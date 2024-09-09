Программа тура по дням
Пятница. Экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества», музей Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург.
Регистрация в гостинице самостоятельно (вещи можно оставить в багажной комнате гостиницы, размещение во второй половине дня после расчетного часа).
11:00 Встреча у памятника М. И. Кутузову у Казанского собора. Табличка «В сердце Петербурга».
Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества» в комфорт-группе.
Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века. Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула.
Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.
И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.
Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.
13:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
14:30 В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.
15:30Свободное время в центре города или в музее(Музей Фаберже работает до 20:45).
Суббота. Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика»
Завтрак в гостинице после ночлега.
- 10:00 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина».
- 10:05 Отъезд от гостиницы «Театральная площадь», в том числе и гости из отеля «Экспресс Садовая», «Римского Корсакова», «Амбассадор».
Автобусная экскурсия в Гатчину.
«Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I в комфорт-группе.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
12:30 Экскурсия в Гатчинском дворце.
14:00 Посещение Дворцовой фермы в Гатчине.
Мастер-класс по изготовлению сыра.
Дворцовая ферма – это уникальный хозяйственный комплекс и, в то же время, замечательный архитектурный ансамбль, созданный по воле императора Павла I.
В ходе экскурсии вы познакомитесь не только с историей и особенностями работы Фермы, но и с её мохнатыми и пернатыми обитателями – козликом Сэром, осликом Моисеем, эму Прасковьей и Ерофеем.
В завершении экскурсии вы сможете попробовать себя в роли сыродела, приготовив собственную вариацию французского сыра.
Трансфер на Исаакиевской пл., 6 и в гостиницу «Театральная площадь».
18:00-18:30 Окончание программы, свободное время.
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты», Музей специй
Завтрак в гостинице после ночлега.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Театральная площадь», в том числе и гости из отеля «Экспресс Садовая», «Римского Корсакова», «Амбассадор».
- 10:05 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина», «Изззи у Гостиного».
Автобусная экскурсия «Васильевский остров – Остров мечты» в комфорт-группе.
По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга. Как же сложилась его судьба? Какие здания и памятники напоминают о нём? Совершим путешествие в прошлое и узнаем, какие мечты стали реальностью.
13:00 Экскурсия в Музей Специй с дегустацией.
Во время экскурсии вы заново откроете для себя привычные специи и познакомитесь с совершенно экзотическими видами. Все экспонаты можно трогать, нюхать и даже пробовать.
14:00 Мастер-класс «Пряный глинтвейн».
Самый теплый и приятный мастер-класс для холодного времени года. Гости сами приготовят ароматную смесь для глинтвейна, на основе которой и сварится знаменитый рождественский напиток по классическому европейскому рецепту – так, как варили его на ярмарках ганзейских городов.
После того, как он будет готов, гости смогут насладиться дегустацией (для лиц младше 18 лет – глинтвейн безалкогольный).
15:30 На выбор: Трансфер на Исаакиевской пл., 6 и в гостиницу «Театральная площадь» или свободное время для прогулки по Васильевскому острову.
Понедельник. Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца
Завтрак в гостинице после ночлега.
- 10:00 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина», «Изззи у Гостиного».
- 10:05 Отъезд от гостиницы «Театральная площадь», в том числе и гости из отеля «Экспресс Садовая», «Римского Корсакова», «Амбассадор».
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца в комфорт-группе.
Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.
12:00 Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова, которая должна была восприниматься, в том числе, и как символ торжества России, одержавшей победу в Северной войне.
Трансфер на Исаакиевской пл., 6 и в гостиницу «Театральная площадь».
16:30-17:00 Окончание программы, свободное время.
Вторник. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы», Юсуповский дворец
Завтрак в гостинице после ночлега.
Выезд с вещами.
- 11:00 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина», «Изззи у Гостиного».
- 11:05 Отъезд от гостиницы «Театральная площадь», в том числе и гости из отеля «Экспресс Садовая», «Римского Корсакова», «Амбассадор».
Автобусная экскурсия в комфорт-группе «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
16:30-17:00 Окончание программы в центр города у ст. м. пл. Восстания, трансфер на Московский вокзал.
