчетное количество рек, горы, ледяная пещера… Отели были достойные, завтраки и обеды вкусные, с элементами национальной кухни. В небольшой группе было комфортно, всё-таки в Пермский край едут бывалые туристы. Все впервые в жизни отведали свежеиспеченных пряников, сделанных самостоятельно по старинному рецепту. Большое спасибо Андрею Чурину, нашему великолепному гиду, и Венарису, нашему супер профессиональному водителю!

Очень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это оченьОчень рада, что выбрала тур «По просторам Перми Великой» в июле 2024 года - это очень

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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