Классическая программа в Санкт-Петербурге в сочетании с путешествием по самым впечатляющим местам Карелии.В захватывающем семидневном туре собраны все самые яркие сокровища двух регионов: от Янтарной комнаты до гранатовых копей, рукотворные

фонтаны блистательного Петергофа и впечатляющие карельские водопады, а также поездка в город Кронштадт, обновленную морскую жемчужину Северо-Запада. Вас ждёт экскурсия в Петропавловскую крепость, Царское село (Екатерининский дворец и парк), внешний осмотр крепости Корела и горный парк «Рускеала», знакомство с Сортавалой и гора Паасо. Сокращённый вариант тура доступен по ссылке.

Можно с детьми

от 53 400 ₽ за человека

18:00 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».

Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия.

Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов» , который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

17:30 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».

Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточняются).

Экскурсия по Нижнему парку . Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.

Автобусная экскурсия в Петергоф , загородную резиденцию царей Романовых и столицу фонтанов.

17:00 Водопад Метсямикли (8 м) — живописный каскад среди скал и леса, к нему проложена экотропа, еще одно идеальное место для фотографий.

По пути в Санкт-Петербург посещение фирменного магазина форелевого хозяйства (местная рыба, икра, финская уха на сливках). Дегустация и покупка карельских бальзамов и настоек — визитная карточка региона.

14:30 Обед в кафе (комплексное меню от 800 руб., по выбору — с группой или самостоятельно).

Живописная вершина с панорамой Ладожского озера, островов и лесов, подъем занимает около 15–20 минут в комфортном темпе.

За доп. плату: вечерняя прогулка по Ладожским шхерам.

Мастер-класс по добыче на гранатовых копях.

В конце экскурсии вы сможете проверить свою удачу и с азартом самостоятельно добыть карельские полудрагоценные камни гранаты на крупнейшем месторождении гранатов подобного вида в России. Всё, что найдете, сможете увезти с собой на память.

Мы узнаем, как энергия воды использовалась на благо местных жителей, увидим водопады Койриноя (Мельничный, 6 м; Земляничный, 4 м) у руин финской ГЭС, прогуляемся в долине реки Янисйоки с порогами и полуразрушенными плотинами, познакомимся с работой одной из старейших в России, а ныне автоматизированных ГЭС в пос. Ляскеля.

14:00 Свободное время на обед (за доп. плату).

Приглашаем погрузиться в древнюю историю земель и познакомиться с культурой викингов. Обитатели крепости «Чёрный медведь» покажут быт эпохи, языческое капище, трон ярла, медовый зал и копии судов викингов. Вы сами можете выбрать занятие по душе: попробовать себя в кузнечном, гончарном деле, набить рисунки по ткани старинным методом, также работает тир старинного оружия. Тир (лук, арбалет, метание топоров).

09:00 Обзорная экскурсия по Сортавале. Тихий, небольшой город прямо на берегу Ладожского озера и ближайших островах сохранил очарование и финскую архитектуру.

Свободное время для ужина и прогулок.

Дополнительно в парке (за доп. плату, по желанию): экскурсия в подземные штольни, прогулки на лодках, троллей, тарзанка, конный экипаж с прогулкой по окрестностям Рускеалы (4 человека, заказ у кучера в парке).

14:30–19:30 Горный парк «Рускеала». Экскурсия с местным гидом по Мраморному каньону и историческим объектам парка.

Свободное время, по желанию прогулка по красивой экотропе «Аллея сказок» (500 руб. /чел.).

13:30 Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки — настоящее кинематографическое сокровище, ставшее героем многих фильмов. Цвет воды темный, с большим количеством минеральных веществ, подвесные мосты создают ощущение романтики и таинственности.

12:00 Обед в Сортавале (включён в стоимость).

09:30 Крепость Корела (г. Приозерск). Уникальное оборонительное сооружение XIV века в живописном месте.

07:15 Сбор на парковке за Казанским собором. Отправление из Санкт-Петербурга.

06:30 Сбор у гостиницы «Москва» (площадь Александра Невского, 2) — парковка перед зданием гостиницы.

