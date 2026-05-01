1 день

Санкт-Петербург - Выборг. Посещение усадьбы бюргера

Самостоятельное прибытие в Санкт-Петербург.

07:30 Встреча туристов с гидом: г. Санкт-Петербург, у главного входа в гостиницу «Октябрьская», Лиговский просп., 10/118.

Завтрак в кафе города.

09:30 Обзорная экскурсия «Под скипетром династии Романовых». Обзорная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова.

А также Медный всадник, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Марсово поле, Спас на Крови, Исаакиевский собор, крейсер Аврора и многие другие архитектурные ансамбли города на Неве.

12:30 Переезд в Выборг (~ 140 км).

15:00 Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

Посещение усадьбы бюргера. В России не так уж много средневековых городских построек, где проходила жизнь не князей, не бояр, а обычных людей.

Одна из них — усадьба бюргера 16 века на улице Прогонной в Выборге. Ее обитатели принадлежали к «среднему классу», то есть были ремесленниками или торговцами. История стерла имена владельцев и жильцов, но крепкие стены из необработанных валунов устояли перед войнами и бедами.

В цокольном этаже были мастерская и склад, на первом — кухня и гостиная, на втором — спальни. В каретном сарае стояли не кареты, а телеги, в стойлах хрустели овсом рабочие лошадки, над ними хранили сено и жили конюхи.

Во время экскурсии вас ждет:

рассказ истории Усадьбы бюргера, о двух соседних монастырях, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;

дегустация знаменитого Выборгского кренделя и глега – горячего скандинавского напитка на ягодах со специями и пряностями;

средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);

веселые гадания (участники вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом городе).

За дополнительную плату возможна организация экскурсий (оплата у гида на маршруте или при оплате тура): Морская прогулка по Выборгскому заливу (продолжительность 1 час, проведение только в период навигации с мая по сентябрь).

Обзорная экскурсия на теплоходе, вдоль побережья Парка Монрепо и островов Выборгского залива. Большая обзорная экскурсия, где Вы сможете не только увидеть красивые природные и исторические места Выборга, но и узнать много интересных и увлекательных фактов.

Размещение в отеле. «Дружба» 3*, г. Выборг — 2 ночи (резервные отели: «Выборг» г. Выборг).

Свободное время.

