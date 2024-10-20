Классический Санкт-Петербург. Тур на 3 дня. Осень-весна

Классический Санкт-Петербург
Проведите незабываемые три дня в прекрасном Санкт-Петербурге! Богатство русской истории и культуры, неповторимая архитектура, загородные резиденции – все это вы найдете в Северной столице России.

Вас ждет насыщенная программа с посещением самых знаменитых достопримечательностей города, таких как Эрмитаж, Исаакиевский собор и Царское село.

Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.
5
3 отзыва
Классический Санкт-Петербург. Тур на 3 дня. Осень-весна
Классический Санкт-Петербург. Тур на 3 дня. Осень-весна
Классический Санкт-Петербург. Тур на 3 дня. Осень-весна
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Москва», «Октябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр», «Станция L1», «Станция М19», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10);
  • туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус);
  • туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2).

12:00 Отъезд от гостиницы «Москва».

12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.

Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.

Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Экскурсия в Эрмитаж.

Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.

Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.

Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.

Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро - «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~17:00).

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
2 день

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице.

09:30 Отъезд от гостиницы на программу.

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы».

Экскурсия представит Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).

Место окончания программы: Исаакиевский собор, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~12:00).

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский соборАвтобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский соборАвтобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский соборАвтобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский соборАвтобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский собор
3 день

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

09:30 Отъезд от гостиницы на программу.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село».

Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.

Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00).

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
А Отель Фонтанка***стандартный04.10.202420.10.202411440959082701012013890
25.10.202403.11.202411590975082701012014120
08.11.202422.12.202410830898082701012012670
супериор/
супериор с БК		04.10.202420.10.2024118909990--14830
25.10.202403.11.20241212010220--14980
08.11.202422.12.2024111309280--13290
Москва****стандартный04.10.202420.10.2024118909990106701252015290
25.10.202403.11.20241252010670115901344016830
08.11.202422.12.2024117509890106701252015290
10.01.202516.03.20251252010670106701252016830
Станция L1***стандартный с мансардным окном04.10.202406.10.2024122201036094401129016520
11.10.202420.10.202410980913089801083014520
25.10.202403.11.2024121201022092801113016360
08.11.202422.12.20241012082208040989012520
10.01.202512.01.20251267010820102701212017290
17.01.202516.02.20251022083608040989012980
21.02.202523.02.202511440959089801083015440
28.02.202502.03.20251022083608040989012980
07.03.202509.03.202511440959089801083015440
14.03.202516.03.20251022083608040989012980
21.03.202530.03.20251267010820102701212017290
04.04.202513.04.202511440959089801083015440
стандартный04.10.202406.10.2024126701082094401129017440
11.10.202420.10.202411590975089801083015130
25.10.202403.11.2024125201067092801113017290
08.11.202422.12.20241036085208040989013130
10.01.202512.01.20251329011440102701212018520
17.01.202516.02.20251083089808040989014220
21.02.202523.02.202511750989089801083016120
28.02.202502.03.20251083089808040989014220
07.03.202509.03.202511750989089801083016120
14.03.202516.03.20251083089808040989014220
21.03.202530.03.20251329011440102701212018520
04.04.202513.04.202511750989089801083016120
Октябрьская****стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL		04.10.202413.10.20241267010820--16220
18.10.202403.11.20241298011130--16830
08.11.202422.12.20241236010520--15590
10.01.202509.03.20251283010980--16520
комфорт/
комфорт DBL		04.10.202413.10.2024131201122097401159016830
18.10.202403.11.20241329011440100401189017440
08.11.202422.12.2024126701082094401129016220
10.01.202509.03.20251313011280103701222016980
джуниор сьют04.10.202413.10.2024141201222097401159018830
18.10.202403.11.20241436012520100401189019590
08.11.202422.12.2024137501189094401129018360
10.01.202509.03.20251399012160103701222019440
Бест Вестерн Плюс Центр Отель****комфорт/
комфорт DBL		04.10.202413.10.2024129801113097401159016520
18.10.202403.11.2024132901144097401159017130
08.11.202422.12.2024128301098095901144016220
10.01.202509.03.20251283010980100401189016830
Станция М19***стандартный04.10.202406.10.2024129801113094401129018120
11.10.202420.10.202411440959092801113015440
25.10.202403.11.2024128301098092801113017890
08.11.202422.12.202410360852083701022013130
10.01.202512.01.20251359011750102701212019130
17.01.202516.02.20251098091308040989014520
21.02.202523.02.2025119801013089801083016520
28.02.202502.03.20251098091308040989014520
07.03.202509.03.2025119801013089801083016520
14.03.202516.03.20251098091308040989014520
21.03.202530.03.20251359011750102701212019130
04.04.202513.04.2025119801013089801083016520
Азимут Отель Санкт-Петербург****смарт04.10.202413.10.20241375011890--17750
18.10.202420.10.20241222010360--14830
25.10.202403.11.20241267010820--15890
08.11.202422.12.2024118909990--14520

Варианты проживания

А Отель Фонтанка**

2 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В отеле нет номеров дабл, только номера с раздельными кроватями. Одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами.

Стандарт: одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

Супериор: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: одна или две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

Супериор с БК: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**

Азимут Отель Санкт-Петербург***

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***

Москва***

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***

Отель Best Western Zoom Hotel

2 ночи

Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.

В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Отель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom Hotel

Россия 3

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Отель Станция М19

2 ночи

Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.

Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежих продуктов, которые заряжают на новый день.

В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.

Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19

Отель Станция L1

2 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1

Гостиница «Октябрьская» 4

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 2 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
И
20 окт 2024
Спасибо большое за наш небольшой по времени, но огромный по впечатлениям отдых…
Спасибо большое за наш небольшой по времени, но огромный по впечатлениям отдых…Спасибо большое за наш небольшой по времени, но огромный по впечатлениям отдых…
Е
14 окт 2024
Спасибо туроператору за продуманную организацию очень интересных экскурсий. Оставлено разумное свободное время. Выбор гостиниц замечательный
Ш
13 окт 2024
Всё понравилось просто замечательно, спасибо большое за приятную поездку 👍

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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