Накануне вечером приходит смс с телефоном гида и номером автобуса.

16:00 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».

Дополнительно: автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (ориентировочно 2400 руб. взр., 2000 руб. шк., 2400 руб. студ., 2400 руб. пенс., цены уточняются).

Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

11:15 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой , известной своей таинственной историей, и Екатерининским парком – великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов» . Царское село на протяжении двух веков являлось летней резиденцией российских императоров, особенно любимо было место императрицей Екатериной II.

Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга. В ходе исторической прогулки вы пройдете вдоль каменных стен величественной крепости, познакомитесь с ее историей и ощутите дух времени, когда город только начинал путь Северной столицы. Внутри крепости вы сможете увидеть современную городскую скульптуру, посетите главный храм Петербурга – Петропавловский собор, широко известный как место, где нашли свой последний покой почти все российские императоры. Трансфер по базовым гостиницам.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге (выбранная гостиница) и в Сортавале (гостиница по системе «Фортуна»).

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Базовые отели в Санкт-Петербурге (отели, в которых происходит сбор группы) + отели в Сортавале:

1. Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург) + Комфорт (г. Сортавала) + Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт + Стандарт 13.05.2026 - 26.05.2026 56900 73200 56300 03.06.2026 - 09.06.2026 61700 82800 56300 10.06.2026 - 30.06.2026 59300 78000 56300 01.07.2026 - 07.07.2026 58950 77350 56300 08.07.2026 - 01.09.2026 57900 75400 56300 02.09.2026 - 26.10.2026 55300 70000 56300 Стандарт + Улучшенный номер 13.05.2026 - 26.05.2026 58200 75900 56300 03.06.2026 - 09.06.2026 63000 85500 56300 10.06.2026 - 30.06.2026 60600 80700 56300 01.07.2026 - 07.07.2026 60250 80000 56300 08.07.2026 - 01.09.2026 59200 78000 56300 02.09.2026 - 26.10.2026 56600 72700 56300 Улучшенный номер + Улучшенный номер 13.05.2026 - 26.05.2026 59500 78600 56300 03.06.2026 - 09.06.2026 64300 88200 56300 10.06.2026 - 30.06.2026 61900 83400 56300 01.07.2026 - 07.07.2026 61550 82700 56300 08.07.2026 - 01.09.2026 60500 80600 56300 02.09.2026 - 26.10.2026 57900 75400 56300

2. Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург) + Премиум (г. Сортавала) + Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт + Стандарт 13.05.2026 - 26.05.2026 61900 78800 61300 03.06.2026 - 09.06.2026 66700 88400 61300 10.06.2026 - 30.06.2026 64300 83600 61300 01.07.2026 - 07.07.2026 63950 82950 61300 08.07.2026 - 01.09.2026 62900 81000 61300 02.09.2026 - 26.10.2026 60300 75600 61300 Стандарт + Улучшенный номер 13.05.2026 - 26.05.2026 63200 81500 61300 03.06.2026 - 09.06.2026 68000 91100 61300 10.06.2026 - 30.06.2026 65600 86300 61300 01.07.2026 - 07.07.2026 65250 85600 61300 08.07.2026 - 01.09.2026 64200 83600 61300 02.09.2026 - 26.10.2026 61600 78300 61300 Улучшенный номер + Улучшенный номер 13.05.2026 - 26.05.2026 64500 84200 61300 03.06.2026 - 09.06.2026 69300 93800 61300 10.06.2026 - 30.06.2026 66900 89000 61300 01.07.2026 - 07.07.2026 66550 88300 61300 08.07.2026 - 01.09.2026 65500 86200 61300 02.09.2026 - 26.10.2026 62900 81000 61300

