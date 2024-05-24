Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей

Мы приглашаем вас провести выходные в волшебной Карелии. Нас ждут средневековые крепости и старинный город, запечатлённый на полотнах русских живописцев.

Вы побываете в парке «Рускеала», где когда-то добывали мрамор для соборов и дворцов Петербурга, и деревнях коренных народов Севера, полюбуетесь каскадами водопадов и сделаете фото в ретропоезде. И, конечно, вы познакомитесь с местной кухней, продегустируете биттер-настойку или медовуху.
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Ближайшие даты:
24
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 225 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. Мы остановимся в коттеджном комплексе «Урочище Меклахти», каждый домик рассчитан на 8 человек. Размещение двух- и трёхместное. В стоимость также входит посещение бани.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 ужина. 3 обеда в кафе — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела и питомник хаски

Мы встретимся на Московском вокзале и отправимся в Карелию. По пути остановимся у каменной крепости Корела, заложенной новгородцами на исходе 13-го века и позже перестроенной шведами.

Во время обеда в кафе у нас будет время познакомиться поближе. Продегустируем традиционные спиртовые карельские бальзамы, в состав которых входят местные травы, коренья, ягодные морсы, гриб чага и мёд.

Заглянем в питомник хаски и устроим треккинг вглубь леса с этими пушистыми проводниками. После заселения в гостиницу поужинаем, проведём конкурсы, сыграем в настольные игры и споём в караоке.

Крепость Корела и питомник хаскиКрепость Корела и питомник хаскиКрепость Корела и питомник хаскиКрепость Корела и питомник хаски
2 день

Сортавала, "Бастiонъ", "Рускеала" и ретропоезд

После завтрака поедем в средневековый городок Сортавалу, чьими живописными видами вдохновлялись Иван Шишкин и Николай Рерих. Зайдём в исторический парк «Бастiонъ», который ещё называют деревней викингов. Здесь познакомимся с костюмами, бытом, ремёслами коренных народов, желающие смогут попробовать медовуху или примерить кольчугу.

Пообедав, посетим мраморное царство — завораживающий горный ландшафтный парк «Рускеала», где есть множество активностей на любой вкус: от катания на квадроциклах до погружения под воду для опытных дайверов. Остановимся на фотосессию в старинных интерьерах ретропоезда. По возвращении в отель поужинаем, а поздний вечер снова проведём вместе: устроим караоке, конкурсы и танцы.

Сортавала, "Бастiонъ", "Рускеала" и ретропоездСортавала, "Бастiонъ", "Рускеала" и ретропоездСортавала, "Бастiонъ", "Рускеала" и ретропоездСортавала, "Бастiонъ", "Рускеала" и ретропоезд
3 день

Городище Паасо и «Долина водопадов»

Позавтракав, поднимемся к месту силы древних корел — городищу Паасо, обладающему особой энергетикой, откуда открывается великолепная панорама. Станем ещё ближе к заповедной северной природе в парке «Долина водопадов», маршрут тут простой, но очень живописный. Узнаем, как живут саамы, и познакомимся на местной ферме с очаровательными оленями, которых можно гладить и кормить с рук. После обеда отправимся обратно в Санкт-Петербург и завершим путешествие на Московском вокзале.

Городище Паасо и «Долина водопадов»Городище Паасо и «Долина водопадов»Городище Паасо и «Долина водопадов»Городище Паасо и «Долина водопадов»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Санкт-Петербурга в Карелию в первый день
  • Проживание в отеле
  • Групповые трансферы по программе
  • Завтраки и ужины
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты во все локации
  • Посещение бани
  • Треккинг по лесу с хаски
  • Трансфер из Карелии в Санкт-Петербург в заключительный день
Что не входит в цену
  • Обеды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:00
Завершение: Санкт-Петербург, Московский вокзал, до 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеЛетниеАктивный отдыхОбзорныеТреккинг и походыПрирода и пейзажиРускеалаВыездныеПопулярные местаВсе туры3-дневные турыСортавалаЖивотныеКарелияК оленямВстреча с хаскиХаски и олени

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