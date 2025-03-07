2 день

Загородная поездка «К истокам Невы» в Шлиссельбург - ключ-город

Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе города.

Загородная поездка "К истокам Невы" в Шлиссельбург – ключ-город.

Совершим путешествие в прошлое Приневских земель и отправимся в Шлиссельбургскую губу Ладожского озера, где на небольшом Ореховом острове нас ждёт крепость Орешек. Она же Нотебург и Шлиссельбург.

Обзорная экскурсия по Шлиссельбургу, во время которой вы увидите знаменитый Ладожский канал, заложенный при Петре I "для отвращения опасности судового хода", огромный адмиралтейский якорь петровской эпохи, поднятый со дна Невы, памятник Петру I, шлюзы Петровского канала и Благовещенский собор, напоминающий главный храм в Петровской крепости.

Переправа на теплоходе на Ореховый остров (10-15 минут).

Обзорная экскурсия по крепости Орешек – одной из самых старых русских крепостей Северо-Запада России. Вы узнаете, какие важнейшие исторические события в разные эпохи разворачивались на маленьком Ореховом острове.

Переправа на теплоходе в Шлиссельбург.

Возвращение в Петербург.

Обед.

Размещение в отеле «Космос Прибалтийская» 4*.

Свободное время.

Дополнительно:

Ночная экскурсия "О самый призрачный и странный из всех российских городов" с разведением мостов – 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.

Экскурсия ночная с разведением мостов оплачивается на месте и обязательно состоится при наборе минимально необходимой группы.