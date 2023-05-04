Весенний Санкт-Петербург

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Увлекательное путешествие по величественным дворцам Петербурга и его историческим местам, включая Петергоф, Петропавловскую крепость и Эрмитаж. Вас ждут роскошные дворцы, культурные сокровища и магия Санкт-Петербурга.
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Ближайшие даты:
28
апр

Что вас ожидает:

Экскурсия по Санкт-Петербургу
Экскурсия по Санкт-Петербургу
Подробно познакомимся с более чем трехсотлетней историей Северной столицы
Петропавловская крепость
Петропавловская крепость
Первая постройка Санкт-Петербурга – была возведена в ходе Северной войны со Швецией, которую Россия вела за возвращение выхода к побережью Балтийского моря
Экскурсия «Петровский Петербург»
Экскурсия «Петровский Петербург»
Это встреча с блеском и роскошью императорского Санкт-Петербурга, прекрасное воспоминание о том времени, когда город на Неве был блистательной столицей России
Посещение Эрмитажа
Посещение Эрмитажа
Крупнейший художественный музей мира
Экскурсия в Петергоф
Экскурсия в Петергоф
Увидим живописный ландшафт южного побережья Финского залива и сохранившиеся усадьбы петербургской знати

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по городу. Экскурсия по Петропавловской крепости

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию. Отправление на программу от отеля проживания.

13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции. Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и посетите Петропавловскую крепость, ведь именно с нее начинался Санкт-Петербург.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости (для комфорта вам будут выданы радио-гиды).

Петропавловская крепость имеет для нашего города огромное значение. День закладки крепости 27 мая 1703 года стал днем рождения Санкт-Петербурга. В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Заглянув в Петропавловский собор, Вы увидите захоронения русских императоров и императриц, великих князей и княгинь. Долгое время собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6 часов.

Прибытие. Экскурсия по городу. Экскурсия по Петропавловской крепостиПрибытие. Экскурсия по городу. Экскурсия по Петропавловской крепостиПрибытие. Экскурсия по городу. Экскурсия по Петропавловской крепостиПрибытие. Экскурсия по городу. Экскурсия по Петропавловской крепости
2 день

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»

Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Где пообедать? После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
3 день

Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых». Эрмитаж

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых».

Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения - каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались. А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом - парадной зимней резиденцией российского императорского двора.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~3.5 часа.

Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых». Эрмитаж
4 день

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия в Кунсткамеру

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».

Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.

Экскурсия в Кунсткамеру.

Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств. Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.

Место окончания программы: Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~13:00).

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия в КунсткамеруАвтобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия в КунсткамеруАвтобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия в КунсткамеруАвтобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия в Кунсткамеру

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице.

Стоимость тура за 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Best Western Zoom Hotel.

2-местный стандарт апартаменты.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочейвзр. (2)ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещение
28.04 - 01.053142601282020940

2-местный супериор апартаменты.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочейвзр. (2)ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещениеребенок 5-13 лет на доп. местедоп. место с 14 лет
28.04 - 01.0531612014660246401271014160

YES Марата.

2-местный стандарт апартаменты.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочейвзр. (2)ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещениеребенок 5-13 лет на доп. местедоп. место с 14 лет
28.04 - 01.0531765016190273201271014160
Ценовой периодНочейвзр. (2)ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещениеребенок 5-13 лет на доп. местедоп. место с 14 лет
28.04 - 01.0531949017990291601454015990

Отель Достоевский.

2-местный стандарт.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочейвзр. (2)ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещение
28.04 - 01.053178601642024990

2-местный супериор.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочейвзр. (2)ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещениеребенок 5-13 лет на доп. местедоп. место с 14 лет
28.04 - 01.0531868017230270901394015390

Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.

Варианты проживания

Best Western Zoom Hotel

3 ночи

Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.

В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Best Western Zoom HotelBest Western Zoom HotelBest Western Zoom HotelBest Western Zoom HotelBest Western Zoom HotelBest Western Zoom HotelBest Western Zoom HotelBest Western Zoom HotelBest Western Zoom HotelBest Western Zoom HotelBest Western Zoom Hotel

Апарт-отель Yes Марата

3 ночи

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Апарт-отель Yes МаратаАпарт-отель Yes МаратаАпарт-отель Yes МаратаАпарт-отель Yes МаратаАпарт-отель Yes МаратаАпарт-отель Yes Марата

Достоевский

3 ночи

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • ваучер;
  • свидетельство о рождении для детей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
4 мая 2023
Тур прошел просто замечательно. Насыщенная программа.
О
4 мая 2023
Тур нам очень понравился, особенно понравился экскурсовод Южека Галина Васильевна. Очень интересно и много рассказывала, и в то же время было не утомительно. Остались только положительные впечатления. Спасибо большое.
М
29 апр 2024
Тур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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