3. Москва 4* (г. Санкт-Петербург) + Комфорт (г. Сортавала) + Москва 4* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт + Стандарт 13.05.2026 - 19.05.2026 57000 75100 56700 20.05.2026 - 26.05.2026 58400 77900 56500 03.06.2026 - 09.06.2026 63400 87900 56300 10.06.2026 - 30.06.2026 61000 83100 56300 01.07.2026 - 07.07.2026 59400 79900 56300 08.07.2026 - 18.08.2026 58700 78600 56300 19.08.2026 - 25.08.2026 58100 77400 56300 26.08.2026 - 01.09.2026 57500 76200 56300 02.09.2026 - 29.09.2026 56200 73500 56300 30.09.2026 - 06.10.2026 55650 72400 56300 Улучшенный номер + Стандарт 13.05.2026 - 19.05.2026 58300 77800 56700 20.05.2026 - 26.05.2026 59700 80600 56500 03.06.2026 - 09.06.2026 64700 90600 56300 10.06.2026 - 30.06.2026 62300 85800 56300 01.07.2026 - 07.07.2026 60700 82600 56300 08.07.2026 - 18.08.2026 60000 81200 56300 19.08.2026 - 25.08.2026 59400 80000 56300 26.08.2026 - 01.09.2026 58800 78800 56300 02.09.2026 - 29.09.2026 57500 76200 56300 30.09.2026 - 06.10.2026 56950 75100 56300

4. Москва 4*. (г. Санкт-Петербург) + Премиум (г. Сортавала) + Москва 4*. (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт + Стандарт 13.05.2026 - 19.05.2026 62000 80700 61700 20.05.2026 - 26.05.2026 63400 83500 61500 03.06.2026 - 09.06.2026 68400 93500 61300 10.06.2026 - 30.06.2026 66000 88700 61300 01.07.2026 - 07.07.2026 64400 85500 61300 08.07.2026 - 18.08.2026 63700 84200 61300 19.08.2026 - 25.08.2026 63100 83000 61300 26.08.2026 - 01.09.2026 62500 81800 61300 02.09.2026 - 29.09.2026 61200 79100 61300 30.09.2026 - 06.10.2026 60650 78000 61300 Улучшенный номер + Стандарт 13.05.2026 - 19.05.2026 63300 83400 61700 20.05.2026 - 26.05.2026 64700 86200 61500 03.06.2026 - 09.06.2026 69700 96200 61300 10.06.2026 - 30.06.2026 67300 91400 61300 01.07.2026 - 07.07.2026 65700 88200 61300 08.07.2026 - 18.08.2026 65000 86800 61300 19.08.2026 - 25.08.2026 64400 85600 61300 26.08.2026 - 01.09.2026 63800 84400 61300 02.09.2026 - 29.09.2026 62500 81800 61300 30.09.2026 - 06.10.2026 61950 80700 61300

5. Октябрьская 4* (г. Санкт-Петербург) + Комфорт (г. Сортавала) + Октябрьская 4* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт + Стандарт 13.05.2026 - 19.05.2026 58700 76400 - 20.05.2026 - 26.05.2026 61900 83200 - 03.06.2026 - 09.06.2026 65500 90400 - 10.06.2026 - 23.06.2026 63100 85600 - 24.06.2026 - 30.06.2026 63600 86550 - 01.07.2026 - 07.07.2026 62000 82800 - 08.07.2026 - 18.08.2026 61300 81500 - 19.08.2026 - 01.09.2026 59700 77900 - 02.09.2026 - 29.09.2026 58400 75200 - 30.09.2026 - 06.10.2026 - - - Стандарт + Комфорт 13.05.2026 - 19.05.2026 59300 77400 56100 20.05.2026 - 26.05.2026 63200 85600 56300 03.06.2026 - 09.06.2026 66800 92800 56300 10.06.2026 - 23.06.2026 64400 88000 56300 24.06.2026 - 30.06.2026 64850 88900 56450 01.07.2026 - 07.07.2026 63200 84900 56600 08.07.2026 - 18.08.2026 62500 83600 56600 19.08.2026 - 01.09.2026 60300 79700 54400 02.09.2026 - 29.09.2026 59000 77000 54400 30.09.2026 - 06.10.2026 - - - Улучшенный номер + Стандарт 13.05.2026 - 19.05.2026 60000 79100 - 20.05.2026 - 26.05.2026 63200 85900 - 03.06.2026 - 09.06.2026 66800 93100 - 10.06.2026 - 23.06.2026 64400 88300 - 24.06.2026 - 30.06.2026 64900 89250 - 01.07.2026 - 07.07.2026 63300 85500 - 08.07.2026 - 18.08.2026 62600 84100 - 19.08.2026 - 01.09.2026 61000 80500 - 02.09.2026 - 29.09.2026 59700 77900 - 30.09.2026 - 06.10.2026 - - - Улучшенный номер + Комфорт 13.05.2026 - 19.05.2026 60600 80100 56100 20.05.2026 - 26.05.2026 64500 88300 56300 03.06.2026 - 09.06.2026 68100 95500 56300 10.06.2026 - 23.06.2026 65700 90700 56300 24.06.2026 - 30.06.2026 66150 91600 56450 01.07.2026 - 07.07.2026 64500 87600 56600 08.07.2026 - 18.08.2026 63800 86200 56600 19.08.2026 - 01.09.2026 61600 82300 54400 02.09.2026 - 29.09.2026 60300 79700 54400 30.09.2026 - 06.10.2026 - - -

