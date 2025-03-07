Вы насладитесь великолепным военно-морским парадом в самом сердце Санкт-Петербурга, посетите величественный город Кронштадт, где вас ждут великолепные виды на Финский залив и исторические памятники.
Погрузитесь в обители морской мощи, посетив крепость Орешек в Шлиссельбурге, где каждый камень несет в себе воспоминания о великих событиях.
июл
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
19:00 Подача автобуса из г. Электросталь, проспект Ленина, 08Б (остановка рядом с Эльградом).
19:15 Отправление из г. Электросталь.
19:30 Подача автобуса в г. Ногинск, ул. Комсомольская, 76 (рядом с остановкой).
19:45 Отправление из Ногинска.
20:30 Подача автобуса в г. Балашиха.
22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
22:30 Отъезд в Санкт-Петербург по трассе М11 (время в пути около 10 часов, ~700 км).
Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).
23:30 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118)по предварительной договоренности.
24:00 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2)по предварительной договоренности.
01:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101)по предварительной договоренности.
Загородная поездка «К истокам Невы» в Шлиссельбург - ключ-город
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
Загородная поездка "К истокам Невы" в Шлиссельбург – ключ-город.
Совершим путешествие в прошлое Приневских земель и отправимся в Шлиссельбургскую губу Ладожского озера, где на небольшом Ореховом острове нас ждёт крепость Орешек. Она же Нотебург и Шлиссельбург.
Обзорная экскурсия по Шлиссельбургу, во время которой вы увидите знаменитый Ладожский канал, заложенный при Петре I "для отвращения опасности судового хода", огромный адмиралтейский якорь петровской эпохи, поднятый со дна Невы, памятник Петру I, шлюзы Петровского канала и Благовещенский собор, напоминающий главный храм в Петровской крепости.
Переправа на теплоходе на Ореховый остров (10-15 минут).
Обзорная экскурсия по крепости Орешек – одной из самых старых русских крепостей Северо-Запада России. Вы узнаете, какие важнейшие исторические события в разные эпохи разворачивались на маленьком Ореховом острове.
Переправа на теплоходе в Шлиссельбург.
Возвращение в Петербург.
Обед.
Размещение в отеле «Космос Прибалтийская» 4*.
Свободное время.
Дополнительно:
- Ночная экскурсия "О самый призрачный и странный из всех российских городов" с разведением мостов – 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.
Экскурсия ночная с разведением мостов оплачивается на месте и обязательно состоится при наборе минимально необходимой группы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в отеле "шведский стол".
Автобусная экскурсия "Петербург – военно-морская столица России" рассказывает об истории развития российского и советского флота, о жизни города, открывшего России выход к Балтийскому морю: здесь издавна учат моряков, строят корабли и хранят память о тех, чья судьба неразрывно связан с морем. Даже само слово "флот" было введено в русскую речь в Северной столице.
Загородная экскурсия в Кронштадт «Город морской славы».
Площадь острова Котлин, на котором стоит Кронштадт, составляет всего 15 квадратных километров. Но этот город называют городом русской морской славы, огненным щитом Ленинграда, часовым Родины, орлиным гнездом богатырей. Все эти почетные титулы по праву принадлежат Кронштадту. Главной достопримечательностью города по праву считается Морской Никольский собор.
С Кронштадтом связаны яркие страницы отечественного военного флота, мореходства, кораблестроения и науки.
Экскурсия в Музей-макет фортов Кронштадта.
Уникальные форты Кронштадтской крепости оживут и расскажут Вам свою 300-летнюю историю. Полное погружение с исторической точностью. Для нас с точностью воссоздали форты Кронштадта по старинным чертежам, масштаб экспонатов 1:87. С помощью точечной подсветки экспонатов 3D mapping, все макеты оживут.
Обед в кафе города.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком "Остров фортов", который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зона отдыха для детей и взрослых.
Переезд в Петербург.
Дополнительно:
- Экскурсия на катере по рекам и каналам "Северная Венеция": 1000 руб. /взр, 800 руб. / реб.
Экскурсия на катере оплачивается на месте и обязательно состоится при наборе минимально необходимой группы.
Свободный день. День ВМФ
Завтрак в отеле «шведский стол».
Свободный день в Санкт-Петербурге для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота России.
В 11:00 в акватории Невы и на Кронштадском рейде пройдет главный Военно-морской парад России. Посмотреть это торжественное действо можно будет с набережных Невы. На Дворцовой площади будут установлены огромные экраны, на которых можно будет смотреть прямую трансляцию парада в Петербурге с включениями с Кронштадского рейда.
По окончании парада на многочисленных площадках города будут проходить праздничные мероприятия и концерты известных исполнителей. Все мероприятия бесплатные.
19:00 Отъезд в Москву.
Возвращение в Москву
Возвращение в Москву рано утром (не ранее открытия метро).
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга “Космос Прибалтийская 4*”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Отель «Космос Прибалтийская» 4*
|2-местный стандартный
|24350
|1-местный стандартный
|28800
|Третий в 2-местном номере (на доп. месте)
|23350
Варианты проживания
Космос Прибалтийская 4
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4*: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Питание (3 завтрака, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Питание вне программы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Какие есть дополнительные экскурсии?
Дополнительные услуги (оплачиваются на месте, цены указаны ориентировочные):
- Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (взрослый) 1000 руб.
- Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (ребенок) - 800 руб.
- Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (взрослый) - 1000 руб.
- Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (ребенок) - 800 руб.