Е Елизавета Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы читать дальше Кириллу Юрьевичу за увлекательные рассказы, доброжелательность и тонкий юмор. Очень жалко было уезжать, хочу обязательно вернуться, но только в тёплый период года, и конечно с "Большой Страной". Спасибо большое!🌷 Это были 5 максимально насыщенных дней: потрясающая природа, полное погружение в историю родины благодаря нашим гидам. Хочется выразить особую благодарность

С Светлана День Победы в Санкт-Петербурге Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!

М Марина День Победы в Санкт-Петербурге Заказывала тур в подарок детям. Приехали усталые, но очень довольные и полные впечатлений. Организация, сопровождение, гиды - всё на уровне. Спасибо огромное)

К Киселева Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы Когда у нас создалась нестандартная ситуация… организатор тура с нашими похвалами и к нашему удовольствию ее разрешил… мы остались довольными! А также организатор подбирает очень компетентных экскурсоводов… Особенно понравилось поездка в Карелию с экскурсоводом Андреевым Сергеем Николаевичем! Выражаем Благодарность!

Е Екатерина Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы читать дальше небольшие, гиды внимательные, с юмором, и поделились интересными фактами, знаниями с нами, емко, лаконично. Программу тура, документы вовремя присылали на email и дублировали в ватсап. Сама программа составлена интересно, грамотно, автобусы комфортные. Первый день мы перемещались с небольшой группой, последующие на большом автобусе, но было весело, познавательно. Спасибо организаторам за внимание, насыщенную программу, несмотря на небольшой период нахождения в изумительном Питере, мы побывали на всех экскурсиях, группы

А Анастасия День Победы в Санкт-Петербурге Хорошая организация тура. Хорошие гиды, много всего рассказывают. Доброжелательная обстановка. Рекомендую!

Н Наталья На День Победы в Петербург Все прошло нормально. Плюс: работа гидов. Минус, что экскурсия в Кронштадт была совмещена с экскурсией в Питергоф. Из-за риска опоздать на поезд, Пришлось согласиться на замену: поездку в Павловск.

Е Елена На День Победы в Петербург Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!