6. Октябрьская 4*. (г. Санкт-Петербург) + Премиум (г. Сортавала) + Октябрьская 4* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт + Стандарт 13.05.2026 - 19.05.2026 63700 82000 - 20.05.2026 - 26.05.2026 66900 88800 - 03.06.2026 - 09.06.2026 70500 96000 - 10.06.2026 - 23.06.2026 68100 91200 - 24.06.2026 - 30.06.2026 68600 92150 - 01.07.2026 - 07.07.2026 67000 88400 - 08.07.2026 - 18.08.2026 66300 87100 - 19.08.2026 - 01.09.2026 64700 83500 - 02.09.2026 - 29.09.2026 63400 80800 - 30.09.2026 - 06.10.2026 - - - Стандарт + Комфорт 13.05.2026 - 19.05.2026 64300 83000 61100 20.05.2026 - 26.05.2026 68200 91200 61300 03.06.2026 - 09.06.2026 71800 98400 61300 10.06.2026 - 23.06.2026 69400 93600 61300 24.06.2026 - 30.06.2026 69850 94500 61450 01.07.2026 - 07.07.2026 68200 90500 61600 08.07.2026 - 18.08.2026 67500 89200 61600 19.08.2026 - 01.09.2026 65300 85300 59400 02.09.2026 - 29.09.2026 64000 82600 59400 30.09.2026 - 06.10.2026 - - - Улучшенный номер + Стандарт 13.05.2026 - 19.05.2026 65000 84700 - 20.05.2026 - 26.05.2026 68200 91500 - 03.06.2026 - 09.06.2026 71800 98700 - 10.06.2026 - 23.06.2026 69400 93900 - 24.06.2026 - 30.06.2026 69900 94850 - 01.07.2026 - 07.07.2026 68300 91100 - 08.07.2026 - 18.08.2026 67600 89700 - 19.08.2026 - 01.09.2026 66000 86100 - 02.09.2026 - 29.09.2026 64700 83500 - 30.09.2026 - 06.10.2026 - - - Улучшенный номер + Комфорт 13.05.2026 - 19.05.2026 65600 85700 61100 20.05.2026 - 26.05.2026 69500 93900 61300 03.06.2026 - 09.06.2026 73100 101100 61300 10.06.2026 - 23.06.2026 70700 96300 61300 24.06.2026 - 30.06.2026 71150 97200 61450 01.07.2026 - 07.07.2026 69500 93200 61600 08.07.2026 - 18.08.2026 68800 91800 61600 19.08.2026 - 01.09.2026 66600 87900 59400 02.09.2026 - 29.09.2026 65300 85300 59400 30.09.2026 - 06.10.2026 - - -

