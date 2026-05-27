Программа тура по дням
Большая обзорная экскурсия по Боровичам. Посещение Свято-Духова мужского монастыря. Экскурсия в Музей истории города Боровичи
07:00 Отправление от Лиговского пр. дом 10 гост. Октябрьская.
07:30 Отправление от ст. метро Московская, Демонстрационный проезд.
Переезд в Боровичи по скоростной трассе М 11.
Большая обзорная экскурсия по Боровичам. Вы прогуляетесь по улицам исторического центра, осмотрите старые дома, сохранившие неповторимый облик купеческого города конца XVIII-XIX веков.
Узнаете, почему Боровичи стали центром кинопроизводства, ведь именно в Боровичах Эльдар Рязанов снимал фильм «Тихие омуты» и ознакомитесь с уникальными деталями быта прошлого столетия.
Посещение Свято-Духова мужского монастыря. Древнейший православный монастырь, известный своей богатой историей и уникальной архитектурой, станет важным этапом вашего знакомства с духовной жизнью региона.
Экскурсия в Музей истории города Боровичи. Погрузитесь в захватывающее путешествие по страницам истории Боровичей, узнаете подробности жизни горожан разных эпох и насладитесь экспозицией старинных предметов быта.
В программе посещения музея экскурсия с элементами театрализации «пять историй о любви».
Чаепитие с сытными пирогами.
Мастер-класс по игре на ложках.
Этот уникальный урок позволит вам погрузиться в атмосферу традиционной русской культуры и освоить технику игры на этом простом, но невероятно выразительном инструменте.
Размещение в гостинице. Свободное время.
Село Кончанско-Суворовское и поселок Любытино
Завтрак в гостинице.
Переезд в село Кончанско-Суворовское.
Экскурсия в музей-усадьбу А. В. Суворова. Известность усадьба получила после того, как стала местом ссылки опального полководца в XVIIIв.
Насладитесь атмосферой дворянской усадьбы XVIII века, пройдите по тропинкам, где гулял сам Александр Васильевич Суворов, и прикоснитесь к легендарной истории выдающегося российского полководца.
Традиционное блюдо русской культуры – водка и бутерброд с редькой, которое сохранилось со времен суворовских походов (для детей предусмотрен чай с пирожком).
Переезд в поселок Любытино.
Обед (оплачивается дополнительно).
Обзорная экскурсия по пос. Любытино. Вы окунетесь в атмосферу старинного русского городка, окруженного живописными пейзажами. Вы сможете сделать прекрасные фотографии на фоне местной архитектуры и насладиться прогулкой по уютным улочкам поселка.
Любытино окружено лесами и водоемами, которые добавляют особую красоту этому месту. Экскурсия завершится в краеведческом музее, где вы познакомитесь с бытом и традициями жителей поселка.
Свободное время для прогулки по музею под открытым небом «Славянская деревня Х века».
Переезд в Санкт-Петербург по скоростной трассе М11. Ориентировочное время прибытия 23:00
Туристам из Москвы рекомендуется отправление из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 22:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Великом Новгороде в отеле Интурист, в Старой Руссе в санатории Полисть.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- двухместное размещение – 12 190 руб.
- одноместное размещение – 13 990 руб.
Обед – 800 руб.
Скидка пенсионерам – 300 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Ткачи»
Гостиничный комплекс располагается в центральной части города и объединяет гостиницу с просторной бесплатной парковкой, рестобар «Юла», а также два офисных центра.
В непосредственной близости от комплекса находятся значимые городские объекты: парк имени С. М. Кирова, центральный пляж с мостом Белелюбского (главной достопримечательностью города), торгово‑развлекательные комплексы, кинотеатр, бассейн, религиозные сооружения (соборы и монастыри), музей Боровичского края и мемориал «Вечный огонь».
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на комфортабельном автобусе
- Размещение в гостинице
- Питание, указанное в программе: завтраки, чаепитие с пирогами, угощение традиционным русским блюдом «по-суворовски»
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Посещение основных туристических объектов (Свято-Духов монастырь, музей-усадьба А.В. Суворова)
- Участие в уникальных мероприятиях мастер-класс по игре на ложках, театрализованное представление «пять историй о любви»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: обед - 800 руб. (дополнительно оплачивается при покупке тура) и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка пенсионерам 300 руб.