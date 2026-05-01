1 день

Пешая прогулка по Нижне-Свирскому заповеднику. Переезд в деревню Старая Слобода

Переезд в дер. Старая СлободаЛодейнопольского района Ленинградской области. По пути — бытовые остановки.

Обед.

Переезд в дер. Ковкеницы.

Пешая прогулка по Нижне-Свирскому заповеднику. Продолжительность прогулки примерно в 5 км., по тропе "Знакомство с заповедником". Специальная подготовка не требуется. Кольцевой эко-маршрут пересекает самые разнообразные растительные сообщества заповедника.

Здесь можно познакомиться и с беломошными сосняками, перемежающимися с богатыми ягодой сосняками брусничными и черничными. Окунуться в прохладу елового леса, густо обступившего пойму лесного ручья, берущего свое начало в верховом болоте "Сярьба".

Пересечь сфагновое переходное болото, украшенное ароматными цветами багульника, и закончить путешествие знакомством с луговым растительным сообществом, которое радует пестрым разнотравьем из мятликов, иван-чая, купыря, колокольчиков и гвоздик.

По пути следования немного отдохнем, уютно расположившись на специально оборудованном месте для отдыха, выпьем вкусный чай, наслаждаясь песней ветра, гуляющего меж кронами светлого соснового леса.

В завершении маршрута можно будет искупаться в реке Свирь (при благоприятных погодных условиях).

Переезд в деревню Старая Слобода.

Свободное посещение Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря. Монастырь, основанный святым преподобным Александром Свирским в конце ХV-го столетия в глухом Олонецком крае в девственных дремучих лесах, среди языческого коренного населения корелов, вепсов, чуди, очень быстро приобрел известность.

На рубеже XVIII–XIX веков монастырь называли «Северной Лаврой». Каменная часовня Святой Троицы построена на том месте, где, по преданию, преподобному Александру Свирскому явилась Пресвятая Троица.

Обитель расположена в живописном месте на высоком берегу Рощинского озера, в 6 км. от реки Свирь. Большая часть строений хорошо сохранилась, демонстрируя высокое искусство зодчих, строивших их. познакомимся со старинными постройками исторического центра города.

Переезд в г. Лодейное поле.

Размещение в гостинице. Свободное время.