7. Россия 3* (г. Санкт-Петербург) + Комфорт (г. Сортавала) + Россия 3* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт + Стандарт 13.05.2026 - 26.05.2026 54200 70300 - 03.06.2026 - 09.06.2026 60300 82500 - 10.06.2026 - 07.07.2026 57900 77700 - 08.07.2026 - 21.07.2026 57200 76400 - 22.07.2026 - 28.07.2026 56500 74950 - 29.07.2026 - 25.08.2026 55800 73500 - 26.08.2026 - 01.09.2026 55250 72450 - 02.09.2026 - 06.10.2026 53400 68700 - Стандарт + Бизнес двухместный 13.05.2026 - 26.05.2026 54600 71100 52600 03.06.2026 - 09.06.2026 60700 83300 52600 10.06.2026 - 07.07.2026 58300 78500 52600 08.07.2026 - 21.07.2026 57600 77200 52600 22.07.2026 - 28.07.2026 56850 75700 52600 29.07.2026 - 25.08.2026 56100 74200 52600 26.08.2026 - 01.09.2026 55600 73200 52600 02.09.2026 - 06.10.2026 53800 69500 52600 Стандарт + Комфорт 13.05.2026 - 26.05.2026 56700 75300 52600 03.06.2026 - 09.06.2026 63100 88000 52600 10.06.2026 - 07.07.2026 60700 83200 52600 08.07.2026 - 21.07.2026 60000 81900 52600 22.07.2026 - 28.07.2026 59200 80300 52600 29.07.2026 - 25.08.2026 58400 78700 52600 26.08.2026 - 01.09.2026 57800 77550 52600 02.09.2026 - 06.10.2026 55900 73700 52600 Улучшенный номер + Стандарт 13.05.2026 - 26.05.2026 55500 73000 - 03.06.2026 - 09.06.2026 61600 85200 - 10.06.2026 - 07.07.2026 59200 80400 - 08.07.2026 - 21.07.2026 58500 79000 - 22.07.2026 - 28.07.2026 57800 77550 - 29.07.2026 - 25.08.2026 57100 76100 - 26.08.2026 - 01.09.2026 56550 75050 - 02.09.2026 - 06.10.2026 54700 71400 - Улучшенный номер + Бизнес двухместный 13.05.2026 - 26.05.2026 55900 73800 52600 03.06.2026 - 09.06.2026 62000 86000 52600 10.06.2026 - 07.07.2026 59600 81200 52600 08.07.2026 - 21.07.2026 58900 79800 52600 22.07.2026 - 28.07.2026 58150 78300 52600 29.07.2026 - 25.08.2026 57400 76800 52600 26.08.2026 - 01.09.2026 56900 75800 52600 02.09.2026 - 06.10.2026 55100 72200 52600 Улучшенный номер + Комфорт 13.05.2026 - 26.05.2026 58000 78000 52600 03.06.2026 - 09.06.2026 64400 90700 52600 10.06.2026 - 07.07.2026 62000 85900 52600 08.07.2026 - 21.07.2026 61300 84500 52600 22.07.2026 - 28.07.2026 60500 82900 52600 29.07.2026 - 25.08.2026 59700 81300 52600 26.08.2026 - 01.09.2026 59100 80150 52600 02.09.2026 - 06.10.2026 57200 76400 52600

