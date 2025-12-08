Мои заказы

Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге. Тур на 6 дней

Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Окунитесь в мир императорских традиций и зимних праздников династии Романовых.

Вы почувствуете атмосферу приватного семейного торжества там, где вершилась история великой империи, и узнаете, как отмечали Новый год за стенами роскошных
дворцов.

Вас ждет путешествие по трем великим резиденциям: вы поразитесь блеску Петергофа, раскроете тайны Янтарной комнаты в Царском Селе и восхититесь парадным залам Юсуповского дворца.

Посетите монументальный Исаакиевский собор и святую Александро-Невскую лавру, завершая картину имперского величия Петербурга.

Программа тура по дням

1 день

Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых». Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург участников тура.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницу.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 (15:00).

13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отелей «Театральная» и «Экспресс Садовая»).

13:50 Отъезд от гостиницы «Достоевский» (в том числе для гостей из отеля «Сокрома Библиотека», «Сокрома Это Питер»).

14:15 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Трансфер на программу без заселения.

14:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в т. ч. для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Ибис», «Кронвелл Инн Стремянная», «Порт Комфорт», «Русь», «Смарт Нео Московский», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»).

Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых», рассказывающая о традициях и семейных праздниках великих князей и императорской фамилии.

15:30 Экскурсия в Эрмитаж, пройдя по залам которого, вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

17:00 На выбор: трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00) и центре города без трансфера.

2 день

Загородная автобусная экскурсия «Имперский блеск Петергофа»

Завтрак.

10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

10:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут».

10:30 Загородная автобусная экскурсия «Имперский блеск Петергофа». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

12:00 Экскурсия в Большой дворец – величественный и изысканный дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля.

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

15:00-16:00 Трансфер и по трем базовым гостиницам.

Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять осенью).

Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге».

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на одной из центральных площадей города, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.

Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (3500 руб. взр.; 3000 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно).

Адреса начала и окончания экскурсии: гостиница «Октябрьская» Лиговский пр. 10; гостиница «Москва» Площадь Александра Невского, 2.

3 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

4 день

Экскурсия в Царское Село

Завтрак.

09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

09:45 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

10:15 Отъезд от гостиницы «Азимут».

Загородная экскурсия в Царское Село. Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».

Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

12:00 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца.

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.

Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца. (при наборе группе от 18 чел: 1750 руб. взр., 1300 руб. шк., 1500 руб. ст., пенс.)

Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00 при наборе группы в Павловск).

15:00 (18:00) Трансфер по базовым гостиницам (зависит от набора группы на доп. экскурсию и подтвержденного времени входа в Екатерининский дворец).

5 день

Экскурсия в Юсуповский дворец

Завтрак.

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут».

10:00 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

10:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия «И только пробка в потолок!» – история гвардейских и студенческих кутежей.

12:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

15:30-17:30 Трансфер по трем базовым гостиницам.

6 день

Посещение Александро-Невской Лавры. Экскурсия в Исаакиевский cобор

Завтрак. Освобождение номеров, выезд с вещами (также можно оставить вещи в багажной комнате своей гостиницы и вернуться за ними самостоятельно).

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут».

10:00 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

10:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

10:15 Автобусная экскурсия «В канун Святого Рождества», посвящённая христианским храмам и православным обителям.

11:00 Посещение Александро-Невской Лавры с экскурсией. Основанная вместе с Петербургом как символ укрепления православия на вновь отвоеванной русской земле царем Петром Первым, Александро-Невская обитель стала своего рода образцово-показательным монастырем нового времени.

На базе которого открылась Духовная Академия, типография и т. д. Мощи св. благоверного великого князя Александра Невского были торжественно перевезены из Владимира в построенный Свято-Троицкий собор, став одной из главных святынь Петербурга.

Православный гид Лавры расскажет Вам об истории и значении Лавры в жизни города и России, чтимых святых и чудотворных иконах, ее подвижниках и настоятелях, современном состоянии монастыря.

13:30 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.

14:45 На выбор: трансфер на Московский вокзал к 15:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Азимут Отель Санкт-Петербург

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Азимут Смарт стандарт BBНомер Смарт стандарт с двумя односпальными кроватями3490047850-

Гранд Отель Эмеральд

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Гранд Отель Эмеральд Стандартный BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями460006725037250
Гранд Отель Эмеральд Стандартный BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью460006725037250
Гранд Отель Эмеральд Полулюкс BBНомер Полулюкс с одной двуспальной кроватью7100011725037250

Достоевский

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Достоевский Стандартный ВВСтандартный номер с двумя односпальными кроватями3700051000-
Достоевский Улучшенный ВВУлучшенный номер с одной двуспальной кроватью400005725034000
Достоевский Стандартный ВВСтандартный номер с одной двуспальной кроватью3700051000-
Достоевский Улучшенный ВВУлучшенный номер с двумя односпальными кроватями400005725034000

Ибис

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Ибис Стандартный BBНомер Стандарт, вид во двор или на город - с двуспальной кроватью3690052100-
Ибис Стандартный BBНомер Стандарт, вид во двор или на город - с двумя односпальными кроватями3690052100-

