Серебряное ожерелье России. Петербург и Карелия. Летний тур на 6 дней

Серебряное ожерелье России
Откройте для себя Санкт-Петербург в захватывающем туре, который познакомит вас с его величественной историей и архитектурой.

Полюбуетесь панорамами Невы и знаменитыми памятниками, а затем посетите Исаакиевский собор с его потрясающими росписями
читать дальше

и уникальной отделкой.

После этого вас ждет незабываемая водная прогулка по дельте Невы, где вы увидите как исторические, так и современные символы города, наслаждаясь авторскими блюдами на борту теплохода. Завершите путешествие в Карелии, исследуя её живописные водопады и уникальные природные красоты. Не упустите шанс погрузиться в магию этого удивительного региона!

Ближайшие даты:
8
июн22
июн13
июл3
авг17
авг

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).

С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на программу от отеля проживания.

15:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.

Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!

По окончании Обзорной экскурсии приглашаем вас посетить грандиозный Исаакиевский собор!

Экскурсия в Исаакиевский собор. Он предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
2 день

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Эрмитаж

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.

Экскурсия в Эрмитаже. Музей занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.

В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.

Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы» (продолжительность: ~1ч 45 мин).

Водная прогулка «Северные острова дельты Невы» на двухпалубном теплоходе – это один из самых популярных городских маршрутов.

За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова, и ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы – Лахта-центр.

Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом.

На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней (самостоятельно за доп. плату).

Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~5 часов.

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Эрмитаж
3 день

Карелия. Сортавала. Рускеальские водопады Ахвенкоски и парк Рускеала

Завтрак в гостинице.

Рекомендуем самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен (при наличии данной услуги в отеле).

Освобождение номеров.

07:30 Выезд в Карелию (290 км).

Остановка у крепости Корела. Знакомство с северным краем начнется с крепости в городе Приозерск на месте старинного поселения, упомянутого в летописях как Корела. Затем Вы отправитесь в Северное Приладожье, в город Сортавала.

Трассовая экскурсия о Карелии. Во время трассовой экскурсии Вы узнаете об одной из красивейших трасс Ленинградской области и республики Карелия, услышите рассказ о древней истории Карельского перешейка и его удивительной природе.

13:00 Обед в кафе г. Сортавала.

Остановка у водопадов Ахвенкоски. Входной билет на экотропу приобретается по желанию на месте за дополнительную плату (взрослый – 500 руб., школьник – 400 руб.).

После обеда в кафе мы сделаем остановку в живописном месте – водопады Ахвенкоски. Система не замерзающих даже зимой каскадов на реке Тохмайоки стала знаменитой после выхода на экраны фильма «А зори здесь тихие». Сегодня водопады – одна из самых популярных фотозон в Карелии.

15:30 Экскурсия в горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон). Горный парк «Рускеала» – еще одна жемчужина карельской природы. Основная достопримечательность – знаменитый своей красотой рукотворный Мраморный каньон.

Огромная чаша из белого камня, вырубленная рукой человека в скальной породе, наполовину наполнена водой изумрудного оттенка. Именно отсюда доставляли мрамор для Мраморного и Мариинского дворцов, Исаакиевского собора.

Свободное время на территории парка.

18:30 Выезд из горного парка Рускеала на автобусе.

Переезд в г. Петрозаводск (260 км).

Позднее прибытие в гостиницу Петрозаводска. Размещение.

Карелия. Сортавала. Рускеальские водопады Ахвенкоски и парк РускеалаКарелия. Сортавала. Рускеальские водопады Ахвенкоски и парк РускеалаКарелия. Сортавала. Рускеальские водопады Ахвенкоски и парк РускеалаКарелия. Сортавала. Рускеальские водопады Ахвенкоски и парк РускеалаКарелия. Сортавала. Рускеальские водопады Ахвенкоски и парк РускеалаКарелия. Сортавала. Рускеальские водопады Ахвенкоски и парк Рускеала
4 день

Прогулка по Онежской набережной. Переезд в этнопарк «Гора Сампо» или на о. Кижи

Завтрак в гостинице.

08:00 Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.

08:30 Прогулка по Онежской набережной. Вы прогуляетесь по любимому месту отдыха горожан и гостей города – знаменитой Онежской набережной.

Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы. Это удивительный «музей под открытым небом», где собраны необыкновенные скульптуры – подарки от городов-побратимов Петрозаводска, образующие неповторимую аллею фантастических образов.

Основная программа тура*:

09:30 Переезд в этнопарк «Гора Сампо» (37 км). Одно из самых известных и мистических мест Карелии! С вершины горы открывается живописный вид на карельский лес и озеро Кончезеро.

Отправление в Государственный национальный заповедник «Кивач» (50 км). Главным украшением заповедника является знаменитый, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь» – водопад Кивач, один из крупнейших равнинных водопадов в Европе.

Переезд к древнему потухшему вулкану Гирвас (36 км). Гирвас – уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер вулкана в Карелии! Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы мощностью до 32 м. и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя газовые пустоты.

* По желанию за доп. плату можно изменить основную программу на посещение о. Кижи (бронируется заранее при бронировании тура) – 6800 руб. /взр. и 4450 руб. /шк. до 14 лет включительно.

09:30 Отправление т/х «Метеор» на о. Кижи.