Проживание
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Театральная» или на Исаакиевской пл. 6 - указывать при бронировании): 3 дня заезд с 03.01 – 10 600 руб., 3 дня заезд с 04.01 – 11 250 руб., 3 дня заезд с 05.01 – 9 200 руб.
Базовый отель (отели, в которых происходит сбор группы):
Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Четырёхместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Четырёхместный
|Трёхместный
|Одноместный
|Стандарт Мансарда
|Улучшенный
|03.01.25
|18800
|16300
|17100
|24900
|20600
|17300
|18400
|28600
|04.01.25
|19450
|16950
|17750
|25550
|21250
|17950
|19050
|29250
|05.01.25
|17400
|14900
|15700
|23500
|19200
|15900
|17000
|27200
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Отель на Римского-Корсакова 3*, завтрак «шведский стол». Адрес: пр. Римского-Корсакова, 45. Отель находится в центральной части Санкт-Петербурга, в тихом историческом районе, в 5 минутах ходьбы от всемирно известного Мариинского театра. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезды 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
Внимание: Цены на отель на Римского-Корсакова ориентировочные, перед покупкой уточнять реальные цены.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Четырехместный (Dbl/Twin 2 осн. +2 доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|03.01.25
|14600
|14300
|14100
|17500
|04.01.25
|15250
|14950
|14750
|18150
|05.01.25
|13200
|12900
|12700
|16100
Гостиница «Резиденция Дашковой», завтрак «шведский стол». Адрес: Галерная ул., 15. Расположена в самом центре Петербурга: 10 минут пешком до Невского проспекта, 3 минуты пешком до Исаакиевского собора и Медного всадника, 15 минут пешком до станции метро «Адмиралтейская». В пешей доступности – главные парадные площади города, Государственный Эрмитаж.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|03.01.25
|15900
|15700
|15100
|20100
|17900
|17400
|16800
|24100
|04.01.25
|16550
|16350
|15750
|20750
|18550
|18050
|17450
|24750
|05.01.25
|14500
|14300
|13700
|18700
|16500
|16000
|15400
|22700
Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в том же здании, что и гостиница «Театральная площадь», но вход с другой стороны. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт Мансарда
|03.01.25
|18500
|17400
|24400
|04.01.25
|19150
|18050
|25050
|05.01.25
|17100
|16000
|23000
Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь) за входные билеты в музей Ораниенбаум (06.01.25): 600 руб.
Варианты проживания
Амбассадор 4
К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.
В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.
Пешая прогулка до Мариинского театра занимает 5 минут.
До Исаакиевского собора можно дойти за 15 минут. Расстояние от отеля «Амбассадор» до аэропорта Пулково составляет 15 км. До Московского железнодорожного вокзала — 15 минут езды.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская».
Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней.
К услугам гостей семейные номера. В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».
Сокрома Бохо 3
Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.
Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.
На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.
Резиденция Дашковой 3
Отель «Резиденция Дашковой» расположен в Санкт-Петербурге.
Во всех помещениях подключен бесплатный Wi-Fi. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном.
В некоторых номерах есть гостиная зона. В собственной ванной комнате с ванной или душем имеются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Исаакиевский собор находится в 500 метрах от отеля «Резиденция Дашковой», а здание Адмиралтейства — в 700 метрах. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15 км.
Домина 5
Отель Domina St.Petersburg расположен на набережной реки Мойки, в 2 минутах ходьбы от Исаакиевского собора. Приблизительно в 1 км находятся Мариинский театр, Эрмитаж и Невский проспект.
Все комфортабельные номера отеля Domina оформлены в оригинальном стиле. В каждом номере есть рабочий стол, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Ванные комнаты укомплектованы банными халатами и тапочками.
В ресторане Arcobaleno, в который ведет отдельный вход с улицы, подают блюда итальянской кухни, а также фирменные блюда в стиле фьюжн, созданные шеф-поваром ресторана.
Россия 4
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Театральная Площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Отель На Римского-Корсакова
Отель «На Римского-Корсакова» расположился в городе Санкт-Петербург. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.
Уютные и современные номера выполнены согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.
Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.
В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
- Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Страховка (по желанию)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00/15:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Могут ли быть изменены экскурсии?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы
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