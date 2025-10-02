Мои заказы

В Петербург - недорого! Тур на 5 дней со вторника

В первый день знакомства с волшебным Петербургом вас ждет захватывающая обзорная экскурсия, раскрывающая тайны дворцов, мостов и легендарных площадей, которые создают неповторимый облик города у воды.

Величественная архитектура и богатая история
оставят незабываемое впечатление! Далее вы покорите водные просторы Невы и каналов во время теплоходной прогулки.

Не упустите возможность посетить Петергоф и Кронштадт — колыбель русского флота и дворцовую жемчужину.

Вас ждут великолепные фонтаны, морской собор, музеи и легендарные дворцы, наполняющие путешествие атмосферой роскоши и морской славы.

5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия и теплоходная прогулка по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (от 2300 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 13:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Где происходит сбор группы перед отправкой на экскурсию см. в разделе «Важно знать».

15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки.

Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5,5 часа.

2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.

За дополнительную плату в этот день:

  1. Экскурсия в Юсуповский дворец (2 ч). Стоимость экскурсии: взр. – 1900 руб., пенсионер 60+ / студ. – 1800 руб., шк. – 1500 руб., дошк. – 1200 руб.
  2. Экскурсия в Юсуповский дворец + музей Фаберже (4,5 ч). Стоимость экскурсии: взр. – 3000 руб., пенсионер 60+ / студ. – 2900 руб., шк. – 2500 руб., дошк. – 2000 руб.
    Отправление на каждую из экскурсий с Юсуповским дворцом:
    1. 10:30 Москва (в том числе для туристов из апарт-отеля «Yard Residence» и «Арт Деко Невский»);
    2. 11:00 Октябрьская (для всех остальных отелей).
  3. Экскурсия в Русский музей (2 ч). Стоимость экскурсии: взр. – 1500 руб., пенсионер 60+ / студ. – 1400 руб., шк. – 1300 руб., дошк. – 1000 руб.
    Отправление на экскурсию:
    10:30 Встреча на площади Искусств у памятника А. С. Пушкину, табличка «Про Петербург».
3 день

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт. Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф и город-крепость Кронштадт.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.

Посещение Никольского Морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.

Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».

Где пообедать? После экскурсии у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы перекусить на территории парка. Здесь работают точки с фастфудом, а также кафе.

Переезд в Петергоф (~40 мин).

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа – столице фонтанов, волшебному саду с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Свободное время в парке (~1 час).

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~10 часов.

4 день

Царское Село

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов.

Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.

Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Где пообедать? На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6 часов.

5 день

Свободный день. Отъезд

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Самостоятельное освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.

Свободный день.

За дополнительную плату в этот день:

  1. Экскурсия в музей Фаберже и Эрмитаж (4,5 ч)ю Стоимость экскурсии: взр. – 4100 руб., пенсионер 60+ / студ. – 4000 руб., шк. – 3500 руб., дошк. – 3000 руб.
    Отправление на экскурсию:
    1. 11:00 Москва (в том числе для туристов из апарт-отеля «Yard Residence» и «Арт Деко Невский»);
    2. 11:30 Октябрьская (для всех остальных отелей).
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Вертикаль We&I (Лесная)***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
студио с кухней (без завтрака)29.04.202510.05.20251756016120--26330
13.05.202531.05.20251647014970--24140
03.06.202514.06.20251866017160--28520
17.06.202521.06.20252029018790--31820
24.06.202528.06.20251922017720--29620
01.07.202526.07.20251812016620--27420
29.07.202516.08.20251699015520--25230
19.08.202530.08.20251647014970--24140
02.09.202520.09.20251482013320--20850
23.09.202527.09.20251537013870--21950
студио плюс с кухней (без завтрака)29.04.202510.05.20252139019890106201212033990
13.05.202531.05.20251999018530106201212031260
03.06.202514.06.20252195020450106201212035090
17.06.202521.06.20252277021270106201212036740
24.06.202528.06.20252182020320106201212034820
01.07.202526.07.20252182020320106201212034820
29.07.202516.08.20252044018940106201212032120
19.08.202530.08.20251948017980106201212030160
02.09.202520.09.20251715015650106201212025520
23.09.202527.09.20251633014830106201212023860
студио с кухней29.04.202510.05.20252085019350--27970
13.05.202531.05.20251975018250--25780
03.06.202514.06.20252195020450--30720
17.06.202521.06.20252359022090--33450
24.06.202528.06.20252249020990--31530
01.07.202526.07.20252139019890--29120
29.07.202516.08.20252029018790--27150
19.08.202530.08.20251975018250--25780
02.09.202520.09.20251812016620--23320
23.09.202527.09.20251866017160--24420
студио плюс с кухней29.04.202510.05.20252386022360133201482035640
13.05.202531.05.20252249020990133201482032890
03.06.202514.06.20252468023180133201482036740
17.06.202521.06.20252523023730133201482038380
24.06.202528.06.20252442022920133201482036470
01.07.202526.07.20252414022640133201482035920
29.07.202516.08.20252299021540133201482033730
19.08.202530.08.20252195020450133201482031820
02.09.202520.09.20251999018530133201482027150
23.09.202527.09.20251922017720133201482025520
4-мест 2-комнатный Friends (без завтрака)29.04.202510.05.202516880153801538016880-
13.05.202531.05.202515920144201442015920-
03.06.202514.06.202518120166201662018120-
17.06.202521.06.202519750182501825019750-
24.06.202528.06.202518660171601716018660-
01.07.202526.07.202517560161201606017560-
29.07.202516.08.202516740152401524016740-
19.08.202530.08.202515640141401414015640-
02.09.202520.09.202514420129201292014420-
23.09.202527.09.202514270127701277014270-
4-мест 2-комнатный Friends29.04.202510.05.202520160186601866020160-
13.05.202531.05.202519220177201772019220-
03.06.202514.06.202521390198901989021390-
17.06.202521.06.202522990215402149022990-
24.06.202528.06.202521950204502045021950-
01.07.202526.07.202520850193501935020850-
29.07.202516.08.202519990185301849019990-
19.08.202530.08.202518930174301743018930-
02.09.202520.09.202517690161901619017690-
23.09.202527.09.202517290157901579017290-

