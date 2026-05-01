Секреты древнего Выборга

Вы когда-нибудь пили глёг в доме простого бюргера XVI века? Вас ждет дегустация знаменитого кренделя и гадания в средневековом театре.

Петербург для разминки (Медный всадник, Спас-на-Крови), а главное — единственный в
России город с европейской рыцарской душой. А на второй день по желанию вы можете отправиться в Карелию: мраморные каньоны Рускеалы и водопады. Далее вас ждет внешний осмотр древней крепости Корела и скальный парк Монрепо на берегу бухты.

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Выборг. Посещение усадьбы бюргера

Самостоятельное прибытие в Санкт-Петербург.

07:30 Встреча туристов с гидом: г. Санкт-Петербург, у главного входа в гостиницу «Октябрьская», Лиговский просп., 10/118.

Завтрак в кафе города.

09:30 Обзорная экскурсия «Под скипетром династии Романовых». Обзорная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова.

А также Медный всадник, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Марсово поле, Спас на Крови, Исаакиевский собор, крейсер Аврора и многие другие архитектурные ансамбли города на Неве.

12:30 Переезд в Выборг (~ 140 км).

15:00 Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

Посещение усадьбы бюргера. В России не так уж много средневековых городских построек, где проходила жизнь не князей, не бояр, а обычных людей.

Одна из них — усадьба бюргера 16 века на улице Прогонной в Выборге. Ее обитатели принадлежали к «среднему классу», то есть были ремесленниками или торговцами. История стерла имена владельцев и жильцов, но крепкие стены из необработанных валунов устояли перед войнами и бедами.

В цокольном этаже были мастерская и склад, на первом — кухня и гостиная, на втором — спальни. В каретном сарае стояли не кареты, а телеги, в стойлах хрустели овсом рабочие лошадки, над ними хранили сено и жили конюхи.

Во время экскурсии вас ждет:

  • рассказ истории Усадьбы бюргера, о двух соседних монастырях, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
  • дегустация знаменитого Выборгского кренделя и глега – горячего скандинавского напитка на ягодах со специями и пряностями;
  • средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
  • веселые гадания (участники вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом городе).

За дополнительную плату возможна организация экскурсий (оплата у гида на маршруте или при оплате тура): Морская прогулка по Выборгскому заливу (продолжительность 1 час, проведение только в период навигации с мая по сентябрь).

Обзорная экскурсия на теплоходе, вдоль побережья Парка Монрепо и островов Выборгского залива. Большая обзорная экскурсия, где Вы сможете не только увидеть красивые природные и исторические места Выборга, но и узнать много интересных и увлекательных фактов.

Размещение в отеле. «Дружба» 3*, г. Выборг — 2 ночи (резервные отели: «Выборг» г. Выборг).

Свободное время.

2 день

Свободный день или экскурсия «Рускеала и Приозерск» за доп. плату

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Свободный день без обеда.

ИЛИ

Экскурсия «Рускеала и Приозерск» за доп. плату (приобретается при покупке тура или у гида на маршруте при наличии свободных мест).

08:30 Переезд в Приозерск (~ 140 км).

Приозерск – один из самых древних русских городов с необычайно богатой и интересной историей, входящий в состав разных государств, но всегда верный России.

Это неимоверно красивый город, где сохранилась старинная крепость, церкви с маленькими часовнями, грандиозная Лютеранская кирха, выложенная из крупного серого камня.

И все это архитектурное богатство окружает просто волшебная природа с густыми лесами, живописными реками и, конечно же, непревзойденным Ладожским озером.

Внешний осмотр крепости Корела. В Приозерске, на одном из островов Вуоксы, стоит древняя крепость Корела. Она была основана в XIV веке новгородцами для защиты земель от многочисленных захватчиков. Вы посетите крепость, прогуляетесь по ее территории.

Крепость живописно расположена прямо у кромки воды, и силуэты башен отражаются в водной глади.

Обед в кафе.

Переезд в горный парк Рускеала (~ 30 км).

Самая известная природная и рукотворная достопримечательность Карелии – Рускеальский горный парк, основанный на Рускеальском мраморном карьере.

Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня Рускеальский парк – это поражающие каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.

Во время экскурсии по парку вас ждёт главная локация парка – мраморные склоны каньона, вы пройдете в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела.

На маршруте открыта мастерская по камнеобработке – здесь можно наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зелёную воду.

Вокруг карьера обустроена специальная тропа, по которой можно ходить и наслаждаться этими удивительными красивейшими местами.

В свободное время можно посетить тайные тропы земли Калевала, отправиться на водную прогулку по Мраморному озеру или на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру, попробовать активные развлечения в горном парке.

Прогулка у водопадов Ахвенкоски. Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых – военная драма «А зори здесь тихие…».

На территории водопадов и прилегающего леса располагается экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами.

По дороге вы встретите сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тетушки Совы.

Возвращение в Выборг.

Свободное время.

3 день

Выборгский замок. Парк Монрепо

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

09:00 Освобождение номеров.

Посещение знаменитого старого выборгского рынка с возможностью приобрести финские товары и сувениры.

Обзорная экскурсия по городу «Средневековый Выборг». Для России Выборг – это уникальный, единственный и неповторимый город западноевропейской архитектуры, потому как в Средние века на Руси строили Кремли и городища, замки же возводили в рыцарской Европе.

Выборгский замок – островное военное укрепление 13-го века. Рыцарские турниры и фестивали подобно «машине времени» отправляют посетителей в Средневековье.

В ходе интересной и познавательной экскурсии вы увидите сохранившиеся укрепления средневекового Выборга, который был основан в 1293 году шведским маршалом Торгильсом Кнутссоном: Круглая башня, Часовая башня, башня Ратуши, руины Доминиканского монастыря.

А также Рыцарский дом, дом Купеческой гильдии, усадьба Бюргера, дом горожанина, памятник Выборгскому трамваю, гранитный дворец, соборы, дом купца Маркелова, памятники средневековой архитектуры.

Экскурсия по парку Монрепо. Монрепо – живописный скальный парк в Выборге, который расположен на берегу бухты Защитная Выборгского залива, на острове Твердыш. Монрепо называют одним из самых красивых садово-парковых ансамблей Северо-Запада России.

И если уж вы приехали в Выборг, то посетить заодно и парк Монрепо – дело само собой разумеющееся.

Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

16:00 Окончание программы в центре города.

Трансфер на ж/д вокзал самостоятельно.
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Дружба» 3* (резервный отель: «Выборг»), г. Выборге.

Стоимость тура на 1 человека:

завтракзавтрак + 2 обеда
25200 рублей26900 рублей

Доплата за одноместное размещение – 9000 рублей.

Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Дружба»

2 ночи

Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.

Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.

Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.

Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.

Гостиница «Выборг»

2 ночи

Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.

Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.

В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки - старинный Выборгский замок.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно из Выборга
  • Экскурсия «Рускеала и Приозерск», состоится при количестве туристов 10 человек и более. Взрослый/ребенок до 16 лет вкл. - 4500 руб./4300 руб
  • Морская прогулка по Выборгскому заливу - 1500 руб
  • Питание вне выбранного типа/тарифа тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Какие скидки есть в туре?

Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей(3 человека в номере)

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую важную информацию нужно знать?
  1. Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет).
  2. Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  3. Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
  4. При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
  5. Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора
  6. Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
  7. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  8. Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
  9. Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.
  10. Все средства размещения, используемые в туре, внесены в «Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии». Проверить статус размещения в туре отеля (–ей) можно в «Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии» на сайте Минэкономразвития России.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

