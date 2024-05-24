Мы встретимся на Московском вокзале и отправимся в Карелию. По пути остановимся у каменной крепости Корела, заложенной новгородцами на исходе 13-го века и позже перестроенной шведами.

Во время обеда в кафе у нас будет время познакомиться поближе. Продегустируем традиционные спиртовые карельские бальзамы, в состав которых входят местные травы, коренья, ягодные морсы, гриб чага и мёд.

Заглянем в питомник хаски и устроим треккинг вглубь леса с этими пушистыми проводниками. После заселения в гостиницу поужинаем, проведём конкурсы, сыграем в настольные игры и споём в караоке.