Величественная архитектура и богатая история
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия и теплоходная прогулка по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (от 2300 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 13:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Где происходит сбор группы перед отправкой на экскурсию см. в разделе «Важно знать».
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания.
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки.
Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5,5 часа.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
За дополнительную плату в этот день:
- Экскурсия в Юсуповский дворец (2 ч). Стоимость экскурсии: взр. – 1900 руб., пенсионер 60+ / студ. – 1800 руб., шк. – 1500 руб., дошк. – 1200 руб.
- Экскурсия в Юсуповский дворец + музей Фаберже (4,5 ч). Стоимость экскурсии: взр. – 3000 руб., пенсионер 60+ / студ. – 2900 руб., шк. – 2500 руб., дошк. – 2000 руб.
Отправление на каждую из экскурсий с Юсуповским дворцом:
- 10:30 Москва (в том числе для туристов из апарт-отеля «Yard Residence» и «Арт Деко Невский»);
- 11:00 Октябрьская (для всех остальных отелей).
- Экскурсия в Русский музей (2 ч). Стоимость экскурсии: взр. – 1500 руб., пенсионер 60+ / студ. – 1400 руб., шк. – 1300 руб., дошк. – 1000 руб.
Отправление на экскурсию:
10:30 Встреча на площади Искусств у памятника А. С. Пушкину, табличка «Про Петербург».
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт. Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф и город-крепость Кронштадт.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.
Посещение Никольского Морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».
Где пообедать? После экскурсии у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы перекусить на территории парка. Здесь работают точки с фастфудом, а также кафе.
Переезд в Петергоф (~40 мин).
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа – столице фонтанов, волшебному саду с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Свободное время в парке (~1 час).
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~10 часов.
Царское Село
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов.
Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Где пообедать? На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Свободный день. Отъезд
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Самостоятельное освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
Свободный день.
За дополнительную плату в этот день:
- Экскурсия в музей Фаберже и Эрмитаж (4,5 ч)ю Стоимость экскурсии: взр. – 4100 руб., пенсионер 60+ / студ. – 4000 руб., шк. – 3500 руб., дошк. – 3000 руб.
Отправление на экскурсию:
- 11:00 Москва (в том числе для туристов из апарт-отеля «Yard Residence» и «Арт Деко Невский»);
- 11:30 Октябрьская (для всех остальных отелей).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Вертикаль We&I (Лесная)***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|студио с кухней (без завтрака)
|29.04.2025
|10.05.2025
|17560
|16120
|-
|-
|26330
|13.05.2025
|31.05.2025