Апарт-отель Best Western Zoom Hotel***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандарт апартаменты (шв. стол)03.06.202507.06.20252153019990--29890
10.06.202514.06.20252268021180--32490
17.06.202528.06.20252333021830--33930
01.07.202519.07.20252153019990--29890
22.07.202526.07.20252268021180--32490
29.07.202516.08.20252153019990--29890
19.08.202523.08.20251995018450--27220
супериор апартаменты (шв. стол)03.06.202507.06.20252427022770193502085035370
10.06.202514.06.20252523023730193502085037480
17.06.202528.06.20252578024280193502085038670
01.07.202519.07.20252427022770193502085035370
22.07.202526.07.20252523023730193502085037480
29.07.202516.08.20252427022770193502085035370
19.08.202523.08.20252159020090193502085030490

Арт Деко Невский

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный29.04.202503.05.20252139019890160601756033990
06.05.202510.05.20252072019220160601756032630
13.05.202531.05.20252037018870160601756031950
03.06.202507.06.20252277021270160601756036740
10.06.202514.06.20252299021540160601756037290
17.06.202505.07.20252277021270160601756036740
08.07.202530.08.20252153019990160601756034270
02.09.202527.09.20251799016540160601756027290
улучшенный29.04.202503.05.20252359022090--38380
06.05.202510.05.20252277021270--36740
13.05.202531.05.20252236020860--35920
03.06.202507.06.20252455022990--40290
10.06.202514.06.20252496023460--41120
17.06.202505.07.20252455022990--40290
08.07.202530.08.20252284021340--36880
02.09.202527.09.20251948017980--30160

Охтинская***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный03.06.202521.06.20252359022090168801838036330
24.06.202528.06.20252318021680168801838035470
01.07.202526.07.20252195020450168801838032890
29.07.202523.08.20252029018790168801838029620
комфорт03.06.202521.06.20252427022770168801838037690
24.06.202528.06.20252386022360168801838036840
01.07.202526.07.20252263021130168801838034270
29.07.202523.08.20252099019490168801838030990

Россия***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный27.05.202531.05.20251852016990--28250
03.06.202512.07.20252359022090--38380
15.07.202523.08.20252167020170--34550
бизнес27.05.202531.05.20251893017430144201592029120
03.06.202512.07.20252414022640146901619039480
15.07.202523.08.20252222020720149701647035640
комфорт27.05.202531.05.20252072019220144201592032630
03.06.202512.07.20252674025240146901619044680
15.07.202523.08.20252414022640149701647039480

Апарт-отель Yard Residence****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
смарт DBL (без кухни)29.04.202510.05.20252167020170--33730
13.05.202531.05.20252058019120--31530
03.06.202505.07.20252468023180--39750
08.07.202502.08.20252332021820--36990
05.08.202513.09.20252249020990--35370
16.09.202527.09.20252085019350--32120
смарт апартаменты DBL с кухней29.04.202510.05.20252249020990--35370
13.05.202531.05.20252139019890--33180
03.06.202505.07.20252578024280--41950
08.07.202502.08.20252414022640--38660
05.08.202513.09.20252299021540--36470
16.09.202527.09.20252139019890--33180
студия апартаменты с кухней29.04.202510.05.20252359022090184901999037560
13.05.202531.05.20252249020990184901999035370
03.06.202505.07.20252633024830193502085042990
08.07.202502.08.20252468023180193502085039750
05.08.202513.09.20252359022090184901999037560
16.09.202527.09.20252195020450184901999034270

