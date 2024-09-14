Внимание! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Описание тура
Программа
1 день
- 07:30 – Отправление автобуса.
08:30 – Дорога из Петербурга в Великий Новгород… Примерно этим же путем двигались варяги Рюрика по землям древних славян на заре истории государства, которое позже назовут Россией. До Рюрика здесь тысячелетиями жили славянские, балтийские, финно-угорские племена..
10:00 – Техническая остановка, будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией..
11:00 – Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря. Это очень красивый, уютный, ухоженный монастырский комплекс, который дарит необыкновенное чувство уединенности и покоя в любое время года. Один из шедевров новгородской архитектуры XV века. Перед отъездом можно купить натурального молока, хлеба, масла и вкуснейшие маковые булочки местного производства..
12:00 – Экскурсия по Новгородскому кремлю с посадником Сбыславом, а также дегустация новгородских пряников и средневековых напитков. Всё самое интересное о Новгородской земле вам расскажет новгородский посадник Сбыслав Якунович собственной персоной. В 1240 году он сражался со шведами в полку князя Александра Невского, много повидал на своем веку, поэтому рассказы его увлекательны. Театрализованная прогулка-экскурсия начнется с дегустации средневековых вкусностей. Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города: собственно сам Новгородский кремль, Софийский собор и звонницу с коллекцией колоколов, памятник «Тысячелетие России», Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата, церковь Входа Господня в Иерусалим, Тайничные водяные ворота и многое другое..
13:00 – Свободное время для ознакомления с достопримечательностями. На территории кремля имеется множество мест, где хочется задержаться подольше. Для этого выделена часть времени для самостоятельной прогулки. Предлагаем вам посетить: Музей присутственных мест, Грановитую палату (Владычную), Софийский собор, интерактивную выставку "Соколиный двор" и Кремлевский парк. Важно! Посещение некоторых объектов во время самостоятельного изучения Новгородского кремля оплачивается дополнительно по желанию на месте..
14:30 – Обед в одном из кафе города (за дополнительную плату)..
15:30 – Посещение Юрьев-Георгиевского монастыря, расположенный на берегу реки Волхов, а напротив него находится знаковое место для каждого русского человека – Рюриково городище. Так называют место, где располагался тот самый «старый город», куда пришел княжить Рюрик, где всё начиналось. Юрьев монастырь – один из древнейших монастырей на территории России. Он был основан в 1030 году князем Ярославом Мудрым. С тех пор монастырь стал духовным центром Новгородской Руси и усыпальницей новгородских князей. Главной достопримечательностью монастыря является Георгиевский собор, построенный в 1119 году, один из немногих сохранившихся памятников древнерусской архитектуры домонгольского периода..
16:30 – Осмотр музея деревянного зодчества под открытым небом "Витославлицы" – один из наиболее известных подобных музеев не только в России, но и во всем мире. Уже более 50 лет он не просто знакомит туристов с деревенским бытом России, а ведет большую научную и просветительскую работу. Внимание! В связи с реконструкцией некоторые объекты недоступны для посещения..
18:00 – Переезд в отель. Размещение. В свободное время вы сможете прогуляться по центру Новгорода, поужинать в одном из многочисленных кафе неподалеку от кремля и реки Волхов..
20:00 – Фолк-рок-мюзикл "Садко" (за дополнительную плату). Шоу проводится только по субботам с 01.06.2024 по 31.08.2024 Фолк-рок-мюзикл «Садко» – захватывающая легенда на новый лад! Средневековый колорит, дерзкая и зажигательная музыка, остроумные стихи, целое море огненных и световых спецэффектов. Более сорока актеров, вокалистов, танцоров приглашают в музыкальное приключение о дружбе, любви и мечте! Важно! В шоу используются плюсовые фонограммы..
2 день
- 08:00 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол).
- 09:30 – После вкусного завтрака и выселения из номеров, группа собирается в автобусе.
10:00 – Трассовая экскурсия о Старой Руссе..
11:30 – Обзорная экскурсия по Старой Руссе. Вы увидите интересные ансамбли храмов и самобытные дома города..
12:30 – Посещение "Усадьбы рушанина". Окунуться в атмосферу жизни древних солеваров поможет экскурсия по музею под открытым небом, который является реконструкцией типичной усадьбы XII века. Здесь восстановили такие сооружения, как скотный двор, дровник, баня по черному, частокол, мостовые и хоромы. Главной частью этого места является солеварня. Вас встретят традиционным хлебом с солью, сваренной по древнему рецепту. В музее можно не только получить информацию, но и прикоснуться к предметам, взаимодействовать с выставкой..
13:30 – Посещение курорта "Старая Русса". Курорт был известен русским аристократам еще в XIX веке. У вас будет возможность не только пройтись по романтическим аллеям парка, но и попробовать целебную воду, которой лечились члены императорской фамилии, подышать насыщенным "морским" воздухом на скамейках возле Муравьевского фонтана, бьющего со стометровой глубины..
14:30 – Обед в одном из кафе города (за дополнительную плату)..
15:30 – Экскурсия по дому Ф. М. Достоевского. Скромный двухэтажный дом на берегу реки Порусьи некогда служил дачей великому русскому писателю, здесь были написаны одни из лучших работ автора. В доме полностью воссоздана обстановка комнат, в которых жила семья писателя, благодаря чему здесь сохранился дух дореволюционной провинции, которая так часто просматривается на страницах его книг..
17:00 – Посещение магазина с новгородскими настойками и наливками. Перед отправлением в Санкт-Петербург мы заглянем в магазин алкогольной продукции, где вы сможете приобрести знаменитые новгородские настойки и наливки и порадовать себя и своих близких!.
18:30 – Отправление в Санкт-Петербург..
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
21:30 – Прибытие на ст. м. "Московская"
22:00 – Прибытие на ст. м. "Площадь Восстания".
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Варлаамо-Хутынский монастырь
- Новгородский кремль
- Юрьев-Георгиевский монастырь
- Музей деревянного зодчества "Витославлицы"
- Великий Новгород
- Старая Русса
- Усадьба Рушанина
- Минеральные воды
- Дом-музей Ф. М. Достоевского
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обсуживание Входные билеты во все достопримечательности по программе Проживание в лучших отелях Великого Новгорода в центре города по категории "Хит" - 1 ночь (стоимость указана за место в двухместном номере, либо выбирается доплата за одноместное размещение) Завтрак в отеле
Что не входит в цену
- Комплексные обеды в туре: 500 – 700 руб. с человека Входной билет на фолк-рок-мюзикл "Садко": цена уточняется (только по субботам в период с 01.06 по 31.08.2024) Входные билеты на экспозиции на территории Новгородского кремля: по ценам музея Входной билет в Георгиевский собор Юрьево-Георгиевского монастыря: по ценам кассы Сувениры Личные расходы