2 день

Гоморовичи. Винницы. Родионово

Завтрак в кафе отеля

Осмотр с берега реки Свири Нижне-Свирской ГЭС.

Переезд в Гоморовичи.

Осмотр часовни св. Николая Чудотворца.

Скромная деревянная клетская часовня с притвором и крыльцом построена ориентировочно в XVIII в.

Примечательно, что ранее часовня стояла на самом берегу Свири.

Однако из-за поднятия уровня воды часовню стало подтапливать, и решением местных властей ее перенесли в деревню Гоморовичи, где по переписи проживает всего 4 человека.

Переезд в п. Винницы.

Посещение висячего моста.

Фотоостановка на живописном берегу к висячего моста.

Посещение вепсского фольклорного центра с мастер-классами и интерактивной программой с чаепитием.

Вы посетите колоритный Вепсский культурный центр, где для вас проведут насыщенную программу.

Живой рассказ о вепсах с посещением музея, посещение Вепсского фольклорного центра, где вы познакомитесь с укладом жизни вепсов, поучаствуете в различных мастер-классах.

Вас научат делать обрядовых вепсских кукол, разговаривать на вепсском языке.

Также для вас выступит народный ансамбль.

Ну и, конечно, напоят душистым чаем с калиткой.

Комплексный обед в кафе (доп. плата).

Посещение Винницкого погоста.

Это объект культурного наследия регионального значения «Погост с двумя церквями и оградой» на берегу реки Оять в настоящее время имеет в составе две церкви: церковь Смоленской Богоматери и церковь Рождества Богородицы.

Переезд в деревню Родионово на берег Юксовского озера.

Осмотр церкви св. Георгия в Юксовичах.

Мы увидим самую древнюю из стоящих на своём месте и третью по возрасту из сохранившихся деревянных церквей России – церковь св. Георгия Победоносца, построенную в 1496 году.

Храм был освящён св. Афанасием Сяндемским, келейником Александра Свирского. Позже к храму была пристроена трапезная, охватывающая старое здание с трех сторон.

Рядом расположена скромная Сретенская церковь XIX в.

Отправление в Санкт-Петербург.

По пути остановка в «Фермерской усадьбе».

«Фермерская усадьба» – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком.

На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.

Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро «Дыбенко» ориентировочно в 22:00.