|16470
|14970
|-
|-
|24140
|03.06.2025
|14.06.2025
|18660
|17160
|-
|-
|28520
|17.06.2025
|21.06.2025
|20290
|18790
|-
|-
|31820
|24.06.2025
|28.06.2025
|19220
|17720
|-
|-
|29620
|01.07.2025
|26.07.2025
|18120
|16620
|-
|-
|27420
|29.07.2025
|16.08.2025
|16990
|15520
|-
|-
|25230
|19.08.2025
|30.08.2025
|16470
|14970
|-
|-
|24140
|02.09.2025
|20.09.2025
|14820
|13320
|-
|-
|20850
|23.09.2025
|27.09.2025
|15370
|13870
|-
|-
|21950
|студио плюс с кухней (без завтрака)
|29.04.2025
|10.05.2025
|21390
|19890
|10620
|12120
|33990
|13.05.2025
|31.05.2025
|19990
|18530
|10620
|12120
|31260
|03.06.2025
|14.06.2025
|21950
|20450
|10620
|12120
|35090
|17.06.2025
|21.06.2025
|22770
|21270
|10620
|12120
|36740
|24.06.2025
|28.06.2025
|21820
|20320
|10620
|12120
|34820
|01.07.2025
|26.07.2025
|21820
|20320
|10620
|12120
|34820
|29.07.2025
|16.08.2025
|20440
|18940
|10620
|12120
|32120
|19.08.2025
|30.08.2025
|19480
|17980
|10620
|12120
|30160
|02.09.2025
|20.09.2025
|17150
|15650
|10620
|12120
|25520
|23.09.2025
|27.09.2025
|16330
|14830
|10620
|12120
|23860
|студио с кухней
|29.04.2025
|10.05.2025
|20850
|19350
|-
|-
|27970
|13.05.2025
|31.05.2025
|19750
|18250
|-
|-
|25780
|03.06.2025
|14.06.2025
|21950
|20450
|-
|-
|30720
|17.06.2025
|21.06.2025
|23590
|22090
|-
|-
|33450
|24.06.2025
|28.06.2025
|22490
|20990
|-
|-
|31530
|01.07.2025
|26.07.2025
|21390
|19890
|-
|-
|29120
|29.07.2025
|16.08.2025
|20290
|18790
|-
|-
|27150
|19.08.2025
|30.08.2025
|19750
|18250
|-
|-
|25780
|02.09.2025
|20.09.2025
|18120
|16620
|-
|-
|23320
|23.09.2025
|27.09.2025
|18660
|17160
|-
|-
|24420
|студио плюс с кухней
|29.04.2025
|10.05.2025
|23860
|22360
|13320
|14820
|35640
|13.05.2025
|31.05.2025
|22490
|20990
|13320
|14820
|32890
|03.06.2025
|14.06.2025
|24680
|23180
|13320
|14820
|36740
|17.06.2025
|21.06.2025
|25230
|23730
|13320
|14820
|38380
|24.06.2025
|28.06.2025
|24420
|22920
|13320
|14820
|36470
|01.07.2025
|26.07.2025
|24140
|22640
|13320
|14820
|35920
|29.07.2025
|16.08.2025
|22990
|21540
|13320
|14820
|33730
|19.08.2025
|30.08.2025
|21950
|20450
|13320
|14820
|31820
|02.09.2025
|20.09.2025
|19990
|18530
|13320
|14820
|27150
|23.09.2025
|27.09.2025
|19220
|17720
|13320
|14820
|25520
|4-мест 2-комнатный Friends (без завтрака)
|29.04.2025
|10.05.2025
|16880
|15380
|15380
|16880
|-
|13.05.2025
|31.05.2025
|15920
|14420
|14420
|15920
|-
|03.06.2025
|14.06.2025
|18120
|16620
|16620
|18120
|-
|17.06.2025
|21.06.2025
|19750
|18250
|18250
|19750
|-
|24.06.2025
|28.06.2025
|18660
|17160
|17160
|18660
|-
|01.07.2025
|26.07.2025
|17560
|16120
|16060
|17560
|-
|29.07.2025
|16.08.2025
|16740
|15240
|15240
|16740
|-
|19.08.2025
|30.08.2025
|15640
|14140
|14140
|15640
|-
|02.09.2025
|20.09.2025
|14420
|12920
|12920
|14420
|-
|23.09.2025
|27.09.2025
|14270
|12770
|12770
|14270
|-
|4-мест 2-комнатный Friends
|29.04.2025
|10.05.2025
|20160
|18660
|18660
|20160
|-
|13.05.2025
|31.05.2025
|19220
|17720
|17720
|19220
|-
|03.06.2025
|14.06.2025
|21390
|19890
|19890
|21390
|-
|17.06.2025
|21.06.2025
|22990
|21540
|21490
|22990
|-
|24.06.2025
|28.06.2025
|21950
|20450
|20450
|21950
