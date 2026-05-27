Тур выходного дня в Боровичи и Любытино: знакомство с историческими местами Новгородской области

Этот тур позволит вам окунуться в атмосферу исторической Новгородской области и познакомиться с памятниками архитектуры и природой региона. Вы увидите уникальные достопримечательности: старинный город Боровичи, славящийся своими архитектурными ансамблями, знаменитую усадьбу А. В. Суворова, первый арочный мост России и посетите экскурсию по живописному поселку Любытино, прозванному «Новгородской Швейцарией» благодаря своему необычному рельефу.
Программа тура по дням

1 день

Большая обзорная экскурсия по Боровичам. Посещение Свято-Духова мужского монастыря. Экскурсия в Музей истории города Боровичи

07:00 Отправление от Лиговского пр. дом 10 гост. Октябрьская.

07:30 Отправление от ст. метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд в Боровичи по скоростной трассе М 11.

Большая обзорная экскурсия по Боровичам. Вы прогуляетесь по улицам исторического центра, осмотрите старые дома, сохранившие неповторимый облик купеческого города конца XVIII-XIX веков.

Узнаете, почему Боровичи стали центром кинопроизводства, ведь именно в Боровичах Эльдар Рязанов снимал фильм «Тихие омуты» и ознакомитесь с уникальными деталями быта прошлого столетия.

Посещение Свято-Духова мужского монастыря. Древнейший православный монастырь, известный своей богатой историей и уникальной архитектурой, станет важным этапом вашего знакомства с духовной жизнью региона.

Экскурсия в Музей истории города Боровичи. Погрузитесь в захватывающее путешествие по страницам истории Боровичей, узнаете подробности жизни горожан разных эпох и насладитесь экспозицией старинных предметов быта.

В программе посещения музея экскурсия с элементами театрализации «пять историй о любви».

Чаепитие с сытными пирогами.

Мастер-класс по игре на ложках.

Этот уникальный урок позволит вам погрузиться в атмосферу традиционной русской культуры и освоить технику игры на этом простом, но невероятно выразительном инструменте.

Размещение в гостинице. Свободное время.

2 день

Село Кончанско-Суворовское и поселок Любытино

Завтрак в гостинице.

Переезд в село Кончанско-Суворовское.

Экскурсия в музей-усадьбу А. В. Суворова. Известность усадьба получила после того, как стала местом ссылки опального полководца в XVIIIв.

Насладитесь атмосферой дворянской усадьбы XVIII века, пройдите по тропинкам, где гулял сам Александр Васильевич Суворов, и прикоснитесь к легендарной истории выдающегося российского полководца.

Традиционное блюдо русской культуры – водка и бутерброд с редькой, которое сохранилось со времен суворовских походов (для детей предусмотрен чай с пирожком).

Переезд в поселок Любытино.

Обед (оплачивается дополнительно).

Обзорная экскурсия по пос. Любытино. Вы окунетесь в атмосферу старинного русского городка, окруженного живописными пейзажами. Вы сможете сделать прекрасные фотографии на фоне местной архитектуры и насладиться прогулкой по уютным улочкам поселка.

Любытино окружено лесами и водоемами, которые добавляют особую красоту этому месту. Экскурсия завершится в краеведческом музее, где вы познакомитесь с бытом и традициями жителей поселка.

Свободное время для прогулки по музею под открытым небом «Славянская деревня Х века».

Переезд в Санкт-Петербург по скоростной трассе М11. Ориентировочное время прибытия 23:00

Туристам из Москвы рекомендуется отправление из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 22:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в Великом Новгороде в отеле Интурист, в Старой Руссе в санатории Полисть.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • двухместное размещение – 12 190 руб.
  • одноместное размещение – 13 990 руб.

Обед – 800 руб.

Скидка пенсионерам – 300 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Ткачи»

1 ночь

Гостиничный комплекс располагается в центральной части города и объединяет гостиницу с просторной бесплатной парковкой, рестобар «Юла», а также два офисных центра.

В непосредственной близости от комплекса находятся значимые городские объекты: парк имени С. М. Кирова, центральный пляж с мостом Белелюбского (главной достопримечательностью города), торгово‑развлекательные комплексы, кинотеатр, бассейн, религиозные сооружения (соборы и монастыри), музей Боровичского края и мемориал «Вечный огонь».

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд на комфортабельном автобусе
  • Размещение в гостинице
  • Питание, указанное в программе: завтраки, чаепитие с пирогами, угощение традиционным русским блюдом «по-суворовски»
  • Профессиональное сопровождение опытного гида
  • Посещение основных туристических объектов (Свято-Духов монастырь, музей-усадьба А.В. Суворова)
  • Участие в уникальных мероприятиях мастер-класс по игре на ложках, театрализованное представление «пять историй о любви»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обед - 800 руб. (дополнительно оплачивается при покупке тура) и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка пенсионерам 300 руб.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

