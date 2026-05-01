После чая под песню ветра — купание в реке Свирь и
Программа тура по дням
Пешая прогулка по Нижне-Свирскому заповеднику. Переезд в деревню Старая Слобода
Переезд в дер. Старая СлободаЛодейнопольского района Ленинградской области. По пути — бытовые остановки.
Обед.
Переезд в дер. Ковкеницы.
Пешая прогулка по Нижне-Свирскому заповеднику. Продолжительность прогулки примерно в 5 км., по тропе "Знакомство с заповедником". Специальная подготовка не требуется. Кольцевой эко-маршрут пересекает самые разнообразные растительные сообщества заповедника.
Здесь можно познакомиться и с беломошными сосняками, перемежающимися с богатыми ягодой сосняками брусничными и черничными. Окунуться в прохладу елового леса, густо обступившего пойму лесного ручья, берущего свое начало в верховом болоте "Сярьба".
Пересечь сфагновое переходное болото, украшенное ароматными цветами багульника, и закончить путешествие знакомством с луговым растительным сообществом, которое радует пестрым разнотравьем из мятликов, иван-чая, купыря, колокольчиков и гвоздик.
По пути следования немного отдохнем, уютно расположившись на специально оборудованном месте для отдыха, выпьем вкусный чай, наслаждаясь песней ветра, гуляющего меж кронами светлого соснового леса.
В завершении маршрута можно будет искупаться в реке Свирь (при благоприятных погодных условиях).
Переезд в деревню Старая Слобода.
Свободное посещение Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря. Монастырь, основанный святым преподобным Александром Свирским в конце ХV-го столетия в глухом Олонецком крае в девственных дремучих лесах, среди языческого коренного населения корелов, вепсов, чуди, очень быстро приобрел известность.
На рубеже XVIII–XIX веков монастырь называли «Северной Лаврой». Каменная часовня Святой Троицы построена на том месте, где, по преданию, преподобному Александру Свирскому явилась Пресвятая Троица.
Обитель расположена в живописном месте на высоком берегу Рощинского озера, в 6 км. от реки Свирь. Большая часть строений хорошо сохранилась, демонстрируя высокое искусство зодчих, строивших их. познакомимся со старинными постройками исторического центра города.
Переезд в г. Лодейное поле.
Размещение в гостинице. Свободное время.
Посещение Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Экскурсия по скверу Корабелов с посещением экспозиции "Царской светлицы". Парк "Свирская Победа"
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Переезд в посёлок Интерпосёлок Олонецкого района.
Посещение Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Экскурсия по территории монастыря. Монашеская жизнь на берегу озера Важе началась еще до основания монастыря.
Обед в трапезной монастыря (дополнительная оплата).
Переезд в г. Лодейное Поле.
Экскурсия по скверу Корабелов с посещением экспозиции "Царской светлицы" (Домика Петра I). В 1702 году по приказу Петра I на левом берегу Свири, на месте нынешнего города Лодейное Поле была основана верфь, где и началось строительство военных кораблей для нужд Северной войны.
Переезд в парк "Свирская Победа". Парк уникален тем, что был основан в период Великой Отечественной войны по решению Военного Совета Карельского фронта.
Он расположился на левом берегу реки Свирь, в месте исходного рубежа, откуда 21 июня 1944 года началось победоносное наступление наших войск — освободительная Свирско-Петрозаводская операция.
Отправление в Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно в 22:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле "Петровский".
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- 2-местное размещение: 16 900 руб.;
- 1-местное размещение: 18 100 руб.
Варианты проживания
Отель «Петровский»
Отель «Петровский» находится в центре города под названием Лодейное поле.
Для размещения отдыхающих подготовлены самые уютные и комфортабельные номера, в которых есть удобная мебель, современная техника, включая телевизор. Гости могут воспользоваться ванными комнатами и беспроводным доступом к сети Wi-Fi.
Рядом с отелем есть кафе, в котором все желающие могут перекусить. Неподалеку имеется продуктовый магазин.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,9 км, а до ближайшего аэропорта - 209 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Питание, указанное в программе: завтрак в гостинице, чаепитие с пирожками
- Экскурсия по экологической тропе в Нижне-Свирском заповеднике с сотрудником заповедника
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Посещение Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря
- Посещение экспозиции «Царской светлицы»
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Подпорожья и обратно
- Питание, не указанное в программе: 2 обеда - 1500 руб. и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какую важную информацию нужно знать?
Внимание! Предусмотрено много прогулок на природе, поэтому необходимо обязательно взять с собой средства от комаров и клещей, а также непромокаемую обувь и дождевик, закрытую одежду, головной убор. На прогулке по экотропе в Нижне-Свирском заповеднике желательны резиновые сапоги, рекомендуем взять с собой!
Внимание! Просьба при заказе указывать полные паспортные данные, с регистрацией и датой регистрации. Они необходимы для подачи заявления в НижнеСвирский заповедник, согласно их правилам. В противном случае, заповедник не принимает туристов и не возвращает стоимость экскурсии.
При себе обязательно иметь Паспорт РФ и медицинский Полис.