8. Россия 3* (г. Санкт-Петербург) + Премиум (г. Сортавала) + Россия 3* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт + Стандарт 13.05.2026 - 26.05.2026 59200 75900 - 03.06.2026 - 09.06.2026 65300 88100 - 10.06.2026 - 07.07.2026 62900 83300 - 08.07.2026 - 21.07.2026 62200 82000 - 22.07.2026 - 28.07.2026 61500 80550 - 29.07.2026 - 25.08.2026 60800 79100 - 26.08.2026 - 01.09.2026 60250 78050 - 02.09.2026 - 06.10.2026 58400 74300 - Стандарт + Бизнес двухместный 13.05.2026 - 26.05.2026 59600 76700 57600 03.06.2026 - 09.06.2026 65700 88900 57600 10.06.2026 - 07.07.2026 63300 84100 57600 08.07.2026 - 21.07.2026 62600 82800 57600 22.07.2026 - 28.07.2026 61850 81300 57600 29.07.2026 - 25.08.2026 61100 79800 57600 26.08.2026 - 01.09.2026 60600 78800 57600 02.09.2026 - 06.10.2026 58800 75100 57600 Стандарт + Комфорт 13.05.2026 - 26.05.2026 61700 80900 57600 03.06.2026 - 09.06.2026 68100 93600 57600 10.06.2026 - 07.07.2026 65700 88800 57600 08.07.2026 - 21.07.2026 65000 87500 57600 22.07.2026 - 28.07.2026 64200 85900 57600 29.07.2026 - 25.08.2026 63400 84300 57600 26.08.2026 - 01.09.2026 62800 83150 57600 02.09.2026 - 06.10.2026 60900 79300 57600 Улучшенный номер + Стандарт 13.05.2026 - 26.05.2026 60500 78600 - 03.06.2026 - 09.06.2026 66600 90800 - 10.06.2026 - 07.07.2026 64200 86000 - 08.07.2026 - 21.07.2026 63500 84600 - 22.07.2026 - 28.07.2026 62800 83150 - 29.07.2026 - 25.08.2026 62100 81700 - 26.08.2026 - 01.09.2026 61550 80650 - 02.09.2026 - 06.10.2026 59700 77000 - Улучшенный номер + Бизнес двухместный 13.05.2026 - 26.05.2026 60900 79400 57600 03.06.2026 - 09.06.2026 67000 91600 57600 10.06.2026 - 07.07.2026 64600 86800 57600 08.07.2026 - 21.07.2026 63900 85400 57600 22.07.2026 - 28.07.2026 63150 83900 57600 29.07.2026 - 25.08.2026 62400 82400 57600 26.08.2026 - 01.09.2026 61900 81400 57600 02.09.2026 - 06.10.2026 60100 77800 57600 Улучшенный номер + Комфорт 13.05.2026 - 26.05.2026 63000 83600 57600 03.06.2026 - 09.06.2026 69400 96300 57600 10.06.2026 - 07.07.2026 67000 91500 57600 08.07.2026 - 21.07.2026 66300 90100 57600 22.07.2026 - 28.07.2026 65500 88500 57600 29.07.2026 - 25.08.2026 64700 86900 57600 26.08.2026 - 01.09.2026 64100 85750 57600 02.09.2026 - 06.10.2026 62200 82000 57600

Отели в Санкт-Петербурге, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

1. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро «пл. Александра Невского» и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе.

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%. Цены будут позже.

2. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026-20.05.2026 57100 74800 - 62100 80400 - 03.06.2026 - 09.06.2026 66900 94200 - 71900 99800 - 10.06.2026 - 17.06.2026 60900 82200 - 65900 87800 - 24.06.2026 - 30.06.2026 63900 88200 - 68900 93800 - 01.07.2026 - 07.07.2026 60900 82200 - 65900 87800 - 08.07.2026 - 14.07.2026 60400 81300 - 65400 86900 - 15.07.2026 - 12.08.2026 58900 78600 - 63900 84200 - 19.08.2026 - 25.08.2026 58450 77650 - 63450 83250 - 26.08.2026 - 30.09.2026 57100 74800 - 62100 80400 - Улучшенный 13.05.2026-20.05.2026 59700 80200 57900 64700 85800 62900 03.06.2026 - 09.06.2026 69500 99600 57900 74500 105200 62900 10.06.2026 - 17.06.2026 63500 87600 57900 68500 93200 62900 24.06.2026 - 30.06.2026 66500 93600 57900 71500 99200 62900 01.07.2026 - 07.07.2026 63500 87600 57900 68500 93200 62900 08.07.2026 - 14.07.2026 63050 86650 57900 68050 92250 62900 15.07.2026 - 12.08.2026 61700 83800 57900 66700 89400 62900 19.08.2026 - 25.08.2026 61200 82900 57900 66200 88500 62900 26.08.2026 - 30.09.2026 59700 80200 57900 64700 85800 62900

3. Кронвелл Инн Стремянная 4* / Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская», в 5 минутах пешком от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–06:00 +100% тарифа, 06:00–12:00 +50% тарифа (без завтрака):

