1 день

Экскурсия в Юсуповский дворец

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницу.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницу.

13:15 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Трансфер на программу без заселения.

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в т. ч. для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Ибис», «Кронвелл Инн Стремянная», «Порт Комфорт», «Русь», «Смарт Нео Московский», «Станция L1», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»).

13:50 Отъезд от гостиницы «Достоевский» (в том числе для гостей из отеля «Сокрома Библиотека», «Сокрома Это Питер»)

15:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отелей «Театральная» и «Экспресс Садовая»).

Автобусная экскурсия «И только пробка в потолок!» – история гвардейских и студенческих кутежей.

16:30 Экскурсия в Юсуповский дворец– один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

18:00 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в центре города без трансфера.

