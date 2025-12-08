В этом туре вы сможете не только попробовать готовую продукцию, но и самостоятельно приготовить настоящий карельский обед.
Во время
Программа тура по дням
Отправление из Санкт-Петербурга. Деревня Рубчойла. Музей изобразительных искусств Республики Карелия. Чаепитие с мастер-классом
07:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Улица Дыбенко».
Переезд до карельской деревни Рубчойла.
Интерактивная программа в национальной деревне с традиционным сельским обедом.
Полное погружение в аутентичную деревенскую жизнь Карелии, знакомство с обычаями и, конечно же, фермерские продукты.
Переезд в г. Петрозаводск.
Экскурсия по музею изобразительных искусств Республики Карелия.
В Музее изобразительных искусств Республики Карелия открылся новый раздел постоянной экспозиции – «Вселенная Калевала», в которую входят живописные и графические произведения, художественные объекты и предметы декоративно-прикладного искусства карельских, российских и зарубежных авторов.
Чаепитие с мастер-классом по изготовлению карельских пряников (дополнительная оплата).
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Национальный музей Республики Карелия. Фирменный рыбный магазин. Экскурсия по питомнику ездовых собак и мастер-класс
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по национальному музею Республики Карелия.
Экскурсия расскажет об образовании горных пород и минералов, познакомит с традиционными для Севера орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими ловушками.
Посещение фирменного рыбного магазина «Выросла в Карелии» с дегустацией и возможностью покупки местной продукции.
Посещение арктического центра «Хаски Моа».
Интерактивная экскурсия по питомнику ездовых собак и мастер-класс по приготовлению национального супа лохикейтто. Приготовьтесь, будет очень вкусно!
23:30 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург к ст. метро «Улица Дыбенко».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска. Для ближайших заездов планируется размещение в гостинице Тайвас (актуальную гостиницу уточняйте при бронировании).
Стоимость тура на 1 человека:
- при двухместном размещении – 22 600 руб.;
- при одноместном размещении – 25 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница в г. Петрозаводске
Тур предусматривает проживание 1 ночь в гостинице г. Петрозаводске в номерах категории «стандарт» с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
- Питание, указанное в программе (1 завтрак, 2 обеда, дегустация в рыбном магазине)
- Услуги гида
- Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Чаепитие с мастер-классом по изготовлению карельских пряников (по желанию, оплачивается при покупке тура) - 2 600 руб. (цена ораентировочная)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли рекомендации по одежде?
Вам необходимо одеваться удобно и по погоде, а также быть готовыми к прогулкам.