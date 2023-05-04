1 день

Прибытие. Экскурсия по городу. Экскурсия по Петропавловской крепости

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию. Отправление на программу от отеля проживания.

13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции. Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и посетите Петропавловскую крепость, ведь именно с нее начинался Санкт-Петербург.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости (для комфорта вам будут выданы радио-гиды).

Петропавловская крепость имеет для нашего города огромное значение. День закладки крепости 27 мая 1703 года стал днем рождения Санкт-Петербурга. В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Заглянув в Петропавловский собор, Вы увидите захоронения русских императоров и императриц, великих князей и княгинь. Долгое время собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6 часов.