Апарт-отель YES Марата центр***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандарт апартаменты (без завтрака)03.06.202507.06.20252468023180190802058040580
10.06.202514.06.20252818026680190802058047560
17.06.202521.06.20253188030380190802058054960
24.06.202512.07.20252468023180190802058040580
15.07.202519.07.20252366022160190802058038520
22.07.202523.08.20252332021820190802058037840
стандарт апартаменты (с завтраком)03.06.202507.06.20252742025920226402414042490
10.06.202514.06.20253092029420226402414049480
17.06.202521.06.20253462033120226402414056880
24.06.202512.07.20252742025920226402414042490
15.07.202519.07.20252639024890226402414040440
22.07.202523.08.20252599024550226402414039750

Москва****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный29.04.202510.05.20252468023180198902139038930
13.05.202524.05.20252299021540204502195035090
27.05.202528.06.20252797026470204502195044960
01.07.202530.08.20252523023730204502195039480
02.09.202527.09.20252299021540204502195035090

izzzi 3* у Гостиного двора***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
смарт с БК03.06.202507.06.20252893027430--43590
10.06.202514.06.20253222030720--50990
17.06.202528.06.20253332031820--53450
01.07.202523.08.20252797026470--42770
комфорт03.06.202507.06.20253058029120198902139046880
10.06.202514.06.20253427032770198902139055090
17.06.202528.06.20253552033990198902139057840
01.07.202523.08.20252934027840198902139045520

Санкт-Петербург****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный (двор)03.06.202514.06.20253126029760204502195053730
17.06.202528.06.20253289031390204502195056990
01.07.202505.07.20253126029760204502195053730
08.07.202523.08.20252852026990204502195048250
стандартный (Нева)03.06.202514.06.20253812036620204502195067420
17.06.202528.06.20254222040720204502195075640
01.07.202505.07.20253812036620204502195067420
08.07.202523.08.20253537033870204502195061950
делюкс (двор)03.06.202514.06.20253564034140204502195062490
17.06.202528.06.20254769046190204502195086590
01.07.202505.07.20253564034140204502195062490
08.07.202523.08.20253537033870204502195061950
делюкс (Нева)03.06.202514.06.20254552043990204502195082220
17.06.202528.06.20255318051680204502195097560
01.07.202505.07.20254552043990204502195082220
08.07.202523.08.20254222040720204502195075640

Рэдиссон Соня Отель****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный03.06.202528.06.20253989038390--63840
08.07.202523.08.20253445032950--52990
улучшенный03.06.202528.06.20254126039760292203072066630
08.07.202523.08.20253572034220292203072055780

Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель Yard Residence***

4 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Москва***

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель Best Western Zoom Hotel

4 ночи

Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.

В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Россия 3

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Отель Санкт-Петербург

4 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Izzzi 3* у Гостиного двора

4 ночи

Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.

Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

Vertical We&I Лесная

4 ночи

Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.

Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.

Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.

На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.

Art Deco Nevsky

4 ночи

Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Охтинская

4 ночи

Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.

Для заселения доступны категории «Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.

Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.

В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.

Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.

YES MARATA

4 ночи

Апарт-отели «YES» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «MARATA» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Radisson SonyaHotel, St. Petersburg

4 ночи

Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.

Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиенических принадлежностей и полотенец.

На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Доступны для бронирования 4 конференц-зала.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе: 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

От каких гостиниц отъезд на экскурсию в первый день тура?

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Вертикаль We&I (Лесная)», «Россия», «Yes на Марата», «Арт Деко Невский», «Москва», «Апарт-отель Best Western Zoom Hotel», «Охтинская», «Русь», «Санкт-Петербург», «izzzi 3 у Гостиного Двора», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком;
  • туристы, проживающие в гостинице «Рэдиссон Соня Отель», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Русь» (Артиллерийская ул., д. 1) — 8 минут пешком.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
Галия
2 окт 2025
Поездка прошла отлично. Гид Оксана все интересно рассказывала и много раз отвечала на наши бесконечные вопросы как куда проехать. Мы из Томска. Очень понравился Питер. Хочется возвращаться сюда снова и снова. Обязательно через Большую Страну. Большое всем вам спасибо.
Ф
Фролов
5 авг 2025
Всё понравилось. Замечательные Гиды. Хороший номер в гостинице.
Е
Евгений
29 июл 2025
Тур и интересный с насыщенной программой. Отклонений не было. Где хотели побывать-побывали. Спасибо гиду Галине Николаевне. Подробно всё рассказывала и объясняла дальнейшие действия.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