|-
|01.07.2025
|26.07.2025
|20850
|19350
|19350
|20850
|-
|29.07.2025
|16.08.2025
|19990
|18530
|18490
|19990
|-
|19.08.2025
|30.08.2025
|18930
|17430
|17430
|18930
|-
|02.09.2025
|20.09.2025
|17690
|16190
|16190
|17690
|-
|23.09.2025
|27.09.2025
|17290
|15790
|15790
|17290
|-
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандарт апартаменты (шв. стол)
|03.06.2025
|07.06.2025
|21530
|19990
|-
|-
|29890
|10.06.2025
|14.06.2025
|22680
|21180
|-
|-
|32490
|17.06.2025
|28.06.2025
|23330
|21830
|-
|-
|33930
|01.07.2025
|19.07.2025
|21530
|19990
|-
|-
|29890
|22.07.2025
|26.07.2025
|22680
|21180
|-
|-
|32490
|29.07.2025
|16.08.2025
|21530
|19990
|-
|-
|29890
|19.08.2025
|23.08.2025
|19950
|18450
|-
|-
|27220
|супериор апартаменты (шв. стол)
|03.06.2025
|07.06.2025
|24270
|22770
|19350
|20850
|35370
|10.06.2025
|14.06.2025
|25230
|23730
|19350
|20850
|37480
|17.06.2025
|28.06.2025
|25780
|24280
|19350
|20850
|38670
|01.07.2025
|19.07.2025
|24270
|22770
|19350
|20850
|35370
|22.07.2025
|26.07.2025
|25230
|23730
|19350
|20850
|37480
|29.07.2025
|16.08.2025
|24270
|22770
|19350
|20850
|35370
|19.08.2025
|23.08.2025
|21590
|20090
|19350
|20850
|30490
Арт Деко Невский
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|29.04.2025
|03.05.2025
|21390
|19890
|16060
|17560
|33990
|06.05.2025
|10.05.2025
|20720
|19220
|16060
|17560
|32630
|13.05.2025
|31.05.2025
|20370
|18870
|16060
|17560
|31950
|03.06.2025
|07.06.2025
|22770
|21270
|16060
|17560
|36740
|10.06.2025
|14.06.2025
|22990
|21540
|16060
|17560
|37290
|17.06.2025
|05.07.2025
|22770
|21270
|16060
|17560
|36740
|08.07.2025
|30.08.2025
|21530
|19990
|16060
|17560
|34270
|02.09.2025
|27.09.2025
|17990
|16540
|16060
|17560
|27290
|улучшенный
|29.04.2025
|03.05.2025
|23590
|22090
|-
|-
|38380
|06.05.2025
|10.05.2025
|22770
|21270
|-
|-
|36740
|13.05.2025
|31.05.2025
|22360
|20860
|-
|-
|35920
|03.06.2025
|07.06.2025
|24550
|22990
|-
|-
|40290
|10.06.2025
|14.06.2025
|24960
|23460
|-
|-
|41120
|17.06.2025
|05.07.2025
|24550
|22990
|-
|-
|40290
|08.07.2025
|30.08.2025
|22840
|21340
|-
|-
|36880
|02.09.2025
|27.09.2025
|19480
|17980
|-
|-
|30160
Охтинская***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|03.06.2025
|21.06.2025
|23590
|22090
|16880
|18380
|36330
|24.06.2025
|28.06.2025
|23180
|21680
|16880
|18380
|35470
|01.07.2025
|26.07.2025
|21950
|20450
|16880
|18380
|32890
|29.07.2025
|23.08.2025
|20290
|18790
|16880
|18380
|29620
|комфорт
|03.06.2025
|21.06.2025
|24270
|22770
|16880
|18380
|37690
|24.06.2025
|28.06.2025
|23860
|22360
|16880
|18380
|36840
|01.07.2025
|26.07.2025
|22630
|21130
|16880
|18380
|34270
|29.07.2025
|23.08.2025
|20990
|19490
|16880
|18380
|30990
Россия***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|27.05.2025
|31.05.2025
|18520
|16990
|-
|-
|28250
|03.06.2025
|12.07.2025
|23590
|22090
|-
|-
|38380
|15.07.2025
|23.08.2025
|21670
|20170
|-
|-
|34550
|бизнес
|27.05.2025
|31.05.2025
|18930
|17430
|14420
|15920
|29120
|03.06.2025
|12.07.2025
|24140
|22640
|14690
|16190
|39480
|15.07.2025
|23.08.2025
|22220
|20720
|14970
|16470
|35640
|комфорт
|27.05.2025
