Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Вы побываете в парке «Рускеала», где когда-то добывали мрамор для соборов и дворцов Петербурга, и деревнях коренных народов Севера, полюбуетесь каскадами водопадов и сделаете фото в ретропоезде. И, конечно, вы познакомитесь с местной кухней, продегустируете биттер-настойку или медовуху.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 225 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. Мы остановимся в коттеджном комплексе «Урочище Меклахти», каждый домик рассчитан на 8 человек. Размещение двух- и трёхместное. В стоимость также входит посещение бани.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 ужина. 3 обеда в кафе — за доплату.
Программа тура по дням
Крепость Корела и питомник хаски
Мы встретимся на Московском вокзале и отправимся в Карелию. По пути остановимся у каменной крепости Корела, заложенной новгородцами на исходе 13-го века и позже перестроенной шведами.
Во время обеда в кафе у нас будет время познакомиться поближе. Продегустируем традиционные спиртовые карельские бальзамы, в состав которых входят местные травы, коренья, ягодные морсы, гриб чага и мёд.
Заглянем в питомник хаски и устроим треккинг вглубь леса с этими пушистыми проводниками. После заселения в гостиницу поужинаем, проведём конкурсы, сыграем в настольные игры и споём в караоке.
Сортавала, "Бастiонъ", "Рускеала" и ретропоезд
После завтрака поедем в средневековый городок Сортавалу, чьими живописными видами вдохновлялись Иван Шишкин и Николай Рерих. Зайдём в исторический парк «Бастiонъ», который ещё называют деревней викингов. Здесь познакомимся с костюмами, бытом, ремёслами коренных народов, желающие смогут попробовать медовуху или примерить кольчугу.
Пообедав, посетим мраморное царство — завораживающий горный ландшафтный парк «Рускеала», где есть множество активностей на любой вкус: от катания на квадроциклах до погружения под воду для опытных дайверов. Остановимся на фотосессию в старинных интерьерах ретропоезда. По возвращении в отель поужинаем, а поздний вечер снова проведём вместе: устроим караоке, конкурсы и танцы.
Городище Паасо и «Долина водопадов»
Позавтракав, поднимемся к месту силы древних корел — городищу Паасо, обладающему особой энергетикой, откуда открывается великолепная панорама. Станем ещё ближе к заповедной северной природе в парке «Долина водопадов», маршрут тут простой, но очень живописный. Узнаем, как живут саамы, и познакомимся на местной ферме с очаровательными оленями, которых можно гладить и кормить с рук. После обеда отправимся обратно в Санкт-Петербург и завершим путешествие на Московском вокзале.
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Что включено
- Трансфер из Санкт-Петербурга в Карелию в первый день
- Проживание в отеле
- Групповые трансферы по программе
- Завтраки и ужины
- Сопровождение гида
- Входные билеты во все локации
- Посещение бани
- Треккинг по лесу с хаски
- Трансфер из Карелии в Санкт-Петербург в заключительный день
Что не входит в цену
- Обеды