Аура этих мест призывает окунуться в волшебный мир, полный преданий и легенд, посвященных древнему как мир культу природы, воспетому в народной поэзии.
Мы
Программа тура по дням
Тервеничи. Алеховщина. Лодейное поле
Отправление из Санкт-Петербурга в 7:30 от ст. м. Дыбенко.
Переезд в Тервеничи.
Посещение музея вепсской культуры «Enarne ma».
В деревне Тервеничи, в доме купца Федота Зайцева уютно расположился музей вепсской культуры.
Здесь вас встретят старинным вепсским обрядом с пожеланием добра и благополучия, расскажут об истории и судьбе вепсского народа, об особенностях вепсского языка, о старинных традициях и обычаях.
Посещение Покрово-Тервенического монастыря.
Новая обитель возникла под стенами старинной церкви, восстановленной монахинями в конце XX века.
Теперь это очень красивый монастырь со множеством построек, спускающихся к берегу озера.
Здесь мы сможем посетить старинный храм и свечную лавку, полюбоваться росписями, выполненными одной из насельниц, посетить источник Пресвятой Богородицы.
Переезд в с. Алеховщина.
Комплексный обед в кафе (доп. плата).
Переезд в Лодейное поле.
Посещение краеведческого музея.
Экспозиция музея рассказывает о традиционном быте крестьян Присвирья в XIX - начале XX в., об истории развития города, известных уроженцах Лодейного поля, военных действиях на Петрозаводско-Свирском направлении в годы Великой Отечественной войны
Посещение парка-мемориала «Свирская победа».
Прогулка по набережной реки Свирь.
Осмотр домика Петра I, обустроенной набережной с памятниками Петровской верфи, Свирской победы и памятника 200-летия открытия Антарктиды, памятника Приказ.
Посещение новой кафедральной церкви Петра и Павла.
Размещение в отеле.
Гоморовичи. Винницы. Родионово
Завтрак в кафе отеля
Осмотр с берега реки Свири Нижне-Свирской ГЭС.
Переезд в Гоморовичи.
Осмотр часовни св. Николая Чудотворца.
Скромная деревянная клетская часовня с притвором и крыльцом построена ориентировочно в XVIII в.
Примечательно, что ранее часовня стояла на самом берегу Свири.
Однако из-за поднятия уровня воды часовню стало подтапливать, и решением местных властей ее перенесли в деревню Гоморовичи, где по переписи проживает всего 4 человека.
Переезд в п. Винницы.
Посещение висячего моста.
Фотоостановка на живописном берегу к висячего моста.
Посещение вепсского фольклорного центра с мастер-классами и интерактивной программой с чаепитием.
Вы посетите колоритный Вепсский культурный центр, где для вас проведут насыщенную программу.
Живой рассказ о вепсах с посещением музея, посещение Вепсского фольклорного центра, где вы познакомитесь с укладом жизни вепсов, поучаствуете в различных мастер-классах.
Вас научат делать обрядовых вепсских кукол, разговаривать на вепсском языке.
Также для вас выступит народный ансамбль.
Ну и, конечно, напоят душистым чаем с калиткой.
Комплексный обед в кафе (доп. плата).
Посещение Винницкого погоста.
Это объект культурного наследия регионального значения «Погост с двумя церквями и оградой» на берегу реки Оять в настоящее время имеет в составе две церкви: церковь Смоленской Богоматери и церковь Рождества Богородицы.
Переезд в деревню Родионово на берег Юксовского озера.
Осмотр церкви св. Георгия в Юксовичах.
Мы увидим самую древнюю из стоящих на своём месте и третью по возрасту из сохранившихся деревянных церквей России – церковь св. Георгия Победоносца, построенную в 1496 году.
Храм был освящён св. Афанасием Сяндемским, келейником Александра Свирского. Позже к храму была пристроена трапезная, охватывающая старое здание с трех сторон.
Рядом расположена скромная Сретенская церковь XIX в.
Отправление в Санкт-Петербург.
По пути остановка в «Фермерской усадьбе».
«Фермерская усадьба» – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком.
На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.
Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро «Дыбенко» ориентировочно в 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница «У Максимыча»
|Стоимость
|2-местный стандарт
|14 300
|1-местный стандарт
|15 300
2 обеда: 1 300 рублей. * По желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.
Варианты проживания
Гостиница «У Максимыча»
В Ленинградской области в Подпорожье на проспекте Механический расположен гостевой дом «У Максимыча». Для того, чтобы Вы могли расслабиться после трудного дня — для Вас функционирует сауна и бассейн, для Вас могут вызвать такси, а свой автомобиль возможно оставить на парковке.
Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые включают в себя все необходимое, для того, чтобы была возможность остановиться на длительный срок пребывания. Есть номер для новобрачных. Курение на всей территории запрещено и осуществляется оно в специально отведенных местах.
В кафе можно попробовать блюда, приготовленные заботливыми поварами. Также пообедать или поужинать Вы сможете в любом кафе или ресторане города.
Поблизости находятся краеведческий музей и железнодорожный вокзал, до остальных достопримечательностей, а также аэропорта вы доберетесь на автобусе или такси.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проживание в комфортных номерах с удобствами
- Питание: завтраки
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
- Посещение всех объектов по маршруту
- Все входные билеты
- Интерактивная программа в Винницах
- Чаепитие с калиткой в вепсском селе Винницы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- 2 обеда по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура - 1 300 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимо иметь удобную, желательно непромокаемую обувь и теплую одежду, чтобы ваша поездка была максимально комфортной.
При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:30 от ст. метро «Дыбенко».
Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро «Дыбенко» ориентировочно в 22:00.
Внимание:
Туры с ночным переездом могут отправляться накануне (с 21.00 до 24.00) объявленной даты тура.
Уточняйте время и место за два дня до отправления.
Важная информация
Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Особенности данного тура
Необходимо иметь удобную, желательно - непромокаемую обувь и теплую одежду, чтобы ваша поездка была максимально комфортной.
Указанные гостиницы по независящим от компании причинам могут быть заменены на гостиницы с аналогичным уровнем комфортности.
При себе обязательно иметь Паспорт РФ и медицинский Полис.
Возможно изменение последовательности осмотра объектов.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!