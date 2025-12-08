1 день

Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых». Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург участников тура.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницу.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 (15:00).

13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отелей «Театральная» и «Экспресс Садовая»).

13:50 Отъезд от гостиницы «Достоевский» (в том числе для гостей из отеля «Сокрома Библиотека», «Сокрома Это Питер»).

14:15 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Трансфер на программу без заселения.

14:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в т. ч. для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Ибис», «Кронвелл Инн Стремянная», «Порт Комфорт», «Русь», «Смарт Нео Московский», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»).

Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых», рассказывающая о традициях и семейных праздниках великих князей и императорской фамилии.

15:30 Экскурсия в Эрмитаж, пройдя по залам которого, вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

17:00 На выбор: трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00) и центре города без трансфера.

