День Победы в Санкт-Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
8 мая в 10:00
от 17 880 ₽ за человека
24 июл в 10:00
от 24 350 ₽ за человека
На День Победы в Петербург
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
8 мая в 10:00
от 19 385 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлизавета20 марта 2025Это были 5 максимально насыщенных дней: потрясающая природа, полное погружение в историю родины благодаря нашим гидам. Хочется выразить особую благодарность
- ССветлана18 марта 2025Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!
- ММарина18 марта 2025Заказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гиды - всё на уровне. Спасибо огромное)
- ККиселева16 марта 2025Когда у нас создалась нестандартная ситуация… организатор тура с нашими похвалами и к нашему удовольствию ее разрешил… мы остались довольными! А также организатор подбирает очень компетентных экскурсоводов… Особенно понравилось поездка в Карелию с экскурсоводом Андреевым Сергеем Николаевичем! Выражаем Благодарность!
- ЕЕкатерина14 марта 2025Спасибо организаторам за внимание, насыщенную программу, несмотря на небольшой период нахождения в изумительном Питере, мы побывали на всех экскурсиях, группы
- ААнастасия14 марта 2025Хорошая организация тура. Хорошие гиды, много всего рассказывают. Доброжелательная обстановка. Рекомендую!
- ННаталья24 февраля 2025Все прошло нормально. Плюс: работа гидов. Минус, что экскурсия в Кронштадт была совмещена с экскурсией в Питергоф. Из-за риска опоздать на поезд, Пришлось согласиться на замену: поездку в Павловск.
- ЕЕлена16 января 2025Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!
- ААлексей6 января 2025Все было просто замечательно, а Светлана, менеджер, и экскурсовод Ольга — просто лучшие. Это было незабываемо. Большое вам человеческое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Военные»
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