Северная мозаика. Тур в Санкт-Петербург и Карелию. Осень-весна

Отправляйтесь в путешествие, во время которого вы увидите разные грани Санкт-Петербурга.

Вы посетите Петропавловскую крепость, Эрмитаж, прогуляетесь по известным проспектам и площадям города.

Помимо основных достопримечательностей Северной столицы, вы посетите Горный парк «Рускеала» и познакомитесь с культурой Карелии.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия в Петропавловскую крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

13:15 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы узнаете историю Петербурга, которую отражают его памятники: Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, величественные дворцы и гранитные набережные Невы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

Трансфер от музея по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия» до 19:00.

2 день

Экскурсия в Карелию

Накануне вечером необходимо заказать в отеле ланч-бокс.

Карелии турист получает в смс накануне до 22:00.

06:30 Подача автобуса на ст. м. «Площадь Восстания».

Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до конца здания.

07:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10, ст. м. «Площадь Восстания»).

Трассовая экскурсия по Карельскому перешейку и Карелии.

09:30 Прибытие в Приозерск.

Внешний осмотр средневековой крепости Корелы – главной достопримечательности Приозерска.

Это уникальное сооружение, построенное новгородцами в 13 веке на острове, расположенном посреди живописной реки Вуоксы.

10:00 Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии.

12:00 Город Сортавала.

Автобусная обзорная экскурсия и обед.

Сортавала — город в Карелии, который расположен рядом с Финляндией на берегу Ладожского озера.

За свою 400-летнюю историю город несколько раз менял владельцев: он принадлежал Швеции, России и Финляндии.

Эти изменения отразились на архитектуре города.

На экскурсии увидим основные достопримечательности города: парк Ваккосалми, женскую гимназию 19 века, пожарное депо 19 века, дом Леандера, дом купцов Сийтоненов, дом Берга.

Обед за доп. плату или свободное время (диапазон цен – 750–900 руб. /чел.).

13:30 Посещение Ахвенкоски.

В этом удивительном месте, известном по кинофильму «А зори здесь тихие», можно найти четыре водопада, каждый из которых обладает своей уникальной красотой и очарованием.

Несмотря на свою небольшую высоту, водопады поражают своей мощью и красотой.

Дополнительно: экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 400 руб. /чел., дети до 7 лет – бесплатно, дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел., студенты (очн.) – 300 руб. /чел., пенсионеры – 300 руб. /чел.

14:00 Посещение горного парка «Рускеала», площадь которого составляет около 6 га.

Декоративный камень, добываемый в парке Рускеала, использовался в создании множества архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.

Сейчас парк – это центральный туристический объект Северного Приладожья.

Свободное время в парке.

За дополнительную плату можно: посетить тайные тропы земли Калевала; побывать на экскурсии «Подземный космос» и посмотреть сталактиты и сталагмиты; совершить полет на троллее над чашей Мраморного каньона.

17:30 Выезд из горного парка «Рускеала» на автобусе.

Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.

21:00 Техническая остановка в Приозерске.

23:30-00:00 Окончание программы у гостиницы «Октябрьская» (ст. м. Пл. Восстания).

3 день

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж. Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет).

Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где встретились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.

Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.

14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

16:00 Свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., часы работы 10:00-22:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

«Россия» 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского, д. 11. Ближайшая станция метро — «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт17.10.2025-26.10.20251360016700-
Номер Стандарт31.10.2025-02.11.20251410017800-
Номер Стандарт07.11.2025-28.12.20251310015700-
Номер Бизнес одноместный17.10.2025-26.10.2025-16700-
Номер Бизнес одноместный31.10.2025-02.11.2025-16800-
Номер Бизнес одноместный07.11.2025-28.12.2025-16300-
Номер Бизнес17.10.2025-26.10.2025139001740012900
Номер Бизнес31.10.2025-02.11.2025143001820012900
Номер Бизнес07.11.2025-28.12.2025136001670012900
Номер Бизнес с кондиционером одноместный17.10.2025-02.11.2025-17100-
Номер Бизнес с кондиционером одноместный07.11.2025-28.12.2025-16600-
Номер Бизнес с кондиционером17.10.2025-26.10.2025142001790012900
Номер Бизнес с кондиционером31.10.2025-02.11.2025149001930012900
Номер Бизнес с кондиционером07.11.2025-28.12.2025138001710012900

Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского» (3-4 линии). Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–14:00 +100% тарифа.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт17.10.2025-19.10.2025152001920015700
Номер Стандарт24.10.2025-02.11.2025161002090015700
Номер Стандарт07.11.2025-28.12.2025152001920015700
Номер Комфорт17.10.2025-19.10.2025163002140015700
Номер Комфорт24.10.2025-02.11.2025169002090015700
Номер Комфорт07.11.2025-28.12.2025163002140015700
Номер Полулюкс17.10.2025-28.12.202517800-15700
Номер Комфорт-бизнес17.10.2025-19.10.202518300-15700
Номер Комфорт-бизнес24.10.2025-02.11.202519100-15700
Номер Комфорт-бизнес07.11.2025-28.12.202518300-15700
Номер Люкс видовой17.10.2025-19.10.202518800-15700
Номер Люкс видовой24.10.2025-02.11.202519600-15700
Номер Люкс видовой07.11.2025-28.12.202518800-15700

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер17.10.2025-02.11.20251570019300-
Стандартный номер07.11.2025-21.12.20251510018100-
Номер Комфорт17.10.2025-02.11.2025160001980014400
Номер Комфорт07.11.2025-21.12.2025154001900013800
Номер Джуниор Сюит17.10.2025-02.11.2025171002180014400
Номер Джуниор Сюит07.11.2025-21.12.2025164002090013800

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. В 18 минутах пешком от гостиницы «Москва» 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского пешком минут 10. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер17.10.2025-28.12.20251310015700-
Улучшенный номер17.10.2025-28.12.2025137001690013600

Атриум 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 07:00 + 100%. Ранний заезд после 07:30 +50% (с завтраком).

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер17.10.2025-19.10.2025151001890014200
Стандартный номер24.10.2025-02.11.2025159002070014700
Стандартный номер07.11.2025-21.12.2025151001890014200

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер17.10.2025-28.12.20251720020200-
Улучшенный номер17.10.2025-28.12.2025182002220020400

Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Комфорт17.10.2025-02.11.2025160001960014300
Номер Комфорт07.11.2025-21.12.2025155001860014100
Номер Джуниор Сюит17.10.2025-02.11.2025167002140014300
Номер Джуниор Сюит07.11.2025-21.12.2025162002040014100

Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская», в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт17.10.2025-28.12.20251560020700-
Номер комфорт17.10.2025-28.12.2025161002170017200
Номер комфорт нео 17.10.2025-28.12.2025179002540015400
Номер Джуниор сюит17.10.2025-28.12.2025198002920017200
Номер Джуниор сюит НЕО17.10.2025-28.12.2025211003170017200

Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. в 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер17.10.2025-02.11.20251720022300-
Стандартный номер07.11.2025-30.11.20251620020300-
Стандартный номер05.12.2025-28.12.20251560019100-
Номер Комфорт17.10.2025-02.11.2025191002560015400
Номер Комфорт07.11.2025-30.11.2025181002360015400
Номер Комфорт05.12.2025-28.12.2025174002230015400

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт17.10.2025-26.10.20251860023700-
Номер Стандарт31.10.2025-02.11.20251810022700-
Номер Стандарт07.11.2025-28.12.20251760021700-
Номер Премиум17.10.2025-26.10.20252040027400-
Номер Премиум31.10.2025-28.12.20251990026400-
Номер Люкс17.10.2025-26.10.2025223003040017200
Номер Люкс31.10.2025-02.11.2025218002980017200
Номер Люкс07.11.2025-28.12.2025213002920017200

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт17.10.2025-19.10.20251520019900-
Номер Стандарт24.10.2025-02.11.20251670022900-
Номер Стандарт07.11.2025-28.12.20251520019900-
Трехместные апартаменты комфорт17.10.2025-19.10.2025171002370010410
Трехместные апартаменты комфорт24.10.2025-02.11.2025186002670010410
Трехместные апартаменты комфорт07.11.2025-28.12.2025171002370010410

