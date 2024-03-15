мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе. Музей Фаберже
Самостоятельный заезд.
Размещение в гостинице после 15:00.
Автобусная обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off».
Вас ждет увлекательное путешествие по городу, который вдохновляет и поражает воображение. Это идеальный способ познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности:
Вы можете самостоятельно строить маршрут своего первого дня, выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите, и столько раз, сколько вам нужно. На борту работает система аудиогида.
Посещение музея Фаберже.
Музей Фаберже — это не просто коллекция уникальных произведений искусства, но и возможность окунуться в атмосферу роскоши и аристократизма, которая царила при дворе Романовых. В музее представлены экспонаты, поражающие воображение своим великолепием, тонкостью работы и изысканными деталями.
Здесь вы сможете увидеть знаменитые яйца Фаберже, созданные для императорской семьи России, а также другие ювелирные изделия, которые были созданы в мастерской знаменитого мастера.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Пешеходная экскурсия по городу. Храм Воскресения Христова. Экскурсия в Золотые или Бриллиантовые кладовые
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»
Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю. Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.
Экскурсия в Золотые или Бриллиантовые кладовые.
Богатейшее собрание произведений ювелирного искусства. Экспозиции кладовых знакомят с шедеврами мастеров разных стран и народов, культур и эпох, начиная с древнейших времен до начала XX века.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
Загородная экскурсия в Царское Село. Екатерининский дворец
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия в Царское Село «Женщины на Российском престоле» с посещением Екатерининского дворца — блестящего творения Ф. Б. Растрелли.
Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Экскурсия длится 5 часов.
Окончание программы около 20:00 м. Гостиный двор.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
|Доп. сутки, цена за номер
|Размещение
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 14 лет
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест.+доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на
блок,
Завтрак накрытие
|14190
|14190
|16010
|1300
|2365
|2835
|4250
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в
номере
Завтрак накрытие
|14720
|14720
|17060
|1300
|2900
|3375
|5065
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский
стол
|15515
|15415
|19545
|1300
|4185
|4158
|6210
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский
стол
|18965
|17565
|26375
|1300
|7695
|7695
|9720
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский
стол
|15185
|15335
|18110
|1300
|3445
|3845
|5870
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт, завтрак
шведский стол
|15120
|-
|18370
|1300
|3580
|3780
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор, завтрак
шведский стол
|15385
|15385
|18765
|1300
|3780
|4050
|6075
Цена тура без
проживания и
питания
|11175
|1300
Варианты проживания
Гостиница Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
Отель Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 2 суток
- Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Трансфер (такси) в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Места встречи с группой
Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.
Пешеходные экскурсии:
- Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
Как организован первый день тура?
В первый день тура у вас запланирована обзорная экскурсия по городу и посещение музея.
Обзорная экскурсия проводится на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off». Этот автобус ходит по двум маршрутам в течение дня с 10:00 до 19:00. Мы направим маршруты автобусов ближе к дате вашей поездки. Автобусы ходят по всему историческому центу, захватывают основные центральные станции метро. Вы можете сесть на любой из остановок (предусмотренных маршрутами), можете выходить из автобуса, гулять, обедать, и садиться в автобус снова (автобусы хотят с графиком 20/30 минут) и продолжать экскурсию. На борту работает система аудиогида.
В шаговой доступности от остановок экскурсионного автобуса находятся музеи, в которых по программе запланировано посещение/экскурсия.
Посещение музея запланировано на середину дня, точное время экскурсии в музее будет известно ближе к дате вашей поездки. Перед началом вашего путешествия вместе с маршрутом автобуса мы направим вам информацию, где нужно будет выйти, чтобы попасть на экскурсию в музей.
Строгого графика в первый день нет, вы можете исследовать город в своем темпе, однако стоит помнить о времени, чтобы успеть на экскурсию в музей.
Мы рекомендуем прибыть в центр Санкт-Петербурга до 12:00, чтобы успеть пообедать, посмотреть город и отправиться в музей.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Единственно для более молодого поколения скорее всего не подойдет, тур классический и рассчитан на более старшее поколение.