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 56500 77400 - 61500 83000 - 03.06.2026 - 09.06.2026 - - - - - - 10.06.2026 - 01.07.2026 60300 85000 - 65300 90600 - 08.07.2026 - 14.07.2026 59000 82300 - 64000 87900 - 15.07.2026 - 12.08.2026 57700 79600 - 62700 85200 - 19.08.2026 - 25.08.2026 56700 77700 - 61700 83300 - 26.08.2026 - 23.09.2026 55700 75800 - 60700 81400 - 30.09.2026 - 06.10.2026 54350 73100 - 59350 78700 - Комфорт 13.05.2026 - 20.05.2026 57700 79600 57300 62700 85200 62300 03.06.2026 - 09.06.2026 - - - - - - 10.06.2026 - 01.07.2026 61300 87000 57300 66300 92600 62300 08.07.2026 - 14.07.2026 60000 84400 57300 65000 90000 62300 15.07.2026 - 12.08.2026 58700 81800 57300 63700 87400 62300 19.08.2026 - 25.08.2026 57800 79900 57300 62800 85500 62300 26.08.2026 - 23.09.2026 56900 78000 57300 61900 83600 62300 30.09.2026 - 06.10.2026 55400 75150 57300 60400 80750 62300

4. Невский Берег 122 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания». Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи – гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 06:00 – 100%, ранний заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак:

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 60500 83400 - 65500 89000 - 03.06.2026 - 09.06.2026 70600 103300 - 75600 108900 - 10.06.2026 - 12.08.2026 66500 95000 - 71500 100600 - 19.08.2026 - 25.08.2026 65700 93400 - 70700 99000 - 26.08.2026 - 01.09.2026 63300 88600 - 68300 94200 - 02.09.2026 - 30.09.2026 - - - - - - Комфорт 13.05.2026 - 20.05.2026 64500 91400 56300 69500 97000 61300 03.06.2026 - 09.06.2026 77500 117100 56700 82500 122700 61700 10.06.2026 - 12.08.2026 73300 108800 56700 78300 114400 61700 19.08.2026 - 25.08.2026 72300 106850 56600 77300 112450 61600 26.08.2026 - 01.09.2026 69300 101000 56300 74300 106600 61300 02.09.2026 - 30.09.2026 - - - - - -

5. Невский берег 93 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. В 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%:

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 60500 83400 - 65500 89000 - 03.06.2026 - 09.06.2026 70600 103300 - 75600 108900 - 10.06.2026 - 12.08.2026 66500 95000 - 71500 100600 - 19.08.2026 - 25.08.2026 65700 93400 - 70700 99000 - 26.08.2026 - 01.09.2026 63300 88600 - 68300 94200 - 02.09.2026 - 30.09.2026 - - - - - - Комфорт 13.05.2026 - 20.05.2026 64500 91400 56300 69500 97000 61300 03.06.2026 - 09.06.2026 77500 117100 56700 82500 122700 61700 10.06.2026 - 12.08.2026 73300 108800 56700 78300 114400 61700 19.08.2026 - 25.08.2026 72300 106850 56600 77300 112450 61600 26.08.2026 - 01.09.2026 69300 101000 56300 74300 106600 61300 02.09.2026 - 30.09.2026 - - - - - -

6. «Новотель» 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: «Площадь Восстания», «Маяковская». Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта, вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд + 100%:

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 12.08.2026 67300 91800 - 72300 97400 - 19.08.2026 - 25.08.2026 65000 87300 - 70000 92900 - 26.08.2026 - 30.09.2026 62700 82800 - 67700 88400 - Премиум 13.05.2026 - 12.08.2026 72900 103000 - 77900 108600 - 19.08.2026 - 25.08.2026 69400 96100 - 74400 101700 - 26.08.2026 - 30.09.2026 65900 89200 - 70900 94800 -