|31.05.2025
|20720
|19220
|14420
|15920
|32630
|03.06.2025
|12.07.2025
|26740
|25240
|14690
|16190
|44680
|15.07.2025
|23.08.2025
|24140
|22640
|14970
|16470
|39480
Апарт-отель Yard Residence****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|смарт DBL (без кухни)
|29.04.2025
|10.05.2025
|21670
|20170
|-
|-
|33730
|13.05.2025
|31.05.2025
|20580
|19120
|-
|-
|31530
|03.06.2025
|05.07.2025
|24680
|23180
|-
|-
|39750
|08.07.2025
|02.08.2025
|23320
|21820
|-
|-
|36990
|05.08.2025
|13.09.2025
|22490
|20990
|-
|-
|35370
|16.09.2025
|27.09.2025
|20850
|19350
|-
|-
|32120
|смарт апартаменты DBL с кухней
|29.04.2025
|10.05.2025
|22490
|20990
|-
|-
|35370
|13.05.2025
|31.05.2025
|21390
|19890
|-
|-
|33180
|03.06.2025
|05.07.2025
|25780
|24280
|-
|-
|41950
|08.07.2025
|02.08.2025
|24140
|22640
|-
|-
|38660
|05.08.2025
|13.09.2025
|22990
|21540
|-
|-
|36470
|16.09.2025
|27.09.2025
|21390
|19890
|-
|-
|33180
|студия апартаменты с кухней
|29.04.2025
|10.05.2025
|23590
|22090
|18490
|19990
|37560
|13.05.2025
|31.05.2025
|22490
|20990
|18490
|19990
|35370
|03.06.2025
|05.07.2025
|26330
|24830
|19350
|20850
|42990
|08.07.2025
|02.08.2025
|24680
|23180
|19350
|20850
|39750
|05.08.2025
|13.09.2025
|23590
|22090
|18490
|19990
|37560
|16.09.2025
|27.09.2025
|21950
|20450
|18490
|19990
|34270
Апарт-отель YES Марата центр***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандарт апартаменты (без завтрака)
|03.06.2025
|07.06.2025
|24680
|23180
|19080
|20580
|40580
|10.06.2025
|14.06.2025
|28180
|26680
|19080
|20580
|47560
|17.06.2025
|21.06.2025
|31880
|30380
|19080
|20580
|54960
|24.06.2025
|12.07.2025
|24680
|23180
|19080
|20580
|40580
|15.07.2025
|19.07.2025
|23660
|22160
|19080
|20580
|38520
|22.07.2025
|23.08.2025
|23320
|21820
|19080
|20580
|37840
|стандарт апартаменты (с завтраком)
|03.06.2025
|07.06.2025
|27420
|25920
|22640
|24140
|42490
|10.06.2025
|14.06.2025
|30920
|29420
|22640
|24140
|49480
|17.06.2025
|21.06.2025
|34620
|33120
|22640
|24140
|56880
|24.06.2025
|12.07.2025
|27420
|25920
|22640
|24140
|42490
|15.07.2025
|19.07.2025
|26390
|24890
|22640
|24140
|40440
|22.07.2025
|23.08.2025
|25990
|24550
|22640
|24140
|39750
Москва****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|29.04.2025
|10.05.2025
|24680
|23180
|19890
|21390
|38930
|13.05.2025
|24.05.2025
|22990
|21540
|20450
|21950
|35090
|27.05.2025
|28.06.2025
|27970
|26470
|20450
|21950
|44960
|01.07.2025
|30.08.2025
|25230
|23730
|20450
|21950
|39480
|02.09.2025
|27.09.2025
|22990
|21540
|20450
|21950
|35090
izzzi 3* у Гостиного двора***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|смарт с БК
|03.06.2025
|07.06.2025
|28930
|27430
|-
|-
|43590
|10.06.2025
|14.06.2025
|32220
|30720
|-
|-
|50990
|17.06.2025
|28.06.2025
|33320
|31820
|-
|-
|53450
|01.07.2025
|23.08.2025
|27970
|26470
|-
|-
|42770
|комфорт
|03.06.2025
|07.06.2025
|30580
|29120
|19890
|21390
|46880
|10.06.2025
|14.06.2025
|34270
|32770
|19890
|21390
|55090
|17.06.2025
|28.06.2025
|35520
|33990
|19890
|21390
|57840
|01.07.2025
|23.08.2025
|29340
|27840
|19890
|21390
|45520
