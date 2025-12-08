Мои заказы

Такая вкусная Карелия. Гастрономический тур

Такая вкусная Карелия
Один из самых лучших способов узнать культуру народа — это попробовать национальную кухню.

В этом туре вы сможете не только попробовать готовую продукцию, но и самостоятельно приготовить настоящий карельский обед.

Во время
двухдневного приключения по Карелии вы побываете в деревне Рубчойла и музеях Петрозаводска, примите участие в мастер-классе по приготовлению супа лохикейтто, посетите фирменный рыбный магазин и арктический центр с милыми хаски. Каждая точка тура — это новая история, новая эмоция и новый вкус!

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Деревня Рубчойла. Музей изобразительных искусств Республики Карелия. Чаепитие с мастер-классом

07:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Улица Дыбенко».

Переезд до карельской деревни Рубчойла.

Интерактивная программа в национальной деревне с традиционным сельским обедом.

Полное погружение в аутентичную деревенскую жизнь Карелии, знакомство с обычаями и, конечно же, фермерские продукты.

Переезд в г. Петрозаводск.

Экскурсия по музею изобразительных искусств Республики Карелия.

В Музее изобразительных искусств Республики Карелия открылся новый раздел постоянной экспозиции – «Вселенная Калевала», в которую входят живописные и графические произведения, художественные объекты и предметы декоративно-прикладного искусства карельских, российских и зарубежных авторов.

Чаепитие с мастер-классом по изготовлению карельских пряников (дополнительная оплата).

Размещение в гостинице.

Свободное время.

2 день

Национальный музей Республики Карелия. Фирменный рыбный магазин. Экскурсия по питомнику ездовых собак и мастер-класс

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по национальному музею Республики Карелия.

Экскурсия расскажет об образовании горных пород и минералов, познакомит с традиционными для Севера орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими ловушками.

Посещение фирменного рыбного магазина «Выросла в Карелии» с дегустацией и возможностью покупки местной продукции.

Посещение арктического центра «Хаски Моа».

Интерактивная экскурсия по питомнику ездовых собак и мастер-класс по приготовлению национального супа лохикейтто. Приготовьтесь, будет очень вкусно!

23:30 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург к ст. метро «Улица Дыбенко».

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска. Для ближайших заездов планируется размещение в гостинице Тайвас (актуальную гостиницу уточняйте при бронировании).

Стоимость тура на 1 человека:

  • при двухместном размещении – 22 600 руб.;
  • при одноместном размещении – 25 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница в г. Петрозаводске

1 ночь

Тур предусматривает проживание 1 ночь в гостинице г. Петрозаводске в номерах категории «стандарт» с удобствами.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
  • Питание, указанное в программе (1 завтрак, 2 обеда, дегустация в рыбном магазине)
  • Услуги гида
  • Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Чаепитие с мастер-классом по изготовлению карельских пряников (по желанию, оплачивается при покупке тура) - 2 600 руб. (цена ораентировочная)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли рекомендации по одежде?

Вам необходимо одеваться удобно и по погоде, а также быть готовыми к прогулкам.

Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