7. «Русь» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станция метро — «Чернышевская». В самом центре города — в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского замка, в 20 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская» 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Классик 13.05.2026 - 20.05.2026 58700 81800 55700 63700 87400 60700 03.06.2026 - 01.07.2026 63500 91400 58900 68500 97000 63900 08.07.2026 - 14.07.2026 61100 86600 57300 66100 92200 62300 15.07.2026 - 09.09.2026 58700 81800 55700 63700 87400 60700 16.09.2026 - 22.09.2026 56400 77200 53900 61400 82800 58900 23.09.2026 - 30.09.2026 54100 72600 52100 59100 78200 57100 Полулюкс (Джуниор Сюит) 13.05.2026 - 20.05.2026 62100 85400 55700 67100 91000 60700 03.06.2026 - 01.07.2026 66900 95000 58900 71900 100600 63900 08.07.2026 - 14.07.2026 64500 90200 57300 69500 95800 62300 15.07.2026 - 09.09.2026 62100 85400 55700 67100 91000 60700 16.09.2026 - 22.09.2026 59100 79300 53900 64100 84900 58900 23.09.2026 - 30.09.2026 56100 73200 52100 61100 78800 57100

8. «Ривер Палас Отель» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: 2-я линия В. О., 61/30. Ближайшая станция метро: «Спортивная» и «Василеостровская». Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню «Лахта Центра». В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей современного искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%. Ранний заезд после 09:00 + 50%:

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный номер вид на город 13.05.2026 - 19.05.2026 66600 92100 59500 71600 97700 64500 20.05.2026 - 01.07.2026 68300 95600 59500 73300 101200 64500 08.07.2026 - 14.07.2026 67600 94300 59500 72600 99900 64500 15.07.2026 - 26.08.2026 66900 93000 59500 71900 98600 64500 02.09.2026 – 23.09.2026 62900 85000 59500 67900 90600 64500 30.09.2026 - 06.10.2026 60950 80950 59500 65950 86550 64500

9. Ярд Резиденс Апарт-отель 4*. Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская, 43/12. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». Каждый номер — это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть всё, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 08:00 + 100%. Ранний заезд после 08:00 + 50%:

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Смарт без кухни 13.05.2026 - 20.05.2026 54900 73400 - 59900 79000 - 03.06.2026 - 09.06.2026 - - - - - - 10.06.2026 - 16.06.2026 57900 79400 - 62900 85000 - 17.06.2026 - 24.06.2026 - - - - - - 01.07.2026 - 05.08.2026 57900 79400 - 62900 85000 - 12.08.2026 - 18.08.2026 57150 77900 - 62150 83500 - 19.08.2026 - 16.09.2026 54900 73400 - 59900 79000 - 23.09.2026 - 29.09.2026 54800 73150 - 59800 78750 - 30.09.2026 - 06.10.2026 - - - - - - Студия 13.05.2026 - 20.05.2026 56900 77200 53700 61900 82800 58700 03.06.2026 - 09.06.2026 - - 53700 - - 58700 10.06.2026 - 16.06.2026 58900 81400 53700 63900 87000 58700 17.06.2026 - 24.06.2026 - - - - - - 01.07.2026 - 05.08.2026 58900 81400 53700 63900 87000 58700 12.08.2026 - 18.08.2026 58600 80750 53700 63600 86350 58700 19.08.2026 - 16.09.2026 57700 78800 53700 62700 84400 58700 23.09.2026 - 29.09.2026 56000 75450 53700 61000 81050 58700 30.09.2026 - 06.10.2026 - - - - - -

Отели в Сортавале по системе «Фортуна»:

«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Участник тура выбирает даты и условную «звёздность».

«Комфорт» в Сортавале: Сортавала, Ягодная Деревня, Моррис, Местечко Светлое, Сеурахуоне, Ладога, Валоранта (номера стандарт), Golden Rose (г. Сортавала), Белые Мосты (г. Питкяранта). «Премиум» в Сортавале: Каунис, Белые Ночи, Рантала, Валоранта (номера улучшенные и видовые), Родина (гор. Сортавала).

Скидка:

детям до 14 лет – 1700 руб.;

детям 14-16 лет – 800 руб.;

пенсионерам и студентам – 200 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение для стран ЕАС: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан): Нижний парк Петергофа (пн) – 1300 руб., Царское Село – 1250 руб. итого 2550 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).