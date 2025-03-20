Военные туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Военные» в Санкт-Петербурге, цены от 17 880 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
День Победы в Санкт-Петербурге
На автобусе
3 дня
3 отзыва
День Победы в Санкт-Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
8 мая в 10:00
от 17 880 ₽ за человека
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
На теплоходе
5 дней
3 отзыва
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
24 июл в 10:00
от 24 350 ₽ за человека
На День Победы в Петербург
На автобусе
4 дня
3 отзыва
На День Победы в Петербург
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
8 мая в 10:00
от 19 385 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елизавета
    20 марта 2025
    Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
    Это были 5 максимально насыщенных дней: потрясающая природа, полное погружение в историю родины благодаря нашим гидам. Хочется выразить особую благодарность
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    Кириллу Юрьевичу за увлекательные рассказы, доброжелательность и тонкий юмор. Очень жалко было уезжать, хочу обязательно вернуться, но только в тёплый период года, и конечно с "Большой Страной". Спасибо большое!🌷

  • С
    Светлана
    18 марта 2025
    День Победы в Санкт-Петербурге
    Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!
    Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!
  • М
    Марина
    18 марта 2025
    День Победы в Санкт-Петербурге
    Заказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гиды - всё на уровне. Спасибо огромное)
    Заказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гидыЗаказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гидыЗаказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гидыЗаказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гидыЗаказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гидыЗаказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гидыЗаказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гидыЗаказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гидыЗаказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гидыЗаказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гиды
  • К
    Киселева
    16 марта 2025
    Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
    Когда у нас создалась нестандартная ситуация… организатор тура с нашими похвалами и к нашему удовольствию ее разрешил… мы остались довольными! А также организатор подбирает очень компетентных экскурсоводов… Особенно понравилось поездка в Карелию с экскурсоводом Андреевым Сергеем Николаевичем! Выражаем Благодарность!
    Когда у нас создалась нестандартная ситуация… организатор тура с нашими похвалами и к нашему удовольствию ее
  • Е
    Екатерина
    14 марта 2025
    Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
    Спасибо организаторам за внимание, насыщенную программу, несмотря на небольшой период нахождения в изумительном Питере, мы побывали на всех экскурсиях, группы
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    небольшие, гиды внимательные, с юмором, и поделились интересными фактами, знаниями с нами, емко, лаконично. Программу тура, документы вовремя присылали на email и дублировали в ватсап. Сама программа составлена интересно, грамотно, автобусы комфортные. Первый день мы перемещались с небольшой группой, последующие на большом автобусе, но было весело, познавательно.

    Спасибо организаторам за внимание, насыщенную программу, несмотря на небольшой период нахождения в изумительном Питере, мы побывалиСпасибо организаторам за внимание, насыщенную программу, несмотря на небольшой период нахождения в изумительном Питере, мы побывалиСпасибо организаторам за внимание, насыщенную программу, несмотря на небольшой период нахождения в изумительном Питере, мы побывалиСпасибо организаторам за внимание, насыщенную программу, несмотря на небольшой период нахождения в изумительном Питере, мы побывалиСпасибо организаторам за внимание, насыщенную программу, несмотря на небольшой период нахождения в изумительном Питере, мы побывалиСпасибо организаторам за внимание, насыщенную программу, несмотря на небольшой период нахождения в изумительном Питере, мы побывалиСпасибо организаторам за внимание, насыщенную программу, несмотря на небольшой период нахождения в изумительном Питере, мы побывали
  • А
    Анастасия
    14 марта 2025
    День Победы в Санкт-Петербурге
    Хорошая организация тура. Хорошие гиды, много всего рассказывают. Доброжелательная обстановка. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    24 февраля 2025
    На День Победы в Петербург
    Все прошло нормально. Плюс: работа гидов. Минус, что экскурсия в Кронштадт была совмещена с экскурсией в Питергоф. Из-за риска опоздать на поезд, Пришлось согласиться на замену: поездку в Павловск.
  • Е
    Елена
    16 января 2025
    На День Победы в Петербург
    Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!
    Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!
  • А
    Алексей
    6 января 2025
    На День Победы в Петербург
    Все было просто замечательно, а Светлана, менеджер, и экскурсовод Ольга — просто лучшие. Это было незабываемо. Большое вам человеческое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Военные»

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  6. Петергоф
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  9. Екатерининский дворец
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Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в марте 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Военные" можно забронировать 3 тура от 17 880 до 24 350. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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