Смарт Нео Московский 3*. Завтрак "шведский стол".Адрес: Лиговский проспект, 16. Отель полностью отреставрирован и расположен в здании ж/д вокзала «Московский». В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд с 00:00 - 08:00 – 100% от стоимости суток, с 08:00 – 12:00 – 50% от стоимости суток, Поздний выезд: 12:00-20:00 – 50% от стоимости суток, после 20:00 – 100% от стоимости суток.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер17.10.2025-21.12.2025177002340014400
Стандартный номер26.12.2025-28.12.2025196002720014400

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер 17.10.2025-29.03.2026196002540018700
Стандартный премиум номер17.10.2025-29.03.2026208002790018700
Улучшенный номер17.10.2025-29.03.2026221003040018700
Улучшенный премиум номер17.10.2025-29.03.2026233003290018700
Номер Полулюкс17.10.2025-29.03.2026296004540018700

Элкус 3*. Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Бизнес17.10.2025-02.11.20251380016700-
Номер Бизнес07.11.2025-28.12.20251370016400-
Стандартный номер с двумя односпальными кроватями17.10.2025-02.11.20251390016900-
Стандартный номер с двумя односпальными кроватями07.11.2025-28.12.20251380016700-
Номер Комфорт с двумя односпальными кроватями17.10.2025-02.11.2025137001640012900
Номер Комфорт с двумя односпальными кроватями07.11.2025-28.12.2025136001620012900
Номер Делюкс17.10.2025-02.11.2025167002240014200
Номер Делюкс07.11.2025-28.12.2025161002120014200
Номер Люкс17.10.2025-02.11.2025187002640014200
Номер Люкс07.11.2025-28.12.2025178002470014200
Стандартный номер с доп. местом17.10.2025-02.11.2025139001690012900
Стандартный номер с доп. местом07.11.2025-28.12.2025138001670012900

Скидка детям до 14 лет: 1600 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 1000 руб.

Цены уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Октябрьская» 4

2 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

Отель «Best Western Plus Centre» 4

2 ночи

Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

2 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Порт Комфорт Лиговский 29

2 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Cronwell Inn Стремянная

2 ночи

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Невский берег

2 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Санкт - Петербург 4

2 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Сокрома Пая-София

2 ночи

Апартаменты "Sokroma Paya-Sofia Aparts" располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.

Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.

Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.

Поблизости расположен Московский железнодорожный вокзал, крупный торговый комплекс "Галерея", театр Комедианты. В пределах двух километров находится музей Достоевского, сад Сан-Галли, Владимирский собор, достопримечательности Колокольня. Расстояние до аэропорта Пулково составит около 23 км.

Невский берег 3

2 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Достоевский 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Гранд Отель Эмеральд 5

2 ночи

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

Рэдиссон Соня 4

2 ночи

Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.

Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.

На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Доступны для бронирования 4 конференц-зала.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.

Россия 3

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Москва 4

2 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Арт Деко Невский 4

2 ночи

Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Атриум 3

2 ночи

Отель «Атриум» находится в центра Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

Смарт Нео Московский 3

2 ночи

Отель «Smart Hotel Neo Московский» расположен в Санкт-Петербурге, в 0,4 км от достопримечательности «Доходный дом Ф. А. Понамарёва». На всей территории работает бесплатный wi-fi.

Во всех категориях номеров, вне зависимости от стоимости, есть все необходимое для комфортного пребывания и досуга гостей.

На территории отеля работают кондитерская «Тили-тесто», сети быстрого питания «Subway» и «Бургер Кинг». Магазин «Белорусский Дворик» расположен в 0,4 км.

На досуге туристы могут посетить визитную карточку района «Конторский корпус Николаевского вокзала», до него добираться 0,4 км. Бар «Дымоход» отдален на 0,3 км. Аэропорт Пулково-2 размещен в 14,2 км, путь до Московского железнодорожного вокзала составляет 0,2 км.

Элкус 3

2 ночи

«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.

Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.

В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.

На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе в Санкт-Петербурге и в Карелии
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Так же на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