Экскурсия по острову Кижи. Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших и известнейших в России музеев под открытым небом. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста — входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Знакомство с островом начнется с пешеходной экскурсии. Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами и, конечно, всемирно известными северными храмами.

Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд. В соседней Покровской церкви Вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.

14:45 Отправление т/х «Метеор» в Петрозаводск.

16:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

16:30 Поздний обед в кафе г. Петрозаводск.

17:30 Отправление из Петрозаводска в Санкт-Петербург (427 км).

Завершающей остановкой нашего путешествия по Карелии станет комплекс «Фермерская Усадьба». Здесь вы сможете перекусить и купить свежую фермерскую продукцию.

Позднее прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице.

Прогулка по Онежской набережной. Переезд в этнопарк «Гора Сампо» или на о. КижиПрогулка по Онежской набережной. Переезд в этнопарк «Гора Сампо» или на о. КижиПрогулка по Онежской набережной. Переезд в этнопарк «Гора Сампо» или на о. КижиПрогулка по Онежской набережной. Переезд в этнопарк «Гора Сампо» или на о. Кижи
5 день

Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций.

Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия.

Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.

Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Где пообедать? После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить.

На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 850-950 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: станция метро «Площадь Восстания».

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»
6 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

БК – большая кровать.

Гостиница.
Категория номеров		Период действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Санкт-Петербург
пн-ср		Карелия
ср-чт		Санкт-Петербург
чт-сб
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)Petra (Петрозаводск) стандартныйАпарт-отель Best Western Zoom Hotel***
стандарт апартаменты (шв. стол)		14.07.202519.07.20254124038520--53230
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)14.07.202519.07.20254387041190371903852058530
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКАпарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)09.06.202514.06.20254284040170--56120
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКАпарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)09.06.202514.06.20254533042660357303839060940
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКАпарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)23.06.202528.06.20254284040170--56120
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКАпарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)23.06.202528.06.20254533042660357303839060940
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКАпарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)04.08.202509.08.20254163038920--53330
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКАпарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)04.08.202509.08.20254426041590357303839058630
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартныйАпарт-отель Best Western Zoom Hotel*** стандарт апартаменты (шв. стол)18.08.202523.08.20253999037370--50680
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** супериор апартаменты (шв. стол)18.08.202523.08.20254164038970357303839053880
Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)Petra (Петрозаводск) стандартныйАпарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)14.07.202519.07.20254374041060369203825062530
Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)14.07.202519.07.20254639043760403904172064390
Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартныйАпарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)09.06.202514.06.20254699044390354603812068490
Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКАпарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)09.06.202514.06.20254973047030389304159070360
Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартныйАпарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)23.06.202528.06.20254479042160354603812063960
Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКАпарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)23.06.202528.06.20254746044790389304159065830
Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартныйАпарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)04.08.202509.08.20254346040790354603812061330
Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/
стандарт с БК		Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)04.08.202509.08.20254613043460389304159063160
Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)Питер Инн 4* (Петрозаводск) стандартныйАпарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (без завтрака)18.08.202523.08.20254346040790354603812061330
Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)Апарт-отель YES Марата центр*** стандарт апартаменты (с завтраком)18.08.202523.08.20254613043460389304159063160
Достоевский**** стандартныйPetra (Петрозаводск) стандартныйДостоевский**** стандартный14.07.202519.07.20255134048630--69230
Достоевский**** супериорДостоевский**** супериор14.07.202519.07.20255427051590467904812074990
Достоевский**** стандартныйПитер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКДостоевский**** стандартный09.06.202514.06.20255173049030--69330
Достоевский**** супериорПитер Инн 4* (Петрозаводск) стандартныйДостоевский**** супериор09.06.202514.06.20255466051990453304799075160
Достоевский**** стандартныйПитер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКДостоевский**** стандартный04.08.202509.08.20254849045860--63690
Достоевский**** супериорПитер Инн 4* (Петрозаводск) стандартныйДостоевский**** супериор04.08.202509.08.20255146048790453304799069330
Достоевский**** стандартныйПитер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКДостоевский**** стандартный18.08.202523.08.20254849045860--63690
Достоевский**** супериорПитер Инн 4* (Петрозаводск) стандартныйДостоевский**** супериор18.08.202523.08.20255146048790453304799069330
Русь**** джуниор сюитПитер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКРусь**** джуниор сюит09.06.202514.06.20255066047990351703783073560
Русь**** джуниор сюитПитер Инн 4* (Петрозаводск) стандартный/ стандарт с БКРусь**** джуниор сюит23.06.202528.06.20255066047990351703783073560

Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**

4 ночи

Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт», «Супериор» и «Семейный». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны с разнообразным меню.

Возможно сотрудничество с корпоративными клиентами по договору. Предоставляем полный пакет закрывающих документов.

В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**
Апарт-отель YES Марата центр**

4 ночи

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**
Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4
Русь 4

4 ночи

«Русь» – это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4
Petra

1 ночь

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а так же на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец – 14,4 км, до железнодорожного вокзала – 0,4 км.

PetraPetraPetraPetraPetraPetraPetra
Питер Инн

1 ночь

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.

Питер ИннПитер ИннПитер ИннПитер ИннПитер ИннПитер Инн
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки в гостинице, 1 обед в Сортавале, 1 обед в Петрозаводске
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина)
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата за иностранного туриста 950 руб
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

