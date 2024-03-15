На 8 марта в Петербург

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Приглашаем Вас провести незабываемые три дня в Санкт-Петербурге на Международный женский день! Мы приготовили для Вас увлекательную программу, которая позволит окунуться в атмосферу роскоши, романтики и истории.
На 8 марта в Петербург
На 8 марта в Петербург
На 8 марта в Петербург
Ближайшие даты:
8
мар

Что вас ожидает:

Музей Фаберже
Музей Фаберже
Это не просто коллекция уникальных произведений искусства, но и возможность окунуться в атмосферу роскоши и аристократизма
Твоих оград узор чугунный…
Твоих оград узор чугунный…
Полюбуемся ажурными перилами набережных и мостов, оград соборов и другими особенностями архитектуры Северной столицы
Загородная экскурсия в Царское Село
Загородная экскурсия в Царское Село
Посетим Екатерининский дворец, полюбуемся парадными залами и Янтарной комнатой

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе. Музей Фаберже

Самостоятельный заезд.

Размещение в гостинице после 15:00.

Автобусная обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off».

Вас ждет увлекательное путешествие по городу, который вдохновляет и поражает воображение. Это идеальный способ познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности:

Вы можете самостоятельно строить маршрут своего первого дня, выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите, и столько раз, сколько вам нужно. На борту работает система аудиогида.

Посещение музея Фаберже.

Музей Фаберже — это не просто коллекция уникальных произведений искусства, но и возможность окунуться в атмосферу роскоши и аристократизма, которая царила при дворе Романовых. В музее представлены экспонаты, поражающие воображение своим великолепием, тонкостью работы и изысканными деталями.

Здесь вы сможете увидеть знаменитые яйца Фаберже, созданные для императорской семьи России, а также другие ювелирные изделия, которые были созданы в мастерской знаменитого мастера.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе. Музей ФабержеОбзорная экскурсия на двухэтажном автобусе. Музей ФабержеОбзорная экскурсия на двухэтажном автобусе. Музей ФабержеОбзорная экскурсия на двухэтажном автобусе. Музей Фаберже
2 день

Пешеходная экскурсия по городу. Храм Воскресения Христова. Экскурсия в Золотые или Бриллиантовые кладовые

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»

Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Экскурсия в Храм Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю. Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.

Экскурсия в Золотые или Бриллиантовые кладовые.

Богатейшее собрание произведений ювелирного искусства. Экспозиции кладовых знакомят с шедеврами мастеров разных стран и народов, культур и эпох, начиная с древнейших времен до начала XX века.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.

Пешеходная экскурсия по городу. Храм Воскресения Христова. Экскурсия в Золотые или Бриллиантовые кладовыеПешеходная экскурсия по городу. Храм Воскресения Христова. Экскурсия в Золотые или Бриллиантовые кладовыеПешеходная экскурсия по городу. Храм Воскресения Христова. Экскурсия в Золотые или Бриллиантовые кладовыеПешеходная экскурсия по городу. Храм Воскресения Христова. Экскурсия в Золотые или Бриллиантовые кладовые
3 день

Загородная экскурсия в Царское Село. Екатерининский дворец

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Царское Село «Женщины на Российском престоле» с посещением Екатерининского дворца — блестящего творения Ф. Б. Растрелли.

Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Экскурсия длится 5 часов.

Окончание программы около 20:00 м. Гостиный двор.

Загородная экскурсия в Царское Село. Екатерининский дворецЗагородная экскурсия в Царское Село. Екатерининский дворец

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:

Доп. сутки, цена за номер
РазмещениеНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 14 лет1-мест. 2-мест.2-мест.+доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на
блок,
Завтрак накрытие
1419014190160101300236528354250
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в
номере
Завтрак накрытие
1472014720170601300290033755065
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский
стол
1551515415195451300418541586210
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский
стол
1896517565263751300769576959720
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский
стол
1518515335181101300344538455870
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт, завтрак
шведский стол
15120-18370130035803780-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор, завтрак
шведский стол
1538515385187651300378040506075
Цена тура без
проживания и
питания
 111751300

Варианты проживания

Гостиница Кирочная

2 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница Кирочная

Отель Санкт-Петербург 4

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4

Отель Москва 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4

Отель Достоевский 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице 2 суток
  • Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Трансфер (такси) в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Места встречи с группой

Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.

Пешеходные экскурсии:

  • Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
Как организован первый день тура?

В первый день тура у вас запланирована обзорная экскурсия по городу и посещение музея.

Обзорная экскурсия проводится на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off». Этот автобус ходит по двум маршрутам в течение дня с 10:00 до 19:00. Мы направим маршруты автобусов ближе к дате вашей поездки. Автобусы ходят по всему историческому центу, захватывают основные центральные станции метро. Вы можете сесть на любой из остановок (предусмотренных маршрутами), можете выходить из автобуса, гулять, обедать, и садиться в автобус снова (автобусы хотят с графиком 20/30 минут) и продолжать экскурсию. На борту работает система аудиогида.

В шаговой доступности от остановок экскурсионного автобуса находятся музеи, в которых по программе запланировано посещение/экскурсия.

Посещение музея запланировано на середину дня, точное время экскурсии в музее будет известно ближе к дате вашей поездки. Перед началом вашего путешествия вместе с маршрутом автобуса мы направим вам информацию, где нужно будет выйти, чтобы попасть на экскурсию в музей.

Строгого графика в первый день нет, вы можете исследовать город в своем темпе, однако стоит помнить о времени, чтобы успеть на экскурсию в музей.

Мы рекомендуем прибыть в центр Санкт-Петербурга до 12:00, чтобы успеть пообедать, посмотреть город и отправиться в музей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
15 мар 2024
Выбрала тур для мамы (первый раз в Санкт-Петербурге). Тур для общего впечатления в самый раз. Все основные достопримечательности можно посмотреть в "спокойном" режиме. Гиды хорошие, программа адекватная.
Единственно для более молодого поколения скорее всего не подойдет, тур классический и рассчитан на более старшее поколение.
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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