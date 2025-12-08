1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Деревня Рубчойла. Музей изобразительных искусств Республики Карелия. Чаепитие с мастер-классом

07:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Улица Дыбенко».

Переезд до карельской деревни Рубчойла.

Интерактивная программа в национальной деревне с традиционным сельским обедом.

Полное погружение в аутентичную деревенскую жизнь Карелии, знакомство с обычаями и, конечно же, фермерские продукты.

Переезд в г. Петрозаводск.

Экскурсия по музею изобразительных искусств Республики Карелия.

В Музее изобразительных искусств Республики Карелия открылся новый раздел постоянной экспозиции – «Вселенная Калевала», в которую входят живописные и графические произведения, художественные объекты и предметы декоративно-прикладного искусства карельских, российских и зарубежных авторов.

Чаепитие с мастер-классом по изготовлению карельских пряников (дополнительная оплата).

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160