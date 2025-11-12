Полюбуетесь панорамами Невы и знаменитыми памятниками, а затем посетите Исаакиевский собор с его потрясающими росписями
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).
С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Отъезд на программу от отеля проживания.
15:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.
Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!
По окончании Обзорной экскурсии приглашаем вас посетить грандиозный Исаакиевский собор!
Экскурсия в Исаакиевский собор. Он предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~4,5 часа.
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.
Экскурсия в Эрмитаже. Музей занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.
В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.
Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы» (продолжительность: ~1ч 45 мин).
Водная прогулка «Северные острова дельты Невы» на двухпалубном теплоходе – это один из самых популярных городских маршрутов.
За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова, и ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы – Лахта-центр.
Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом.
На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней (самостоятельно за доп. плату).
Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~5 часов.
Карелия. Сортавала. Рускеальские водопады Ахвенкоски и парк Рускеала
Завтрак в гостинице.
Рекомендуем самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен (при наличии данной услуги в отеле).
Освобождение номеров.
07:30 Выезд в Карелию (290 км).
Остановка у крепости Корела. Знакомство с северным краем начнется с крепости в городе Приозерск на месте старинного поселения, упомянутого в летописях как Корела. Затем Вы отправитесь в Северное Приладожье, в город Сортавала.
Трассовая экскурсия о Карелии. Во время трассовой экскурсии Вы узнаете об одной из красивейших трасс Ленинградской области и республики Карелия, услышите рассказ о древней истории Карельского перешейка и его удивительной природе.
13:00 Обед в кафе г. Сортавала.
Остановка у водопадов Ахвенкоски. Входной билет на экотропу приобретается по желанию на месте за дополнительную плату (взрослый – 500 руб., школьник – 400 руб.).
После обеда в кафе мы сделаем остановку в живописном месте – водопады Ахвенкоски. Система не замерзающих даже зимой каскадов на реке Тохмайоки стала знаменитой после выхода на экраны фильма «А зори здесь тихие». Сегодня водопады – одна из самых популярных фотозон в Карелии.
15:30 Экскурсия в горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон). Горный парк «Рускеала» – еще одна жемчужина карельской природы. Основная достопримечательность – знаменитый своей красотой рукотворный Мраморный каньон.
Огромная чаша из белого камня, вырубленная рукой человека в скальной породе, наполовину наполнена водой изумрудного оттенка. Именно отсюда доставляли мрамор для Мраморного и Мариинского дворцов, Исаакиевского собора.
Свободное время на территории парка.
18:30 Выезд из горного парка Рускеала на автобусе.
Переезд в г. Петрозаводск (260 км).
Позднее прибытие в гостиницу Петрозаводска. Размещение.
Прогулка по Онежской набережной. Переезд в этнопарк «Гора Сампо» или на о. Кижи
Завтрак в гостинице.
08:00 Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.
08:30 Прогулка по Онежской набережной. Вы прогуляетесь по любимому месту отдыха горожан и гостей города – знаменитой Онежской набережной.
Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы. Это удивительный «музей под открытым небом», где собраны необыкновенные скульптуры – подарки от городов-побратимов Петрозаводска, образующие неповторимую аллею фантастических образов.
Основная программа тура*:
09:30 Переезд в этнопарк «Гора Сампо» (37 км). Одно из самых известных и мистических мест Карелии! С вершины горы открывается живописный вид на карельский лес и озеро Кончезеро.
Отправление в Государственный национальный заповедник «Кивач» (50 км). Главным украшением заповедника является знаменитый, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь» – водопад Кивач, один из крупнейших равнинных водопадов в Европе.
Переезд к древнему потухшему вулкану Гирвас (36 км). Гирвас – уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер вулкана в Карелии! Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы мощностью до 32 м. и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя газовые пустоты.
* По желанию за доп. плату можно изменить основную программу на посещение о. Кижи (бронируется заранее при бронировании тура) – 6800 руб. /взр. и 4450 руб. /шк. до 14 лет включительно.
09:30 Отправление т/х «Метеор» на о. Кижи.
Экскурсия по острову Кижи. Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших и известнейших в России музеев под открытым небом. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста — входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Знакомство с островом начнется с пешеходной экскурсии. Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами и, конечно, всемирно известными северными храмами.
Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд. В соседней Покровской церкви Вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.
14:45 Отправление т/х «Метеор» в Петрозаводск.
16:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
16:30 Поздний обед в кафе г. Петрозаводск.
17:30 Отправление из Петрозаводска в Санкт-Петербург (427 км).
Завершающей остановкой нашего путешествия по Карелии станет комплекс «Фермерская Усадьба». Здесь вы сможете перекусить и купить свежую фермерскую продукцию.
