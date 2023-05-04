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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по городу. Экскурсия по Петропавловской крепости
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию. Отправление на программу от отеля проживания.
13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции. Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и посетите Петропавловскую крепость, ведь именно с нее начинался Санкт-Петербург.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости (для комфорта вам будут выданы радио-гиды).
Петропавловская крепость имеет для нашего города огромное значение. День закладки крепости 27 мая 1703 года стал днем рождения Санкт-Петербурга. В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Заглянув в Петропавловский собор, Вы увидите захоронения русских императоров и императриц, великих князей и княгинь. Долгое время собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Где пообедать? После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых». Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых».
Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения - каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались. А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом - парадной зимней резиденцией российского императорского двора.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~3.5 часа.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия в Кунсткамеру
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.
Экскурсия в Кунсткамеру.
Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств. Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.
Место окончания программы: Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~13:00).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предполагает размещение в гостинице.
Стоимость тура за 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Best Western Zoom Hotel.
2-местный стандарт апартаменты.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|взр. (2)
|ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|28.04 - 01.05
|3
|14260
|12820
|20940
2-местный супериор апартаменты.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|взр. (2)
|ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|ребенок 5-13 лет на доп. месте
|доп. место с 14 лет
|28.04 - 01.05
|3
|16120
|14660
|24640
|12710
|14160
YES Марата.
2-местный стандарт апартаменты.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|взр. (2)
|ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|ребенок 5-13 лет на доп. месте
|доп. место с 14 лет
|28.04 - 01.05
|3
|17650
|16190
|27320
|12710
|14160
|Ценовой период
|Ночей
|взр. (2)
|ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|ребенок 5-13 лет на доп. месте
|доп. место с 14 лет
|28.04 - 01.05
|3
|19490
|17990
|29160
|14540
|15990
Отель Достоевский.
2-местный стандарт.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|взр. (2)
|ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|28.04 - 01.05
|3
|17860
|16420
|24990
2-местный супериор.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|взр. (2)
|ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|ребенок 5-13 лет на доп. месте
|доп. место с 14 лет
|28.04 - 01.05
|3
|18680
|17230
|27090
|13940
|15390
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
Варианты проживания
Best Western Zoom Hotel
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Апарт-отель Yes Марата
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Достоевский
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- ваучер;
- свидетельство о рождении для детей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.