Кронвелл Инн Стремянная

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Кронвелл Инн Стремянная Стандарт BBНомер Стандарт с одной двуспальной кроватью3600055250-
Кронвелл Инн Стремянная Стандарт BBНомер Стандарт с двумя односпальными кроватями3600055250-
Кронвелл Инн Стремянная Комфорт BBНомер комфорт с двумя односпальными кроватями377505900033500
Кронвелл Инн Стремянная Комфорт BBНомер комфорт с одной двуспальной кроватью377505900033500

Театральная Площадь

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Театральная Площадь Стандартный BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью3970056650-
Театральная Площадь Стандартный семейный BBСтандартный семейный номер с одной двуспальной кроватью397005665026500
Театральная Площадь Стандартный с диваном BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями и диваном397005665026500
Театральная Площадь Семейный номер Премиум BBНомер Семейный Премиум с одной двуспальной кроватью454506790026500
Театральная Площадь Семейный номер Премиум BBНомер Семейный Премиум с двумя односпальными кроватями454506790026500
Театральная Площадь Стандартный с диваном BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью и диваном415006025026500

Экспресс Садовая

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Экспресс Садовая - Стандартный - BBСтандартный номер с двуспальной кроватью3850054250-
Экспресс Садовая - Стандартный - BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями3850054250-
Экспресс Садовая - Стандартный с диваном - BBСтандартный номер с двуспальной кроватью и диваном385005425029750
Экспресс Садовая - Улучшенный - BBУлучшенный номер с двуспальной кроватью4405065100-
Экспресс Садовая - Улучшенный - BBУлучшенный номер с двумя односпальными кроватями4405065100-
Экспресс Садовая - Улучшенный с диваном - BBУлучшенный номер с двуспальной кроватью и диваном440506510029750

Скидка детям до 14 лет: 1950 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 650 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (РФ): 250 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): Большой дворец Петергофа, 1650 руб., Екатерининский дворец 1250 руб., итого 2900 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.

Варианты проживания

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург

4 ночи

«Азимут Сити Отель Санкт-Петербург» («Azimut Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом.

Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.

В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.

Отель «Azimut» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнёрами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под ваши запросы.

Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем Azimut есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».

Отель Cronwell Inn Стремянная

4 ночи

Cronwell Inn Стремянная — это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане «Фаворит» для гостей сервируется завтрак «шведский стол», с 17,00 до 18,00 проходит английское чаепитие «Five o’clock» с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната «Стаффорд», оснащённые всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель «Кронвелл Инн Стремянная» расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Гранд Отель Эмеральд 5

4 ночи

Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».

Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.

На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.

Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.

Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.

Ибис

4 ночи

Открытый в 2008 году отель «Ибис Санкт-Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой. На нашем официальном сайте каждый гость сможет ознакомиться с актуальными ценами на номера отеля «Ибис Санкт-Петербург Центр», отобразить гостиницу на карте для удобства и внимательно изучить отзывы отдыхающих.

В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.

Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.

Театральная Площадь

4 ночи

«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Express Sadovaya Hotel

4 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в туре: завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (приобретаются заранее за доп. плату) и ужины
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Новогодний банкет (цены уточняются)
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): Большой дворец Петергофа, 1650 руб., Екатерининский дворец 1250 руб., итого 2900 руб. (все экскурсии на русском)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00) в зависимости от правил гостиницы.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий и их очередность без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 14 лет: 1950 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 650 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (РФ): 250 руб.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

От каких гостиниц будет отъезд на экскурсии?

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Азимут 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1 Ближайшие станции метро: Балтийская, Технологический институт.

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Ибис 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Лиговский проспект. В 10 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%.

Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд До 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Станция L1. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 1. Ближайшая станция метро: Маяковская/Площадь Восстания. В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала, Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%.

Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Азимут 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
Приглашаем на Мастер-класс «Санкт-Петербург в шоколаде» в "Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies" в Никольских рядах (ориентировочно 1750 руб. дети до 16 лет, 1500 руб. взрослый). Вы продегустируете более 12 сортов премиального шоколада — от белого до горького, кофейного, ягодного и цитрусового и создадите авторскую шоколадную плитку из бельгийского шоколада и натуральных добавок.

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Азимут 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа.

Приглашаем на Мастер-класс «Санкт-Петербург в шоколаде» в "Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies" в Никольских рядах (ориентировочно 1750 руб. дети до 16 лет, 1500 руб. взрослый). Вы продегустируете более 12 сортов премиального шоколада — от белого до горького, кофейного, ягодного и цитрусового и создадите авторскую шоколадную плитку из бельгийского шоколада и натуральных добавок.

Какая стоимость новогоднего банкета?

Гостиница Азимут:

Стоимость билетов: от 20 000 рублей.

Выкуп стола: 250 000 руб. (10 мест).

Детский билет от 6 до 12 лет: 13 000 рублей.

Просим распечатать билеты и подготовить их заранее перед входом в зал.

Экспресс Садовая:

Взрослый – 12 000 рублей.

Дополнительно приобретается по желанию: пакет безлимитных напитков, включая алкоголь – 3 000 руб. на человека.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