Позднее прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций.
Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия.
Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Где пообедать? После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить.
На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 850-950 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: станция метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
БК – большая кровать.
|Гостиница.
Категория номеров
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Санкт-Петербург
пн-ср
|Карелия
ср-чт
|Санкт-Петербург
чт-сб
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)
|Petra (Петрозаводск) стандартный
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel***
стандарт апартаменты (шв. стол)
|14.07.2025
|19.07.2025
|41240
|38520
|-
|-
|53230
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)
|14.07.2025
|19.07.2025
|43870
|41190
|37190
|38520
|58530
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)
|09.06.2025
|14.06.2025
|42840
|40170
|-
|-
|56120
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)
|09.06.2025
|14.06.2025
|45330
|42660
|35730
|38390
|60940
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)
|23.06.2025
|28.06.2025
|42840
|40170
|-
|-
|56120
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)
|23.06.2025
|28.06.2025
|45330
|42660
|35730
|38390
|60940
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)
|04.08.2025
|09.08.2025
|41630
|38920
|-
|-
|53330
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)
|04.08.2025
|09.08.2025
|44260
|41590
|35730
|38390
|58630
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)
|18.08.2025
|23.08.2025
|39990
|37370
|-
|-
|50680
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)
|18.08.2025
|23.08.2025
|41640
|38970
|35730
|38390
|53880
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)
|Petra (Петрозаводск) стандартный
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)
|14.07.2025
|19.07.2025
|43740
|41060
|36920
|38250
|62530
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)
|14.07.2025
|19.07.2025
|46390
|43760
|40390
|41720
|64390
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)
|09.06.2025
|14.06.2025
|46990
|44390
|35460
|38120
|68490
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)
|09.06.2025
|14.06.2025
|49730
|47030
|38930
|41590
|70360
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)
|23.06.2025
|28.06.2025
|44790
|42160
|35460
|38120
|63960
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)
|23.06.2025
|28.06.2025
|47460
|44790
|38930
|41590
|65830
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)
|04.08.2025
|09.08.2025
|43460
|40790
|35460
|38120
|61330
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/
стандарт с БК
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)
|04.08.2025
|09.08.2025
|46130
|43460
|38930
|41590
|63160
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)
|18.08.2025
|23.08.2025
|43460
|40790
|35460
|38120
|61330
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)
|Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)
|18.08.2025
|23.08.2025
|46130
|43460
|38930
|41590
|63160
|Достоевский**** стандартный
|Petra (Петрозаводск) стандартный
|Достоевский**** стандартный
|14.07.2025
|19.07.2025
|51340
|48630
|-
|-
|69230
|Достоевский**** супериор
|Достоевский**** супериор
|14.07.2025
|19.07.2025
|54270
|51590
|46790
|48120
|74990
|Достоевский**** стандартный
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Достоевский**** стандартный
|09.06.2025
|14.06.2025
|51730
|49030
|-
|-
|69330
|Достоевский**** супериор
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный
|Достоевский**** супериор
|09.06.2025
|14.06.2025
|54660
|51990
|45330
|47990
|75160
|Достоевский**** стандартный
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Достоевский**** стандартный
|04.08.2025
|09.08.2025
|48490
|45860
|-
|-
|63690
|Достоевский**** супериор
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный
|Достоевский**** супериор
|04.08.2025
|09.08.2025
|51460
|48790
|45330
|47990
|69330
|Достоевский**** стандартный
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Достоевский**** стандартный
|18.08.2025
|23.08.2025
|48490
|45860
|-
|-
|63690
|Достоевский**** супериор
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный
|Достоевский**** супериор
|18.08.2025
|23.08.2025
|51460
|48790
|45330
|47990
|69330
|Русь**** джуниор сюит
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Русь**** джуниор сюит
|09.06.2025
|14.06.2025
|50660
|47990
|35170
|37830
|73560
|Русь**** джуниор сюит
|Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БК
|Русь**** джуниор сюит
|23.06.2025
|28.06.2025
|50660
|47990
|35170
|37830
|73560
Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт», «Супериор» и «Семейный». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны с разнообразным меню.
Возможно сотрудничество с корпоративными клиентами по договору. Предоставляем полный пакет закрывающих документов.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Апарт-отель YES Марата центр**
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Русь 4
«Русь» – это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Petra
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а так же на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец – 14,4 км, до железнодорожного вокзала – 0,4 км.
Питер Инн
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе тура: завтраки в гостинице, 1 обед в Сортавале, 1 обед в Петрозаводске
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранного туриста 950 руб
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.