Санкт-Петербург****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный (двор)
|03.06.2025
|14.06.2025
|31260
|29760
|20450
|21950
|53730
|17.06.2025
|28.06.2025
|32890
|31390
|20450
|21950
|56990
|01.07.2025
|05.07.2025
|31260
|29760
|20450
|21950
|53730
|08.07.2025
|23.08.2025
|28520
|26990
|20450
|21950
|48250
|стандартный (Нева)
|03.06.2025
|14.06.2025
|38120
|36620
|20450
|21950
|67420
|17.06.2025
|28.06.2025
|42220
|40720
|20450
|21950
|75640
|01.07.2025
|05.07.2025
|38120
|36620
|20450
|21950
|67420
|08.07.2025
|23.08.2025
|35370
|33870
|20450
|21950
|61950
|делюкс (двор)
|03.06.2025
|14.06.2025
|35640
|34140
|20450
|21950
|62490
|17.06.2025
|28.06.2025
|47690
|46190
|20450
|21950
|86590
|01.07.2025
|05.07.2025
|35640
|34140
|20450
|21950
|62490
|08.07.2025
|23.08.2025
|35370
|33870
|20450
|21950
|61950
|делюкс (Нева)
|03.06.2025
|14.06.2025
|45520
|43990
|20450
|21950
|82220
|17.06.2025
|28.06.2025
|53180
|51680
|20450
|21950
|97560
|01.07.2025
|05.07.2025
|45520
|43990
|20450
|21950
|82220
|08.07.2025
|23.08.2025
|42220
|40720
|20450
|21950
|75640
Рэдиссон Соня Отель****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|03.06.2025
|28.06.2025
|39890
|38390
|-
|-
|63840
|08.07.2025
|23.08.2025
|34450
|32950
|-
|-
|52990
|улучшенный
|03.06.2025
|28.06.2025
|41260
|39760
|29220
|30720
|66630
|08.07.2025
|23.08.2025
|35720
|34220
|29220
|30720
|55780
Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель Yard Residence***
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель Best Western Zoom Hotel
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Izzzi 3* у Гостиного двора
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Vertical We&I Лесная
Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
Art Deco Nevsky
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Охтинская
Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.
Для заселения доступны категории «Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.
Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.
В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.
Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.
YES MARATA
Апарт-отели «YES» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «MARATA» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Radisson SonyaHotel, St. Petersburg
Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.
Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиенических принадлежностей и полотенец.
На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Доступны для бронирования 4 конференц-зала.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
От каких гостиниц отъезд на экскурсию в первый день тура?
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Вертикаль We&I (Лесная)», «Россия», «Yes на Марата», «Арт Деко Невский», «Москва», «Апарт-отель Best Western Zoom Hotel», «Охтинская», «Русь», «Санкт-Петербург», «izzzi 3 у Гостиного Двора», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком;
- туристы, проживающие в гостинице «Рэдиссон Соня Отель», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Русь» (Артиллерийская ул., д. 1) — 8 минут пешком.