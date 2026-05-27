1 день

Большая обзорная экскурсия по Боровичам. Посещение Свято-Духова мужского монастыря. Экскурсия в Музей истории города Боровичи

07:00 Отправление от Лиговского пр. дом 10 гост. Октябрьская.

07:30 Отправление от ст. метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд в Боровичи по скоростной трассе М 11.

Большая обзорная экскурсия по Боровичам. Вы прогуляетесь по улицам исторического центра, осмотрите старые дома, сохранившие неповторимый облик купеческого города конца XVIII-XIX веков.

Узнаете, почему Боровичи стали центром кинопроизводства, ведь именно в Боровичах Эльдар Рязанов снимал фильм «Тихие омуты» и ознакомитесь с уникальными деталями быта прошлого столетия.

Посещение Свято-Духова мужского монастыря. Древнейший православный монастырь, известный своей богатой историей и уникальной архитектурой, станет важным этапом вашего знакомства с духовной жизнью региона.

Экскурсия в Музей истории города Боровичи. Погрузитесь в захватывающее путешествие по страницам истории Боровичей, узнаете подробности жизни горожан разных эпох и насладитесь экспозицией старинных предметов быта.

В программе посещения музея экскурсия с элементами театрализации «пять историй о любви».

Чаепитие с сытными пирогами.

Мастер-класс по игре на ложках.

Этот уникальный урок позволит вам погрузиться в атмосферу традиционной русской культуры и освоить технику игры на этом простом, но невероятно выразительном инструменте.

Размещение в гостинице. Свободное время.

